რა სურთ ინგლისელებს: ვისთან უნდა მოხვდეს ინგლისი, რომ რამე ეშველოს

ზაზა ყველაზე ეფექტიანია, გოლდენ სტეიტმა დრამატული მატჩი წააგო როგორ ემზადება საქართველო უელსისთვის (ვიდეო)

შაბათს, ქართველი მორაგბეები კარდიფში უელსის ძლიერ გუნდს შეეჭიდებიან. ბორჯღალოსნები უკვე ჩრდილოეთში არიან და ამ მნიშვნელოვანი და საპატიო შერკინებისთვის ემზადებიან. ნაკრებმა მსუბუქი, აღდგენითი ვარჯიში ჩაატარა. ახლა უკვე აქტიურ მზადებას შეუდგნენ. თამაში შაბათს, ჩვენი დროით, 18:30 საათზეა. შეგახსენებთ, უელსთან ტესტის შემდეგ ერთ კვირაში, 25 ნოემბერს, 18:00 საათზე ბორჯღალოსნები აშშ-ს თბილისში, მიხეილ მესხზე ერკინებიან. ლა ლიგას გადაახვევენ: ვიდეორეფერის ესპანეთიც ნერგავს

ლა ლიგა 2018-19 წლების სეზონიდან ვიდეოგამეორების სისტემას დანერგავს. ამის შესახებ ცნობა ოფიციალურად დაადასტურა ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ. 2018-19 წლების სეზონიდან მსაჯებს უფლება ექნებათ ვიდეოასისტენტის დახმარებით ისარგებლონ იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გოლის ჩათვლას, პენალტის დანიშვნას ან ფეხბურთელის გაძევებას შეეხება. უახლოეს ხანებში ესპანეთში ვიდეორეფერის სისტემის ტესტირება დაიწყება. ვიდეოგამეორების სისტემა უკვე გამიყენება ბუნდესლიგასა და სერია ა-ში. 