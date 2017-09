რა დაგვიჯდება ბავშვის  სასკოლოდ მომზადება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fasebi [1] => fortunas-temebi [2] => skolistvis-momzadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161466 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fasebi [1] => fortunas-temebi [2] => skolistvis-momzadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161466 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 773 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fasebi [1] => fortunas-temebi [2] => skolistvis-momzadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fasebi [1] => fortunas-temebi [2] => skolistvis-momzadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161466) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (773,16375,18983) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 18:21:13 [post_date_gmt] => 2017-09-07 14:21:13 [post_content] => „გახდი სტუდენტი უგამოცდოდ! სამ თვეში შესაძლოა სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა! ათავისუფლებს ჯარიდან! ფასი 2200 ლარი,“ - ამ შინაარსის შეტყობინება ძალიან ხშირად მოდის ჩვენს მობილურებზე. ამას, ბუნებრივია, არაერთი კითხვა მოსდევს, - როგორ შეიძლება აბიტურიენტი გამოცდის გარეშე სტუდენტი გახდეს? სტუდენტად გახდომის შემთხვევაში სად ისწავლიან აბიტურიენტები? და ა.შ. ამ შეკითხვებზე პასუხი „ფორტუნას“ Global Education-ის წარმომადგენლებმა გასცეს. Global Education საგანმანათლებლო კონსულტანტი ორგანიზაციაა, რომელიც 2013 წელს შეიქმნა. ორგანიზაციის მენეჯერის, ნინო ჩერგიანის , თქმით, ორგანიზაცია სტუდენტობის მსურველებს სწავლის დაწყებაში ეხმარება და ამ პროგრამით სწავლა 2200 ლარი ღირს. „ამ თანხით სტუდენტებს უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში სწავლა შეეძლებათ, თუმცა ცხოვრებისა და მგზავრობს ხარჯებს, ცხადია, თავად ფარავენ. სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს აძლევენ დიპლომებს. ასევე, გვაქვს ენის კურსები და სხვადასხვა მიმართულებაც,“ - განაცხადა ნინო ჩერგიანმა . ჩერგიანის თქმით, პროგრამის მეშვეობით აბიტურიენტები საქართველოს უნივერსიტეტებში არ ირიცხებიან. „როგორც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან უცხოელები და სწავლობენ, ასევე, ვუშვებთ სტუდენტობის მსურველებს საზღვარგარეთ. ჩარიცხვა ყველა ქვეყნის უნივერსიტეტშია შესაძლებელი, უბრალოდ ფასებიდან გამომდინარე, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია სომხეთი, ბელარუსი, უკრაინა. აბიტურიენტს უნივერსიტეტში ჩასარიცხად, რა თქმა უნდა, გარკვეული დოკუმენტები სჭირდებათ: ატესტატი, ნიშნების ფურცელი, დაბადების მოწმობა და მსგავსი საბუთები, “ - დასძინა Global Education-ის მენეჯერმა. Global Education-ის მსგავსად, კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია გზავნის სატელეფონო შეტყობინებებს განსხვავებული პირობებით. Global Education-ის ხელმძღვანელის, პაატა თედორაძის , განცხადებით, სწორედ ეს განსხვავებული პირობები ქმნის გაურკვევლობას და, რიგ შემთხვევებში, პრობლემებსაც კი. „2013 წელს, როცა ჩვენი ორგანიზაცია შეიქმნა, ბაზარზე გაჩნდნენ ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც სთავაზობდნენ სტუდენტებს, რომ ჩარიცხავდნენ საზღვარგარეთის რომელიმე უნივერსიტეტში, ოღონდ ისე, რომ სასწავლო პროცესი იქნებოდა საქართველოში. რეალურად, ეს ბავშვები საზღვარგარეთ წელიწადში ერთხელ მიჰყავდათ 3 დღით ან 1 კვირით, ფაქტობრივად, ექსკურსიაზე. სხვადასხვა სასწავლო ორგანიზაციას მალე უკმაყოფილო მშობლებმა და სტუდენტებმა მიმართეს. სტუდენტები, ფაქტობრივად, საზღვარგარეთ სწავლობდნენ და ეგონათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომს მიიღებდნენ, რეალურად ისინი იღებდნენ ამ დიპლომებს, მაგრამ არ უწევდათ საზღვარგარეთ წასვლა. მოგვიანებით განათლების სამინისტრომ შესაბამისი ზომები მიიღო და პირდაპირ მიუთითა კანონში, რომ უცხო ქვეყანაში სტუდენტი, რომელიც სწავლობს, მინიმუმ, უნდა ჰქონდეს უცხოეთში 75-დღიანი კვეთა, “ - განაცხადა პაატა თედორაძემ . Global Education-ის წარმომადგენელთა თქმით, ორგანიზაციას 2013 წლიდან დღემდე 300-მდე სტუდენტი ჰყავს საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაშვებული. მათივე ცნობით, ამ სტუდენტთაგან ნახევარმა უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტის დიპლომი აიღო, ნახევარმა სწავლა საქართველოში გააგრძელა. „უმეტესწილად სტუდენტებს კროგში , ტურიზმის უნივერსიტეტში ვუშვებთ. საერთოდ, სტუდენტებს თავიანთი მოთხოვნის მიხედვით ვანაწილებთ ფაკულტეტებზე და უნივერსიტეტებშიც . ჩვენთან, ასევე, ის მომსახურებაც შედის, რომ, მაგალითად, მოდის სტუდენტი და გვეუბნება, გერმანიის უნივერსიტეტში მინდა ჩაბარება და დამეხმარეთ. ჩვენც ვეხმარებით დოკუმენტაციის შევსებასა და მსგავს პროცედურებში, მაგრამ ასეთი სტუდენტები, როგორც წესი, თვითონ იკვალავენ გზას, “ - გვითხრა Global Education-ის ხელმძღვანელმა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის ბრძანების მიხედვით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტებსა და მაგისტრანტობის კანდიდატების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესში ვკითხულობთ დაწესებულ მოთხოვნებს, რომლის მიხედვითაც, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია: · საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული, ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში. · საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. რაც შეეხება იმ სტუდენტებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ერთი სემესტრის სწავლის შემდეგ გადმოსვლას საქართველოს უნივერსიტეტებში გეგმავენ, მათ უნდა წარმოადგინონ ნიშნების ფურცელი და დაგროვებული უნდა ჰქონდეთ სასწავლო კრედიტები, რაც თავისთავად იმაზე მეტყველებს, რომ სტუდენტი საზღვარგარეთ ნამდვილად დადიოდა უნივერსიტეტში და კარგი აკადემიური მოსწრებაც ჰქონდა. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი Global Education-ზე არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს. „ყველა ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის სია ჩვენს ვებგვერდზე დევს. თუ ჩამონათვალში არ არის, ე.ი. კანონით არ არის აღიარებული მისი არც ატესტატი, არც ქმედება. თუ ეს კომპანია სასწავლო არ არის, მაშინ ასე ყველას შეუძლია გახსნას შპს იუსტიციის სახლში, მაგრამ საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელს თუ დაირქმევს და თუ გასცემს დიპლომს, უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს კანონმდებლობით ავტორიზებული. თუ ავტორიზებულთა სიაში ჩვენ არ გვაქვს რეესტრში ეს დაწესებულება, ე.ი. ჩვენ მასზე პასუხისმგებელი არ ვართ. საქართველოს კანონმდებლობით, ყველა დაწესებულება უნდა იყოს ავტორიზებული, რომ მისი დიპლომი იყოს აღიარებული. თუ ისინი წარმოადგენენ ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც უწერიათ, რომ უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში დაგროვებული სასწავლო კრედიტები ქართულმა უნივერსიტეტმა აღიარა, ამის მიხედვით მოვიძიებ, თუ არსებობს მსგავსი პრეცენდენტი , მათ სიტყვაზე ვერ ვენდობით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ უცხოეთის უნივერსიტეტებთან და, თუ ეს სასწავლებლები ავტორიზებულია , ასეთი სტუდენტების განათლებას ჩვეულებრივ რეჟიმში ვუღიარებთ , მაგრამ მე არ ვიცი Global Education-ს ვისზე და რაზე აქვთ საუბარი ან საერთოდ ვინ არიან. ასევე, არანაირ ინფორმაციას არ ვფლობ მათ მიერ ნახსენებ კროგის უნივერსიტეტზე,“ - განაცხადა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, დათო კობახიძემ. სიმონ ჯანაშია, ექსპერტი განათლების საკითხებში, სულ სხვა პრობლემებს ხედავს. მისი თქმით, საქართველოში არსებობს არაერთი საგანმანათლბლო კონსულტანტი ორგანიზაცია, რომელიც სტუდენტს, ფაქტობრივად, საზღვარგარეთ სასწავლებლად უშვებს, რეალურად კი ეს სტუდენტი საქართველოში რჩება. მისივე თქმით, სახელმწიფო დიდიხანია , მსგავს ორგანიზაციებს ებრძვის: „განათლების სამინისტრომ ხან რა შეზღუდვები დააწესა, ხან რა: თავიდან იყო, რომ სტუდენტებს საზღვრის გადაკვეთის მონაცემები უნდა მიეტანათ, მერე უკვე რაღაც პერიოდი უნდა ყოფილიყვნენ საზღვარგარეთ. ჩემი აზრით, ეს არის სრულიად არაადეკვატური განათლების შედეგი, უნივერსიტეტებს უზღუდავს შესაძლებლობას, რომ თავად აირჩიონ სტუდენტები და, როდესაც ცენტრალიზებულად გვაქვს ყველა სტუდენტის ჩარიცხვა უნივერსიტეტებში, მაშინ, ცხადია, რომ გამოჩნდება სტუდენტი, რომელიც ეცდება, რომ ამ გზის გვერდის ავლით ჩააბაროს. ეს კი არის ისეთივე გზა, რომელიც აღიზიანებს საზოგადოება. არსებობს სხვა გზებიც: როდესაც ადამიანი ერთ აკრედიტირებულ უნივერსიტეტში აბარებს და მეორეში გადადის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება, ქულებით სხვაზე უფრო დაბალი შედეგები ჰქონდეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, შეიძლება სტუდენტი მოხვდეს ყველაზე არაპრესტიჟულ უნივერსიტეტში და მობილობით გადავიდეს პრესტიჟულში . ასეთ დროს, როგორც ვხედავთ, არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს, რა ქულები ჰქონდა მას ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე,“ - განაცხადა სიმონ ჯანაშიამ. არც ჯანაშიას სმენია Global Education-ზე რაიმე. ექსპერტი ეჭვქვეშ აყენებს მსგავსი კომპანიების კონსულტაციით ჩარიცხული სტუდენტების მიღებულ განათლებას. თათია კაკიაშვილი [post_title] => სტუდენტობა უგამოცდოდ - მარტივი შესაძლებლობა თუ პრობლემების კასკადი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => studentoba-ugamocdod-martivi-shesadzlebloba-tu-problemebis-kaskadi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 18:22:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 14:22:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161015 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 12:39:19 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:39:19 [post_content] => ლარი ბოლო დღეების განმავლობაში 42-ზე მეტ ვალუტასთან გაუფასურდა. მხოლოდ აშშ დოლარი ლართან ბოლო 10 დღეში 10 პუნქტით არის გამყარებული. 6 სექტემბერს ერთ დღეში ლარი აშშ დოლართან 4 თეთრზე მეტით, ევროსთან კი თითქმის 5 თეთრით გაუფასურდა. ოფიციალური გაცვლითი კურსი 6 სექტემბრის მონაცემებით, ასე განისაზღვრა - 1 დოლარი 2.4926 ლარი ღირს. ლარის კურსის დაცემას უკვე მოჰყვა შეფასებები ქვეყნის ოპოზიციურ სპექტრში, რომელიც არჩევნების მოახლოებაზე აკეთებს აქცენტს და ხელისუფლებას არასწორ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. ლარის მოკლე ისტორიას თუ გადავავლებთ თვალს, ვნახავთ რომ ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა წინა არჩევნების დროსაც, თუმცა ოპოზიციური სპექტრისგან განსხვავებით, ექსპერტები მიუთითებენ, რომ გაუფასურება ბაზრის ძირითადი მოთამაშეების მოლოდინებით, მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებული მოლოდინებით არის განპირობებული და არა მაკროეკონიმიკური მდგომარეობითა და ხელისუფლების ან „ეროვნული ბანკის“ ქმედებებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკების“ ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძე, მიიჩნევს, რომ რომ ხელისუფლებას და სებ-ს სწორედ ამ კუთხით აქვს სამუშაო. მაკროეკონომიკური მონაცემები და მოლოდინები გიორგი კეპულაძე „ფორტუნასთან“ აცხადებს, რომ უარყოფითი მოლოდინები ბოლო წლების მეხსიერების, ცუდი ფაქტების შედეგია და დასძენს, რომ სწორედ სექტემბრიდან იწყებოდა ლარის გაუფასურება. ეს ძალიან ცუდია და სწორ კომუნიკაციაზე უნდა იმუშაოს „ეროვნულმა ბანკმა“ და მთავრობამაც. „ მათ უნდა გააცნონ ბიზნესის წარმომადგენლებს მედიის საშუალებით მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რიცხვებზე და სტატისტიკაზე დაყრდნობით არგუმენტირებულად დაასაბუთონ, რომ სხვა თანაბარ პირობებში ლარის გაუფასურების წინაპირობები რეალურად არ არსებობს, რომ გაზრდილია შემოსავლები ტურიზმიდან, რომ წინა წელთან შედარებით გაზრდილია ფულადი გზავნილები, ექსპორტი იზრდება, რომ იმპორტი მნიშვნელოვნად არ იზრდება, ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მთავრობამ ბიზნესს, შესაბამისად , მათ არ ექნებათ უარყოფითი მოლოდინი, რომ, რადგან ზამთარი მოდის, ან არჩევნებია, ამიტომ ლარი გაუფასურდება, “ - აცხადებს გიორგი კეპულაძე. ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას მოლოდინებს უკავშირებს ფინანსისტი გიორგი პაპავაც . ის ამბობს, რომ ბაზარზე, მსხვილ მოთამაშეებში, როგორც ჩანს, არსებობდა მოლოდინი, რომ 2.4 ნიშნულზე ლარი ზედმეტად მყარი იყო. „ მე თუ ვფიქრობ, რომ ლარი ან რომელიმე პროდუქტი მომავალში ძვირი იქნება, ამაზე რეაგირებას ვახდენ. ვთქვათ, რომელიმე მოთამაშემ შეიძინა დოლარი, ან არჩევნებია და მოლოდინი მაქვს, რომ შეიძლება, გაუფასურდეს, როგორც კი ამას აჰყვება რამდენიმე მოთამაშე და სწრაფად იწყებენ ვალუტის შეძენას, სწრაფად რეაგირებენ, ეს სწრაფად ცვლის კურსსაც, “ - აცხადებს პაპავა. გიორგი პაპავა მიუთითებს, რომ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომელიც ლარის გაუფასურებაზე გავლენას მოახდენდა, არ არსებობს. „ ეკონომიკური მაჩვენებლები უკეთესია, ვიდრე პროგნოზირებული იყო. სწორედ ეს ყველაფერი იყო იმის მიზეზი, რის გამოც კურსი 2.4-ზე იყო შენარჩუნებული. ასეთი რამ არ მახსოვს, რომ სებ-ის ჩარევის გარეშე, ასე სტაბილურად ყოფილიყო კურსი, “ - აცხადებს პაპავა. ტურიზმის როლი და არჩევნების ფაქტორი აგვისტოში საქართველოს ნახევარ მილიონზე მეტი ტურისტი ეწვია, თუმცა, ზაფხულის მიწურულს, როგორც გიორგი კეპულაძე „ფორტუნასთან“ ამბობს, ტურისტების რაოდენობის შემცირების მოლოდინი გაჩნდა, ეს მოლოდინები კი ლარის კურსზე აისახა. რაც შეეხება არჩევნების მოახლოებას და ხარჯვით ნაწილში ოპოზიციის შეფასებებს, კეპულაძე განმარტავს, რომ პოლიტიკოსების მოსაზრებები მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგს მიჰყვება და ეკონომიკას სცდება. „რაც შეეხება არჩევნებს, იმედი მაქვს, მთავრობა დაბალანსებულად დახარჯავს ბიუჯეტს და არჩევნების გამო, დეფიციტურ ხარჯვას არ ექნება ადგილი. მიმდინარე ხარჯვა არ არის დეფიციტური და პოლიტიკოსების შეფასებები ხშირად ეკონომიკური ფაქტორებით არ არის განპირობებული, მათ შეიძლება, გადააჭარბონ თავიანთი შეფასებებით. მცურავ გაცვლით კურსზე განცხადებიდან დაწყებული და მაკროეკონომიკური ფაქტორებით დამთავრებული, ყველაფერი მოქმედებს და იმის გამო, რომ ამას ხელს უწყობს უარყოფითი განცხადებები, ამას ვერ შევუზღუდავთ პოლიტიკოსებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, „ეროვნულმა ბანკმა“ გამოაქვეყნოს მაჩვენებლები, თუ რა მდგომარეობაა რეალურად. დღეს „ეროვნულმა ბანკმა“ არ შეცვალა მონეტარული განაკვეთი და ეს დაასაბუთეს იმით, რომ მიმდინარე ინფლაცია შედარებით შემცირებულია, გაზრდილია ექსპორტი, გზავნილები, ტურიზმიდან შემოსავალი და რეგიონში არის არასტაბილური მდგომარეობა. ეს განცხადება, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება იმისთვის, რომ იმ კომპანიებმა, რომლებიც იყენებენ უცხოურ ვალუტას და ვაჭრობენ ამ ვალუტით, არ ჰქონდეთ არასწორი და ნეგატიური მოლოდინი, “ - აცხადებს კეპულაძე. იმავეს ფიქრობს გიორგი პაპავაც და დასძენს, რომ სახელმწიფო ხარჯვით ნაწილში დასახულ გეგმას მიჰყვება. რაც შეეხება არჩევნებს, პაპავა მიიჩნევს, რომ არჩევნების ფაქტორიც სწორედ ბაზრის მოთამაშეების მოლოდინებზე მოქმედებს. ნაპერწკალივით . შარშან „ეროვნული ბანკი“ ჩაერია და შეინარჩუნა კურსი, მაგრამ არჩევნების შემდეგ მაინც გაუფასურდა. „არჩევნები ყოველთვის არის ამ გაურკვევლობის მიზეზი. ამ დროს უფრო მეტ სიფრთხილეს იჩენენ, რისკები იზრდება, რადგან მოთამაშეებმა არ იციან, ვინ გაიმარჯვებს, რამდენ ფულს დახარჯავენ, არ იცის ამას ყველაფერს რა გავლენა ექნება, ამიტომ მათი ეკონომიკური აქტივობა ხდება უფრო საფრთხილო. შარშანაც არჩევნების წინ გაუფასურდა, მაგრამ ასეთი გაუფასურება მარტო არჩევნების გამო, გამორიცხულია მომხდარიყო, თუმცა, შესაძლოა ეს იყოს რაღაც. შარშან „ეროვნული ბანკი“ ჩაერია და შეინარჩუნა კურსი, მაგრამ არჩევნების შემდეგ მაინც გაუფასურდა. „ხარჯვით ნაწილს რაც შეეხება, სახელმწიფოს პოლიტიკას რომ შევხედოთ, ამ ერთი წლის განმავლობაში, სახელმწიფო ხარჯავს იმას, რაც დაგეგმილი ჰქონდა და გაცხადებული ბიუჯეტში, მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქ არ აქვს. შემოსავლები შემოდის უფრო მეტი, მიუხედავად ამისა, ამას არ ხარჯავს დამატებით დღევანდლამდე და შემდეგ რაც იზამს, არ ვიცი, ჯერ ხარჯვაში ზედმეტობები არ შეინიშნება. „ეროვნულმა ბანკმაც“ თქვა, რომ გაამკაცრებდა მონეტარულ პოლიტიკას, დედოლარიზაცია გააკეთა, რომელიც ისე არ განხორციელდა, როგორ ფიქრობდნენ, მაგრამ თქვეს, რომ მერე ვიყიდით ხოლმე დოლარსო და აგვისტოში და ივლისში იყიდა ას მილიონამდე დოლარი, ანუ სახელმწიფო და „ეროვნული ბანკი“ მიჰყვებიან იმ გეგმას, რაც ჰქონდათ, “ - აცხადებს პაპავა. ექსპერტები მიუთითებენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს მხრიდან არ მოხდეს გადამეტებული ხარჯვა, ხოლო „ეროვნულმა ბანკმა“ მნიშვნელოვანი ჩარევები არ განახორციელოს. მნიშვნელოვანია, ასევე შენარჩუნებული იყოს ის ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომელიც ამ დროისთვის პროგრნოზირებადზე მაღალია. თაკო ივანიაძე [post_title] => ლარის გაუფასურების მიზეზები - აქვს თუ არა მოსახლეობას პანიკის საფუძველი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => laris-gaufasurebis-mizezebi-aqvs-tu-ara-mosakhleobas-panikis-safudzveli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:39:19 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:39:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161015 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160726 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 16:29:36 [post_date_gmt] => 2017-09-06 12:29:36 [post_content] => თბილისი ტურიზმის სამეცნიერო და პრაქტიკოსი ექსპერტების ასოციაცია AIEST-ის რიგით 67-ე, 2-დღიან კონფერენციას პირველად მასპინძლობს. ღონისძიებაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარების ბიზნესმოდელებს განიხილავენ. ასოციაციის პრეზიდენტი, პროფესორი ჰარალდ ფეჰლანერი , „ფორტუნასთან“ ამბობს, რომ AIEST -ის კონფერენციით აკადემიურ და ბიზნესსექტორს შორის საინტერესო დისკუსია იწყება. ჰარალდ ფეჰლანერი : ეს კარგია თქვენი ქვეყნისთვის, რადგან საქართველო აქტიურად იწყებს ტურიზმის განვითარებას და ევროპიდან კონტაქტების შემოყვანა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ქვეყანას მომავალში ძალიან წაადგება. AIEST მსოფლიო ორგანიზაციაა, რომელიც აკავშირებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეს. მეორე მხრივ, საქართველო დაინტერესებულია ევროპით, მაგრამ დაინტერესებულია ასევე სხვა რეგიონებითაც . ჩვენ გყვავს უამრავი წევრი, ექსპერტი მსოფლიოს სხვადსხვა ქვეყნიდან, რომლებსაც შემოაქვთ ნიუ-ჰაუ და ცოდნა მდგრადი ტურიზმის განვითარების კუთხით. საქართველო უფრო კარგ სამუშაოს ახორციელებს, ვიდრე ევროპის ბევრი ქვეყანა, რადგან თქვენთვის უფრო მარტივია ინოვაციური სიახლეების დანერგვა.

რა შეგიძლიათ, გვითხრათ მდგრადი ტურიზმის ინოვაციური მიდგომების შესახებ, რომელიც ევროპულ ქვეყნებშია დანერგილი?

ფეჰლანერი

მდებარეობასა

ტურიზმის სფეროში სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობა საქართველოშიც იწყება. ეს ევროპული მაგალითია და ამას მოაქვს შედეგი.

რა სახის თანამშრომლობა უნდა ჩამოყალიბდეს სახელმწიფოსა და ბიზნესსექტორს შორის, ხომ არ იცნობთ საქართველოს გამოცდილებას ამ კუთხით?

ფეჰლანერი

კონფერენციამდე

ვორკშოპი

ავთენტურობისა

საქართველო კარგ სამუშაოს აკეთებს, იყენებს რა დიჯიტალიზაციას , როგორც ბაზისს ტურისტული პროდუქტის დისტრიბუციისთვის.

თქვენ ახსენეთ, რომ ვორკშოპზე მოხდა საქართველოს მდგრადი ტურიზმის ბიზნესმოდელების განხილვა. რას ფიქრობთ, რომელი ბიზნეს მოდელია საქართველოსთვის ყველაზე მისაღები?

ფეჰლანერი

ვორკშოპზე

კოოპერაციაზე

კავკასიის მთები ყაზბეგში, გასაოცარი ეკლესიები, ძველი თბილისი, ეს სურათები გონებაში რჩება.

უახლესი კვლევების მიხედვით, რა არის ის რამდენიმე ძირითადი კრიტერიუმი რომლის მიხედვით ტურისტი ირჩევს კონკრეტულ ქვეყანაში მოგზაურობას? მაგალითად, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთაგან სამი შესულია UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში, ხოლო ორი – „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის“ სიაში. საქართველო არის ვაზის და ღვინის კულტურის უძველესი კერა, გვაქვს 87 დაცული ტერიტორია, მათ შორის, 11 ეროვნული პარკი, რომლებიც ქვეყნის ფართობის 8.62% წარმოადგენს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორები ტურიზმის განვითარებისთვის?

ფეჰლანერი

მოტივატორებთან

მოტივატორების

კომბინირებას

მოტივატორებით

მოტივატორებს

საქართველოში ტურიზმის პროდუქტს ახასიათებს ავთენტურობა და ახლა მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, რაც უზრუნველყოფს მის ავთენტურობის შენარჩუნებას მომავალი ათწლეულების განმავლობაში.

თქვენ ახსენეთ სერვისები, რასაც საქართველო სთავაზობს ტურისტს, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია ამ ჭრილში, თუ რა სერვისებს სთავაზობს საქართველო ტურისტებს?

ფეჰლანერი

ვორკშოპზეც

საქართველოს ხელისუფლება ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად გააქტიურდა ქვეყნის გარეთ ტურიზმის მიმართულებით სარეკლამო კამპანიების განხორციელების კუთხით, რამდენად ეფექტურია მსგავსი კამპანიების წარმოება და თქვენ პირადად თუ გახსოვთ რომელიმე ასეთი რეკლამა საქართველოს შესახებ, რომელმაც გარკვეული შთაბეჭდილება მოახდინა?

საქართველოსთვის მდგრადი განვითარება გულისხმობს ორი ბიზნესმოდელის ბალანსს.

ფეჰლანერი

დიჯიტალიზაციას

დიჯიტალიზაცია

იმიჯები

იმიჯებთან

ტურიზმი საზრდოობს საზოგადოებების მოტივაციით... ბევრი მოტივაცია შეიძლება, იყოს დაკავშირებული იმ პროდუქტთან, რომელსაც საქართველო სთავაზობს.

როგორც ვიცი, გარკვეული გეგმები გაქვთ გურიასთან დაკავშირებით. რატომ დაინტერესდით კონკრეტულად ამ რეგიონით და, თუ შეიძლება, უფრო ვრცლად რომ მოგვიყვეთ თქვენი გეგმების შესახებ?

ფეჰლანერი

საქართველოს კარგი პოზიცია აქვს, რომ ტურისტი დააინტერესოს, თქვენ გაქვთ ბუნება, კულტურა, ქალაქის, ზღვის, მთის, ღვინის პროდუქტი და ა.შ.

რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისთვის ზოგადად საკანონმდებლო რეგულაციები?

ფეჰლანერი

მდებარეობების

თუ გაქვთ რაიმე ხედვა, რა საკანონმდებლო რეგულაციები უნდა გატარდეს საქართველოში?

ფეჰლანერი

პროფესიული სერვისების დონის გაზრდა უმნიშვნელოვანესია... თქვენ გჭირდებათ პროფესიული განათლების განვითარება, მათ შორის ტურიზმის სფეროში.

ექსპერტები ხშირად მიუთითებენ, რომ ამ კუთხით გარკვეული საგადასახადო რეფორმის გატარებაა აუცილებელი და საჭიროა სეზონური დაბეგვრის შემოღება. რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ფეჰლანერი

ფოკუსირებულნი

იმიჯს უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვიდრე მესიჯებს. იმიჯი გონებაში სამუდამოდ რჩება. ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ საქართველო კონკრეტულ იმიჯებთან და სპეციფიკურ სურათებთან.

ტურიზმის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით, დარგის მიერ მთლიან შიდა პროდუქტში შეტანილი პირდაპირი წილი 2025 წლისთვის უნდა შეადგენდეს 7.9%-ს, (6.6 მილიარდ აშშ დოლარამდე) ყოველმა ვიზიტორმა კი საშუალოდ 600 აშშ დოლარამდე უნდა დახარჯოს; (დღეს დაახლოებით 328 დოლარს ხარჯავს) ტურიზმში დასაქმებული პირების რაოდენობა უნდა გაიზრდოს დაახლოებით 90%-ით, არსებული 158,515-დან 301,284-მდე; ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა არსებული 5 დღიდან 7 დღემდე; როგორ შეაფასებთ ამ გეგმას და რამდენად რეალისტურია ის დღეს არსებული პირობების გათვალისწინებით?

ფეჰლანერი

განხორციელებადია

Education-ის

ჩერგიანის

„ამ თანხით სტუდენტებს უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში სწავლა შეეძლებათ, თუმცა ცხოვრებისა და მგზავრობს ხარჯებს, ცხადია, თავად ფარავენ. სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს აძლევენ დიპლომებს. ასევე, გვაქვს ენის კურსები და სხვადასხვა მიმართულებაც,“ - განაცხადა ნინო ჩერგიანმა .

ჩერგიანის

„როგორც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან უცხოელები და სწავლობენ, ასევე, ვუშვებთ სტუდენტობის მსურველებს საზღვარგარეთ. ჩარიცხვა ყველა ქვეყნის უნივერსიტეტშია შესაძლებელი, უბრალოდ ფასებიდან გამომდინარე, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია სომხეთი, ბელარუსი, უკრაინა. აბიტურიენტს უნივერსიტეტში ჩასარიცხად, რა თქმა უნდა, გარკვეული დოკუმენტები სჭირდებათ: ატესტატი, ნიშნების ფურცელი, დაბადების მოწმობა და მსგავსი საბუთები, “ - დასძინა Global Education-ის მენეჯერმა.

Education-ის

Education-ის

თედორაძის

„2013 წელს, როცა ჩვენი ორგანიზაცია შეიქმნა, ბაზარზე გაჩნდნენ ისეთი კომპანიებიც, რომლებიც სთავაზობდნენ სტუდენტებს, რომ ჩარიცხავდნენ საზღვარგარეთის რომელიმე უნივერსიტეტში, ოღონდ ისე, რომ სასწავლო პროცესი იქნებოდა საქართველოში. რეალურად, ეს ბავშვები საზღვარგარეთ წელიწადში ერთხელ მიჰყავდათ 3 დღით ან 1 კვირით, ფაქტობრივად, ექსკურსიაზე. სხვადასხვა სასწავლო ორგანიზაციას მალე უკმაყოფილო მშობლებმა და სტუდენტებმა მიმართეს. სტუდენტები, ფაქტობრივად, საზღვარგარეთ სწავლობდნენ და ეგონათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომს მიიღებდნენ, რეალურად ისინი იღებდნენ ამ დიპლომებს, მაგრამ არ უწევდათ საზღვარგარეთ წასვლა. მოგვიანებით განათლების სამინისტრომ შესაბამისი ზომები მიიღო და პირდაპირ მიუთითა კანონში, რომ უცხო ქვეყანაში სტუდენტი, რომელიც სწავლობს, მინიმუმ, უნდა ჰქონდეს უცხოეთში 75-დღიანი კვეთა, “ - განაცხადა პაატა თედორაძემ .

Education-ის

„უმეტესწილად სტუდენტებს კროგში , ტურიზმის უნივერსიტეტში ვუშვებთ. საერთოდ, სტუდენტებს თავიანთი მოთხოვნის მიხედვით ვანაწილებთ ფაკულტეტებზე და უნივერსიტეტებშიც . ჩვენთან, ასევე, ის მომსახურებაც შედის, რომ, მაგალითად, მოდის სტუდენტი და გვეუბნება, გერმანიის უნივერსიტეტში მინდა ჩაბარება და დამეხმარეთ. ჩვენც ვეხმარებით დოკუმენტაციის შევსებასა და მსგავს პროცედურებში, მაგრამ ასეთი სტუდენტები, როგორც წესი, თვითონ იკვალავენ გზას, “ - გვითხრა Global Education-ის ხელმძღვანელმა.

აბიტურიენტებსა

მაგისტრანტობის

· საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული, ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში.

· საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

Education-ზე

„ყველა ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის სია ჩვენს ვებგვერდზე დევს. თუ ჩამონათვალში არ არის, ე.ი. კანონით არ არის აღიარებული მისი არც ატესტატი, არც ქმედება. თუ ეს კომპანია სასწავლო არ არის, მაშინ ასე ყველას შეუძლია გახსნას შპს იუსტიციის სახლში, მაგრამ საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელს თუ დაირქმევს და თუ გასცემს დიპლომს, უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს კანონმდებლობით ავტორიზებული. თუ ავტორიზებულთა სიაში ჩვენ არ გვაქვს რეესტრში ეს დაწესებულება, ე.ი. ჩვენ მასზე პასუხისმგებელი არ ვართ. საქართველოს კანონმდებლობით, ყველა დაწესებულება უნდა იყოს ავტორიზებული, რომ მისი დიპლომი იყოს აღიარებული. თუ ისინი წარმოადგენენ ოფიციალურ დოკუმენტს, სადაც უწერიათ, რომ უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში დაგროვებული სასწავლო კრედიტები ქართულმა უნივერსიტეტმა აღიარა, ამის მიხედვით მოვიძიებ, თუ არსებობს მსგავსი პრეცენდენტი , მათ სიტყვაზე ვერ ვენდობით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ უცხოეთის უნივერსიტეტებთან და, თუ ეს სასწავლებლები ავტორიზებულია , ასეთი სტუდენტების განათლებას ჩვეულებრივ რეჟიმში ვუღიარებთ , მაგრამ მე არ ვიცი Global Education-ს ვისზე და რაზე აქვთ საუბარი ან საერთოდ ვინ არიან. ასევე, არანაირ ინფორმაციას არ ვფლობ მათ მიერ ნახსენებ კროგის უნივერსიტეტზე,“ - განაცხადა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, დათო კობახიძემ.

სიმონ ჯანაშია, ექსპერტი განათლების საკითხებში,

საგანმანათლბლო

დიდიხანია

„განათლების სამინისტრომ ხან რა შეზღუდვები დააწესა, ხან რა: თავიდან იყო, რომ სტუდენტებს საზღვრის გადაკვეთის მონაცემები უნდა მიეტანათ, მერე უკვე რაღაც პერიოდი უნდა ყოფილიყვნენ საზღვარგარეთ. ჩემი აზრით, ეს არის სრულიად არაადეკვატური განათლების შედეგი, უნივერსიტეტებს უზღუდავს შესაძლებლობას, რომ თავად აირჩიონ სტუდენტები და, როდესაც ცენტრალიზებულად გვაქვს ყველა სტუდენტის ჩარიცხვა უნივერსიტეტებში, მაშინ, ცხადია, რომ გამოჩნდება სტუდენტი, რომელიც ეცდება, რომ ამ გზის გვერდის ავლით ჩააბაროს. ეს კი არის ისეთივე გზა, რომელიც აღიზიანებს საზოგადოება. არსებობს სხვა გზებიც: როდესაც ადამიანი ერთ აკრედიტირებულ უნივერსიტეტში აბარებს და მეორეში გადადის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება, ქულებით სხვაზე უფრო დაბალი შედეგები ჰქონდეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, შეიძლება სტუდენტი მოხვდეს ყველაზე არაპრესტიჟულ უნივერსიტეტში და მობილობით გადავიდეს პრესტიჟულში . ასეთ დროს, როგორც ვხედავთ, არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს, რა ქულები ჰქონდა მას ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე,“ - განაცხადა სიმონ ჯანაშიამ.

Education-ზე

მდგრადი ტურიზმის განვითარების დიდი გამოცდილება არსებობს. ყველაზე დიდი ნაბიჯი, რომელიც გადავდგით ბოლო წლებში, არის ის, რომ სხვადასხვა დონეზე ხდება მდგრადი ტურიზმის დონეების ინტეგრაცია ბიზნესის, ადგილმდებარეობის, პოლიტიკურ და ასოციაციების დონეზე. ტურისტულდა ინდუსტრიას შორის კავშირის დამყარება დღესდღეობით მსოფლიოს მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს.ჩვენ ძალიან საინტერესოგვქონდა, რომელსაც ტურიზმის ინდუსტრიის და პოლიტიკის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობა საქართველოშიც იწყება. ეს ევროპული მაგალითია და ამას მოაქვს შედეგი. ეს კოოპერაცია საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებს უჭირავთ ხელში, მეორე მხრივ ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ ტურიზმის სფეროში ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოადგენენ საინტერესო, ინოვაციურ კონცეფციებს, ამიტომ კერძო და საჯარო სფეროს შორის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ხელს უწყობს საზოგადოების ჩამოყალიბებას, ხოლო საზოგადოების ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტული პროდუქტისდა სანდოობისთვის. საქართველოში ტურიზმის პროდუქტს ახასიათებს ავთენტურობა. შესაბამისად, ახლა მნიშვნელოვანია, რომ განისაზღვროს ის წინაპირობა, რაც უზრუნველყოფს მის ავთენტურობის შენარჩუნებას მომავალი ათწლეულების განმავლობაში. განხილვების შემდეგ შევჯერდით, რომ საქართველოსთვის მდგრადი განვითარება გულისხმობს ორი ბიზნესმოდელის ბალანსს. ერთის მხრივ, საზოგადოებაზე დაფუძნებული ბიზნეს მოდელი, რომელიც ფოკუსირებულია მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებზე და მეორე მხრივ,დაფუძნებული ბიზნესმოდელი, რომელიც ფოკუსირებულია კურორტების განვითარებაზე, მაგალითად: სათხილამურო კურორტები და დასასვენებელი კომპლექსები. საქართველოში მდგრადი ტურიზმის განვითარებისთვის ჩვენ გვჭირდება ამ ორივე ბიზნესმოდელის ბალანსირება. ტურიზმი, როგორც ფენომენი ბევრ ასპექტს მოიცავს, ის ეხება მოგზაურობას, დასვენებას, ასევე ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ბევრ ასპექტს. თუმცა, საბოლოო ჯამში, ბიზნესს წარმოადგენს, მან შემოსავალი უნდა მოიტანოს.ტურიზმი საზრდოობს საზოგადოებების მოტივაციით. მოგზაურობა დაკავშირებულია განწყობასა და ძირითად, როგორიცაა: ბუნება, კულტურა, ჯანმრთელობა, ბიზნესი, დასვენება, რელიგიაც კი დამატებით მოტივაციაა. ადამიანები ძირითადადახდენენ მოგზაურობის ან დასვენების დაგეგმვისას. ბევრი მოტივაცია შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმ პროდუქტთან, რომელსაც საქართველო სთავაზობს. საქართველოს ამ მხრივ კარგი პოზიცია აქვს, რომ ტურისტი დააინტერესოს, თქვენ გაქვთ ბუნება, კულტურა, ქალაქის, ზღვის, მთის, ღვინის პროდუქტი და ა.შ. ასე ვთქვათ, მოგზაურები იწყებენ ამდა შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებენ პროფესიონალი სერვისის ხარისხის, ავთენტურობის და ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურა და სერვისი წინაპირობას წარმოადგენს, მაგრამ მოტივაცია არ არის დაკავშირებული მათთან. ჩვენ გვჭირდება პროფესიული ტურისტული პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს თანამედროვე ტურისტის, ნებისმიერი ქვეყნიდან.საქართველო მომსახურებას სთავაზობს იგივე გზით, როგორც სხვა ქვეყნები.და მას მერეც ჩვენ ვიმსჯელეთ პროფესიული სერვისების დონის გაზრდის საჭიროებაზე, რაც უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის. ეს დაკავშირებულია აკადემიურ სამყაროსთან და საქართველოს განათლების სისტემასთან. თქვენ უამრავი უნივერსიტეტი გაქვთ, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ პროფესიული განათლების განვითარება, მათ შორის ტურიზმის სფეროში. ამ ფაქტს ხაზი გაესვა საქართველოს ტურიზმის ბიზნესის არაერთი წარმომადგენელის მხრიდან.საქართველო კარგ სამუშაოს აკეთებს, იყენებს რა, როგორც ბაზისს ტურისტული პროდუქტის დისტრიბუციისთვის. უფრო მეტიც, მე კონფერენციაზე ვთქვი, რომ საქართველო უფრო კარგ სამუშაოს ახორციელებს, ვიდრე ევროპის ბევრი ქვეყანა, რადგან თქვენ 1990-იანი წლებიდან დაიწყეთ ტურისტული პროდუქტის წინაპირობების განვითარება. ასე რომ, თქვენთვის უფრო მარტივია ინოვაციური სიახლეების დანერგვა. ჩვენ სულ ვმსჯელობთ, როგორ შევცვალოთ დამოკიდებულება, რომ რაღაც საუკეთესოა. თქვენ ფოკუსირებული ხართ ინოვაციურ ასპექტებზე, როგორიცაა მაგ.. შეკითხვის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ის, რაც დამამახსოვრდა, არის სურათები, სპეციფიკური, და ძირითადად ამას უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვიდრე მესიჯებს. იმიჯი გონებაში სამუდამოდ რჩება. ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ საქართველო კონკრეტულდა სპეციფიკურ სურათებთან. საქართველოს აქვს სპეციფიკური და უნიკალური კულტურული და ბუნებრივი რესურსები. ერთი მხრივ, მაგალითად: კავკასიის მთები ყაზბეგში, მშვენიერი ეკლესიები, ხოლო მეორეს მხრივ, სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, შავი ზღვა და ძველი თბილისის არქიტექტურა. ასევე, ისეთ მოშორებულ ადგილებში, როგორიც არის სვანეთის მთიანი რეგიონი და ასევე გურიის რეგიონი, არის მნიშვნელოვანი პოტენციალი მდგრადი ტურიზმის პროდუქტის განვითარებისთვის. აი, ზუსტად ამაზე ვფიქრობ, როდესაც ვუყურებ საქართველოს საიმიჯო მასალას.გურია წარმოადგენს საინტერესო რეგიონს, ის საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებულია და ასევე, ტურისტული თვალსაზრისით, ნაკლებად ცნობილი ადგილია. სწორედ ამიტომ, ამ რეგიონს დიდი ტურისტული პოტენციალი აქვს, რომ საინტერესო განვითარების პროცესი დაიწყოს. ამ გადმოსახედიდან გურია შეიძლება მდგრადი ტურისტული პროდუქტის განვითარების ძალიან საინტერესო მაგალითი გახდეს საქართველოში. ეს არის ზუსტად ის მიზეზი, რამაც დაგვაინტერესა, დაგვეწყო გურიის განვითარების პროექტი, რომელიც განხორციელდება აკადემიურ წრეებთან მჭიდრო კავშირში, გერმანელი და ქართველი სტუდენტების და ყველა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. აღსანიშნავია, რომ გურია მდებარეობს შავ ზღვასთან, ამას უახლოეს მომავალში სტრატეგიული დატვირთვა მიენიჭება. დაწყებულია მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მაგ. „ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი“, ეს ყველა პროექტი არაპირდაპირ ზეგავლენას მოახდენს ისეთი რეგიონის განვითარებაზე, როგორიცაა გურია.ტურიზმის პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს დაკავშირებულია უამრავ ბიზნეს და სოციალურ აქტივობასთან ქვეყანაში ან რეგიონში. ტურიზმზე გავლენას ახდენს კულტურული პოლიტიკა, ბუნების კონსერვაციის და დაცვის პოლიტიკა. ტურიზმი დაკავშირებულია ურბანულიგანვითარებასთან. ასევე, ტურიზმი მჭიდროდაა დაკავშირებული ბიზნესთან, ამიტომ ამ ყველაფერზე დაყრდნობით შემიძლია, ვთქვა, რომ კანონმდებლობა და ტურისტული აქტივობების რეგულაცია მნიშვნელოვანია.მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანია კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს დესტინაციის მართვის ორგანიზაციებს. ასევე კანონმდებლობა, რომელიც დაარეგულირებს კულტურული მემკვიდრეობის და ბუნების დაცვას, ასევე კონსერვაციას, კანონმდებლობა, რომელიც დაარეგულირებს ტურიზმის გადასახადებს, ინფრასტრუქტურისთვის. ტურისტის გადასახადის კონცეფცია არის საინტერესო ინსტრუმენტი იმ შემთხვევაში, თუ ის არის ადაპტირებული პროფესიულ დონეზე, რადგან, რაც უფრო მეტი ტურისტია ქვეყანაში, მით უფრო მეტი ინფრასტრუქტურაა გამოყენებული. ამგვარად, მრავალ განვითარებულ ტურისტულ ქვეყანაში ტურისტული გადასახადი დაკავშირებულია იმასთან, თუ როგორ განვითარდეს ქვეყნის კონკრეტული ინფრასტრუქტურა. თუმცა, ყველა ეს გადასახადი პრობლემატურია იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადიდან შემოსული თანხა არ არის სწორედ მიმართული ამ კონკრეტული სექტორის განვითარებისთვის.სეზონური გადასახადი ყოველთვის პოზიტიურად არ აისახება ქვეყანაზე. ტურიზმის პოლიტიკა ცდილობს, რომ აარიდოს თავი სეზონურობას, რადგან ტურიზმი უნდა იყოს მომგებიანი მთელი წლის განმავლობაში და ზუსტად ეს წარმოადგენს ტურიზმის სექტორის მთავარ დანიშნულებას. ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ სეზონური გადასახადი კარგი ინსტრუმენტია, თქვენ უნდა გქონდეთ გადასახადი მთელი წლის განმავლობაში, რომ ამან განაპირობოს ბიზნესის და სასტუმროების მოტივაცია, რათა ისინიიყვნენ არა მხოლოდ ერთ სეზონზე და იმუშაონ მთელი წლის განმავლობაში. სხვა საკითხია გადასახადის ოდენობა, მან შეიძლება, დაიკლოს, ეს სხვა თემაა, მაგრამ გადასახადი უნდა იყოს წლის განმავლობაში.გეგმა გეგმაა, რაც საჭიროა მიზნების მისაღწევად. თუმცა, მნიშვნელოვანია რა არის მიზანი. მაგ. არის მიზანი, რომ საქართველო გახდეს მდგრადი ტურისტული განვითარების ცხელი წერტილი? მაშინ მე ვიტყოდი, რომ ეს მიზანი მიღწევადია, თუმცა ტურიზმის სფეროთი დაინტერესებული ადამიანების მენეჯმენტის და ლიდერობის შესაძლებლობების გაზრდა, რომ მათ ჰქონდეთ ბიზნესის, და ასევე ამ მშვენიერი ადგილის ავთენტურობის შენარჩუნების საჭიროების შეგრძნება. მნიშვნელოვანია ტურიზმში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის გაზრდა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პროფესიონალიზმის დონის განვითარება.[post_title] => მიზანი - საქართველო გახდეს მდგრადი ტურისტული განვითარების ცხელი წერტილი, მიღწევადია - ინტერვიუ AIEST-ის პრეზიდენტთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mizani-saqartvelo-gakhdes-mdgradi-turistuli-ganvitarebis-ckheli-wertili-mighwevadia-interviu-aiest-is-prezidenttan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 17:09:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 13:09:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161339 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 18:21:13 [post_date_gmt] => 2017-09-07 14:21:13 [post_content] =>- ამ შინაარსის შეტყობინება ძალიან ხშირად მოდის ჩვენს მობილურებზე. ამას, ბუნებრივია, არაერთი კითხვა მოსდევს, - როგორ შეიძლება აბიტურიენტი გამოცდის გარეშე სტუდენტი გახდეს? სტუდენტად გახდომის შემთხვევაში სად ისწავლიან აბიტურიენტები? და ა.შ. ამ შეკითხვებზე პასუხი „ფორტუნას“ Globalწარმომადგენლებმა გასცეს. Global Education საგანმანათლებლო კონსულტანტი ორგანიზაციაა, რომელიც 2013 წელს შეიქმნა. ორგანიზაციის მენეჯერის, ნინო, თქმით, ორგანიზაცია სტუდენტობის მსურველებს სწავლის დაწყებაში ეხმარება და ამ პროგრამით სწავლა 2200 ლარი ღირს.თქმით, პროგრამის მეშვეობით აბიტურიენტები საქართველოს უნივერსიტეტებში არ ირიცხებიან. Globalმსგავსად, კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია გზავნის სატელეფონო შეტყობინებებს განსხვავებული პირობებით. Globalხელმძღვანელის, პაატა, განცხადებით, სწორედ ეს განსხვავებული პირობები ქმნის გაურკვევლობას და, რიგ შემთხვევებში, პრობლემებსაც კი.Globalწარმომადგენელთა თქმით, ორგანიზაციას 2013 წლიდან დღემდე 300-მდე სტუდენტი ჰყავს საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაშვებული. მათივე ცნობით, ამ სტუდენტთაგან ნახევარმა უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტის დიპლომი აიღო, ნახევარმა სწავლა საქართველოში გააგრძელა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის ბრძანების მიხედვით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონედაკანდიდატების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესში ვკითხულობთ დაწესებულ მოთხოვნებს, რომლის მიხედვითაც, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა დასაშვებია:რაც შეეხება იმ სტუდენტებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ერთი სემესტრის სწავლის შემდეგ გადმოსვლას საქართველოს უნივერსიტეტებში გეგმავენ, მათ უნდა წარმოადგინონ ნიშნების ფურცელი და დაგროვებული უნდა ჰქონდეთ სასწავლო კრედიტები, რაც თავისთავად იმაზე მეტყველებს, რომ სტუდენტი საზღვარგარეთ ნამდვილად დადიოდა უნივერსიტეტში და კარგი აკადემიური მოსწრებაც ჰქონდა.Globalარანაირ ინფორმაციას არ ფლობს. სულ სხვა პრობლემებს ხედავს. მისი თქმით, საქართველოში არსებობს არაერთიკონსულტანტი ორგანიზაცია, რომელიც სტუდენტს, ფაქტობრივად, საზღვარგარეთ სასწავლებლად უშვებს, რეალურად კი ეს სტუდენტი საქართველოში რჩება. მისივე თქმით, სახელმწიფო, მსგავს ორგანიზაციებს ებრძვის:არც ჯანაშიას სმენია Globalრაიმე. ექსპერტი ეჭვქვეშ აყენებს მსგავსი კომპანიების კონსულტაციით ჩარიცხული სტუდენტების მიღებულ განათლებას.[post_title] => სტუდენტობა უგამოცდოდ - მარტივი შესაძლებლობა თუ პრობლემების კასკადი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => studentoba-ugamocdod-martivi-shesadzlebloba-tu-problemebis-kaskadi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 18:22:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 14:22:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161339 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 156 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b9246ed1dfa40c379b0578b8425f883e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )