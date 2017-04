ქვეყანაში ფსიქოტროპული მედიკამენტების შემოტანაზე კვოტები დაწესდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jandacvis-saministro [2] => fsiqotropuli-medikamentebi [3] => akhali-ambebi [4] => sazogadoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122310 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jandacvis-saministro [2] => fsiqotropuli-medikamentebi [3] => akhali-ambebi [4] => sazogadoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122310 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jandacvis-saministro [2] => fsiqotropuli-medikamentebi [3] => akhali-ambebi [4] => sazogadoeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jandacvis-saministro [2] => fsiqotropuli-medikamentebi [3] => akhali-ambebi [4] => sazogadoeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122310) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,7792,2015,12176,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122189 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 16:41:25 [post_date_gmt] => 2017-04-12 12:41:25 [post_content] => კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, რომ საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა, მომხმარებელზე არ აისახება. როგორც "ფორტუნას" კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განუცხადეს, დღეს გავრცლებული ინფორმაცია ზარების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო ზარების ტერმინაციაზე ავტორიზებულ პირებს შორის წარმოქნილ სატარიფო რეგულაციასთან დაკავშირებულ დავას ეხება. "ეს არის კომპანიებს შორის წარმოქმნილი დავა, რომელსაც განიხილავს კომისია და მომხმარებელს არანაირად არ შეეხება. ზარის განხორციელება არ შეფერხდება. კომპანიებს შორის წარმოიქმნა დავა წუთების ღირებულებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამას განვიხილავთ კომისიაში ხვალ", – განაცხადა GNCC-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ხატია ყურაშვილმა. აღნიშნული თემა ტრანზიტული ოპერატორების მიერ გაკეთებული განცხადებიდან აგორდა. მათ მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამი იყო, რომ 12 აპრილს 18:00 საათიდან, 00:00 საათამდე “ჯეოსელი”, “მაგთიკომი” და “მობიტელი” საერთაშორისო ზარების შემომტანი ტრანზიტული ოპერატორების ქსელიდან გათიშვას დაიწყებენ. რაც ნიშნავს, რომ ამ დროის განმავლობაში საქართველოში საზღვარგარეთიდან შესრულებული ზარების მიღება შეფერხდება. ტრანზიტული კომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით, "ჯეოსელი", "მაგთიკომი" და "მობიტელი" მათ საფასურის 18,5 თეთრიდან 20 ცენტამდე გაზრდას სთხოვს, რასაც ისინი ეწინააღმდეგებიან. ტრანზიტული კომპანიების განცხადებით, ამჟამინდელი ტარიფი კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის მიერ არის დადგენილი, რისი შეცვლის უფლებაც მათ არ აქვთ. "ფორტუნა" მობილურ კომპანიებსაც დაუკავშირდა და მათგან პასუხს ამ დრომდე ელოდება. [post_title] => შეეხება თუ არა საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა მომხმარებელს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sheekheba-tu-ara-saertashoriso-zarebze-shezghudva-momkhmarebels [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 16:41:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 12:41:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122189 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122132 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 14:50:29 [post_date_gmt] => 2017-04-12 10:50:29 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, გიორგი გახარიას ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი გიორგი გახარიამ და ინდოეთის სამოქალაქო ავიაციის მინისტრმა აშოკ გაჯაპატმა მოაწერეს. ორ ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლის შეთანხმება ეფუძნება ,,ღია ცის“ ლიბერალურ პრინციპებს, რომელიც ითვალისწინებს ავიასაწარმოების დანიშვნას და მათ მიერ ტარიფების დამოუკიდებლად განსაზღვრას, ფრენების სიხშირის ურთიერთშეთანხმებას და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO-ს) მიერ დაწესებული სტანდარტების შესრულებას ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების თვალსაზრისით. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, საჰაერო მიმოსვლა შესაძლებელი იქნება ქვეყნების ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა პუნქტებს შორის, საიდანაც ხორციელდება ან შეიძლება განხორციელდეს საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა. საქართველოს მხრიდან დანიშნული ავიაგადამზიდველებისთვის დანიშნულების პუნქტებად განისაზღვრა დელი, მუმბაი, ჰაიდარაბადი, ბენგალურუ, ჩენაი და გოა. „ღია ცის“ შეთანხმებამ ხელი უნდა შეუწყოს ავიაციისა და ფრენების განვითარებას. ვთვლით, რომ როდესაც ვემზადებით ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და ვიკვლევთ ამ მიმართულებას, პირდაპირი ფრენები და „ღია ცის“ რეჟიმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესის ურთიერთკონტაქტებისთვის და ხელს შეუწყობს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას“– აღნიშნა გიორგი გახარიამ. „ეს შეთანხმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსა და ინდოეთს შორის მომავალი ურთიერთობების განვითარების მხრივ – ეს არის ხალხთაშორის ურთიერთობა, ეს არის კულტურული და ეკონომიკური კავშირები და საერთო ჯამში, ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი. შევთანხმდით, რომ ამ საკითხზე გაგრძელდება კონსულტაციები, რომ დაიწყოს პირდაპირი ავიამიმოსვლა ქვეყნებს შორის“– განაცხადა საქართველოს ელჩმა ინდოეთში არჩილ ძულიაშვილმა. საქართველოსა და ინდოეთს შორის საჰაერო მიმოსვლის შეთანხმება ამ დრომდე არ არსებობდა. ქვეყნებს შორის აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა გააქტიურდა 2016 წლიდან. 2016 წლის 9 ნოემბერს, თბილისში, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრისა და ინდოეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო ავიაციის მინისტრს შორის გამართული შეხვედრის შედეგად ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს სამოქალაქო ავიაციის საკითხებთან დაკავშირებით. 2017 წლის 9-10 იანვარს თბილისში გაიმართა მოლაპარაკებები ინდურ მხარესთან, რომლის შედეგად საავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად, მომზადდა შეთანხმების პროექტის შეჯერებული, საბოლოო ვერსია, რომელსაც ინდოეთში, მიმდინარე წლის 11 აპრილს მოეწერა ხელი. [post_title] => გოა, დელი, მუმბაი: ინდოეთთან ფრენა გამარტივდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goa-deli-mumbai-indoettan-frena-gamartivdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 14:53:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 10:53:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122128 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 14:15:06 [post_date_gmt] => 2017-04-12 10:15:06 [post_content] => თბილისში რიგით 23-ე მეტროსადგურის ”სახელმწიფო უნივერსიტეტის” გახსნა ზაფხულში იგეგმება. როგორც ”ფორტუნასთან” მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ განაცხადა, გახსნიდან ერთი თვის განმავლობაში, მეტროსადგური სატესტო რეჟიმში იმუშავებს. სამუშაოების დასრულების ზუსტ თარიღს, კომპანიაში ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ. "ძალიან დიდი ობიექტია და ბუნებრივია პერიოდულად რაღაც სამუშაოები ემატება, რაც არ იყო გათვალისწინებული. თავიდან იგეგმებოდა სადგური მაისში გახსნილიყო, თუმცა უკვე დიდი ხანია ამ თარიღმა ზაფხულამდე გადაიწია. გახსნიდან ერთი თვის განმავლობაში მეტროსადგური სატესტო რეჟიმში იმუშავებს", – განაცხადა ჯუანშერ ბურჭულაძემ. მეტროსადგურ უნივერსიტეტს პროექტის მიხედვით, 4 ამოსასვლელი ექნება. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე და სანდრო ეულის ქუჩაზე. თბილისის მეტროპოლიტენის 23-ე მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. დედაქალაქის მეტროს მეორე ხაზის გაგრძელება დელისის სადგურიდან უნივერსიტეტის მიმართულებით 1985 წელს დაიწყო და 1993 წელს შეჩერდა. მშენებლობა 1998 წელს განახლდა და 2000 წლისთვის ვაჟა-ფშაველას სადგური გაიხსნა. ვაჟა-ფშაველას და უნივერსიტეტის სადგურებს შორის გვირაბები გაყვანილია, მაგრამ სამუშაოები სრულად დასრულებული არ არის. ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანურ-იტალიური ერთობლივი საწარმო “ასიგნია კობრა” ახორციელებს. მეტროსადგურის პროექტი ესპანურმა საკონსულტაციო კომპანია “ევროსტუდიამ” მოამზადა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83,000,670.45 ლარია. https://www.youtube.com/watch?v=h4eRYfAXnSI [post_title] => ახალი მეტროსადგური ზაფხულიდან სატესტო რეჟიმში იმუშავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-metrosadguri-zafkhulidan-satesto-redjimshi-imushavebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 14:15:06 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 10:15:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122128 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122189 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 16:41:25 [post_date_gmt] => 2017-04-12 12:41:25 [post_content] => კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, რომ საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა, მომხმარებელზე არ აისახება. როგორც "ფორტუნას" კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განუცხადეს, დღეს გავრცლებული ინფორმაცია ზარების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო ზარების ტერმინაციაზე ავტორიზებულ პირებს შორის წარმოქნილ სატარიფო რეგულაციასთან დაკავშირებულ დავას ეხება. "ეს არის კომპანიებს შორის წარმოქმნილი დავა, რომელსაც განიხილავს კომისია და მომხმარებელს არანაირად არ შეეხება. ზარის განხორციელება არ შეფერხდება. კომპანიებს შორის წარმოიქმნა დავა წუთების ღირებულებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამას განვიხილავთ კომისიაში ხვალ", – განაცხადა GNCC-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ხატია ყურაშვილმა. აღნიშნული თემა ტრანზიტული ოპერატორების მიერ გაკეთებული განცხადებიდან აგორდა. მათ მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამი იყო, რომ 12 აპრილს 18:00 საათიდან, 00:00 საათამდე “ჯეოსელი”, “მაგთიკომი” და “მობიტელი” საერთაშორისო ზარების შემომტანი ტრანზიტული ოპერატორების ქსელიდან გათიშვას დაიწყებენ. რაც ნიშნავს, რომ ამ დროის განმავლობაში საქართველოში საზღვარგარეთიდან შესრულებული ზარების მიღება შეფერხდება. ტრანზიტული კომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით, "ჯეოსელი", "მაგთიკომი" და "მობიტელი" მათ საფასურის 18,5 თეთრიდან 20 ცენტამდე გაზრდას სთხოვს, რასაც ისინი ეწინააღმდეგებიან. ტრანზიტული კომპანიების განცხადებით, ამჟამინდელი ტარიფი კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის მიერ არის დადგენილი, რისი შეცვლის უფლებაც მათ არ აქვთ. "ფორტუნა" მობილურ კომპანიებსაც დაუკავშირდა და მათგან პასუხს ამ დრომდე ელოდება. [post_title] => შეეხება თუ არა საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა მომხმარებელს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sheekheba-tu-ara-saertashoriso-zarebze-shezghudva-momkhmarebels [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 16:41:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 12:41:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122189 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1364 [max_num_pages] => 455 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f055cb4d8c1354810af6514bc9d93be0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )