რა ხდება უშგულში – „ალბათ ამასაც ამოგვიგდებენ მალე ბაგრატის მერე იუნესკოდან…“

ბრიტანული გამოცემა „გარდიანი" ყველას კავკასიის დასალაშქრად და უშგულის კოშკებიდან გადაშლილი ულამაზესი ხედების სანახავად ეპატიჟება. სვანეთის რეგიონი ევროპის ერთ-ერთი უმაღლესი წერტილია და სოფელი უშგული ზღვის დონიდან 2,100 მეტრზე მდებარეობს. უშგულამდე მისაღწევად ჟურნალისტებს გრძელი გზის გავლა მოუხდათ, ისინი სამი დღის განმავლობაში ურთულეს ბილიკზე ადიოდნენ და ბევრი დაბრკოლებაც გადალახეს. თუმცა, ეს ამად ნამდვილად ღირდა - ენით აღუწერელი სიმშვიდე, ულამაზესი ბუნება, კამკამა წყალი, ცხენებზე ამხედრებული ბავშვები, ქუჩის ძაღლები, მოხუცი ქალბატონები, რომლებიც შინაურ ცხოველს კვლადაკვლავ მიყვებიან. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ - ეს იყო ძმები გრიმების სიზმარი, რომელსაც ჟურნალისტები თავისი ჰოსტელის ფანჯრებიდან აკვირდებოდნენ. ზღაპრულ გარემოს ბუნებრივად ერწყმის 30-მდე ქვის კოშკი, რომელთა ნაწილიც ჯერ კიდევ მე-9 და მე-12 საუკუნეებშია აშენებული. ციხესიმაგრეებს ადგილობრივები თავდასაცავად იყენებდნენ და შუა საუკუნეებში კოშკის გარეშე არსებობა წარმოუდგენელი იყო. ჟურნალისტებმა ყურადღება მიაქციეს იმასაც, რომ რეალობისგან მოწყვეტილი სოფელი ტურისტებს ძალიან კარგ სერვისს სთავაზობს. მსურველებს უგემრიელესი ქართული სამზარეულოს დაგემოვნება, ადგილობრივების გაცნობა და იქვე არსებული 2 მუზეუმის დათვალიერებაც შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ, უშგული ეს არის ადგილი, რომლის ნახვასაც არასდროს ინანებთ. [post_title] => „გარდიანი" ტურისტებს უშგულის ულამაზესი ხედების სანახავად ეპატიჟება [post_title] => UNESCO-მ მცხეთას გაძლიერებული დაცვის სტატუსი მიანიჭა-პრემიერი საქართველოს ულოცავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს, UNESCO-ს მიერ, მცხეთის ისტორიული ძეგლებისთვის გაძლიერებული დაცვის სტატუსის მინიჭებას ულოცავს, - როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, მსოფლიოში ამჟამად, ამგვარი სტატუსის მხოლოდ 10 ობიექტია. „ასეთი სტატუსი ენიჭება მხოლოდ ისეთ ძეგლებს, რომლებსაც კაცობრიობისათვის უდიდესი კულტურული ფასეულობა გაა ჩნია და ამიტომ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველა სახელმწიფო უწყებას - კულტურის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს, მთავრობის ადმინისტრაციას, რომელთა აქტიური ჩართულობით მიღებული იქნა ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. პრემიერის განცხადებით, 2016 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი UNESCO-ს მიერ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის აღიარების კუთხით. „მიმდინარე წლის ივლისში მცხეთის ისტორიული ძეგლები ამოღებულ იქნა UNESCO-ს საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხიდან და ძირითად ნუსხაში დაბრუნდა. ასევე, 30 ნოემბერს, UNESCO-მ ქართულ ანბანს მსოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭა, რაც ასევე არა მხოლოდ ჩვენი ანბანის, არამედ ქართული კულტურის, ისტორიისა და იდენტობის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება გახლავთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას", - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => ასომთავრულს, მხედრულსა და ნუსხურს მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა

„ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა" იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში შეიტანეს. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა, ეთიოპიის დედაქალაქ ადის-აბებაში, იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათაშორისი კომიტეტის მე-11 სესიაზე (28 ნოემბერი-2 დეკემბერი). მთავრობათაშორისმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ წარდგენილ ნომინაციას და მიიჩნია, რომ იგი სრულად შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. ნომინაცია UNESCO-ს განსახილველად წარედგინა 2015 წელს და მისი მთავარი მიზანია ხაზი გაუსვას ქართული დამწერლობის სისტემური ევოლუციის შედეგად შექმნილი ანბანის სამი სახეობის (მრგვლოვანი, ნუსხური, მხედრული) ჰარმონიულ თანაარსებობას თანამედროვე რეალობაში. ნომინაციის წარდგენის დღიდან საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზღვარგარეთ აკრედიტებული საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები, საგანგებოდ შექმნილი თემატური გამოფენების ორგანიზებით, აქტიურად მუშაობდნენ თემის პოპულარიზაციისა და შესაბამის ქვეყნებთან ნომინაციის მხარდაჭერის მოპოვების კუთხით. „ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა" არის რიგით მესამე ნომინაცია, რომელიც შეტანილ იქნა UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში. კომიტეტის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ, რომელშიც წარმოდგენილნი იყვნენ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საფრანგეთში და UNESCO-ში მუდმივი წარმომადგენელი ეკატერინე სირაძე-დელონე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი და საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის გენერალური მდივანი ქეთევან კანდელაკი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე და შესაბამისი ექსპერტები. [post_title] => „გარდიანი" ტურისტებს უშგულის ულამაზესი ხედების სანახავად ეპატიჟება

ბრიტანული გამოცემა „გარდიანი" ყველას კავკასიის დასალაშქრად და უშგულის კოშკებიდან გადაშლილი ულამაზესი ხედების სანახავად ეპატიჟება. სვანეთის რეგიონი ევროპის ერთ-ერთი უმაღლესი წერტილია და სოფელი უშგული ზღვის დონიდან 2,100 მეტრზე მდებარეობს. უშგულამდე მისაღწევად ჟურნალისტებს გრძელი გზის გავლა მოუხდათ, ისინი სამი დღის განმავლობაში ურთულეს ბილიკზე ადიოდნენ და ბევრი დაბრკოლებაც გადალახეს. თუმცა, ეს ამად ნამდვილად ღირდა - ენით აღუწერელი სიმშვიდე, ულამაზესი ბუნება, კამკამა წყალი, ცხენებზე ამხედრებული ბავშვები, ქუჩის ძაღლები, მოხუცი ქალბატონები, რომლებიც შინაურ ცხოველს კვლადაკვლავ მიყვებიან. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ - ეს იყო ძმები გრიმების სიზმარი, რომელსაც ჟურნალისტები თავისი ჰოსტელის ფანჯრებიდან აკვირდებოდნენ. ზღაპრულ გარემოს ბუნებრივად ერ