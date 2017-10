რა ფერებს ხედავთ ფეხსაცმელზე – დავა სოციალურ ქსელში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fekhsacmeli [1] => feri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175365 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fekhsacmeli [1] => feri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175365 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12052 [author] => WP_Post Object ( [ID] => 169673 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-30 15:04:55 [post_date_gmt] => 2017-09-30 11:04:55 [post_content] => პარიზის მოდის კვირეულზე 2018 წლის საგაზაფხულო კოლექციას, რომელიც ბრენდმა Loewe-მ წარადგინა ირონიული შეფასებები მოჰყვა. კითხვა „ეს რა არის“ კედების უჩვეულმა ფორმამ გამოიწვია. მისი ე.წ. ცხვირი ძალიან გრძელი და აპრეხილია. ფეხსაცმლის დიზაინერი ამბობს, რომ კედების შექმნის ინსპირაციის წყარო მექსიკელი მამაკაცის ტრადიციული ფეხსაცმელი გახდა. ბრენდი მომხმარებელს სხვადასხვა ფერის კედს სთავაზობს. ფეხსაცმელებს სოციალურ ქსელებშიც აფასებენ. ზოგიერთი მას ელფების, ზოგიც ალადინის ფეხსაცმელს უწოდებს. https://twitter.com/CoffeeCocktail/status/913784644826468353?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://twitter.com/CoffeeCocktail/status/913784644826468353?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://twitter.com/VVFriedman/status/913683413634125825?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://twitter.com/LE_BONES/status/913799713559859201?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://www.youtube.com/watch?v=oXrM7ENjp30 Object ( [ID] => 160257 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-06 09:06:18 [post_date_gmt] => 2017-09-06 05:06:18 [post_content] => ხშირად, ქალბატონები ზურგის ტკივილს უჩივიან და წარმოდგენაც არ აქვთ, რომ არასასიამოვნო შეგრძნებას არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი იწვევს. მოუხერხებელი ფეხსაცმლის სისტემატიურად ტარება ნეგატიურად აისახება ჯანმრთელობაზე, რადგან როცა ადამიანი წელშია გამართული დატვირთვა სახსრებსა და კუნთებზე თანაბრია, იმ შემთხვევაში კი, თუ სხეული არასწორ მდგომარეობაშია, ზეწოლა არათანაბრად ნაწილდება. შედეგად, ჯერ ფეხის კუნთები იძაბება, მერე კი, არასასიამოვნო შეგრძნება ზურგს და კისერს გადაეცემა. ფეხსაცმელი წვრილ ქუსლზე - წვრილქუსლიანი ფეხსაცმლის ტარებისას იცვლება სხეულის მდგომარეობა, სიმძიმის ცენტრი წინ გადადის, შეუძლებელი ხდება ბარძაყებისა და ხერხემალს ჰორიზონტალურ ხაზზე შენარჩუნება და რაც უფრო მაღალია ქუსლი, მით უფრო შესამჩნევია დისბალანსი. გარდა ამისა, ამგვარი ფეხსაცმლის ყოველდღიური ტარებისას მწვავდება ხერხემალთან დაკავშირებულ პრობლემები და ზედმეტად იტვირთება ტერფის წინა ნაწილი, რომელიც დროთა განმავლობაში მკვრივდება, იწყება თითებისა და ფრჩხილების დეფორმაცია. ფეხსაცმელი 5-სმ-იან ქუსლზე - ზედმეტად მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის მოყვარულ ქალბატონებს, ხშირად აწუხებთ ართრიტი, ართროზი და უჩნდებათ კოჟრები, კუნთების სისტემატური დაძაბულობით კი, ირღვევა სისხლის მიმოქცევის პროცესი, რაც თავის მხრივ ვენების ვარიკოზული დაავადების მიზეზი ხდება. ფეხსაცმელი სწორ ძირზე (ე.წ. „ბალეტკები“) - სწორ ძირზე ფეხსაცმლის ტარებისას, სხეული კარგავს საყრდენს, სწრაფად იღლება ფეხი და ჩნდება ტკივილის არასასიამოვნო შეგრძნება. კედები - სპეციალური საფენების წყალობით თავისუფლად შეიძლება კედის ჩვეულებრივ ფეხსაცმლად ქცევა. მართალია, ამგვარი საფენი სრულფასოვნად ვერასდროს ჩაანაცვლებს ქუსლს, მაგრამ ამორტიზაციის წყალობით ბევრად კომფორტულია სიარული და ფეხიც ნაკლებად იღლება. ფლოსტები (ე.წ. „შლოპანცები“) - როცა ქუსლი არაა დაფიქსირებული, სიარულის დროს ტერფი და თითები იძაბება. ფლოსტებით სიარული მხოლოდ მოკლე დისტანციაზე შეიძლება, მისი ხანგრძლივი ტარება კი, ზურგის და წელის, ხშირად კისრისა და თავის ტკივილსაც იწვევს. საუკეთესო ფეხსაცმელი - ყოველდღიური ტარებისთვის ყველაზე მოსახერხებელი - ფეხსაცმელია 2-3 სმ-იან ქუსლით, რომელიც თანაბრად ანაწილებს დატვირთვას საყრდენ-მამოძრავებელ აპარატზე. საუკეთესო ვარიანტი ამ შემთხვევაში სპორტული ფეხსაცმელია (ე.წ. „ბოტასია“), რომელიც ერთდროულად მოსახერხებელიცაა და უნივერსალურიც. [post_title] => რა გართულებებს იწვევს არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-gartulebebs-iwvevs-arasworad-shercheuli-fekhsacmeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 16:13:31 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 12:13:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160257 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 100715 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-09 15:43:41 [post_date_gmt] => 2017-01-09 11:43:41 [post_content] => ჭკვიანი ფეხსაცმელი ანიმაციური ეკრანით – ეს ფეხსაცმელის ახალი თაობაა, რომლის ინოვაციური იდეა კომპანია ShiftWear–ს ეკუთვნის. ფეხსაცმლის უნიკალური დიზაინთან შერწყმული ულტრა–თხელი და რბილი, ფერადი ეკრანი, რომელიც Full-Hd გაფართოებითაა, ცნობილია, როგორც E-paper ეკრანი. ფეხსაცმელზე ფერების, სურათების და ვიდეოების კონროლი სმარტფონის სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით, ნებისმიერ დროსაა შესაძლებელი. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ფონი, ფერი, საყვარელი ვიდეო და რამდენიმე წამში ის თქვენს ფეხსაცმელზე გამოჩნდება. ასევე შესაძლებელია, თავად შექმნათ უნიკალური დიზაინი მიყიდოთ ის სხვა მომხმარებელს აპლიკაციის მეშვეობით ან თავად შეიძინოთ სხვის მიერ შექმნილი უნიკალური დიზაინი. ჭკვიანი ფეხსაცმელი სამი განსხვავებული დიზაინით და 5 განსხვავებული ძირითადი ფერითაა ხელმისაწვდომი. ფასიც განსხვავებულია და 200 დოლარიან 500 დოლარამდე მერყეობს. ანიმაციებისა და ეფექტების შეცვლა კედებზე სიარულის დროსაც კი შეიძლება. ამ კედების შეძენა ონლაინ http://www.shiftwear.com –ზე ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ამჟამად, საიტზე სამივე ტიპის ფეხსაცმელზე წინასწარი შეკვეთების მიღება შეწყვეტილია. როგორც საიტზე მითითებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ფეხსაცმელი კაბელის მეშვეობით იტენება და სრულად დატენილი 30 დღის განმავლობაში ძლებს. რაც ყველაზე მთავარია – ჭკვიანი კედები წყალგამძლეა და მისი მანქანის მეშვეობით რეცხვაც ნებადართულია. ახალი ფეხსაცმლის შექმნის იდეით www.indiegogo.com –ზე ახალგაზრდა მეწარმეთა ჯგუფი 2015 წელს დარეგისტრირდა და საკუთარი იდეის განსახორციელებლად შემოწირულობას ამ დროიდან აგროვებს. მოდის სამყაროში ეს ნოვატორული იდეა ონლაინ უამრავმა ადამიანმა დააფინანსა. ამ დროისთვის შემოწირულობის მიღებაც შეწყვეტილია. გუნდს კი განვითარების ასეთი გეგმა აქვს: ამ ეტაპზე ჯგუფმა $926,877 შეაგროვა, შესაბამისად კედების წარმოება დაწყებულია. გეგმის მიხედვით, 3 მილიონი დოლარის დაფინანსების შემთხვევაში, ჯგუფი, სენსორული ეკრანით, აუდიოსისტემით და სიარულის დროს დატენვის შესაძლებლობით აღჭურვილ კედებსაც გამოუშვებენ. თამთა უთურგაშვილი http://fortuna.ge/?p=100715 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169673 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-30 15:04:55 [post_date_gmt] => 2017-09-30 11:04:55 [post_content] => პარიზის მოდის კვირეულზე 2018 წლის საგაზაფხულო კოლექციას, რომელიც ბრენდმა Loewe-მ წარადგინა ირონიული შეფასებები მოჰყვა. კითხვა „ეს რა არის“ კედების უჩვეულმა ფორმამ გამოიწვია. მისი ე.წ. ცხვირი ძალიან გრძელი და აპრეხილია. ფეხსაცმლის დიზაინერი ამბობს, რომ კედების შექმნის ინსპირაციის წყარო მექსიკელი მამაკაცის ტრადიციული ფეხსაცმელი გახდა. ბრენდი მომხმარებელს სხვადასხვა ფერის კედს სთავაზობს. ფეხსაცმელებს სოციალურ ქსელებშიც აფასებენ. ზოგიერთი მას ელფების, ზოგიც ალადინის ფეხსაცმელს უწოდებს. https://twitter.com/CoffeeCocktail/status/913784644826468353?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://twitter.com/VVFriedman/status/913683413634125825?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://twitter.com/LE_BONES/status/913799713559859201?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.harpersbazaar.com%2Ffashion%2Ffashion-week%2Fa12652684%2Floewe-spring-2018-sneakers%2F https://www.youtube.com/watch?v=oXrM7ENjp30
ბრენდმა Loewe-მ პარიზის მოდის კვირეულზე უჩვეულო კედები წარადგინა 