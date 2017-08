ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qvemo-fonichala [1] => narkotikebi [2] => specoperacia-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153801 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qvemo-fonichala [1] => narkotikebi [2] => specoperacia-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153801 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9072 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qvemo-fonichala [1] => narkotikebi [2] => specoperacia-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qvemo-fonichala [1] => narkotikebi [2] => specoperacia-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153801) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14170,9072,18187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153804 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 23:27:17 [post_date_gmt] => 2017-08-14 19:27:17 [post_content] => ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია დასრულებულია. სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი ადამიანი დააკავეს. დაკავებულს ნარკოტიკების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-გასაღება ბრალდება და მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 260-ე მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. როგორც პირველი არხის ჟურნალისტი ადგილიდან იტყობინება, დაკავებული პირის გარდა, იმ სახლიდან, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, პოლიციის შენობაში ერთი ქალია გადაყვანილი. ამ დროისთვის, ის ფონიჭალაში არსებული პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. სავარაუდოდ, ქალი პოლიციაში დასაკითხად არის გადაყვანილი. [post_title] => ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalis-specoperaciis-shedegad-policiashi-erti-qali-gadaiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 23:30:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 19:30:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153409 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 21:11:07 [post_date_gmt] => 2017-08-11 17:11:07 [post_content] => ამ წუთებში თბილისში, ქვემო ფონიჭალის ერთ-ერთი უბანში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. პოლიციის ალყაში აქვს მოქცეული ძმები ჯაფაროვების სახლი. წინასწარი ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა ნარკოდანაშაულისთვის 2 მოქალაქე დააკავეს. ჯაფაროვების სახლში ამ წუთებში ჩხრეკის ოპერაცია და დაკავებულების დაკითხვა მიმდინარეობს. [post_title] => სპეცოპერაცია ფონიჭალაში - ძმები ჯაფაროვები ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => specoperacia-fonichalashi-dzmebi-jafarovebi-narkodanashaulistvis-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 21:15:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 17:15:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153409 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151719 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 13:18:51 [post_date_gmt] => 2017-08-07 09:18:51 [post_content] => "ჯემფესტის მთავარ ბარიგას 35 ათასი დოლარი და ბევრი კოკაინი მოპარეს", – ამის შესახებ ინფორმაციას ჟურნალისტი ლაშა ბერულავა ავრცელებს. "ფორტუნა" დეტალების დაზუსტებას ცდილობს და ამასთან დაკავშირებით ვრცელ სტატიას შემოგთავაზებთ. *** სულ ცოტა ხნის წინ, Gemfest-იდან საავადმყოფოში კიდევ 5 ახალგაზრდა გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში, დაუზუსტებელი სუბსტანციის და ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტის დიაგნოზით, Gemfest-იდან საავადმყოფოში უამრავი ახალგაზრდა გადაჰყავთ. 4 აგვისტოს ასეთი შემთხვევა ფატალურად დასრულდა. ფესტივალის ტერიტორიიდან საავადმყოფოში გადაყვანილი 22 წლის გოგო გარდაიცვალა. ამავე ტერიტორიაზე პოლიციამ ნარკოდანაშაულისთვის 5 პირი დააკავა. [post_title] => "ჯემფესტის მთავარ ბარიგას 35 ათასი დოლარი და ბევრი კოკაინი მოპარეს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jemfestis-mtavar-barigas-35-atasi-dolari-da-bevri-kokaini-mopares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 13:45:03 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 09:45:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151719 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153804 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 23:27:17 [post_date_gmt] => 2017-08-14 19:27:17 [post_content] => ქვემო ფონიჭალაში სპეცოპერაცია დასრულებულია. სპეცოპერაციის შედეგად, ერთი ადამიანი დააკავეს. დაკავებულს ნარკოტიკების უკანონოდ შეძენა-შენახვა-გასაღება ბრალდება და მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 260-ე მუხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. როგორც პირველი არხის ჟურნალისტი ადგილიდან იტყობინება, დაკავებული პირის გარდა, იმ სახლიდან, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა, პოლიციის შენობაში ერთი ქალია გადაყვანილი. ამ დროისთვის, ის ფონიჭალაში არსებული პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. სავარაუდოდ, ქალი პოლიციაში დასაკითხად არის გადაყვანილი. [post_title] => ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalis-specoperaciis-shedegad-policiashi-erti-qali-gadaiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 23:30:41 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 19:30:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dd840b81c87f037abff98c776b887fe1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )