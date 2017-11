ქუთაისში სტადიონზე ლგბტ თემის დროშა დაწვეს – “ქართველთა მარშის” მორიგი პროტესტი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => matchi [2] => lgbt [3] => saqartvelo-belarusi [4] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186853 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => matchi [2] => lgbt [3] => saqartvelo-belarusi [4] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186853 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => matchi [2] => lgbt [3] => saqartvelo-belarusi [4] => qartuli-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => matchi [2] => lgbt [3] => saqartvelo-belarusi [4] => qartuli-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186853) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10815,1117,17579,860,13608) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186354 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-11 18:59:01 [post_date_gmt] => 2017-11-11 14:59:01 [post_content] => ქუთაისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის პედაგოგი მოსწავლეების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო, სკოლიდან გაათავისუფლეს. ქუთაისის რესურსცენტრის ხელმძღვანელის ბადრი ვაშაკიძის განცხადებით, გათავისუფლებული პედაგოგის საქმე შესაძლოა სასამართლოში გაგრძელდეს. "წლების განმავლობაში ეს მასწავლებელი ასე ექცეოდა ბავშვებს. მშობლებიც იგივეს ამბობენ. ასეთი ჩვევა ჰქონდა პედაგოგს. ეს საქმე შესაძლოა, სისხლის სამართლის საქმე გახდეს და უფრო დაზუსტდება ყველაფერი. დისციპლინურმა კომისიამ განიხილა ეს საქმე და გადაწყვეტილება დირექტორმა მიიღო“ , - განაცხადა ბადრი ვაშაკიძემ. რამდენიმე დღის წინ, ქუთაისის ერთ–ერთი საჯარო სკოლის პედაგოგი მოსწავლეების და მშობლების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო, დირექტორმა გაათავისუფლა. SOS! ლეგბიტები" და არა - "ელ-ჯი-ბი-თი"(!!!) - ამის შესახებ ენათმეცნიერი ლევან ღვინჯილია სოციალურ ქსელში წერს და დასძენს, რომ უცხოენოვანი აბრევიატურის გადმოქართულება ან ქართული დასახელების აბრევიატურის გაკეთება პრობლემური საკითხია, რაც ჩვენს ყოველდღიურობაში თავს ხშირად იჩენს. "ბევრი აბრევიატურა სწორად გაკეთდა და კიდევაც დამკვიდრდა: "გაერო"; "ეუთო"; "სემეკი"; "ცესკო"; "თიბისი"... ამ ბოლო დროს გახშირდა LGBT-ს, როგორც აბრევიატურის, არასწორად გამოყენების ფაქტები : "ელგებეტე"; "ელჯიბით(ტ)ი და სხვა. რამდენადაც ქართულ ენაში ასონიშანთა დასახელება არ იმეორებს ლათინურის მოდელს, ამიტომ ლ-ს წარმოთქმა როგორს "ელ"-ისა, ან გ-სი, როგორც "ჯი"-სი, არასწორია და ეს არ უნდა დავამკვიდროთ. შექმნილი ვითარებიდან არსებობს მარტივი გამოსავალი: ესაა ამ აბვრევიატურის გასიტყვება (რისი ტრადიციაც ჩვენს ენაში არსებობს) . ამ აბრევიატურის გამოყენება ზეპირი მეტყველების ან წერის დროს შეიძლება ასეთი სახით - "ლეგბიტები" ; მრავლობითის ფორმის გამოყენება კი აგვაცილებს აბრევიატურის შემდეგ კიდევ სხვა სიტყვის გამოყენების აუცილებლობას. მითუმეტეს, რომ სიტყვა "თემის" ხმარება აქ სრულიად უადგილოა. შემოთავაზებული აბრევიატურა (მრავლობითის ფორმით) სინტაქსურად ნებისმიერი კონსტრუქციის სიტყვათშეხამებას, ფრაზას ან წინადადებას სულ ადვილად ეხამება. ახლა მისი დამკვიდრება ჩვენი ჟურნალისტების მოწადინებასა და გულისხმიერებაზეა დამოკიდებული,"-წერს ღვინჯილია. https://www.facebook.com/levan.gvinjilia.5/posts/1744304415579634?pnref=story [post_title] => SOS! "წლების განმავლობაში ეს მასწავლებელი ასე ექცეოდა ბავშვებს. მშობლებიც იგივეს ამბობენ. ასეთი ჩვევა ჰქონდა პედაგოგს. ეს საქმე შესაძლოა, სისხლის სამართლის საქმე გახდეს და უფრო დაზუსტდება ყველაფერი. დისციპლინურმა კომისიამ განიხილა ეს საქმე და გადაწყვეტილება დირექტორმა მიიღო“ , - განაცხადა ბადრი ვაშაკიძემ. რამდენიმე დღის წინ, ქუთაისის ერთ–ერთი საჯარო სკოლის პედაგოგი მოსწავლეების და მშობლების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო, დირექტორმა გაათავისუფლა. 