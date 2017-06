რა დაგიჯდებათ ზაფხულში დასვენება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => fortunas-temebi [2] => kurortebis-fasebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138708 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => fortunas-temebi [2] => kurortebis-fasebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138708 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1384 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => fortunas-temebi [2] => kurortebis-fasebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => fortunas-temebi [2] => kurortebis-fasebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138708) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1384,16375,16517) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138582 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:55:36 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:55:36 [post_content] => თბილისში 16 ივნისიდან პეკინის ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მიროტაძის ქუჩის კუთხემდე , მიწისქვეშა კომუნიკაციების და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იწყება. შესაბამისად, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება. გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეებს საცობით გამოწვეულ დისკომფორტთან შეგუება მოუწევთ. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე, "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ზაფხული შეგნებულად შეირჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ავტომობილების ნაკადიც მცირდება. მუმლაძე მოძრაობის შეფერხებას არ გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ შედგენილია სპეციალური სქემა, რომლის მიხედვით, რეაბილიტაციისას გზები არ გადაიკეტება, ანუ მოძრაობა ცალმხრივი გახდება. გარდა ამისა, მძღოლები შედგენილი სქემის მიხედვით ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ. გადატვირთულ საავტომობილო მოძრაობას კი საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. „ქალაქში როდესაც საცობი წარმოიქმნება, ამის მიზეზი ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების დაუდევრად გაჩერება გახლავთ. ახლა კი, როდესაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, ბუნებრივია, გადაადგილების მხრივ შეფერხება იქნება. შესაბამისად, ეს პერიოდი დავამთხვიეთ იმას, რომ ავტომობილების ნაკადი შემცირებულია. პეკინზე ავტომანქანის მოძრაობა დათვლილი გვაქვს და საათში ერთ მხარე, დახლოებით, 3 000 ავტომობილს ატარებს, ანუ ორივე მხარეს, საშუალოდ, 6000 ავტომობილი გამოდის. შესაბამისად, ნაკადმა რომ იკლო, ეს პერიოდი ამიტომ დავამთხვიეთ. ამ პერიოდისთვის აღნიშნული ნაკადების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ავტომობილების გადაადგილებისთვის სქემა,“ - ამბობს მამუკა მუმლაძე. მისი თქმით, სპეციალური გეგმის შედგენაში ჩართული იყო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, დავით მიქიაშვილი, მოადგილეებთან ერთად. ასევე ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. შეზღუდვის პერიოდში სამოძრაო სქემა „მოძრაობას საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. მობილიზებული იქნება დროებითი შტაბი, რომელიც გადაადგილების კოორდინაციას განახორციელებს. შეზღუდვის დაწესებამდე დამონტაჟდება სპეციალური ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა იმოძრაონ ქალაქში,“ - ამბობს მუმლაძე და დეტალურად ხსნის მოძრაობის სქემას. ამ სქემის მიხედვით, პეკინის გამზირი მთლიანად გაცალმხრივდება . გზა ჟვანიას სახელობის მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე გაცალმხრივდება , შემდეგ მარცხენა მოხვევით გადავალთ კოსტავას ქუჩაზე, რომელიც ასევე ცალმხრივი იქნება სააკაძის მოედნამდე. სააკაძის მოედნიდან შარტავას ქუჩა მთლიანად ჟვანიას მოედნამდე გაცალმხრივებული იქნება. ტაშკენტის ქუჩა, სადაც გარკვეული ნაწილი გაცალმხრივებული იყო ამ რეაბილიტაციის პირობებში, კანდელაკის ქუჩამდე მთლიანად გაცალმხრივდება , აქ, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პარკინგით სარგებლობენ, დღის საათებში შეზღუდული იქნება. რეაბილიტაციის განმავლობაში პეკინის და სხვა ქუჩებზე პარკინგი საერთოდ გაუქმდება. პარკინგის კუთხით, ასევე შეზღუდვები დაწესდება იოსებიძის ქუჩაზე და ეს შეზღუდვები რეაბილიტაციის დასრულებამდე იმოქმედებს. „ქალაქში ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდება, გამოსაცვლელია კომუნიკაციები, დაგეგმარება შეთანხმებულია იმ კომპანიებთან, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს ატარებენ. კერძოდ, გაზის, წყლის და კანალიზაციის. სამუშაოები 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, ანუ მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში ჩამოვლენ, დახვდებათ რეაბილიტირებული და თავისუფალი ქუჩები,’’ - განაცხდა „ფორტუნასთან“ მამუკა მუმლაძემ. სპეციალისტების რეკომენდაციები მერიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას მისალმებიან საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა იმის ფონზე, როდესაც პიკის საათებში თბილისში ავტოტრანსპორტით გადაადგილება თითქმის პარალიზებულია და დაუსრულებელი საცობებია, ორგანიზატორებს სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდებენ. ფონდ "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის’’ დამფუძნებელი, გელა კვაშილავა, "ფორტუნასთან" საუბრისას აცხადებს, რომ საცობები თავისთავად იქნება, თუმცა, პრობლემის მოსაგვარებლად გამოსავალს საპატრულო პოლიციის ჩართვაში ხედვას. „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე, დავით მესხიშვილი, კი "ფორტუნასთან" საუბრისას გასული წლების მაგალითზე ამბობს, რომ გზებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არასდროს დასრულებულა, რაც მოძრაობის პარალიზებას ქმნიდა. ამიტომ, მისი თქმით, მიესალმება სარემონტო სამუშაოების დაწყებას ისე, რომ ამან მოქალაქეებს პრობლემები არ შეუქმნას. "რაც შეეხება მოძრაობის დარეგულირებას, პირველ რიგში, ტელევიზიით უნდა გამოცხადდეს, რა ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ მოქალაქეები, ხოლო ამ გზებზე კი აუცილებლად საპატრულო პოლიცია უნდა მობილიზდეს , რომ საგზაო მოძრაობა დაარეგულიროს. ასევე მთავრია მძღოლების ინფორმირებულობა, რათა შეძლონ, გადაანაწილონ სამუშაო გეგმა-გრაფიკი ისე, რომ ზუსტად 6-7 საათზე იმ კონკრეტულ ქუჩაზე არ მოხვდნენ. ინფორმაციის სწორად მიწოდება აუცილებელია მძღოლებისთვის, რათა შემთხვევით ნაკადებმა არ ისარგებლონ იქ, სადაც სხვა ტრანსპორტი მოძრაობს. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ შემიძლია, საბურთალოზე მოვხვდე ისე, რომ არ გავიარო პეკინის ქუჩა, ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ რა ალტერნატიულ გზებს მთავაზობს დედაქალაქის მერია,“ - ამბობს დავით მესხიშვილი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => პეკინის რეაბილიტაცია და შეზღუდვები გზებზე - რა სქემით მოუწევთ მოძრაობა მძღოლებს ზაფხულის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pekinis-reabilitacia-da-shezghudvebi-gzebze-ra-sqemit-mouwevt-modzraoba-mdzgholebs-zafkhulis-ganmavlobashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:59:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:59:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138543 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:08:46 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:08:46 [post_content] => მივდივართ თუ მოვდივართ - გზა, სადაც მძღოლმა საკუთარი ინტუიციით უნდა გამოიცნოს მოძრაობის მიმართულება. ქუთაისის შემოვლითი ავტობანი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო, კიდევ ერთხელ მოხვდა ყურადღების ცენტრში. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ავტომობილები ორივე მიმართულებით მოძრაობენ. „ფორტუნა“ ვიდეოს ავტორს, ვასო ურუშაძეს, ესაუბრა. “დაახლოებით ქუთაისი-ზესტაფონის მონაკვეთზე, მარცხენა ზოლში დაშვებული მაღალი სიჩქარით ვმოძრაობდით, მოულოდნელად საპირისპირო ზოლზე მომავალი ავტომობილი გამოჩნდა და ავტოსაგზაო შემთხვევას სწრაფი მანევრირებით გადავურჩით. შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა და საპირისპირო ზოლშიც მოძრაობდნენ ავტომანქანები. დავიწყეთ ვიდეოგადაღება, ანალოგიური ვითარება იყო ავტობანის მეორე ზოლზე და იქაც ორივე მიმარულებით მოძრაობდა ტრანსპორტი. არანაირი მაფრთხილებელი ნიშანი, რომ გზა ორმხრივმოძრაობიანად იყო გადაკეთებული, არ შეგვხვედრია. სიტუაციას არ არეგულირებდა არც საპატრულო პოლიცია,“ - უყვება „ფორტუნას“ ვიდეოს ავტორი. სრული საგზაო განუკითხაობა ქუთაისის შემოვლით გზაზე !!!⚠ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia Posted by Vaso Urushadze on 2017 წლის 10 ივნისი, შაბათი ქუთაისი-ზესტაფონის მონაკვეთი ივნისის ბოლოს ცალმხრივმოძრაობიანი გახდება და გზის საფარზე ცალმხრივი მოძრაობისთვის შესაბამისი ნახაზებია გაკეთებული. რაც შეეხება მაფრთხილებელი ნიშნების არარსებობას, რაზეც ვიდეოს ავტორი აკეთებს აქცენტს, გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზა ჯერ არ არის დასრულებული და ნიშნების დადგმაც ეტაპობრივად ხდება. მათივე ინფორმაციით, ვინაიდან გზა დასრულების პროცესშია, პერიოდულად ხდება მოძრაობის მიმართულებების გადართვა-გადმორთვა და ამ საკითხს საპატრულო პოლიცია არეგულირებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციითვე, ამ დროისთვის ქუთაისის შემოვლითი ავტობანი, გზის სამუშაოების გამო, ცალმხრივად არის დაკეტილი, დასავლეთისკენ მიმავალი მანქანები ქუთაისის გავლით მოძრაობენ და ავტობანს სამტრედიის მონაკვეთზე უერთდებიან. „ფორტუნა“ განმარტებისთვის საპატრულო პოლიციასაც დაუკავშირდა. შსს პრესსამსახურის ინფორმაციით, „ავტობანის კონკრეტულ მონაკვეთზე, გზის დასაწყისშიც და ბოლოშიც ბეტონის ჯებირებია დალაგებული და საპატრულო პოლიცია 24-საათიან რეჟიმში პატრულირებს“. თუმცა, ფაქტია, რომ ამ გზაზე, სადაც ამ გადართვა-გადმორთვის გამო, მოულოდნელი საფრთხეები იქმნება, არც ნიშნები დგას და არც პოლიცია ჩანს სადმე, რასაც გადაღებული ვიდეოც ადასტურებს. ასე რომ, ავტომობილის მძღოლებო , ავტობანის დასრულებამდე და საგზაო ნიშნებით საბოლოოდ აღჭურვამდე , თავად იყავით ყურადღებით, „მიდიხართ თუ მოდიხართ“. თამუნა გოგუაძე [post_title] => მივდივართ თუ მოვდივართ - გაურკვეველი მოძრაობა ავტობანზე (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mivdivart-tu-movdivart-gaurkveveli-modzraoba-avtobanze-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 15:41:31 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 11:41:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138543 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138355 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-13 17:53:47 [post_date_gmt] => 2017-06-13 13:53:47 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე, დიდი ალბათობით, შეიცვლება. ეს თავად კობახიძემ უკვე დააანონსა და ამის პირობად მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება დაასახელა. თუმცა, „ფორტუნას“ ინფორმაციით, მისი შეცვლა პარტიის შიგნით არსებულ უკმაყოფილებას უკავშირდება. მაჟორიტარული სისტემა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ის მთავარი საკითხია, რაზეც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მუდმივად დაპირისპირებაა, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. დღევანდელი ხელისუფლება ოპოზიციაში ყოფნისას ისევე ეწინააღმდეგებოდა მაშინდელ ხელისუფლებას და ითხოვდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, როგორც ამას ახლა ყოფილი ხელისუფლება უკვე ოპოზიციაში ყოფნისას ითხოვს. ოპოზიციას კი ყოველთვის მხარს უჭერს არასამთავრობო სექტორი. მათი მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ მაჟორიტარული სისტემა ყველა მოქმედ ხელისუფლებას აძლევს ძალაუფლების მიტაცების საშუალებას. ანუ, ხელისუფლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით ყოველთვის ახერხებს მაჟორიტარების გაყვანა, რომლებიც ანგარიშვალდებულნი ხდებიან ამ ხელისუფლების მიმართ და რეალურად საზოგადოების ინტერესებს ვეღარ იცავენ. რაც მთავარია, 150-კაციან პარლამენტში ირჩევა 73 მაჟორიტარი, რაც მთელი პარლამენტის თითქმის ნახევარია და მათი მეშვეობით მმართველი პარტია, რომელსაც, ცხადია, არა აქვს საზოგადოების სრული მხარდაჭერა და კარგ შემთხვევაში, საზოგადოების მესამედის მხარდაჭერის შემთხვევაშიც კი პარლამენტში იღებს ისეთ უმრავლესობას, რაც ერთპიროვნული გადაწყვეტილებისთვის საკმარისია და საწინააღმდეგო აზრის სრული იგნორირება ხდება. ეს კი უკვე დემოკრატიის და განსაკუთრებით, ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და ფაქტობრივად ხდება ხელისუფლების მიტაცება. ცხადია, ეს ახალი პრობლემა არ არის და ყველა ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს, რადგან ეს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის ერთგვარი გარანტიაა. ამჯერად, არაფერს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მაჟორიტარები, როგორც წესი, მდიდარი, ბიზნესიდან მოსული ადამიანები არიან, რომლებიც პარლამენტში ყოფნისას ძირითადად საკუთარი ბიზნესების ლობირებით არიან დაკავებულები, რაც ასევე დემოკრატიის მთავარი პრინციპების დარღვევაა. ამიტომაც, ყველა ხელისუფლების დროს ცდილობს ოპოზიცია ამ პრინციპის შეცვლას და ეს აქამდე ვერ მოახერხა. ეს პრინციპი არ შეცვლილა დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო დაპირება იყო ჯერ კიდევ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავებისას მაჟორიტარული სისტემის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი იყო, რადგან ამ თვეების განმავლობაში, რაც პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობდა, მმართველმა პარტიამ პოზიცია რამდენჯერმე შეცვალა. საბოლოოდ ჩაიწერა პროექტში, რომ სისტემა შეიცვლება პროპორციული სისტემით. ამ ჩანაწერის გაკეთება , თითქოს, დადებითი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ პროპორციულ სისტემასთან ერთად ჩაიწერა მთელი რიგი ისეთი საკითხები, რაც რეალურად ისევ ძალაუფლების მიტაცებას უწყობს ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტული ჩანაწერების გაჩენას, როგორიც არის გაუნაწილებელი მანდატების პირველ ადგილზე გასული პარტიისთვის მიცემას და ა.შ., ოპოზიციაც და არასამთავრობო სექტორიც ეწინააღმდეგებოდა სწორედ იმ არგუმენტით, რომ ძალაუფლების მიტაცებას უწყობს ხელს,,“ვენეციის კომისიას მაინც“ უცვლელად გადაეგზავნა. ცხადია, მოლოდინი არსებობდა, რომ ამაზე „ვენეციის კომისიას“ შენიშვნა ექნებოდა. ზოგადად „ვენეციის კომისიის“ რეკომენდაცია შესასრულებლად სავალდებულო არ არის და მას მხოლოდ რეკომენდაციის ხასიათი აქვს და მიუთითებს, საკონსტიტუციო ცვლილებები ეწინააღმდეგება თუ არა დემოკრატიის პრინციპებს და ითვლება, რომ მათი შენიშვნები საკმაოდ ცუდის მანიშნებელია, თუკი გათვალისწინება არ მოხდება. ხელისუფლებამ კი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის გაგზავნისას არაერთხელ განაცხადა, რომ „ვენეციის კომისიის“ შენიშვნებს გაითვალისწინებენ. იმის გამო, რომ თავიდანვე იყო მოლოდინი, „ვენეციის კომისიას“ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლისთვის ჩადებულ პირობებზე უარყოფითი შეფასებები ექნებოდა, გაჩნდა კითხვა, თუ ეს პირობა რატომღა ჩაიწერა. საქმე კი ის არის, რომ ეს ხელისუფლების ერთგვარი ხრიკი აღმოჩნდა, რადგან იმ არგუმენტით, რომ ამ ახალ პრინციპზე „ვენეციის კომისიას“ შენიშვნები აქვს, ისინი საერთოდ უარს იტყვიან და მაჟორიტარულ სისტემას დატოვებენ. მით უმეტეს, რომ მაჟორიტარული სისტემის დატოვების შესახებ უკვე კეთდება განცხადებები „ქართული ოცნების“ მხრიდან. კობახიძის პირობა ამის პარალელურად პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას ხელმძღვანელობს, თანამდებობიდან გადადგომა დააანონსა. „თუკი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი ჩავარდება, გადავდგები,“ - ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ რამდენიმე დღის წინ ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვას პროპორციული სისტემის შესაძლო ჩავარდნასთან დაკავშირებით. მართალია, მან ამ კომენტარის გაკეთება ხუმრობის კონტექსტში სცადა, მაგრამ „ფორტუნას’ ინფორმაციით, მისი შეცვლა უკვე გადაწყვეტილია რამდენიმე ფაქტორის გამო და ის ახლა ცდილობს, საკუთარი პოზიცია პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით, თანამდებობიდან წასვლის საბაბად გამოიყენოს. მისი შეცვლის მთავარი მიზეზი კი, როგორც პარტიაში არაოფიციალური საუბრებისას ამბობენ, მისი დამოკიდებულებაა, როგორც პარტიის წევრების მიმართ, ასევე იმ უკმაყოფილების გამო, რაც ფილარმონიაში, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვისას მისმა საქციელმა გამოიწვია. პარტიაში არაოფიციალურად ამბობენ, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა მის მიმართ ღიად გამოხატა უკმაყოფილება და უთქვამს, რომ ამ თანამდებობაზე მან არ გაამართლა და ახალი კადრია საჭირო. შეგახსენებთ, რომ 15 მაისს ფილარმონიაში, კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვის საყოველთაო-სახალხო კომისიის შეხვედრაზე "აუდიტორია 115“-ის წარმომადგენლებმა კობახიძეს სიტყვით გამოსვლის საშუალება არ მისცეს, ისინი საყვირებით მივიდნენ და სკანდირებდნენ "ოთხი მეშახტე!" კობახიძემ კი მათ "კომუნისტები" უწოდა. „რამდენიმე ახალგაზრდა კომუნისტი 2500 ადამიანს იმის საშუალებას არ აძლევს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია განიხილონ. თქვენ არასწორი ნიშა აირჩიეთ. ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში კომუნისტების ადგილი არ არის. აქ ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი არ არის. ეს ძალიან სამწუხარო მოვლენაა. მოგიწოდებთ, იმ გზას დაადგეთ, რომელიც ილია ჭავჭავაძის - განათლების გზაა. თქვენ კომუნიზმის გზა აირჩიეთ და ეს არასწორი არჩევანია. მოგიწოდებთ, ცოდნისა და სწავლის გზით იაროთ. საქართველოში ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი არასოდეს არ იქნება. ეს არის ფსევდოსოლიდარიზმი, რაც კომუნისტებისთვის დამახასიათებელია“, - მიმართა ახალგაზრდებს კობახიძემ. რა ფორმით შეცვლიან პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და როგორც ამბობენ, ეს საკითხი საშემოდგომო სესიის დაწყებისას გაირკვევა. რუსა მაჩაიძე [post_title] => პარლამენტის თავმჯდომარეს ცვლიან - რატომ გაანაწყენა ირაკლი კობახიძემ ივანიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentis-tavmjdomares-cvlian-ratom-gaanawyena-irakli-kobakhidzem-ivanishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 18:10:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 14:10:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138355 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138582 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 15:55:36 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:55:36 [post_content] => თბილისში 16 ივნისიდან პეკინის ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მიროტაძის ქუჩის კუთხემდე , მიწისქვეშა კომუნიკაციების და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იწყება. შესაბამისად, პეკინის ქუჩასა და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა დროებით შეიცვლება. გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეებს საცობით გამოწვეულ დისკომფორტთან შეგუება მოუწევთ. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მამუკა მუმლაძე, "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ზაფხული შეგნებულად შეირჩა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დროს ავტომობილების ნაკადიც მცირდება. მუმლაძე მოძრაობის შეფერხებას არ გამორიცხავს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ შედგენილია სპეციალური სქემა, რომლის მიხედვით, რეაბილიტაციისას გზები არ გადაიკეტება, ანუ მოძრაობა ცალმხრივი გახდება. გარდა ამისა, მძღოლები შედგენილი სქემის მიხედვით ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ. გადატვირთულ საავტომობილო მოძრაობას კი საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. „ქალაქში როდესაც საცობი წარმოიქმნება, ამის მიზეზი ავარია ან სატრანსპორტო საშუალების დაუდევრად გაჩერება გახლავთ. ახლა კი, როდესაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, ბუნებრივია, გადაადგილების მხრივ შეფერხება იქნება. შესაბამისად, ეს პერიოდი დავამთხვიეთ იმას, რომ ავტომობილების ნაკადი შემცირებულია. პეკინზე ავტომანქანის მოძრაობა დათვლილი გვაქვს და საათში ერთ მხარე, დახლოებით, 3 000 ავტომობილს ატარებს, ანუ ორივე მხარეს, საშუალოდ, 6000 ავტომობილი გამოდის. შესაბამისად, ნაკადმა რომ იკლო, ეს პერიოდი ამიტომ დავამთხვიეთ. ამ პერიოდისთვის აღნიშნული ნაკადების გათვალისწინებით შემოთავაზებულია ავტომობილების გადაადგილებისთვის სქემა,“ - ამბობს მამუკა მუმლაძე. მისი თქმით, სპეციალური გეგმის შედგენაში ჩართული იყო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელი, დავით მიქიაშვილი, მოადგილეებთან ერთად. ასევე ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. შეზღუდვის პერიოდში სამოძრაო სქემა „მოძრაობას საპატრულო პოლიცია დაარეგულირებს. მობილიზებული იქნება დროებითი შტაბი, რომელიც გადაადგილების კოორდინაციას განახორციელებს. შეზღუდვის დაწესებამდე დამონტაჟდება სპეციალური ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა იმოძრაონ ქალაქში,“ - ამბობს მუმლაძე და დეტალურად ხსნის მოძრაობის სქემას. ამ სქემის მიხედვით, პეკინის გამზირი მთლიანად გაცალმხრივდება . გზა ჟვანიას სახელობის მოედნიდან 26 მაისის მოედნამდე გაცალმხრივდება , შემდეგ მარცხენა მოხვევით გადავალთ კოსტავას ქუჩაზე, რომელიც ასევე ცალმხრივი იქნება სააკაძის მოედნამდე. სააკაძის მოედნიდან შარტავას ქუჩა მთლიანად ჟვანიას მოედნამდე გაცალმხრივებული იქნება. ტაშკენტის ქუჩა, სადაც გარკვეული ნაწილი გაცალმხრივებული იყო ამ რეაბილიტაციის პირობებში, კანდელაკის ქუჩამდე მთლიანად გაცალმხრივდება , აქ, სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პარკინგით სარგებლობენ, დღის საათებში შეზღუდული იქნება. რეაბილიტაციის განმავლობაში პეკინის და სხვა ქუჩებზე პარკინგი საერთოდ გაუქმდება. პარკინგის კუთხით, ასევე შეზღუდვები დაწესდება იოსებიძის ქუჩაზე და ეს შეზღუდვები რეაბილიტაციის დასრულებამდე იმოქმედებს. „ქალაქში ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაო ტარდება, გამოსაცვლელია კომუნიკაციები, დაგეგმარება შეთანხმებულია იმ კომპანიებთან, რომლებიც სამშენებლო სამუშაოებს ატარებენ. კერძოდ, გაზის, წყლის და კანალიზაციის. სამუშაოები 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს, ანუ მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში ჩამოვლენ, დახვდებათ რეაბილიტირებული და თავისუფალი ქუჩები,’’ - განაცხდა „ფორტუნასთან“ მამუკა მუმლაძემ. სპეციალისტების რეკომენდაციები მერიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას მისალმებიან საგზაო უსაფრთხოების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა იმის ფონზე, როდესაც პიკის საათებში თბილისში ავტოტრანსპორტით გადაადგილება თითქმის პარალიზებულია და დაუსრულებელი საცობებია, ორგანიზატორებს სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდებენ. ფონდ "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის’’ დამფუძნებელი, გელა კვაშილავა, "ფორტუნასთან" საუბრისას აცხადებს, რომ საცობები თავისთავად იქნება, თუმცა, პრობლემის მოსაგვარებლად გამოსავალს საპატრულო პოლიციის ჩართვაში ხედვას. „ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის“ თავმჯდომარე, დავით მესხიშვილი, კი "ფორტუნასთან" საუბრისას გასული წლების მაგალითზე ამბობს, რომ გზებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არასდროს დასრულებულა, რაც მოძრაობის პარალიზებას ქმნიდა. ამიტომ, მისი თქმით, მიესალმება სარემონტო სამუშაოების დაწყებას ისე, რომ ამან მოქალაქეებს პრობლემები არ შეუქმნას. "რაც შეეხება მოძრაობის დარეგულირებას, პირველ რიგში, ტელევიზიით უნდა გამოცხადდეს, რა ალტერნატიული გზებით ისარგებლებენ მოქალაქეები, ხოლო ამ გზებზე კი აუცილებლად საპატრულო პოლიცია უნდა მობილიზდეს , რომ საგზაო მოძრაობა დაარეგულიროს. ასევე მთავრია მძღოლების ინფორმირებულობა, რათა შეძლონ, გადაანაწილონ სამუშაო გეგმა-გრაფიკი ისე, რომ ზუსტად 6-7 საათზე იმ კონკრეტულ ქუჩაზე არ მოხვდნენ. ინფორმაციის სწორად მიწოდება აუცილებელია მძღოლებისთვის, რათა შემთხვევით ნაკადებმა არ ისარგებლონ იქ, სადაც სხვა ტრანსპორტი მოძრაობს. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ შემიძლია, საბურთალოზე მოვხვდე ისე, რომ არ გავიარო პეკინის ქუჩა, ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ რა ალტერნატიულ გზებს მთავაზობს დედაქალაქის მერია,“ - ამბობს დავით მესხიშვილი. სალომე კვარაცხელია [post_title] => პეკინის რეაბილიტაცია და შეზღუდვები გზებზე - რა სქემით მოუწევთ მოძრაობა მძღოლებს ზაფხულის განმავლობაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pekinis-reabilitacia-da-shezghudvebi-gzebze-ra-sqemit-mouwevt-modzraoba-mdzgholebs-zafkhulis-ganmavlobashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:59:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:59:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 23 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2a72234242e5ce3f375bec185260b35b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )