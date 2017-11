რა ჯდება შეკვეთილის გრანდიოზულ სასტუმროში დასვენება (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tanainvestirebis-fondi [1] => sastumro-paragrafi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187972 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tanainvestirebis-fondi [1] => sastumro-paragrafi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187972 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11510 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tanainvestirebis-fondi [1] => sastumro-paragrafi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tanainvestirebis-fondi [1] => sastumro-paragrafi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187972) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21231,11510) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173791 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-11 10:37:59 [post_date_gmt] => 2017-10-11 06:37:59 [post_content] => საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი სოციალურ მედიაში ვიდეორგოლს ავრცელებს, სახელწოდებით „გაიგეთ სიმართლე თაბორისა და პუშკინის სკვერის მიმდებარე პროექტების შესახებ“. როგორც თანაინვესტირების ფონდში განმარტავენ, ვიდეოში აღწერილია თავისუფლების მოედანზე მშენებარე 7-ვარსკვლავიანი სასტუმროს წითელ ხაზებში უკვე არსებული 80 ავტოსადგომი და ასევე, 1 000 000 ლარის საინვესტიციო ვალდებულებით გადასაცემი ტერიტორიის, მიწისქვეშ, მინიმუმ 30 ავტოსადგომის მოწყობის პერსპექტივა. გარდა ამისა, ვიდეოში აღწერილია თაბორის რეკრეაციული პროექტი, რომლის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა $60 000 000 შეადგენს. თანაინვესტირების ფონდის ინფორმაციით, თაბორის პროექტი ყველაზე დიდი სარეკრეაციო და მწვანე სივრცე იქნება ქალაქში, რომელიც ბოტანიკური ბაღისგან 50მ სიმაღლის კლდით არის გამიჯნული. https://www.youtube.com/watch?v=P0rf60sIsk4 შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიას საკრებულომ აღნიშნული ტერიტორიების ნაწილი სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადასცა. ამის გამო, გუშინ საკრებულოში დაპირისპირება იყო, საკრებულოს გარეთ კი აქციები და ხმაურიანი დაკავებები. საკრებულოს ოპოზიცია, "ქართულ ოცნებას" ივანიშვილის ინტერესების დაცვით თბილისის საზიანოდ გადაწყვეტილებების მიღებაში ადანაშაულებს. [post_title] => როგორი იქნება თაბორისა და პუშკინის სკვერის მიმდებარე პროექტები- ოფიციალური ვიდეო ვრცელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-iqneba-taborisa-da-pushkinis-skveris-mimdebare-proeqtebi-oficialuri-video-vrceldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:24:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:24:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157440 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-28 16:18:59 [post_date_gmt] => 2017-08-28 12:18:59 [post_content] => შეკვეთილში 5 ვარსკვლავიანი მარიოტის ბრენდის სასტუმრო აშენდა. გრანდიოზული და ულამაზესი სასტუმრო სატესტო რეჟიმში უკვე ფუნქციონირებს. Paragraph Hotel & Spa Resort-ში 5 სხვადასხვა კატეგორიის 220 ნომერია, რომლებსაც ხედი ზღვის სანაპიროზე აქვს. როგორც თანაინვესტირების ფონდში "ფორტუნას" განუცხადეს, სასტუმრო დამსვენებლებისთვის უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ფოტოები, სადაც ჩანს რომ სასტუმროში ულამაზესი აუზი პირდაპირ ზღვაზეა მოწყობილი, ასევე ფუნქციონირებს ზამთრის ბაღი მინი ჩანჩქერით. სასტუმრო სრულყოფილად იფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში და მისი კონცეფციიდან გამომდინარე, დამსვენებლებს შეეძლებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს სტუმრობა. (ფოტოები სოციალურ ქსელში რეზო კაკულიამ გაავრცელა) [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="157441,157442,157443,157575"] გარდა დასვენებისა, სასტუმრო მომხმარებელს სთავაზობს კონფერენციებისა და ფორუმებისთვის სრულად აღჭურვილ საკონფერენციო დარბაზებსა და შეხვედრების ოთახებს. განსაკუთრებული ყურადღება მიენიჭა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რომელთათვისაც როგორც სხვადასხვა კატეგორიის ნომრებში, ასევე სასტუმროს მთელს ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურა. ბუნებრივი ტყის, ზღვისა და მაგნიტური ქვიშის პროცედურების გარდა, დამსვენებლებს სასტუმრო თანამედროვე ბავშვთა გასართობი ცენტრს ჰპირდება, რომელიც სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაზეა გათვლილი. შეკვეთილის სასტუმრო, უმაღლესი ხარისხის მომსახურებების და სტანდარტების გარდა, სტუმრებს შესათავაზებს სხვადასხვა საინტერესო გასართობ ღონისძიებებსა და გასვლით ტურებს. თანაინვესტირების ფონცის ცნობით, სასტუმროს ჯამური საინვესტივიო მოცულობა 80 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს. [post_title] => შეკვეთილში მარიოტის ბრენდის სასტუმრო აშენდა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekvetilshi-mariotis-brendis-sastumro-ashenda-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 11:38:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 07:38:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157440 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143387 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-04 12:27:35 [post_date_gmt] => 2017-07-04 08:27:35 [post_content] => H&M-ის პირველი მაღაზია თბილისში სამ სართულზე განთავსდება. ამის შესახებ ინფორმაციას H&M-ის რეგიონალური მენეჯერი ავსტრიაში, სლოვენიაში, ხორვატიაში, სერბეთსა და საქართველოში, კლაუდია ოსვალდი ავრცელებს. „ძალიან გვიხარია, რომ როგორც იქნა, საქართველოში პირველ მაღაზიას ვხსნით! ჩვენთვის დიდი პატივია, თბილისელ მოდის მოყვარულებსა და ჩვენს მომავალ მომხმარებლებს ახალი სტილის პოვნისა და რაციონალური შოპინგის საშუალება მივცეთ და მოდაში საკუთარი განაცხადის გაკეთებაში დავეხმაროთ“, – ამბობს კლაუდია ოსვალდი. აღნიშნული ინფორმაცია ”ფორტუნამ” თანაინვესტირების ფონდშიც გადაამოწმა, სადაც ადასტურებენ, რომ H&M-ს თბილისში ნამდვილად სამსართულიანი მაღაზია ექნება. ცნობილი რითეილერის პირველი მაღაზიის კარი „გალერია თბილისში“, 2017 წლის შემოდგომაზე გაიხსნება . სამ სართულსა და 3000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული პირველი ქართული H&M მომხმარებლებს ტრენდულ სამოსს შესთავაზებს. შეგახსენებთ, თავისუფლების მოედანზე, ყოფილი უნივერმაღის შენობაში, ახალი სავაჭრო ცენტრის ”გალერია თბილისის” გახსნა მიმდინარე წლის სექტემბერში იგეგმება. ცენტრში ქართულთან ერთად, მსოფლიო დონის ბრენდებიც შევლენ. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი, შვედური ბრენდი H&M იქნება. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შვილობილ კომპანია „თბილისი პლაზასა“ და მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს რითეილერ H&M-ს (Hennes & Mauritz) შორის ხელშეკრულება 2016 წლის ბოლოს გაფორმდა, რომლის თანახმადაც „გალერია თბილისში“ H&M-ის მაღაზია 2017 წელს გაიხსნება. H&M „გალერია თბილისისთვის“ პირველი რითეილერია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. თავად „გალერია თბილისი“ კი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი მიმდინარე საინვესტიციო პროექტია ტურიზმისა და უძრავის ქონების მიმართულებით, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $80 მლნ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. [post_title] => H&M-ს თბილისში სამსართულიანი მაღაზია ექნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hm-s-tbilisshi-samsartuliani-maghazia-eqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 12:28:07 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 08:28:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173791 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-11 10:37:59 [post_date_gmt] => 2017-10-11 06:37:59 [post_content] => საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი სოციალურ მედიაში ვიდეორგოლს ავრცელებს, სახელწოდებით „გაიგეთ სიმართლე თაბორისა და პუშკინის სკვერის მიმდებარე პროექტების შესახებ“. როგორც თანაინვესტირების ფონდში განმარტავენ, ვიდეოში აღწერილია თავისუფლების მოედანზე მშენებარე 7-ვარსკვლავიანი სასტუმროს წითელ ხაზებში უკვე არსებული 80 ავტოსადგომი და ასევე, 1 000 000 ლარის საინვესტიციო ვალდებულებით გადასაცემი ტერიტორიის, მიწისქვეშ, მინიმუმ 30 ავტოსადგომის მოწყობის პერსპექტივა. გარდა ამისა, ვიდეოში აღწერილია თაბორის რეკრეაციული პროექტი, რომლის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა $60 000 000 შეადგენს. თანაინვესტირების ფონდის ინფორმაციით, თაბორის პროექტი ყველაზე დიდი სარეკრეაციო და მწვანე სივრცე იქნება ქალაქში, რომელიც ბოტანიკური ბაღისგან 50მ სიმაღლის კლდით არის გამიჯნული. https://www.youtube.com/watch?v=P0rf60sIsk4 შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიას საკრებულომ აღნიშნული ტერიტორიების ნაწილი სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადასცა. ამის გამო, გუშინ საკრებულოში დაპირისპირება იყო, საკრებულოს გარეთ კი აქციები და ხმაურიანი დაკავებები. საკრებულოს ოპოზიცია, "ქართულ ოცნებას" ივანიშვილის ინტერესების დაცვით თბილისის საზიანოდ გადაწყვეტილებების მიღებაში ადანაშაულებს. [post_title] => როგორი იქნება თაბორისა და პუშკინის სკვერის მიმდებარე პროექტები- ოფიციალური ვიდეო ვრცელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-iqneba-taborisa-da-pushkinis-skveris-mimdebare-proeqtebi-oficialuri-video-vrceldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:24:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:24:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 77015ae77996be171752306cd14bb172 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )