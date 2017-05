რა შენდება რუსთაველის გამზირზე? – დიდი ხნის საიდუმლო ფორტუნამ გახსნა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => muzeumi [1] => tatuli-ghviniashvili [2] => gesthauzi [3] => arthauzi [4] => franchesko-manalo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131726 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => muzeumi [1] => tatuli-ghviniashvili [2] => gesthauzi [3] => arthauzi [4] => franchesko-manalo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131726 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1197 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => muzeumi [1] => tatuli-ghviniashvili [2] => gesthauzi [3] => arthauzi [4] => franchesko-manalo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => muzeumi [1] => tatuli-ghviniashvili [2] => gesthauzi [3] => arthauzi [4] => franchesko-manalo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131726) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15812,15813,15811,1197,15810) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125000 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-24 17:47:44 [post_date_gmt] => 2017-04-24 13:47:44 [post_content] => შვეიცარიაში ჩარლი ჩაპლინების რეკორდული რაოდენობა შეგროვდა. „BBC“-ის ინფორმაციით, უამრავი ჩარლი ლეგენდარული მსახიობის პირველი მუზეუმის გახსნას ესწრებოდა. მუზეუმის გახსნა კი ჩაპლინის 128 წლის იუბილეს დაამთხვიეს. შეგახსენებთ, რომ ჩარლზ სპენსერ ჩაპლინი 1889 წელს ლონდონში დაიბადა 1977 წელს შვეიცარიის ქალაქ ვევეში გარდაიცვალა. მან მსოფლიო კინემატორგაფის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. როგორც ცნობილია, ჩარლი არა მხოლოდ მსახიობი, არამედ რეჟისორი და თავისი ფილმების სცენარის ავტორიც იყო. მსახიობს დღემდე უამრავი გულშემატკივარი ყავს და მისი დაბადების დღე 662-მა „ჩარლიმ“ აღნიშნა. ფიფას პრობლემები აქვს: მის მუზეუმს ხალხი მაინც და მაინც არ წყალობს. 128 მილიონიანი დაბანდება ვერ ამართლებს. ციურიხში მდებარე ფიფას მუზეუმმა 9 თვის მუშაობის განმავლობაში 27 მილიონ ევროზე მეტი ზარალი განიცადა. ამის შესახებ ორგანიზაციის პრეს-მდივანმა დელია ფიშერმა აცნობა. ადრე ცნობილი გახდა, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა თვეში საშუალოდ 11 ათას ადამიანს შეადგენს. შედეგად, წლიურად მუზეუმს დაახლოებით 132 ათასი ადამიანი უნდა ესტუმროს, არადა ბიზნეს გეგმის მიხედვით 2018 წლისთვის 250 ათას დამთვალიერებელს უნდა მიაღწიოს. ამჟამად შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი მუზეუმის ახალი ბიზნეს-მოდელის შესამუშავებლად. სპეციალისტებმა მუშაობა იანვრისთვის უნდა დაასრულონ. ფიფას მუზეუმი ციურიხში თებერვალში გაიხსნა. ფიფამ მასში 140 მლნ შვეიცარიული ფრანკის (128 მლნ ევრო) ინვესტიცია ჩადო, მათგან 110 მილიონი შენობის რეკონსტრუქციას მოხმარდა. სენაკში დავით კილასონიას თაოსნობით რაგბის მუზეუმი გაიხსნა. ექსპონანტებს შორისაა საქართველოს ეროვნული ნაკრების პირველი მაისური (1989), პირველი სამკერდე ნიშანი, პირველი ჰალსტუხი და სხვა მრავალი რელიკვია, რომლებიც უკავშირდება დამოუკიდებლობის პერიოდს, მეტადრე კი ბორჯღალოსნების პირველ ნაბიჯებს საერთაშორისო ასპარეზზე. მუზეუმში მრავლადაა სხვადასხვა ქვეყნიდან წლობით ჩამოტანილი სუვენირი, ლიტერატურა და ფოტო-მასალა, ერთი კუთხე კი სამეგრელოს რაგბის ისტორიას, მის წარსულსა და აწმყოსაც ეთმობა. დავით კილასონია გახლავთ "ღირსების ორდენისა და ღირსების მედლის კავალერი, საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწე და დამსახურებული მწვრთნელი, სსრკ ნაკრების წევრი და საბჭოთა კავშირის პროფკავშირული ნაკრების მწვრთნელი. საქართველოს ეროვნული ნაკრების დამფუძნებელი და მისი პირველი მთავარი მწვრთნელი; საბჭოთა რაგბის ისტორიაში ევროპის "ერთა თასის" პირველი პრიზიორი; საკავშირო თასის მფლობელი და ჩემპიონატის სამგზის პრიზიორი; საქართველოს რაგბის კავშირის (სრკ) დე-ფაქტო თავკაცი სახელმწიფო მწვრთნელის რანგში; სსრკ რაგბის ფედერაციის პრეზიდიუმის წევრი; საქართველოს სპორტკომიტეტის სპორტთამაშობათა სამმართველოს უფროსი. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის (სეოკ) ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მისი აღმასკომის წევრი; სეოკ-ის სპორტის ეროვნულ სახეობათა კომისიის თავმჯდომარე; სეოკ-ის კომერციული დირექტორი. 