რა გამოხმაურება მოჰყვა „ფეისბუქზე“ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს

[fbvideo link="https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1365308983557789/" width="600" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => მაია ასათიანი და ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ ურთიერთობაზე - როგორ დაახლოვდნენ ნუცას გარდაცვალების შემდეგ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-asatiani-da-nanuka-djordjoliani-sakutar-urtiertobaze-rogor-daakhlovdnen-nucas-gardacvalebis-shemdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 21:33:10 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 17:33:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134436 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133384 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 13:46:30 [post_date_gmt] => 2017-05-23 09:46:30 [post_content] => ინგა გრიგოლია წერს, რომ ამ ამბის გახმაურებას ვერავინ დაასწრებდა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს, რომ „ტვ პირველის“ გუნდს ახლახან ნინო შუბლაძე შეურთდა, რომელიც ტელეკომპანიაში ხელმძღვანელ თანამდებობას დაიკავებს. „რა გამაჩერებდა, რომ არ დამეწერა))))))))))) ამ ამბის გახმაურებას დავასწრებ ყველას, იმიტომ, რომ ძალიან მიხარია. ძალიან არა, უძალიანესად... ჰოდა, დავასწრებ ყველას და მე შეგატყობინებთ ამ უმაგრეს ამბავს და ჩვენს სატელევიზიო შენაძენს - მალე „ტვ პირველის“ გუნდს უხელმძღვანელებს ადამიანი, რომელთან ერთად მუშაობაც ყოველთვის იყო ჩემი დიდი სურვილი და რომელსაც ვცემ საოცარ პატივს, რომლის აზრი და შეფასება ყოველთვის განსაკუთრებულად (მგონი, ყველაზე მეტად) მაინტერესებდა და მაინტერესებს, იმიტომ, რომ არის სუპერპროფესიონალი და უმაგრესი, რომლის მოსვლითაც ჩვენს ახალგაზრდა ტელევიზიაში სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყება. ქალბატონებო და ბატონებო, მოემზადეთ ახალი, ძალიან მაგარი ამბისთვის, ნინო შუბლაძე ხდება ჩვენი გუნდი ლიდერი))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) მილოცვებს ვიღებ თამამად“. [post_title] => ნინო შუბლაძე „ტვ პირველის“ გუნდს შეუერთდა - „მილოცვებს ვიღებ თამამად...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-shubladze-tv-pirvelis-gunds-sheuertda-milocvebs-vigheb-tamamad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 13:46:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 09:46:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130867 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 14:01:16 [post_date_gmt] => 2017-05-15 10:01:16 [post_content] => „რუსთავი 2“-ის დირექტორი, ნიკა გვარამია პასუხობს იმ კრიტიკულ მოსაზრებებს, რომლებიც სოცქსელში მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ვახო ბიჭიკაშვილი, ნიკა არაბიძე და ნინო ჩხეიძე სოჭში გამართულ კონცერტზე გამოვიდნენ და ამ ვიდეომ „ფეისბუქი“ მოიარა. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქართველ იუმორისტებსა და მომღერალს სოჭში კონცერტი არ უნდა ჩაეტარებინათ. ნიკა გვარამია აღნიშნავს: „რაც შეეხება ბოლო დღეებში ჩემ მიმართ წამოსულ შეკითხვა/შენიშვნა/პრეტენზიებს ვახო ბიჭიკაშვილის და ნიკა არაბიძის სოჭში სტუმრობასთან დაავშირებით: ამ პრეტენზიების ადრესატი მე რატომ ვარ, დიდად არ მესმის - რ2-ის თანამშრომლების დამატებითი შემოსავალი ჩვენ მიერ არ კონტროლდება (თუ ეს კონკურენტ მედიებს არ ეხება), მით უფრო, შინაარსობრივად. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია (ამერიკაში), ფასიანი კონცერტი იყო ქართული აუდიტორიისთვის (პრაქტიკულად, კორპორატივი) და არავითარი კავშირი არ ჰქონია არც რუსეთის სახელმწიფოსთან და არც სულგაყიდულ რუსქართველა რომელიმე ნაძირალასთან. შესაბამისად, ამ ხალხმა თავისი პროდუქტი იქ გაყიდა და თუ ეს არ შეიძლება, მაშინ უნდა ვშფოთავდეთ ბორჯომის და ქართული ღვინის რუსეთში გაყიდვაზეც. პროდუქტი ვის რა აქვს, მნიშვნელობა არ აქვს. პროდუქტი პროდუქტია. პირადად მე რაც შემეხება, რაკიღა ჩემი აზრით დაინტერესდნენ - რუსეთში კონცერტს არ ჩავატარებდი, არც მამულიშვილთა თხოვნით და არც არანაირ ანაზღაურებად. იქაური ჰაერიც მეზიზღება, დიდი ბოდიში ყველასთან. მეტიც - ღვინოს რომ ვაწარმოებდე, იმასაც არ გავიტანდი. არც ბორჯომს. მაგრამ ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულებაა და მისი განზოგადება არ იქნებოდა სწორი. ესაა ჩემი კომენტარი და ნუღარ შემაწუხებთ თაგებით. მგონი, გასაგებად გადმოვეცი ჩემი აზრი. გმადლობთ ყურადღებისთვის“. ვახო ბიჭიკაშვილმა ერთ-ერთ სააგენტოსთან კომენტარში აღნიშნა, რომ სოჭში კონცერტი ქართველი ემიგრანტების მიერ იყო ორგანიზებული და გამოსვლასაც ამიტომ დათანხმდნენ. მისი ეს კომენტარი ნანუკა ჟორჟოლიანმა გააზიარა და დაწერა: „ემიგრანტების კონცერტზე წასვლა არ ტეხავს, მეგობრებო. ხუბუტიების ღონისიებებზე კი და გაზპრომზე ტელე პროდუქტის მიყიდვაც. ვაახ. ესაა ამათი პროდუქტი, რომლითაც შემოსავალს იღებენ. მთავარია, ჩვენთვის მტკივნეულ თარიღებში კრემლში არ იმღერონ. დანარჩენი ბიზნესია. ჯასთ ბიზნესი“. [post_title] => როდის „ტეხავს“ და როდის „არ ტეხავს“ რუსეთში კონცერტებზე გამოსვლა - ნიკა გვარამიას და ნანუკა ჟორჟოლიანის კომენტარები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-tekhavs-da-rodis-ar-tekhavs-rusetshi-koncertebze-gamosvla-nika-gvaramias-da-nanuka-djordjolianis-komentarebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 14:04:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 10:04:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130867 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134436 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-26 13:49:32 [post_date_gmt] => 2017-05-26 09:49:32 [post_content] => "პროფილის" გუშინდელმა გადაცემამ ნანუკა ჟორჟოლიანს უმასპინძლა. მაია ასათიანსა და ნანუკას შორის ძალიან გულწრფელი დიალოგი შედგა, რომელსაც მაყურებელმა ინტერესით უყურა. გთავაზობთ ერთ-ერთ ნაწყვეტს, სადაც ნანუკამ და მაიამ თავიანთი შვილების მეგობრობაზე და ნუცა მახვილაძის ცხოვრების ბოლო წუთებზე ისაუბრეს. ნანუკამ აღნიშნა, რომ მაიასთან მისი გულწრფელი მეგობრობა მათი შვილების დამეგობრების შემდეგ დაიწყო. მაიამ თქვა, რომ მათ ურთიერთობაზე, რომელმაც სხვადასხვა ფაზა გაიარა, წიგნის დაწერაცაა შესაძლებელი... 