ქვეყანაში, სადაც ყველა ძირითადი სახელისუფლებო ბერკეტები ერთი პარტიის ხელშია, შეიძლება დემოკრატიის სისრულის შესახებ კითხვის ნიშნები გაჩნდეს

"დემოკრატიული მოძრაობის" წევრები დილიდან იმყოფებოდნენ მთაწმინდის საოლქო კომისიაში და #13 საარჩევნო უბნის ბიულეტენების ხელახალ გადათვლას ითხოვდნენ, თუმცა მათ მოთხოვნაზე უარი უთხრეს. [post_title] => "ვინ არ მისცა კუკავას ხმა დედამ, მამამ თუ დამ? ვის იგდებთ მასხრად?" [post_title] => იანოშ ჰერმანის შეფასებით, საქართველოში არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ianosh-hermanis-shefasebit-saqartveloshi-archevnebi-mshvid-vitarebashi-chatarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 11:58:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 07:58:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180090 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179832 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 15:43:07 [post_date_gmt] => 2017-10-24 11:43:07 [post_content] => "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი ლიდერი "ნაციონალური მოძრაობის" მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. მისი განცხადებით, მეორე ტურის შემთხვევაში, ყველა ევროპული ორიენტაციის ოპოზიციური ძალა მხარს დაუჭერდა, მეორე ტურში გასულ ოპოზიციურ კანდიდატს. „უმძიმესი საარჩევნო კამპანია იყო, უმძიმესი დარღვევებით, მაგრამ გამოსავალი რა არის. თბილისში თუ ყველანი ვცდილობდით, რომ შეგვენარჩუნებინა მეორე ტური და მხარი დაგვეჭირა ერთიანი კანდიდატისთვის, გინდ ზალიკო უდუმაშვილისთვის , გინდ ალეკო ელისაშვილისთვის , გინდ ელენე ხოშტარიასთვის , პროდასავლურ ოპოზიციას ვგულისხმობ, ქუთაისი რა განსხვავებულია? მეორე ტური სამართლებრივად "ნაციონალური მოძრაობის" გადასწყვეტია , ვერავინ ჩაერევა ამაში, მაგრამ მეორე ტურები მარტო მათ არ მოუპოვებიათ. მთელმა ოპოზიციამ მოიპოვა. ამიტომ, სრული პოლიტიკური უფლება გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება შევაფასოთ, როგორც სერიოზული შეცდომა და ირიბად ხელშეწყობა ივანიშვილის გუნდისთვის, რომ დაინერგოს უიმედობა არჩევნების მიმართ," - აცხადებს გიგა ბოკერია. [post_title] => ენმ-ის გადაწყვეტილება არის ირიბად ხელშეწყობა ივანიშვილის გუნდისთვის - გიგა ბოკერია "დემოკრატიული მოძრაობის" წევრები დილიდან იმყოფებოდნენ მთაწმინდის საოლქო კომისიაში და #13 საარჩევნო უბნის ბიულეტენების ხელახალ გადათვლას ითხოვდნენ, თუმცა მათ მოთხოვნაზე უარი უთხრეს. [post_title] => "ვინ არ მისცა კუკავას ხმა დედამ, მამამ თუ დამ? ვის იგდებთ მასხრად?" 