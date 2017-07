ქვემო ფონიჭალაში ავტოსაგზაო შემთხვევას მსხვერპლი მოჰყვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamodzieba [1] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148342 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamodzieba [1] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148342 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1918 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gamodzieba [1] => mskhverpli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gamodzieba [1] => mskhverpli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148342) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1918,3344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147252 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 16:16:55 [post_date_gmt] => 2017-07-18 12:16:55 [post_content] => გორში სახალხო დამცველი აპარატის ოფისი გაქურდეს. დილით სახალხო დამცველის აპარატის გორის რეგიონული ოფისის თანამშრომელს ოფისის კარი გატეხილი დახვდა, ოფისი კი - გაქურდული. ადგილიდან წაღებულია პორტატული სამუშაო კომპიუტერი, რომელშიც სახალხო დამცველის რეგიონულ ოფისში შესული განცხადებების ელექტრონული ვერსიები ინახებოდა. შემთხვევის გამო დაწყებულია გამოძიება. ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები. სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართება. [post_title] => გორში სახალხო დამცველის ოფისი გაქურდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gorshi-sakhalkho-damcvelis-ofisi-gaqurdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 16:16:55 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 12:16:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147252 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146928 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 18:06:55 [post_date_gmt] => 2017-07-17 14:06:55 [post_content] => თათია დოლიძე შსს-ს თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება. ის თბილისის მთავარ სამმართველოში რამდენიმე წუთის წინ, მას შემდეგ მივიდა, რაც შსს-მ განაცხადა, რომ მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება დაიწყო. სამმართველოში შესვლამდე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რამდენიმე საათის წინ კი, ვიდრე შსს-ს გამოძიებას დაიწყებდა, "ფორტუნასთან" განაცხადა, რომ ის იურისტებთან კონსულტაციებს გადიოდა. ამასთან, დილით შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ უწყება რეაგირებას მხოლოდ თათია დოლიძის მიმართვის შემთხვევაში მოახდენდა. თუმცა, იურისტები აცხადებდნენ, რომ რეაგირებისთვის მიმართვა არ იყო საჭირო და შსს ვალდებული იყო, მოკვლევა დაეწყო, რადგან მუქარა სოციალური მედიით საჯაროდ გავრცელდა. მოგვიანებით კი შსს-მ განაცხადა, რომ საქმეზე გამოძიება, მიმართვის გარეშე, სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას ითვალისწინებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტო [post_title] => თათია დოლიძე შსს-ს თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tatia-dolidze-shss-s-tbilisis-mtavar-sammartveloshi-gamokitkhvaze-imyofeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 20:27:56 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 16:27:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146928 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146472 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 16:26:45 [post_date_gmt] => 2017-07-15 12:26:45 [post_content] => გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. „მიცუბიშის“ მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა. გამოძიება 276-ე მუხლის მე–7 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი, ანუ ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ინფორმაციას "ინფო რუსთავი" ავრცელებს. [post_title] => სართიჭალის გზაზე ავარიის შედეგად, ორი ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sartichalis-gzaze-avariis-shedegad-ori-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 16:26:45 [post_modified_gmt] => 2017-07-15 12:26:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146472 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147252 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 16:16:55 [post_date_gmt] => 2017-07-18 12:16:55 [post_content] => გორში სახალხო დამცველი აპარატის ოფისი გაქურდეს. დილით სახალხო დამცველის აპარატის გორის რეგიონული ოფისის თანამშრომელს ოფისის კარი გატეხილი დახვდა, ოფისი კი - გაქურდული. ადგილიდან წაღებულია პორტატული სამუშაო კომპიუტერი, რომელშიც სახალხო დამცველის რეგიონულ ოფისში შესული განცხადებების ელექტრონული ვერსიები ინახებოდა. შემთხვევის გამო დაწყებულია გამოძიება. ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები. სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართება. [post_title] => გორში სახალხო დამცველის ოფისი გაქურდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gorshi-sakhalkho-damcvelis-ofisi-gaqurdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 16:16:55 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 12:16:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147252 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 65 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 657f9a1e1c28427050323c51022ee720 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )