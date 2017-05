რა უნდა იცოდეთ აუცილებლად, თუკი „აეროსმიტის“ კონცერტზე მიდიხართ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aerosmiti-saqartveloshi [1] => ani-kavlelishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131022 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aerosmiti-saqartveloshi [1] => ani-kavlelishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131022 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10307 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aerosmiti-saqartveloshi [1] => ani-kavlelishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aerosmiti-saqartveloshi [1] => ani-kavlelishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131022) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10307,12560) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124989 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-24 15:48:02 [post_date_gmt] => 2017-04-24 11:48:02 [post_content] => შეკვეთილში მდებარე დარბაზის დირექტორად ახლახან ანი კავლელიშვილი დაინიშნა. მან ამ პოზიციაზე დიტო ბერიძე შეცვალა. მანამდე ანი ამავე დარბაზის ღონისძიებების მიმართულებას ხელმძღვანელობდა. როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, მოხარულია, რომ გააგრძელებს წარმატებით დაწყებულ საქმეს საუკეთესო გუნდთან ერთად. „ბლექ სი არენა“ 20 მაისს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის“ დასახვედრად ემზადება. როგორც ანიმ fortuna.ge-სთან ექსკლუზიურად საუბრისას განაცხადა, ჯგუფს საკმაოდ რთული ტექნიკური რაიდერი აქვს და კიდევ მთელი რიგი მოთხოვნებისა, რაც ვარსკვლავებს ახასიათებთ, თუმცა არაფერია ისეთი, რასთან გამკლავებასაც „ბლექ სი არენა“ ვერ შეძლებს. ანი, „ბლექ სი არენას“ დირექტორად დაინიშნეთ? დიახ, ასეა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს რეგიონში საუკეთესო საკონცერტო სივრცეა, ჩემთვის დიდი პატივია და დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ასეთი დარბაზის ხელმძღვანელი გავხდი. გამოცდილებას, რომელიც წინა წელს „ბლექ სი არენაზე“, როგორც ღონისძიებების მიმართულების ხელმძღვანელმა მივიღე, წლევანდელი სეზონის წარმატებისთვის გამოვიყენებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა „ბლექ სი არენას“ საუკეთესო გუნდთან ერთად მომიწევს. მიხარია, რომ პირველი წარმატებული სეზონის წყალობით, ჩვენმა დარბაზმა კარგი სახელი დაიმკვიდრა საერთაშორისო არენაზე, შოუბიზნესის წრეებში და საუკეთესო ნიადაგი შეგვიქმნა იმისთვის, რომ აქ გამოსვლა საინტერესო იყოს მაღალი დონის ვარსკვლავებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენი კიდევ ერთი მიზანია ამ სფეროში ჩენი გუნდის პროფესიული ზრდა, ამ მიმართულებით წელსაც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადავდგამთ, რომ კიდევ მეტი ლიცენზირებული და კვალიფიციური კადრი შევძინოთ ქვეყანას. 20 მაისს მეორე სეზონს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის“ კონცერტით ხსნით. 20 მაისს „აეროსმიტი“ „ბლექ სი არენას“ ახალ საკონცერტო სეზონს გახსნის, რაც მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისთვის - ეს ღონისძიება ახანგრძლივებს საქართველოს ტურისტულ სეზონს შავი ზღვისპირეთში. ვფიქრობ, ძალიან კარგი სტარტია და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივ მოსახლეობას. გარდა ამისა, ვმუშაობთ მთელი სეზონის ლაინაფზე, ჩვენი დარბაზის სცენას დაიკავებენ როგორც ცნობილი ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები. შევეცდებით, ტურისტებისთვის შავი ზღვისპირეთში ყოფნა სასიამოვნო და სიურპრიზებით სავსე იყოს, გავაცნოთ მათ ქართული კულტურა, ასევე ვუმასპინძლოთ უცხოელ არტისტებსაც. ჩვენთვის ცნობილია, რომ „აეროსმიტს“ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნათა სია აქვს... ზოგადად, ასეთი დონის ვარსკვლავებს, მოგეხსენებათ, აქვთ მოთხოვნათა სია, რომელიც სრულიად ლოგიკურია და უკავშირდება მათ შემოქმედებას და მსმენელის წინაშე კომფორტულ პირობებში გამოსვლას. მკაცრი მოთხოვნებია უსაფრთხოებასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. საბედნიეროდ, „ბლექ სი არენა“ საუკეთესოდაა აღჭურვილი, მართალია, რთული რაიდერია, მაგრამ ორიენტირებულები ვართ მის სრულყოფილად შესრულებაზე და ეს ჩვენთვის პრობლემა არ იქნება. როგორც იცით, „Aerovederci, Baby“ არ არის ერთი რიგითი კონცერტი, ეს „აეროსმიტის“ მსოფლიო გამოსამშვიდობებელი ტურნეა და მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება, ამ ისტორიული კონცერტის მასპინძლები ვიყოთ. პასუხისმგებლობას სრულად ვაცნობიერებთ და ქართველი და უცხოელი პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდით ვმუშაობთ მისიის შესრულებაზე. ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დარბაზის მაყურებელმა საუკეთესო კონცერტი იხილოს და მოისმინოს (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => „ბლექ სი არენას“ დირექტორად ანი კავლელიშვილი დაინიშნა - როგორ ემზადებიან „აეროსმიტის“ დასახვედრად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bleq-si-arenas-direqtorad-ani-kavlelishvili-dainishna-rogor-emzadebian-aerosmitis-dasakhvedrad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 16:51:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 12:51:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111158 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-02-25 14:00:07 [post_date_gmt] => 2017-02-25 10:00:07 [post_content] => Biletebi.ge-სა და tkt.ge-ზე განთავსებული "აეროსმიტის" კონცერტზე დასასწრები ბილეთები სამ საათში სრულად გაიყიდა. სოცქსელში ამ თემასთან დაკავშირებით აქტიურად წერენ, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც ბილეთის გარეშე დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ლეგენდარული ამერიკული როკ-ჯგუფის "ბლექ სი არენაზე" კონცერტს უამრავი მისი თაყვანისმცემელი ელოდება. აჭარაში 20 მაისისთვის სასტუმროების ნაწილი უკვე სრულადაა დაჯავშნილი. გამოსამშვიდობებელი ტურნეს ფარგლებში "აეროსმიტი" საქართველოში კონცერტს პირველად გამართავს და ყველა ცნობილ კომპოზიციას შეასრულებს. "აეროსმიტის" კონცერტი საკმაოდ ძვირად ღირებულია. ის სახელმწიფო პროექტის "ჩექ იმ ჯორჯიას" ფარგლებში იმართება. საზოგადოების ნაწილმა დასვა კითხვა, რატომ იხარჯება რამდენიმე მილიონი როკჯგუფის ჩამოსაყვანად. "გადაურბინა ერთმანეთს "აეროსმიტის" ბილეთების რიგში იმ ხალხმა, ცოტა ხნის წინ რომ წერდა: "აუ პროშტა 5 მილიონს რაში ყრიან ეს დეგენერატები, ხალხს პურის ფული არ აქვშ..." ასეთი სტატუსი გამოაქვეყნა დავით კოვზირიძემ ("მძიმე კაცთან" წამყვანი) მას შემდეგ, რაც კონცერტზე დასაწრები ბილეთები სრულად გაიყიდა. როგორც კულტურის მინისტრის მოადგილე, კახა კანდელაკი წერს, შავი ზღვის სანაპირო, ამ კონცერტის წყალობით, ბევრად ადრე დაიწყებს სეზონს. [post_title] => "აეროსმიტის" ბილეთები 3 საათში გაიყიდა!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmitis-biletebi-3-saatshi-gaiyida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-25 14:30:01 [post_modified_gmt] => 2017-02-25 10:30:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111158 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 110069 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-02-21 15:08:46 [post_date_gmt] => 2017-02-21 11:08:46 [post_content] => "ბლექ სი არენაზე" 20 მაისს "აეროსმიტის" კონცერტი გაიმართება. ლეგენდარული ამერიკული როკჯგუფი საქართველოში პირველად ჩამოსასვლელად ემზადება!.. შესრულდება საინტერესო პროგრამა, რომელსაც ქართველი მსმენელი მოუთმენლად ელოდება. ინტერნეტში გამუდმებით ისმის კითხვა, როდიდან და სად და რაც მთავარია, რა ფასად იქნება ხელმისაწვდომი ჯგუფის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები. დღეს გახდა ცნობილი, რომ "აეროსმიტის" კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ფასი, მათი გამოსამშვდობებელი ტურნეს ფარგლებში, ყველაზე დაბალი სწორედ საქართველოში იქნება და 50 ლარიდან დაიწყება. შედარებისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ მხოლოდ ერთი ქალაქის, ბარსელონას მაგალითი, სადაც გარკვეული ბილეთების ფასი დაახლოებით 171 ლარია. "აეროსმიტის" ბილეთები დაიდება ორ საიტზე - biletebi.ge და tkt.ge, 25 თებერვლიდან. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ბილეთების ღირებულება იქნება 40 ლარი, „Black Sea Arena”-ს მესამე სექცია ეღირება 50 ლარი, მეორე სექცია - 100 ლარი, ხოლო პირველი სექცია - 200 ლარი. სცენის მიმდებარედ დასადგომი ბილეთის (გოლდენ რინგის) შეძენა შესაძლებელი იქნება 70 ლარად, ხოლო „ვიპ ზონის“ ბილეთის ღირებულება 400 ლარი იქნება. მომხმარებლისთვის მეტი კომფორტის შექმნის მიზნით, biletebi.ge-ზე მხოლოდ გოლდენ რინგის (ფეხზე დასადგომი) ბილეთები გაიყიდება, ხოლო tkt.ge მხოლოდ დასაჯდომ ბილეთებს გამოიტანს გასაყიდად. გასაყიდი და გაყიდული ბილეთების სტატისტიკის ნახვა მსურველს ორივე საიტზე შეეძლება, ასევე ლინკის მეშვეობით მარტივად იქნება შესაძლებელი ერთი საიტიდან მეორეზე გადასვლა შესაბამისი ბილეთის შესაძენად. [post_title] => სად და როდიდან გაიყიდება და რა ეღირება "აეროსმიტის" კონცერტის ბილეთები [post_excerpt] => [post_status] => publish დიახ, ასეა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს რეგიონში საუკეთესო საკონცერტო სივრცეა, ჩემთვის დიდი პატივია და დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ასეთი დარბაზის ხელმძღვანელი გავხდი. გამოცდილებას, რომელიც წინა წელს „ბლექ სი არენაზე“, როგორც ღონისძიებების მიმართულების ხელმძღვანელმა მივიღე, წლევანდელი სეზონის წარმატებისთვის გამოვიყენებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა „ბლექ სი არენას“ საუკეთესო გუნდთან ერთად მომიწევს. მიხარია, რომ პირველი წარმატებული სეზონის წყალობით, ჩვენმა დარბაზმა კარგი სახელი დაიმკვიდრა საერთაშორისო არენაზე, შოუბიზნესის წრეებში და საუკეთესო ნიადაგი შეგვიქმნა იმისთვის, რომ აქ გამოსვლა საინტერესო იყოს მაღალი დონის ვარსკვლავებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენი კიდევ ერთი მიზანია ამ სფეროში ჩენი გუნდის პროფესიული ზრდა, ამ მიმართულებით წელსაც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადავდგამთ, რომ კიდევ მეტი ლიცენზირებული და კვალიფიციური კადრი შევძინოთ ქვეყანას. 20 მაისს მეორე სეზონს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის“ კონცერტით ხსნით. 20 მაისს „აეროსმიტი“ „ბლექ სი არენას“ ახალ საკონცერტო სეზონს გახსნის, რაც მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისთვის - ეს ღონისძიება ახანგრძლივებს საქართველოს ტურისტულ სეზონს შავი ზღვისპირეთში. ვფიქრობ, ძალიან კარგი სტარტია და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივ მოსახლეობას. გარდა ამისა, ვმუშაობთ მთელი სეზონის ლაინაფზე, ჩვენი დარბაზის სცენას დაიკავებენ როგორც ცნობილი ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები. შევეცდებით, ტურისტებისთვის შავი ზღვისპირეთში ყოფნა სასიამოვნო და სიურპრიზებით სავსე იყოს, გავაცნოთ მათ ქართული კულტურა, ასევე ვუმასპინძლოთ უცხოელ არტისტებსაც. ჩვენთვის ცნობილია, რომ „აეროსმიტს“ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნათა სია აქვს... ზოგადად, ასეთი დონის ვარსკვლავებს, მოგეხსენებათ, აქვთ მოთხოვნათა სია, რომელიც სრულიად ლოგიკურია და უკავშირდება მათ შემოქმედებას და მსმენელის წინაშე კომფორტულ პირობებში გამოსვლას. მკაცრი მოთხოვნებია უსაფრთხოებასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. საბედნიეროდ, „ბლექ სი არენა“ საუკეთესოდაა აღჭურვილი, მართალია, რთული რაიდერია, მაგრამ ორიენტირებულები ვართ მის სრულყოფილად შესრულებაზე და ეს ჩვენთვის პრობლემა არ იქნება. როგორც იცით, „Aerovederci, Baby“ არ არის ერთი რიგითი კონცერტი, ეს „აეროსმიტის“ მსოფლიო გამოსამშვიდობებელი ტურნეა და მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება, ამ ისტორიული კონცერტის მასპინძლები ვიყოთ. პასუხისმგებლობას სრულად ვაცნობიერებთ და ქართველი და უცხოელი პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდით ვმუშაობთ მისიის შესრულებაზე. ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დარბაზის მაყურებელმა საუკეთესო კონცერტი იხილოს და მოისმინოს (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => „ბლექ სი არენას“ დირექტორად ანი კავლელიშვილი დაინიშნა - როგორ ემზადებიან „აეროსმიტის“ დასახვედრად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bleq-si-arenas-direqtorad-ani-kavlelishvili-dainishna-rogor-emzadebian-aerosmitis-dasakhvedrad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 16:51:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 12:51:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 18fc35eb7ca7ce34948cd2879dc7f4f1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )