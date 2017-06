რა საფრთხის წინაშე დგანან ყოველწუთიერად მიკროავტობუსების მგზავრები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => yviteli-mikroavtobusebi [2] => mgzavroba [3] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138052 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => yviteli-mikroavtobusebi [2] => mgzavroba [3] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138052 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 პასუხისმგებელი შენობის მფლობელია. ეს ეხება საცხოვრებელსაც და საოფისე შენობებსაც. საქართველოში კი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილია, ლიფტების საკითხმა, რომელიც, თითქოს. უმნიშვნელო იყო, საკმაოდ ბევრი პრობლემა შექნა, დაწყებული იქიდან, რომ უშუქობის დროს გაჩერებული ლიფტები ჯერ გაძარცვეს და ნაწილები ჯართად ჩააბარეს და შემდეგ ამუშავება ბიუჯეტის ფულით მოითხოვეს და ხელისუფლებაც საარჩევნოდ ამ თემას კარგად იყენებდა და ბოლოს, უსაფრთხოებით დამთავრებული. ასე თუ ისე, ზოგან მთლიანად ბიუჯეტის ფულით, ზოგან კი ნაწილობრივ და ზოგანაც მოსახლეობის თანხით აამუშავეს ეს ლიფტები. შემდეგ მუშაობისთვის კი მუდმივად მეთვალყურეობა და ბოლოსდაბოლოს მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა სჭირდება. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად კი ლიფტებში ყუთების დამონტაჟება დაიწყეს, სადაც ლიფტით მგზავრობის საფასური უნდა ჩააგდო. როგორც „ფორტუნას“ ლიფტის კერძო კომპანიებში განუცხადეს, ფასიანი ლიფტებიდან ამოღებული თანხა ძირითადად მის მომსახურებას, შეკეთებასა და ელექტროენერგიის ყოველთვიურ საფასურს ხმარდება. იმ შემთხვევაში, თუ ლიფტს ძვირადღირებული ნაწილი გაუფუჭდა, შესაძლოა, კერძო კომპანიამ თანხის დამატება მცხოვრებლებსაც სთხოვოს. „ჩვენ ლიფტს რაც სჭირდება, ყველაფერში ვიხდით ფულს, ნაწილებშიც, ელექტროენერგიის გადასახადსაც ვფარავთ და ამაში შედის ჩვენი ანაზღაურებაც. ლიფტიდან ამოღებულ ფულს ვაფორმებთ შესაბამისად და, როგორც შპს, ვიხდით ყველა გადასახადს ბიუჯეტში. რაც შეეხება ძვირადღირებულ ნაწილზე თანხის დამატებას, გააჩნია ლიფტის ხარისხსა და მოსახლეობის რაოდენობას, ინდივიდუალურია ყველა ლიფტის შემთხვევაში ძვირადღირებულ ნაწილზე თანხის დამატების მოთხოვნა,“ - განუცხადეს ლიფტის კომპანიაში „ფორტუნას. ძვირადღირებული ნაწილის გაფუჭებისას თანხის დამატებას ადასტურებენ მოქალაქეებიც. ნინო ბერიძის თქმით, ლიფტიდან ამოღებული თანხით ლიფტის კერძო კომპანიის თანამშრომელი ყველა იმ წვრილ ხარჯს ფარავს, რომელიც ყოველთვიურად არის გასასტუმრებელი. ხოლო რაც შეეხება ძვირადღირებულ ნაწილებს მას და მის მეზობლებს ამაში დამატებით თანხის შეგროვება რამდენჯერმე მოუწიათ. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ ამ შავ ყუთში ერთხელ ჩაგდებული 5 თუ 10-თეთრიანი საკმარისი არ იყოს, მონეტა ჩაყლაპოს და კიდევ რამდენიმეს ჩაგდება მოგიწიოთ. რაც მთავარია, ეს იმდენად ხშირად ხდება. რომ ლიფტით სარგებლობისთვის ჯიბე მუდმივად ხურდა ფულით უნდა გქონდეთ სავსე, იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ამ პრინციპით ლიფტის ყუთებში ფული რამდენი გროვდება. ვინ აკონტროლებს ლიფტებიდან ამოღებული თანხების ოდენობას და აისახება თუ არა ის სწორად კომპანიის დოკუმენტებში, რაიონულ გამგეობებში ამაზე პასუხისმგებლობას იხსნიან. სამგორის რაიონის გამგეობის თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილების უფროსი, დავით გიორგაძე, აცხადებს, რომ ლიფტთან დაკავშირებულ საკითხებს კორპუსის ამხანაგობები აგვარებენ და გამგეობა ამაში არ ერევა. იმავეს აცხადებენ დიდუბის გამგეობაში. როგორც „ფორტუნას“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უთხრეს, გამგეობა მხოლოდ ლიფტის თავდაპირველი შეკეთებისას აფინანსებს ამხანაგობას, თუმცა ის არც გაკეთებულ სამუშაოებსა და არც კომპანიის მუშაობაზეა პასუხისმგებელი. როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო ლიფტის იმ კერძო კომპანიების შემოსავლებს, რომლებიც ე.წ. ფასიან ლიფტებს ემსახურებიან და იმ შემთხვევაში თუ ლიფტის კომპანია, კონკრეტული ლიფტიდან თანხის ამოღებისას ოფიციალურად გაცილებით ნაკლებ თანხას მიუთითებს და შემოსავალს დამალავს, გაკონტროლების რა მექანიზმი აქვს შემოსავლების სამსახურს, მათ ამ კითხვაზე ჩვენი არაერთი თხოვნის მიუხედავად, არ გვიპასუხეს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => სად მიდის ლიფტის შავ ყუთში ჩაყრილი ფული? თბილისის ძლიერი წვიმა და სეტყვა იყო. გლდანში, მუხიანსა და დიდ დიღომში სეტყვა რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. ძლიერი წვიმის გამო დაიტბორა რამდენიმე სარდაფი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 10-12 ივნისს საქართველოში ცვალებადი, წვიმიანი ამინდი იქნება. [fbvideo link="https://www.facebook.com/lpochkhua/videos/vb.100000206529331/1729117800438421/?type=2&theater" width="500" height="400" onlyvideo="1"] https://www.facebook.com/lpochkhua/posts/1729098363773698 [post_title] => თბილისში ძლიერი წვიმა და სეტყვა იყო (ფოტო/ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-dzlieri-wvima-da-setyva-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 16:13:53 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 12:13:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137670 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137548 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-09 17:09:21 [post_date_gmt] => 2017-06-09 13:09:21 [post_content] => ზაფხულის დადგომასთან ერთად თბილისის საცურაო აუზებზე მოთხოვნა იზრდება. სიცხისგან შეწუხებული საზოგადოება გასაგრილებლად და გასართობად სხვადასხვა საცურაო კომპლექსს სტუმრობს. ამ მხრივ არჩევანი მწირი ნამდვილად არ არის, მაგრამ, როდესაც ფასის და ხარისხის საკითხი დგება, მაშინვე ჩნდება კითხვა - სად შეიძლება ზაფხულის ცხელ დღეებს გაექცე და განიტვირთო. ამიტომაც ”ფორტუნა” თბილისის საცურაო აუზებით დაინტერესდა. ვაკის საცურაო აუზი დედაქალაქში არსებული აუზებიდან ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ვაკის საცურაო აუზია. მომხმარებელს შეუძლია, როგორც ერთჯერადი საშვით, ასევე აბონემენტითაც ისარგებლოს. აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება 60 ლარია. ერთთვიანი ულიმიტო აბონემენტის შეძენა 440 ლარად შეძლებთ, ლიმიტირებული აბენემენტი დილის 7 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 300 ლარი ღირს. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, აუზით, საუნით, ჟაკუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზი კრწანისის რეზიდენციის საცურაო აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება კვირის დღეების მიხედვით განსხვავდება. შუა კვირაში აუზზე შესვლის ღირებულება 30 ლარია, შაბათ-კვირას კი შედარებით მაღალი - 40 ლარი. აუზზე მოქმედებს სააბონემენტო სისტემაც, თუმცა ფასები ამ შემთხვევაშიც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება. აუზის ერთთვიანი აბონემენტი შაბათ კვირას - 240 ლარი ღირს, სხვა დღეებში - 250 ლარი, 14 ნებისმიერი დღე კი - 290 ლარი დაგიჯდებათ. მომსახურებაში შედის 2 პირსახოცი, შეზლონგი და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობა. Gino Paradise ”ჯინო ფერედაისი” თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გასართობი კომპლექსია, განსაკუთრებული პოპულარობით ბავშვებში სარგებლობს. ”ჯინო ფერედაისი” სეზონს 9 ივნისიდან ხსნის. ერთჯერადად შესვლის ღირებულება აქაც კვირის დღეების მიხედვით განისაზღვრება - შაბათ-კვირას 40 ლარი, სხვა დღეებში კი 30 ლარი, თუმცა 6 წლამდე ასაკის ბავშვის შეყვანა მშობელს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ”ჯინო ფერედაისში” სააბონიმენტო სისტემა არ მოქმედებს. ერთჯერადად შესულ მომხმარებელს კი შეუძლია, აკვაპარკის მომსახურებით, სამი გარე აუზითა და მზის აბაზანებით ისარგებლოს. ”ჯინო ფერედაისის” ადმინისტრატორის თქმით, ძალიან მალე საბავშვო აუზიც გაიხსნება. ”ევროპარკი” კვირის დღეების მიხედვით აუზზე ერთჯერადად შესვლის ღირებულება განსხვავებულია გასართობ კომპლექს ”ევროპარკშიც” - შაბათი-კვირა - 40 ლარი, სხვა დღეებში კი მომხმარებლებს 30 ლარის გადახდა მოუწევთ. VIP კლიენტებისთვის აუზზე შესვლის ღირებულება 50 ლარია. ”ევროპარკში” სააბონემენტო სისტემა არ მოქმედებს. ”ოლიმპიკი” სხვა საცურაო აუზებისგან განსხვავებით, ”ოლიმპიკი” შედარებით დაბალ ფასებს გთავაზობთ. გასართობ კომპლექსში ერთჯერადად შესვლის ღირებულება ნებისმიერ დღეს 2 საათის განმავლობაში 15 ლარია, ხოლო შეუზღუდავი დროით - 25 ლარი. რაც შეეხება 1-თვიან აბონემენტს, ღირებულება დროის მიხედვით განისაზღვრება: კვირაში სამი დღე სამი საათის განმავლობაში - 150 ლარი. ყოველდღე დილის 8 საათიდან საღამოს 5 საათამდე - 170 ლარი. ყოველდღე კვირის გარდა დილის 8 საათიდან საღამოს 10 საათამდე - 200 ლარი. ერთთვიანი აბონემენტის ღირებულებაში შედის აკვააერობიკა და აუზითა და სატრენაჟორო დარბაზით სარგებლობის უფლება. ჰიგიენური ნორმები დაცულია საცურაო აუზებზე ჰიგიენური ნორმების დაცვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ნორმების დაუცველობა შესაძლოა ალერგიული ფონის, სოკოვანი დაავადებების გამომწვევი მიზეზი გახდეს. მეტი უსაფრთხოებისთვის „ფორტუნა“ დაინტერესდა საცურაო აუზებზე ჰიგიენური ნორმები რამდენად დაცულია. როგორც აღმოჩნდა, ყველა აუზზე წყალი 24 საათის განმავლობაში იფილტრება და რამდენჯერმე იწმინდება. თითოეული საცურაო აუზის ადმინისტრაცია მოსახლეობას არწმუნებს, რომ შეუძლიათ, თავი მშვიდად იგრძნონ, რადგან მათთან ჰიგიენური ნორმები მაქსიმალურად დაცულია. გვანცა ბზიავა [post_title] => სად დავისვენოთ თბილისში - განუცხადეს ლიფტის კომპანიაში „ფორტუნას. ძვირადღირებული ნაწილის გაფუჭებისას თანხის დამატებას ადასტურებენ მოქალაქეებიც. ნინო ბერიძის თქმით, ლიფტიდან ამოღებული თანხით ლიფტის კერძო კომპანიის თანამშრომელი ყველა იმ წვრილ ხარჯს ფარავს, რომელიც ყოველთვიურად არის გასასტუმრებელი. ხოლო რაც შეეხება ძვირადღირებულ ნაწილებს მას და მის მეზობლებს ამაში დამატებით თანხის შეგროვება რამდენჯერმე მოუწიათ. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ ამ შავ ყუთში ერთხელ ჩაგდებული 5 თუ 10-თეთრიანი საკმარისი არ იყოს, მონეტა ჩაყლაპოს და კიდევ რამდენიმეს ჩაგდება მოგიწიოთ. რაც მთავარია, ეს იმდენად ხშირად ხდება. რომ ლიფტით სარგებლობისთვის ჯიბე მუდმივად ხურდა ფულით უნდა გქონდეთ სავსე, იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ამ პრინციპით ლიფტის ყუთებში ფული რამდენი გროვდება. ვინ აკონტროლებს ლიფტებიდან ამოღებული თანხების ოდენობას და აისახება თუ არა ის სწორად კომპანიის დოკუმენტებში, რაიონულ გამგეობებში ამაზე პასუხისმგებლობას იხსნიან. სამგორის რაიონის გამგეობის თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილების უფროსი, დავით გიორგაძე, აცხადებს, რომ ლიფტთან დაკავშირებულ საკითხებს კორპუსის ამხანაგობები აგვარებენ და გამგეობა ამაში არ ერევა. იმავეს აცხადებენ დიდუბის გამგეობაში. როგორც „ფორტუნას“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უთხრეს, გამგეობა მხოლოდ ლიფტის თავდაპირველი შეკეთებისას აფინანსებს ამხანაგობას, თუმცა ის არც გაკეთებულ სამუშაოებსა და არც კომპანიის მუშაობაზეა პასუხისმგებელი. როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო ლიფტის იმ კერძო კომპანიების შემოსავლებს, რომლებიც ე.წ. ფასიან ლიფტებს ემსახურებიან და იმ შემთხვევაში თუ ლიფტის კომპანია, კონკრეტული ლიფტიდან თანხის ამოღებისას ოფიციალურად გაცილებით ნაკლებ თანხას მიუთითებს და შემოსავალს დამალავს, გაკონტროლების რა მექანიზმი აქვს შემოსავლების სამსახურს, მათ ამ კითხვაზე ჩვენი არაერთი თხოვნის მიუხედავად, არ გვიპასუხეს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => სად მიდის ლიფტის შავ ყუთში ჩაყრილი ფული? 