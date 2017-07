რა პრობლემებია მეთხილეობის დარგში? – სამინისტროში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => metkhileoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143807 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => metkhileoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143807 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1475 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => metkhileoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => metkhileoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143807) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17001,1475) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141991 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-29 10:00:03 [post_date_gmt] => 2017-06-29 06:00:03 [post_content] => საქართველოში წარმოებული აგრარული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვას მართავს. დღეს, თბილისში, 12:00 საათიდან დედაენის ბაღში გამართულ გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან აგროპროდუქციის მწარმოებელი კოოპერატივები. გამოფენა-გაყიდვის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება თაფლი და თაფლის პროდუქტები, ღვინო, ჩაი, ყველი, ხილი და ბოსტნეული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. დედაენის ბაღში კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება

სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი მარნეულის სადემონსტრაციო ნაკვეთზე ღონისძიებას „ხორბლის მინდვრის დღე 2017" დაესწრო. „აგროსფეროს" და მისი პარტნიორი სათესლე მასალის მწარმოებელი ავსტრიული კომპანიის „საათბაუ" ორგანიზებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სადემონსტრაციო ნაკვეთზე წარმოდგენილი იყო კომპანიის „საათბაუ" წარმოებული საშემოდგომო ხორბლის ჯიშები: ამანდუსი, აქტივუსი, გალუსი, ამიკუსი, ლუპუსი და ბალიტუსი, ასევე საშემოდგომო ქერი „კარმინა" და ტრიტიკალე „ჰელტოპი". ღონისძიების ფარგლებში ფერმერები ნაკვეთზე ჩატარებულ აგროტექნიკურ სამუშაოებს გაეცნენ და წარმოდგენილი ჯიშების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის გაზრდისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის ჯიშების არსებობა. „ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე არსებობს საკანონმდებლო ბაზა ჯიშთა სავალდებულო სერტიფიცირების შესახებ, რომელიც ქმნის წინაპირობას, გვქონდეს მაღალხარისხიანი, მაქსიმალურად სანდო სათესლე მასალა. სწორედ ამისთვის იქმნება სადემონსტრაციო ნაკვეთები და სამრეწველო ჯიშთა გამოცდის შედეგად მიღებული სათესლე მასალა კომერციულად ხელმისაწვდომი ხდება ფერმერებისთვის", - აღნიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. გამართულ ღონისძიებას მინისტრის მოადგილეები გიორგი ხანიშვილი, იური ნოზაძე და გიორგი ჩხეიძე, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან უჯმაჯურიძე, მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანიის წარმომადგენლები და სხვადასხვა რეგიონიდან მოწვეული ფერმერები ესწრებოდნენ. სამომხმარებლო ბაზრისთვის შეთავაზებამდე „აგროსფერო" საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რეგულარულად ცდის შესათავაზებელ სათესლე მასალას და მიღებული შედეგებისა და ანალიზის საფუძველზე არჩევს ადგილობრივ კლიმატურ პირობებსა და გარემოზე მორგებულ ჯიშებს. კომპანია მუდმივად იწვევს ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს ღონისძიებებზე და დეტალურად აცნობს წარმოდგენილი კულტურების ახალ ჯიშებსა და მათი მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ლევან დავითაშვილი: სამრეწველო ჯიშთა გამოცდის შედეგად მიღებული სათესლე მასალა კომერციულად ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, მეღვინეობისა და პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახურის უფროსმა, დავით ჩიჩუამ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში იშვიათი ვაზის ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოები კერძო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. სხვადასხვა რეგიონის 12 თეთრი ღვინის ნიმუში, გემოვნური თვისებებით, ქიმიური მახასიათებლებითა და მოსავლიანობის პარამეტრებით შეაფასეს. კერძო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით, მსგავსი დეგუსტაციები ვაზის იშვიათი ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოების პოპულარიზაციას და სამრეწველო ბაზარზე დაბრუნებას უწყობს ხელს. დეგუსტაციის დროს რამდენიმე პერსპექტიული ჯიში გამოვლინდა, ესენია: კუნძა და კაპისტონი (იმერეთი), მესხური მწვანე (მესხეთი), რაჭული მცვივანი (რაჭა), კახური მცვივანი (კახეთი). აღსანიშნავია, რომ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ჯიღაურას საკვლევ-სადემონსტრაციო ბაზაზე ვაზის იშვიათი ჯიშების მოძიება-აღდგენის პარალელურად, პერსპექტიული ჯიშებისგან ღვინის დაყენებას და კვლევას ახორციელებს. ვაზის პერსპექტიული ჯიშების გამოვლენა გრძელდება [post_title] => დედაენის ბაღში კოოპერატივების წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedaenis-baghshi-kooperativebis-warmoebuli-produqciis-gamofena-gayidva-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 17:06:52 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 13:06:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141991 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 74 [max_num_pages] => 25 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 99204917e9e81a94466eba4f32c9b102 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )