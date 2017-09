რა აკავშირებთ ემა სთოუნსა და ჯენიფერ ლოურენსს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lourensi [1] => ema-stouni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163820 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lourensi [1] => ema-stouni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163820 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3193 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-lourensi [1] => ema-stouni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-lourensi [1] => ema-stouni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163820) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7235,3193) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164399 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-16 17:39:40 [post_date_gmt] => 2017-09-16 13:39:40 [post_content] => ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ამერიკელი მსახიობი გარკვეული ხნით კინოს ემშვიდობება. ინფორმაცია გამოცემა time-ზე დაყრდნობით ვრცელდება. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჯენიფერი აცხადებს, რომ უახლოეს ორ წელიწადში ფილმებში გადაღებას აღარ აპირებს. ხოლო, ჟურნალისტის კითხვაზე , ამ ხნის განმავლობაში რის გაკეთებას აპირებს, ლოურენსმა უპასუხა, რომ წარმოდგენა არ აქვს. „თიხის ჭურჭელს გავაკეთებ და ცოტას დავისვენებ-აცხადებს ლოურენსი https://twitter.com/TODAYshow/status/908309623060430848 ჯენიფერ ლოურენსმა დიდი პოპულარობა ფილმებით „შიმშილის თამაშები“ და „იქს ადამიანები" მოიპოვა. ფილმში „ჩემი შეყვარებული გიჟია“ შესრულებული როლისთვის მან ოსკარი აიღო. [post_title] => ჯენიფერ ლოურენსმა კინოკარიერაში პაუზა აიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lourensma-kinokarierashi-pauza-aigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-16 17:41:10 [post_modified_gmt] => 2017-09-16 13:41:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143375 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-04 17:30:10 [post_date_gmt] => 2017-07-04 13:30:10 [post_content] => პარიზში „დიორის“ 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი 26 წლის მსახიობი ჯენიფერ ლოურენსი იყო. გასაკვირი არავისთვის ყოფილა, რომ „შიმშილის თამაშების“ ვარსკვლავი მარკის იუბილეზე სწორედ ამავე ბრენდის ტანსაცმელში გამოცხადდა. ოსკაროსან ვარსკვლავს „დიორის“ სტაფილოსფერი ზედა და გამჭვირვალე ქვედა ბოლო ეცვა, ამავე ბრენდის ჩანთა ეჭირა და სათვალე ეკეთა. მოგვიანებით, ოფიციალური ფოტოსესიისთვის მან სათვალე მოიხსნა და „დიორის“ კედელთან იპოზიორა. ვარსკვლავს თვალზე საკმაოდ მკვეთრი მაკიაჟი ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ 26 წლის ჯენიფერს რომანი აქვს 48 წლის რეჟისორ დარენ არონოფსკისთან. წყვილი ერთად თითქმის ერთი წელია არის. [gallery link="file" ids="143378,143379,143380,143381,143382,143383"] [post_title] => ჯენიფერ ლოურენსი „დიორის“ საღამოზე გამჭვირვალე კაბაში გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lourensi-dioris-saghamoze-gamchvirvale-kabashi-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 17:30:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 13:30:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143375 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127147 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 11:47:20 [post_date_gmt] => 2017-05-03 07:47:20 [post_content] => ჯენიფერ ლოურენსი ჯეისონ მეთიუზის წიგნის, „წითელი ბეღურის“ ამავე სახელწოდების ეკრანიზაციაში მონაწილეობს, რომელსაც რეჟისორი ფრენსის ლოურენსი იღებს. სიუჟეტის მიხედვით, ჰოლივუდის ვარსკვლავი ახალგაზრდა ბალერინას განასახიერებს, რომლის კარიერაც ტრავმის გამო მოულოდნელად სრულდება, ამის შემდეგ მისი ცხოვრება სრულიად შეიცვლება. გადამღები ჯგუფი უკვე რამდენიმე ქვეყანას ესტუმრა, ერთ-ერთი უკანასკნელი ლოკაცია კი სლოვაკეთი იყო. შემდეგ ისინი ავსტრიის დედაქალაქში გაემგზავრნენ, სადაც ლოურენსისა და რამდენიმე მსახიობის გადაღება პაპარაცებმა მოახერხეს. [gallery link="file" columns="4" ids="127149,127150,127151,127152"] [post_title] => ჯენიფერ ლოურენსი ფილმის გადაღებებზე ვენაში დააფიქსირეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lourensi-filmis-gadaghebebze-venashi-daafiqsires [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 11:47:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 07:47:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164399 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-16 17:39:40 [post_date_gmt] => 2017-09-16 13:39:40 [post_content] => ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ამერიკელი მსახიობი გარკვეული ხნით კინოს ემშვიდობება. ინფორმაცია გამოცემა time-ზე დაყრდნობით ვრცელდება. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჯენიფერი აცხადებს, რომ უახლოეს ორ წელიწადში ფილმებში გადაღებას აღარ აპირებს. ხოლო, ჟურნალისტის კითხვაზე , ამ ხნის განმავლობაში რის გაკეთებას აპირებს, ლოურენსმა უპასუხა, რომ წარმოდგენა არ აქვს. „თიხის ჭურჭელს გავაკეთებ და ცოტას დავისვენებ-აცხადებს ლოურენსი https://twitter.com/TODAYshow/status/908309623060430848 ჯენიფერ ლოურენსმა დიდი პოპულარობა ფილმებით „შიმშილის თამაშები“ და „იქს ადამიანები" მოიპოვა. ფილმში „ჩემი შეყვარებული გიჟია“ შესრულებული როლისთვის მან ოსკარი აიღო. [post_title] => ჯენიფერ ლოურენსმა კინოკარიერაში პაუზა აიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lourensma-kinokarierashi-pauza-aigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-16 17:41:10 [post_modified_gmt] => 2017-09-16 13:41:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7cf4ebd4fe0ab4d3b177f71a8d6509e7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )