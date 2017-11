ქუთაისში პედაგოგი სკოლიდან გაათავისუფლეს მოსწავლეების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => skola [2] => maswavlebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186354 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => skola [2] => maswavlebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186354 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => skola [2] => maswavlebeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => skola [2] => maswavlebeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186354) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7067,860,1960) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178906 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-22 16:15:22 [post_date_gmt] => 2017-10-22 12:15:22 [post_content] => წინასწარი შედეგების მიხედვით, ქუთაისში 124 უბნიდან 121-ის დათვლის შემდეგ შედეგები ასეთია- მმართველი გუნდის კანდიდატმა ხმების 48.61% პროცენტი, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა კი 27.05% პროცენტი მიიღო. ამ დროის მონაცემების მიხედვით, ვერც ერთმა მერობის კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემები ცესკოში უკვე გადაგზავნილია. [post_title] => ქუთაისის 121 უბნის დათვლის შემდეგ, "ქართული ოცნება" ხმათა 48.61% -ს აგროვებს, ენმ კი 27.05%-ს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisis-121-ubnis-datvlis-shemdeg-qartuli-ocneba-khmata-48-61-s-agrovebs-enm-ki-27-05-s [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 17:55:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 13:55:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178906 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178354 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 14:11:59 [post_date_gmt] => 2017-10-21 10:11:59 [post_content] => საარჩევნო პროცესი და ხმის მიცემის პროცედურა აქტიურად მიმდინარეობს ქუთაისშიც. საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირეს ქუთაისის მერობის კანდიდატებმა. ქუთაისის 76-ე საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა "თავისუფალი საქართველოს" მერობის კანდიდატი გოგი წულაია. ის უბანზე შვილებთან ერთად მივიდა. გოგი წულაიას განმარტებით, მან ხმა ქუთაისისათვის გულწრფელ ბრძოლას მისცა. "ხმა მივეცი გულწრფელ ბრძოლას ქუთაისისათვის. ჩვენ ყველანი შევძლებთ ამ ქალაქის გადარჩენას, ამ ქალაქისათვის ღირსების დაბრუნებას", - განაცხადა მან. მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა „ქართული ოცნების" ქუთაისის მერობის კანდიდატმა გიორგი ჭიღვარიამ. მან ხმა №15-ე საარჩევნო უბანზე მისცა. მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი უბანზე მეუღლესთან და შვილთან ერთად მივიდა, მისი თქმით, მან არჩევანი ქუთაისის უკეთესი მომავლისთვის გააკეთა. "ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ქუთაისს უკეთესი მომავალი ექნება და ამას ჩვენ შევძლებთ", - განაცხადა ქართული ოცნების ქუთაისის მერობის კანდიდატმა. ქუთაისის მერობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ არჩევანი №22-ე საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. არჩევნებზე ხმა მისცა „ევროპული საქართველოს" მერობის კანდიდატმა დავით გოგისვანიძემაც. კონკურენტების მსგავსად კანდიდატი 46-ე საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად მივიდა. "ხმა მივეცი ქუთაისის ევროპულ მომავალს, ხმა მივეცი სიღარიბის და სიღატაკის დაძლევას", - განმარტა მერობის კანდიდატმა. ქალაქის მერიის პოსტის მოსაპოვებლად ქუთაისში 8 კანდიდატი იბრძვის. ქუთაისში, სულ 124 საარჩევნო უბანია. აქედან, ერთი სპეცუბანია. დარეგისტრირებულია 152 561 ამომრჩეველი. [post_title] => ბრძოლა უკეთესი ქუთაისისთვის: ქალაქის მერობის კანდიდატებმა არჩევანი დააფიქსირეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brdzola-uketesi-qutaisistvis-qalaqis-merobis-kandidatebma-archevani-daafiqsires [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 14:11:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 10:11:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178354 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 177418 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 14:34:36 [post_date_gmt] => 2017-10-19 10:34:36 [post_content] => თბილისის 67-ე საჯარო სკოლაში მიმდინარე პროცესებს სოციალური მომსახურების სააგენტოც შეისწავლის. სოციალური მუშაკი სკოლაში რამდენიმე წუთის წინ მივიდა. მისი განმარტებით, გამოძახება სააგენტოს ცხელ ხაზზე შევიდა. "მოვედით, რომ გავერკვიოთ სიტუაციაში. გავესაუბრებით სკოლის ხელმძღვანელობას, ბავშვებს და ამის შემდეგ ვნახავთ ბავშვებზე ძალადობას ხომ არ ჰქონია ადგილი. ჩვენ განათლების სამინისტროსთან და მანდატურებთან ერთად ვმუშაობთ," - განაცხადა სოციალურმა მუშაკმა, თეა ელიზარაშვილმა. 67-ე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს. მოსწავლეების ნაწილი სკოლის პედაგოგის გათავისუფლებას აპროტესტებს. მათი განმარტებით, დირექტორმა გადაწყვეტილება პირადი ინტერესის გამო მიიღო. სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობლები კი ამბობენ, რომ ქიმიის მასწავლებელი, რომლის გათავისუფლებაც იგეგმება, არაერთხელ არის შემჩნეული ბავშვებზე ფიზიკურ ძალადობაში და ამის მტკიცებულებებს დისციპლინური კომიტეტი იკვლევს. [post_title] => თბილისის 67-ე საჯარო სკოლაში სოციალური მომსახურების მუშაკი მივიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-67-e-sajaro-skolashi-socialuri-momsakhurebis-mushaki-mivida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 14:34:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 10:34:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177418 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178906 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-22 16:15:22 [post_date_gmt] => 2017-10-22 12:15:22 [post_content] => წინასწარი შედეგების მიხედვით, ქუთაისში 124 უბნიდან 121-ის დათვლის შემდეგ შედეგები ასეთია- მმართველი გუნდის კანდიდატმა ხმების 48.61% პროცენტი, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა კი 27.05% პროცენტი მიიღო. ამ დროის მონაცემების მიხედვით, ვერც ერთმა მერობის კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემები ცესკოში უკვე გადაგზავნილია. [post_title] => ქუთაისის 121 უბნის დათვლის შემდეგ, "ქართული ოცნება" ხმათა 48.61% -ს აგროვებს, ენმ კი 27.05%-ს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisis-121-ubnis-datvlis-shemdeg-qartuli-ocneba-khmata-48-61-s-agrovebs-enm-ki-27-05-s [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 17:55:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 13:55:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178906 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 117 [max_num_pages] => 39 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cfe789130bbea6eba7feb4ac5243dddd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )