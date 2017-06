რა მუსიკას უსმენენ ბარსელონას ფეხბურთელები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => suaresi [4] => iniesta [5] => musika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139221 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => suaresi [4] => iniesta [5] => musika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139221 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => suaresi [4] => iniesta [5] => musika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => suaresi [4] => iniesta [5] => musika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139221) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3265,221,7941,386,156,2901) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139125 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-16 15:41:59 [post_date_gmt] => 2017-06-16 11:41:59 [post_content] => კრიშტიანო რონალდოს „რეალის“ და ესპანეთის დატოვება სურს გადასახადების პრობლემის გამო. პორტუგალიელი კლუბის დატოვებას კონფედერაციის თასის დასრულებისთანავე აპირებს. ფეხბურთელის გადაწყვეტილებაზე გადასახადების სიტუაციამ იქონია გავლენა: ხელისუფლება სუპერვარსკვლავს 14,7 მილიონ ევროს თხოვს. კრიშტიანოს მოსწონს მადრიდში, მაგრამ არ სურს, რომ გადასახადების ისტორიამ მისი სახელი შებღალოს და „ოქროს ბურთის“ მიღებაზე იმოქმედოს, - წერს პორტუგალიური გამოცემა A Bola, - რონალდოს გადაწყვეტილება განხილვას არ ექვემდებარება. ამის შესახებ უკვე ეცნობა კლუბის პრეზიდენტ ფლორენტინო პერესს. ესპანეთის პროკურატურამ რონალდო გადასახადების გადაუხდელობაში დაადანაშაულა. ფეხბურთელის წარმომადგენლები ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფენ. კლუბმა პორტუგალიელის მხარე დაიჭირა და თავისი ფეხბურთელი დაიცვა. მე წავალ: რონალდომ რეალიდან წასვლა გადაწყვიტა

ზაზა ფაჩულიამ და „გოლდენ სტეიტმა" NBA-ს ჩემპიონობა გულშემატკივრებთან ერთად ტრადიციულად ქალაქში გასეირნებით აღნიშნეს. კალათბურთელებმა საჩემპიონო თასი მთელს ქალაქში ღია ავტობუსით მოატარეს. გამარჯვებულ „მეომრებს" ათასობით გულშემატკივარი ეგებებოდა. შეგახსენებთ, რომ 13 ივნისს ზაზა ფაჩულიას გოლდენ სტეიტმა ფინალურ სერიაში „კლივლენდ კავალიერსს" 4:1 დაამარცხა და ბოლო სამ წელიწადში მეორედ გახდა NBA-ს ჩემპიონი. https://www.youtube.com/watch?v=naFAuxgRWCg [gallery link="file" ids="139116,139117,139118,139119,139120,139121"]

ზაზამ და გოლდენ სტეიტმა ჩემპიონობა ქალაქში იზეიმეს (ფოტო, ვიდეო) საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეორე მედალი მოიპოვა - თეოდორა კახიანის ოქროს, დღეს რიოს ოლიმპიური თამაშების მონაწილემ და საქართველოს ნაკრების ლიდერმა სანდრო ბაზაძემ ბრინჯაოს მედალი შემატა. ახალი თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე ტანვარჯიშის დარბაზში მიმდინარე ევროპირველობაზე სანდრო ბაზაძემ ხმლით ფარიკაობაში გამოსვლა დამაჯერებლად დაიწყო და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც მომავალ ჩემპიონთან გერმანიის წარმომადგენელ მაქს ჰარტუნგთან 11:15 დამარცხდა და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა.

სანდრო ბაზაძე ბრინჯაოს მედლის მფლობელია კრიშტიანო რონალდოს „რეალის" და ესპანეთის დატოვება სურს გადასახადების პრობლემის გამო. პორტუგალიელი კლუბის დატოვებას კონფედერაციის თასის დასრულებისთანავე აპირებს. ფეხბურთელის გადაწყვეტილებაზე გადასახადების სიტუაციამ იქონია გავლენა: ხელისუფლება სუპერვარსკვლავს 14,7 მილიონ ევროს თხოვს. კრიშტიანოს მოსწონს მადრიდში, მაგრამ არ სურს, რომ გადასახადების ისტორიამ მისი სახელი შებღალოს და „ოქროს ბურთის" მიღებაზე იმოქმედოს, - წერს პორტუგალიური გამოცემა A Bola, - რონალდოს გადაწყვეტილება განხილვას არ ექვემდებარება. ამის შესახებ უკვე ეცნობა კლუბის პრეზიდენტ ფლორენტინო პერესს. ესპანეთის პროკურატურამ რონალდო გადასახადების გადაუხდელობაში დაადანაშაულა. ფეხბურთელის წარმომადგენლები ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფენ. კლუბმა პორტუგალიელის მხარე დაიჭირა და თავისი ფეხბურთელი დაიცვა.

მე წავალ: რონალდომ რეალიდან წასვლა გადაწყვიტა