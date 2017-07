რა უნდა იცოდეთ კრედიტორზე, რომელიც ვალის გადახდის მიზნით გაშანტაჟებთ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => rchevebi [2] => vali [3] => problemuri-seskhebi [4] => ok-cg ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => rchevebi [2] => vali [3] => problemuri-seskhebi [4] => ok-cg ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 137 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => rchevebi [2] => vali [3] => problemuri-seskhebi [4] => ok-cg ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => seskhi [1] => rchevebi [2] => vali [3] => problemuri-seskhebi [4] => ok-cg ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17033,17032,181,137,11477) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:45:31 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:45:31 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლების უმთავრესი პირობა რეჟიმის დაცვაა, გაითვალისწინეთ დიეტოლოგების რჩევები და აქციეთ წესად სასარგებლო ჩვევები * მავნე პროდუქტი - უკეთესია თუ საერთოდ არ გექნებათ სახლში რაფინირებული შაქარი, მარილი და ცხიმი. იმ შემთხვევაში კი, უკვე შეიძინეთ, მოათავსეთ მავნე პროდუქტი მუქ კონტეინერში და იქ შეინახეთ, სადაც ვერ შეძლებთ მათ დანახვას. * პორციის გაკონტროლება - პორციის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ სპეციალური საზომი ფიალა, რომელიც ბევრად საიმედოა, ვიდრე თვალით გაზომვა. * მცენარეული საკვები - მცენარეული საკვები თქვენი კვების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი უნდა გახდეს. მიირთვით დღეში სამჯერ ხილი და ბოსტნეული ან მთელმარცვლოვანი პროდუქტი (თუნდაც შვრიის ფაფა) მცირე პორციებით. * ხილის პიურე - მიირთვით შაქრის ნაცვლად ნატურალური ხილი (ბანანი, ვაშლი, მსხალი, ლეღვი, ფინიკი, ყურძენი), პიურე კი, თამამად გამოიყენეთ ცხობის დროს. * „10:1“-ის წესი - ყურადღებით წაიკითხეთ ეტიკეტი და გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ პროდუქტში ცხიმის ყოველ 10 გრამზე თუნდაც 1 გრამი უჯრედისი უნდა მოდიოდეს. * მოაწესრიგეთ სამზარეულო - რაციონის გაუმჯობესების და ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყების საუკეთესო საშუალება სამზარეულოს დასუფთავება და კარადებში ან მაცივარში დამალული მავნე პროდუქტის გადაყრაა. * წონის კონტროლი - შეამოწმეთ საკუთარი წონა ყოველ პარასკევს, რადგან ასე უფრო მარტივად შეძლებთ უქმეებზე ტონუსის შენარჩუნებას. * მოიმზადეთ საკვაბი - ხშირი ვახშმობა კაფეში თქვენს ფიგურას ზეტმეტი კილოგრამებით ემუქრება, სახლში, ჯანსაღი პროდუქტით მომზადებული სადილი კი, ნაკლებად კალორიული და ბევრად სასარგებლოა. * სწრაფი კვება - სწრაფი კვების ობიექტების მენიუ ხელ უწყობს წონის მომატებას (მინიმუმ 7-10 კგ. წელიწადში). მოამზადეთ საკვები სახლში და ლანჩზე მხოლოდ სალათი ან ცილით და უჯრედისით მდიდარი სენდვიჩები მიირთვით. * გონივრული კვება - კარგად დაფიქრდით, მართლა გშიათ თუ მხოლოდ მოწყენილობით ან სტრესის მოსახსნელად მიირთმევთ. * ჯანსაღი ძილი - არასაკმარისი ძილის დროს ორგანიზმი გრელინს - შიმშილის ჰორმონის გამოიმუშავებს. კვლევებმა დაადასტურა, რომ მას, ვისაც 7 საათზე ნაკლები სძინავს, 300 კალორიით მეტს მიირთვეს, ვიდრე ის, ვინც სისტემატურად ახერხებს გამოძინებას. * მთელმარცვლოვანი პროდუქტი - მთელმარცვლოვანი პროდუქტი სასარგებლო საკვებ ბოჭკოს, ნაკლებ შაქარს, კონსერვანტებს და ცხიმებს შეიცავს. * ცხარე საკვები - ცხარე საკვები ამცირებს ჭამის მადას და აძლიერებს მეტაბოლიზმს. ეცადეთ ზომიერების ფარგლებშიც დაუმატოთ თქვენს საკვებს წიწაკა ან ცხარე სოუსი. * მიირთვით ყურადღბით - გამორთეთ ტელევიზორი, დაჯექით მაგიდასთან და ეცადეთ ყოველი ლუკმით ისიამოვნოთ. მშვიდ გარემოში სადილობა დაგიცავთ ზედმეტი საკვების მიღებისგან და დაგეხმარებათ უფრო დიდ ხნით დარჩეთ მაძღარი. * ერთკვირიანი მენიუ - წინასწარ დაგეგმეთ ერთი კვირის მენიუ სადილის და წახემსების ჩათვლით. უკეთესია თუ მსგავს გეგმას შაბათ-კვირას შეიმუშავებ, ასე უფრო მეტი დრო გექნებათ პროდუქტის შესაძენად და სასარგებლო კერძების მოსამზადებლად. * პროდუქტის სია - ის, ვინც სუპერმარკეტს პროდუქტიის სიის გარეშე სტუმრობს, ორჯერ მეტ პროდუქტს ყიდულობს, ვიდრე წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. * ბუნებრივი ტკბილეული - გაამდიდრეთ საკუთარი საკვები ვანილით ან დარიჩინით. ბუნებრივი ტკბილეული ბევრად სასარგებლო და გემრიელია. * ალკოჰოლი - კალორიებით მდიდარი ალკოჰოლი დიეტის მთავარი მტერია, რადგან აძლიერებს ჭამის მადას და ამცირებს ნებისყოფას. იდეალური იქნება თუ საერთოდ უარს იტყვით ალკოჰოლზე, უკიდურეს შემთხვევაში კი, მიირთვათ 1-2 ბოკალი ღვინო კვირაში ერთხელ. * რეჟიმი - დაიცავით რეჟიმი და ნუ ეცდებით საკუთარ თავის მოტყუებას, რადგან თქვენი მონდომების შედეგი პირველ რიგში თქვენ გაღელვებთ და არა სხვებს. * მცირე ზომის ჭურჭელი - გამოიყენეთ მცირე ზომის თეფშები და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი საკვები 10%-ით ანუ დღეში 100 კალორიით შემცირდება. თვეში მხოლოდ 40 ლარიდან. იპოთეკური სესხის რემონტისთვის პირობები, მაქსიმალურად მორგებულია მომხმარებლის მოთხოვნებს და ასევე ითვალისწინებს საშეღავათო პერიოდსაც. სესხით სარგებლობა შესაძლებელია,როგორც შემოსავლების დადასტურებით, ასევე დადასტურების გარეშე”,- აცხადებენ საქართველოს ბანკში. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: www.gaaremonte.ge [post_title] => რემონტი თვეში 40 ლარიდან: სესხის დაფარვა რემონტის დასრულების შემდეგ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => remonti-tveshi-40-laridan-seskhis-dafarva-remontis-dasrulebis-shemdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 13:28:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 09:28:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141792 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:45:31 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:45:31 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლების უმთავრესი პირობა რეჟიმის დაცვაა, გაითვალისწინეთ დიეტოლოგების რჩევები და აქციეთ წესად სასარგებლო ჩვევები * მავნე პროდუქტი - უკეთესია თუ საერთოდ არ გექნებათ სახლში რაფინირებული შაქარი, მარილი და ცხიმი. იმ შემთხვევაში კი, უკვე შეიძინეთ, მოათავსეთ მავნე პროდუქტი მუქ კონტეინერში და იქ შეინახეთ, სადაც ვერ შეძლებთ მათ დანახვას. * პორციის გაკონტროლება - პორციის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ სპეციალური საზომი ფიალა, რომელიც ბევრად საიმედოა, ვიდრე თვალით გაზომვა. * მცენარეული საკვები - მცენარეული საკვები თქვენი კვების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი უნდა გახდეს. მიირთვით დღეში სამჯერ ხილი და ბოსტნეული ან მთელმარცვლოვანი პროდუქტი (თუნდაც შვრიის ფაფა) მცირე პორციებით. * ხილის პიურე - მიირთვით შაქრის ნაცვლად ნატურალური ხილი (ბანანი, ვაშლი, მსხალი, ლეღვი, ფინიკი, ყურძენი), პიურე კი, თამამად გამოიყენეთ ცხობის დროს. * „10:1“-ის წესი - ყურადღებით წაიკითხეთ ეტიკეტი და გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ პროდუქტში ცხიმის ყოველ 10 გრამზე თუნდაც 1 გრამი უჯრედისი უნდა მოდიოდეს. * მოაწესრიგეთ სამზარეულო - რაციონის გაუმჯობესების და ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყების საუკეთესო საშუალება სამზარეულოს დასუფთავება და კარადებში ან მაცივარში დამალული მავნე პროდუქტის გადაყრაა. * წონის კონტროლი - შეამოწმეთ საკუთარი წონა ყოველ პარასკევს, რადგან ასე უფრო მარტივად შეძლებთ უქმეებზე ტონუსის შენარჩუნებას. * მოიმზადეთ საკვაბი - ხშირი ვახშმობა კაფეში თქვენს ფიგურას ზეტმეტი კილოგრამებით ემუქრება, სახლში, ჯანსაღი პროდუქტით მომზადებული სადილი კი, ნაკლებად კალორიული და ბევრად სასარგებლოა. * სწრაფი კვება - სწრაფი კვების ობიექტების მენიუ ხელ უწყობს წონის მომატებას (მინიმუმ 7-10 კგ. წელიწადში). მოამზადეთ საკვები სახლში და ლანჩზე მხოლოდ სალათი ან ცილით და უჯრედისით მდიდარი სენდვიჩები მიირთვით. * გონივრული კვება - კარგად დაფიქრდით, მართლა გშიათ თუ მხოლოდ მოწყენილობით ან სტრესის მოსახსნელად მიირთმევთ. * ჯანსაღი ძილი - არასაკმარისი ძილის დროს ორგანიზმი გრელინს - შიმშილის ჰორმონის გამოიმუშავებს. კვლევებმა დაადასტურა, რომ მას, ვისაც 7 საათზე ნაკლები სძინავს, 300 კალორიით მეტს მიირთვეს, ვიდრე ის, ვინც სისტემატურად ახერხებს გამოძინებას. * მთელმარცვლოვანი პროდუქტი - მთელმარცვლოვანი პროდუქტი სასარგებლო საკვებ ბოჭკოს, ნაკლებ შაქარს, კონსერვანტებს და ცხიმებს შეიცავს. * ცხარე საკვები - ცხარე საკვები ამცირებს ჭამის მადას და აძლიერებს მეტაბოლიზმს. ეცადეთ ზომიერების ფარგლებშიც დაუმატოთ თქვენს საკვებს წიწაკა ან ცხარე სოუსი. * მიირთვით ყურადღბით - გამორთეთ ტელევიზორი, დაჯექით მაგიდასთან და ეცადეთ ყოველი ლუკმით ისიამოვნოთ. მშვიდ გარემოში სადილობა დაგიცავთ ზედმეტი საკვების მიღებისგან და დაგეხმარებათ უფრო დიდ ხნით დარჩეთ მაძღარი. * ერთკვირიანი მენიუ - წინასწარ დაგეგმეთ ერთი კვირის მენიუ სადილის და წახემსების ჩათვლით. უკეთესია თუ მსგავს გეგმას შაბათ-კვირას შეიმუშავებ, ასე უფრო მეტი დრო გექნებათ პროდუქტის შესაძენად და სასარგებლო კერძების მოსამზადებლად. * პროდუქტის სია - ის, ვინც სუპერმარკეტს პროდუქტიის სიის გარეშე სტუმრობს, ორჯერ მეტ პროდუქტს ყიდულობს, ვიდრე წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. * ბუნებრივი ტკბილეული - გაამდიდრეთ საკუთარი საკვები ვანილით ან დარიჩინით. ბუნებრივი ტკბილეული ბევრად სასარგებლო და გემრიელია. * ალკოჰოლი - კალორიებით მდიდარი ალკოჰოლი დიეტის მთავარი მტერია, რადგან აძლიერებს ჭამის მადას და ამცირებს ნებისყოფას. იდეალური იქნება თუ საერთოდ უარს იტყვით ალკოჰოლზე, უკიდურეს შემთხვევაში კი, მიირთვათ 1-2 ბოკალი ღვინო კვირაში ერთხელ. * რეჟიმი - დაიცავით რეჟიმი და ნუ ეცდებით საკუთარ თავის მოტყუებას, რადგან თქვენი მონდომების შედეგი პირველ რიგში თქვენ გაღელვებთ და არა სხვებს. * მცირე ზომის ჭურჭელი - გამოიყენეთ მცირე ზომის თეფშები და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი საკვები 10%-ით ანუ დღეში 100 კალორიით შემცირდება. 