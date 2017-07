რა დაუჯდება ქვეყანას ბუკიკიოს იმედგაცრუება – მთავრობა კონსტიტუციის გადახედვას გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => giorgi-kvirikashili [2] => sakonstitucio-cvlileba [3] => jani-bukikio [4] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144012 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => giorgi-kvirikashili [2] => sakonstitucio-cvlileba [3] => jani-bukikio [4] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144012 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5999 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => giorgi-kvirikashili [2] => sakonstitucio-cvlileba [3] => jani-bukikio [4] => fortunas-temebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => giorgi-kvirikashili [2] => sakonstitucio-cvlileba [3] => jani-bukikio [4] => fortunas-temebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144012) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,6957,15687,9401,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143816 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 16:23:22 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:23:22 [post_content] => მობილურ ტელეფონზე ამინდის მაჩვენებელი 38 ºC ტემპერატურას აჩვენებს. მტვერი, ხმაური, გადაკეტილი ქუჩა, სტაფილოსფერ და მწვანე უნიფორმებში გამოწყობილი სხვადასხვა ასაკის მამაკაცები, თავზე ქუდებით და შუბლზე ოფლის წვეთებით, მზისგან დამწვრები ისევ შუაგულ მზეზე მუშაობენ. ნაწილს ხელში ბარი უჭირავს, ნაწილი ტრაქტორს მართავს, ნაწილი კი მძიმე სამუშაოსგან და სიცხისგან დაღლილი იქვე ჩრდილში ისვენებს. ტრაქტორის მძღოლები სხვა მუშებთან შედარებით, უკეთეს მდგომარეობაში არიან. ტრაქტორის ჩაკეტილ ფანჯრებში გამაგრილებელი აქვთ ჩართული, როგორმე მზის მწველ სხივებს რომ გადაურჩნენ. პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები ორ სმენად მუშაობენ. ერთი ნაწილი სამსახურს დილის 8 საათზე იწყებს და საღამოს 8 საათამდე აგრძელებს, მეორე ნაწილი კი საღამოს 8 საათის მერე გვიან ღამემდე მუშაობს. განსხვავებული მდგომარეობაა ლადო ასათიანის ქუჩაზე. აქ დასაქმებული მუშები ჩვეულებრივ მაისურებსა და პერანგებში არიან გამოწყობილები. სიცხისგან შეწუხებულებს პერანგები გაუხსნიათ, იქვე ტრაქტორი დგას, ტრაქტორის მძღოლი ასე 60 წლამდე ასაკის მამაკაცი იქნება, ტრაქტორის ყველა ფანჯარა და კარი გაღებული აქვს და მზისგან დამწვარი დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს. ასათიანის ქუჩაზე დასაქმებულ მუშებს გვერდი ავუარე და იქვე „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის“ ეზოში შევედი, შენობაში შესასვლელი კიბეები სწრაფად ავიარე, შენობაში შევედი. ცენტრის ხელმძღვანელი, ამირან გამყრელიძე, საგანგებო პრესკონფერენციას მართავს. ის მოსახლეობას მოუწოდებს, მეტი უსაფრთხოებისთვის გარეთ გასვლისგან და მითუმეტეს , მზის გულზე ყოფნისგან თავი შეიკავონ. “გარეთ დასაქმებული ადამიანების რეალობას ეს გაფრთხილება არ ცვლის,“ - ვფიქრობ და შენობიდან ეზოში გამოვდივარ. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები კი ისევ მუშაობენ... დასაქმებულებს პრეტენზიები არა აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მხოლოდ შენობის შიგნით დასაქმებულ ადამიანთა მუშაობის ჰიგიენური პირობები რეგულირდება და შენობის შიგნით მაქსიმალურ ტემპერატურად 32 გრადუსია მითითებული. შენობის გარეთ დასაქმებულთა შრომის პირობებს კი საქართველოს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. აქედან გამომდინარე, გარეთ დასაქმებულების სამუშაო პირობები დამსაქმებლების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი დამსაქმებელი მეტად ჰუმანურია, ზოგიერთი კი - ნაკლებად. პეკინის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებს ორი კომპანია ერთად ასრულებს. ერთ-ერთია „ბლექ სი გრუპი“. მშენებლობის სამსახურის უფროსი, დავით შონია, „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, რომ დასაქმებულთა ინტერესებს მაქსიმალურად ითვალისწინებს და როგორც შეუძლია, სამუშაოდ ხელსაყრელ პირობებს უქმნის. „მართალია, პეკინზე სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ, თუ სამუშაოდ გაუსაძლისი პირობებია, მუშებს ჩრდილში ვასვენებთ. ჩვენც ადამიანები ვართ და მათ მდგომარეობაში შევდივართ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ შონია. შენობებს გარეთ, სიცხესა თუ სიცივეში დასაქმებულები სამუშაო პირობებს შეგუებულები არიან. მედიასთან კომენტარების გაკეთებისგან თავს იკავებენ და პრეტენზიებს არ გამოთქვამენ. რთული სათქმელია, მართლა არ აწუხებთ მძიმე პირობებში მუშაობა თუ შემოსავლის წყაროს დაკარგვის ეშინიათ. რა ინიციატივა აქვთ პროფკავშირებს გარეთ დასაქმებულ პირებს მხოლოდ შრომის კოდექსით განსაზღვრული პირობები ეხებათ - ერთი საათით შესვენება, სხვა შეღავათები მათ არ აქვთ. „საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება“ მიიჩნევს, რომ შრომის პირობები შენობის გარეთ აუცილებლად უნდა რეგულირდებოდეს. პროფკავშირების წარმომადგენლის, ნიკოლოზ კაკაშვილის, თქმით, ხელისუფლებამ საამისოდ გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას. „სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთაც. პროფკავშირების ინიციატივაა, რომ სამმხრივი დიალოგის ფორმატში, სადაც დამსაქმებელთა ასოციაცია და მთავრობა მიიღებს მონაწილეობას, შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, მიიღოს რეგლამენტი, რომელიც როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთ სამუშაო პირობებს დაარეგულირებს,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ კაკაშვილი. ჯერჯერობით ხელისუფლებისგან ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ იდგმება. უცნობია, როდემდე იქნება დამსაქმებელთა კეთილ ნებაზე დამოკიდებული გარეთ დასაქმებულთა სამუშაო პირობები... გვანცა ბზიავა [post_title] => მუშაობა მზის გულზე - რა მექანიზმები არსებობს სიცხეში მუშაობის რეგულაციისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mushaoba-mzis-gulze-ra-meqanizmebi-arsebobs-sickheshi-mushaobis-regulaciistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 16:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 12:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143816 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 15:49:50 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:49:50 [post_content] => მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. რუსეთის საჯარისო დანაყოფმა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის საზღვარი გუშინ კიდევ 500 მეტრით გადმოსწიეს და სოფელ ბერშუეთისა და სობისის მცხოვრებლების ნაკვეთში საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები ჩადგეს. რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ე. წ. საზღვრის მიმდებარედ საფორთიფიკაციო სამუშაოებს პერიოდულად ააქტიურებენ . ამჯერად რუსმა სამხედროებმა ქართული სოფლების განაპირას ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ნაკვეთებში ჩადგეს ბანერი და მოსახლეობა შესაძლოა, მოსავლის გარეშე დარჩეს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები - ჩილინდრიშვილები და ხოდელები რამდენიმე ჰექტარ სახნავ-სათეს ფართობზე ვეღარ შედიან. გასულ წელს, როდესაც ხოდელების ოჯახი მარცვლეულს თესავდა, ე.წ. მესაზღვრეებმა ოჯახის ორი წევრი დააკავეს და აღნიშნულ ფართობზე მუშაობა აუკრძალეს. მოგვიანებით კი, იმავე ადგილას ხის ბოძები დაამონტაჟეს და ჩილინდრიშვილების ოჯახს უკვე მოყვანილი ქერის მოსავლის აღების საშუალება არ მისცეს. 2008 წლის შემდეგ საქართველომ კონტროლი 151 დასახლებულ პუნქტზე დაკარგა. მას შემდეგ ე.წ. საზღვრის გადმოწევის და საოკუპაციო ზოლიდან ადამიანების გატაცების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. საოკუპაციო რეჟიმი ე.წ. საზღვრის გადმოწევას რკინის კონსტრუქციით, ბანერების ჩადგმით და მავთულხლართებით ცდილობს. ინციდენტები, როგორც წესი, ჟენევის მოლაპარაკებებს ან გალის და ერგნეთის სამმხრივ შეხვედრებს უსწრებს წინ. ამჯერადაც, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოში აცხადებენ, სოფელ ბერშუეთის შემთხვევა ერგნეთში 11 ივლისს ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილიც ადასტურებს , რომ მსგავსი ინციდენტები იმდენად ხშირად ხდება, თითქმის ყველა საერთაშორისო შეხვედრის დღის წესრიგში მოსახლეობის სამეურნეო მიწებზე წვდომის საკითხი დგას. მინისტრი არ აკონკრეტებს, 2008 წლის შემდეგ დამატებით რა მანძილზე შემოიწია საოკუპაციო ხაზმა და ამბობს, რომ ნებისმიერი შემთხვევა, თუნდაც საქმე ერთი მაცხოვრებლის ტერიტორიას ეხებოდეს, სახელმწიფოსთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. რა მექანიზმები გააჩნია სახელმწიფოს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად, ამაზე ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ოკუპაციის პირობებში საქართველოს ერთადერთი მექანიზმი საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაა და სხვა პირდაპირი ძალა, აღუდგეს მცოცავ ოკუპაციას, არ გააჩნია. „ჩვენ ყველა მექანიზმს გავააქტიურებთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დავეხმაროთ. ამჯერადაც გააქტიურდება ცხელი ხაზი. გარდა ამისა, გვაქვს ყოველდღიური კონტაქტი ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან . ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერის მობილიზება,“ - აცხადებს ციხელაშვილი. პოსტფაქტუმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაზე და მხოლოდ დიალოგის რეჟიმზე დაყრდნობა არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძეს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი რუსეთთან დიალოგის რეჟიმის პარალელურად, სპეცსამსახურების გააქტიურებას მიიჩნევს აუცილებლად. „ძლიერ და საშიშ ოკუპანტთან დიალოგი მნიშვნელოვანია და იზოლაცია საქართველოსთვის გაცილებით ცუდი შედეგის მომტანი იქნება. ამიტომ ამ მხრივ ხელისუფლების პოზიცია სწორია. თუმცა, შეცდომაა საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტებისთვის კომფორტის შექმნა. წინა მთავრობას რადიკალურად არასწორი პოზიცია ჰქონდა, რუსეთის ლანძღვა და დიალოგის შეწყვეტა რამაც თავისი მძიმე, უარყოფითი შედეგები მოიტანა, მაგრამ იმავე პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობა და შეურაცხყოფა არავის შერჩებოდა და ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. იცოდნენ, რომ სპეცსამსახურები ადეკვატურ პასუხს გასცემდნენ და თავის ადგილს მიუჩენდნენ ყველას. დღეს ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან და არაფრის არ ეშინიათ. მოქნილ დიპლომატიასთან ერთად ძლიერი სპეცსამსახურები უცილებელია,“ - აცხადებს შარაშენიძე . საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების, ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გარკვევისა და ოფიციალური განცხადებების პარალელურად, საოკუპაციო ზოლში მცხოვრები რიგითი ადამიანები კვლავ საკუთარი, ყოფითი პრობლემების წინაშე რჩებიან. გია ხოდელმა, წინა წლების მსგავსად, შესაძლოა, წელსაც ვერ შეძლოს უკვე დათესილი ქერის მოსავლის აღება და მთელი წელი საარსებო საშუალების გარეშე დარჩეს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => “ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან” - რას უპირისპირებს საქართველო მცოცავ ოკუპაციას? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => osebic-afkhazebic-rusebic-gatamamebuli-arian-ras-upirispirebs-saqartvelo-mcocav-okupacias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 17:25:23 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 13:25:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143801 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143662 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-05 11:16:01 [post_date_gmt] => 2017-07-05 07:16:01 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში აქტიური ჩართულობისა და იმ ნაბიჯებისთვის, რომელსაც ხელისუფლება ფართო კონსენსუსის მიღწევის მიზნით, დიალოგის გაგრძელების მიმართულებით დგამს. "ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა პოზიტიურ და წინგადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა საქართველოში მისი ვიზიტის შემდეგ ხელისუფლების მიერ, ფართო კონსენსუსის მიღწევის მიზნით, საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების კუთხით გადადგმული ნაბიჯი, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა აქამდე არსებული ნორმა და პარტიებს შესაძლებლობა ექნებათ, მათი მერობის კანდიდატი წარმოდგენილი იყოს საკრებულოს საარჩევნო სიაშიც. ამ ცვლილებას ოპოზიციური პარტიებისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ჯანი ბუკიკიომ გიორგი კვირიკაშვილთან საუბრის დასასრულს განაცხადა, რომ დღეს კიდევ უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი და იმედი გამოთქვა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში ჩართული ყველა სუბიექტი გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს და მომდევნო მოწვევის პარლამენტი იქნება მეტად პლურალისტური. თავის მხრივ, გიორგი კვირიკაშვილმა ჯანი ბუკიკიოს აქტიური თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა," - ნათქვამია პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-premier-ministrsa-da-veneciis-komisiis-prezidents-shoris-satelefono-saubari-shedga [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 11:16:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 07:16:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143662 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143816 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 16:23:22 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:23:22 [post_content] => მობილურ ტელეფონზე ამინდის მაჩვენებელი 38 ºC ტემპერატურას აჩვენებს. მტვერი, ხმაური, გადაკეტილი ქუჩა, სტაფილოსფერ და მწვანე უნიფორმებში გამოწყობილი სხვადასხვა ასაკის მამაკაცები, თავზე ქუდებით და შუბლზე ოფლის წვეთებით, მზისგან დამწვრები ისევ შუაგულ მზეზე მუშაობენ. ნაწილს ხელში ბარი უჭირავს, ნაწილი ტრაქტორს მართავს, ნაწილი კი მძიმე სამუშაოსგან და სიცხისგან დაღლილი იქვე ჩრდილში ისვენებს. ტრაქტორის მძღოლები სხვა მუშებთან შედარებით, უკეთეს მდგომარეობაში არიან. ტრაქტორის ჩაკეტილ ფანჯრებში გამაგრილებელი აქვთ ჩართული, როგორმე მზის მწველ სხივებს რომ გადაურჩნენ. პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები ორ სმენად მუშაობენ. ერთი ნაწილი სამსახურს დილის 8 საათზე იწყებს და საღამოს 8 საათამდე აგრძელებს, მეორე ნაწილი კი საღამოს 8 საათის მერე გვიან ღამემდე მუშაობს. განსხვავებული მდგომარეობაა ლადო ასათიანის ქუჩაზე. აქ დასაქმებული მუშები ჩვეულებრივ მაისურებსა და პერანგებში არიან გამოწყობილები. სიცხისგან შეწუხებულებს პერანგები გაუხსნიათ, იქვე ტრაქტორი დგას, ტრაქტორის მძღოლი ასე 60 წლამდე ასაკის მამაკაცი იქნება, ტრაქტორის ყველა ფანჯარა და კარი გაღებული აქვს და მზისგან დამწვარი დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს. ასათიანის ქუჩაზე დასაქმებულ მუშებს გვერდი ავუარე და იქვე „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის“ ეზოში შევედი, შენობაში შესასვლელი კიბეები სწრაფად ავიარე, შენობაში შევედი. ცენტრის ხელმძღვანელი, ამირან გამყრელიძე, საგანგებო პრესკონფერენციას მართავს. ის მოსახლეობას მოუწოდებს, მეტი უსაფრთხოებისთვის გარეთ გასვლისგან და მითუმეტეს , მზის გულზე ყოფნისგან თავი შეიკავონ. “გარეთ დასაქმებული ადამიანების რეალობას ეს გაფრთხილება არ ცვლის,“ - ვფიქრობ და შენობიდან ეზოში გამოვდივარ. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები კი ისევ მუშაობენ... დასაქმებულებს პრეტენზიები არა აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მხოლოდ შენობის შიგნით დასაქმებულ ადამიანთა მუშაობის ჰიგიენური პირობები რეგულირდება და შენობის შიგნით მაქსიმალურ ტემპერატურად 32 გრადუსია მითითებული. შენობის გარეთ დასაქმებულთა შრომის პირობებს კი საქართველოს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. აქედან გამომდინარე, გარეთ დასაქმებულების სამუშაო პირობები დამსაქმებლების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი დამსაქმებელი მეტად ჰუმანურია, ზოგიერთი კი - ნაკლებად. პეკინის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებს ორი კომპანია ერთად ასრულებს. ერთ-ერთია „ბლექ სი გრუპი“. მშენებლობის სამსახურის უფროსი, დავით შონია, „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, რომ დასაქმებულთა ინტერესებს მაქსიმალურად ითვალისწინებს და როგორც შეუძლია, სამუშაოდ ხელსაყრელ პირობებს უქმნის. „მართალია, პეკინზე სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ, თუ სამუშაოდ გაუსაძლისი პირობებია, მუშებს ჩრდილში ვასვენებთ. ჩვენც ადამიანები ვართ და მათ მდგომარეობაში შევდივართ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ შონია. შენობებს გარეთ, სიცხესა თუ სიცივეში დასაქმებულები სამუშაო პირობებს შეგუებულები არიან. მედიასთან კომენტარების გაკეთებისგან თავს იკავებენ და პრეტენზიებს არ გამოთქვამენ. რთული სათქმელია, მართლა არ აწუხებთ მძიმე პირობებში მუშაობა თუ შემოსავლის წყაროს დაკარგვის ეშინიათ. რა ინიციატივა აქვთ პროფკავშირებს გარეთ დასაქმებულ პირებს მხოლოდ შრომის კოდექსით განსაზღვრული პირობები ეხებათ - ერთი საათით შესვენება, სხვა შეღავათები მათ არ აქვთ. „საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება“ მიიჩნევს, რომ შრომის პირობები შენობის გარეთ აუცილებლად უნდა რეგულირდებოდეს. პროფკავშირების წარმომადგენლის, ნიკოლოზ კაკაშვილის, თქმით, ხელისუფლებამ საამისოდ გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას. „სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთაც. პროფკავშირების ინიციატივაა, რომ სამმხრივი დიალოგის ფორმატში, სადაც დამსაქმებელთა ასოციაცია და მთავრობა მიიღებს მონაწილეობას, შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, მიიღოს რეგლამენტი, რომელიც როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთ სამუშაო პირობებს დაარეგულირებს,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ კაკაშვილი. ჯერჯერობით ხელისუფლებისგან ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ იდგმება. უცნობია, როდემდე იქნება დამსაქმებელთა კეთილ ნებაზე დამოკიდებული გარეთ დასაქმებულთა სამუშაო პირობები... გვანცა ბზიავა [post_title] => მუშაობა მზის გულზე - რა მექანიზმები არსებობს სიცხეში მუშაობის რეგულაციისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mushaoba-mzis-gulze-ra-meqanizmebi-arsebobs-sickheshi-mushaobis-regulaciistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 16:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 12:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143816 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 113 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b40d996723e85084f2c2bebf06f211c8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )