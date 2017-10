რა ხდება კატალონიაში? – ფოტოები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => damoukideblobis-referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169770 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => damoukideblobis-referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169770 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 312 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => damoukideblobis-referendumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => espaneti [1] => katalonia [2] => damoukideblobis-referendumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169770) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19788,312,394) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169819 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 19:12:14 [post_date_gmt] => 2017-10-01 15:12:14 [post_content] => პოლიციის მიერ კატალონიის რეფერენდუმის ჩატარების ჩაშლის მცდელობა, ასობით დაშავებულით დასრულდა. რეფერენდუმი, რომელიც ესპანეთის მთავრობამ არაკანონიერად ცნო, პოლიციამ ვერ ჩაშალა. ბარსელონას პოლიციის ოფიცერის თქმით, დაშავებულთა რიცხვი 460 -მდე გაიზარდა. ასევე, ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაზარალდნენ პოლიციის ოფიცრებიც. ესპანური მედია წერს, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიაში გახსნილი 207 საარჩევნო უბანი დახურა, თუმცა კატალონიის მთავრობა ამბობს, რომ ამომრჩეველთა 50%-მა ხმის მიცემა შეძლო. მათ არჩევანი იმ უბნებზე დააფიქსირეს, სადაც სამართალდამცველები არ შესულან. [post_title] => დაშავებულთა რიცხვი 460-მდე გაიზარდა: კატალონიის რეფერენდუმი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dashavebulta-rickhvi-460-mde-gaizarda-kataloniis-referendumi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-01 20:35:11 [post_modified_gmt] => 2017-10-01 16:35:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169819 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169766 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 15:39:02 [post_date_gmt] => 2017-10-01 11:39:02 [post_content] => კატალონიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ქაოტურ სიტუაციაში მიმდინარეობს. ხალხსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. პოლიციამ რეფერენდუმში მონაწილეობის მსურველი კატალონიელების წინააღმდეგ რეზინის ხელკეტები გამოიყენა. შედეგად დაშავებულია 40-მდე ადამიანი. კატალონიაში დღეს, ესპანეთის ხელისუფლების მიერ აკრძალული რეფერენდუმი მიმდინარეობს, რომელიც ავტონომიის დამოუკიდებლობას ითვალისწინებს. პოლიცია ცდილობს ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღასრულოს, რომელმაც კატალონიის პარლამენტის მიერ მიღებული კენჭისყრა შეაჩერა. [post_title] => კატალონიის რეფერენდუმი: პოლიციამ რეზინის ტყვიები გამოიყენა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kataloniis-referendumi-policiam-rezinis-tyviebi-gamoiyena-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-01 15:41:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-01 11:41:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169766 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165943 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-20 20:52:09 [post_date_gmt] => 2017-09-20 16:52:09 [post_content] => ესპანეთის პოლიციის მიერ კატალონიაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ადგილობრივი მთავრობის 14 წევრია დაკავებული. სამართალდამცავების ინფორმაციით, დაკავებულები კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის მომზადებაში არიან ეჭვმიტანილები. პარალელურად, ბარსელონა ხალხმრავალმა საპროტესტო გამოსვლებმა მოიცვა. აქციების მონაწილეები ფიქრობენ, რომ ოფიციალურმა მადრიდმა კატალონიას თვითმმართველობა ფაქტობრივად ჩამოართვა. [post_title] => ბარსელონაში სპეცოპერაციის შედეგად ადგილობრივი მთავრობის 14 წევრია დაკავებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => barselonashi-specoperaciis-shedegad-adgilobrivi-mtavrobis-14-wevria-dakavebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 20:52:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 16:52:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165943 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169819 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 19:12:14 [post_date_gmt] => 2017-10-01 15:12:14 [post_content] => პოლიციის მიერ კატალონიის რეფერენდუმის ჩატარების ჩაშლის მცდელობა, ასობით დაშავებულით დასრულდა. რეფერენდუმი, რომელიც ესპანეთის მთავრობამ არაკანონიერად ცნო, პოლიციამ ვერ ჩაშალა. ბარსელონას პოლიციის ოფიცერის თქმით, დაშავებულთა რიცხვი 460 -მდე გაიზარდა. ასევე, ესპანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაზარალდნენ პოლიციის ოფიცრებიც. ესპანური მედია წერს, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიაში გახსნილი 207 საარჩევნო უბანი დახურა, თუმცა კატალონიის მთავრობა ამბობს, რომ ამომრჩეველთა 50%-მა ხმის მიცემა შეძლო. მათ არჩევანი იმ უბნებზე დააფიქსირეს, სადაც სამართალდამცველები არ შესულან. 