რა ვითარებაა სოფელ ართანაში, ხახაბოსა და შილდაში – შსს-ს განცხადება

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2017 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 27,4 %-ით გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი აგვისტოს თვეში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებული ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც, 2017 წლის აგვისტო 1 080 449 ვიზიტით განისაზღვრა, რაც 2016 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 27,4 %-ით მეტია. რაც შეეხება იანვარ-აგვისტოს ინტერვალს, შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეყანაში უკვე 5 059 106 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 18,9%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელზე, ხოლო ტურისტული ვიზიტი 2 402 699-ით განისაზღვრა, რაც 2016 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 29,4%- ით მეტია. შსს-ს ცნობით, შემოღებული პირობითი დაყოფის მიხედვით, 2017 წლის აგვისტოში ხვედრითი წილის ურთიერთმიმართება შემდეგია: ა) ტურისტი - 573 368 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 53,1%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 27,2%); ბ) ტრანზიტი - 274 878 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 25,4%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 28,5%); გ) სხვა - 232 203 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 21,5%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 26,4%). მათივე ინფორმაციით, 2017 წლის აგვისტოშიც ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ სომხეთიდან (+12%), რუსეთიდან (+28%), აზერბაიჯანიდან (+19%), თურქეთიდან (+42%), უკრაინიდან (+4%) და ირანიდან (+85%) განხორციელდა. ასევე, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარ-აგვისტოშიც გამოირჩნენ გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, პოლონეთი, ლიტვა, იტალია და საბერძნეთი (შესაბამისად 32%, 31%, 29%, 20%, 17%, 16% და 14%), ახლო აღმოსავლეთიდან - ისრაელი (40%), შუა აზიის ქვეყნებიდან - ყაზახეთი (17%), უზბეკეთი (110%). აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან - ბელარუსია (31%). აქვე აღსანიშნავია ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების 27%-იანი ზრდა. აგვისტოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ მილიონს გადააჭარბა

თიანეთში მომხდარი მკვლელობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. წინასწარი ინფორმაციით, 17 წლის ბიჭის მკვლელობისთვის სამართალდამცველებმა მისივე მამა დააკავეს. ბრალდებულმა მოზარდს ყელში დანა რამდენჯერმე ჩაარტყა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ადგილზე გარდაიცვალა. გამოძიება სისხლის სამართლის 108-ე , განზრახ მკვლელობის, მუხლით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მამაკაცს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ელის. წინასწარი ინფორმაციით, თიანეთში 17 წლის ბიჭის მკვლელობისთვის მამა დააკავეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციამ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე რვა პირი დააკავა. უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ, ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე ბანგლადეშის რესპუბლიკის მოქალაქეები დააკავეს. ბრალდებულები, სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთას თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით ცდილობდნენ. გამოძიება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ, ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს

საქართველოში ბანგლადეშის 8 მოქალაქე დააკავს აგვისტოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ მილიონს გადააჭარბა

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2017 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 27,4 %-ით გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი აგვისტოს თვეში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებული ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც, 2017 წლის აგვისტო 1 080 449 ვიზიტით განისაზღვრა, რაც 2016 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 27,4 %-ით მეტია. რაც შეეხება იანვარ-აგვისტოს ინტერვალს, შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეყანაში უკვე 5 059 106 ვიზიტი განხორციელდა, რაც 18,9%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელზე, ხოლო ტურისტული ვიზიტი 2 402 699-ით განისაზღვრა, რაც 2016 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 29,4%- ით მეტია. შსს-ს ცნობით, შემოღებული პირობითი დაყოფის მიხედვით, 2017 წლის აგვისტოში ხვედრითი წილის ურთიერთმიმართება შემდეგია: ა) ტურისტი - 573 368 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 53,1%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 27,2%); ბ) ტრანზიტი - 274 878 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 25,4%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 28,5%); გ) სხვა - 232 203 ვიზიტი (საერთო რაოდენობის 21,5%, მატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 26,4%). მათივე ინფორმაციით, 2017 წლის აგვისტოშიც ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ სომხეთიდან (+12%), რუსეთიდან (+28%), აზერბაიჯანიდან (+19%), თურქეთიდან (+42%), უკრაინიდან (+4%) და ირანიდან (+85%) განხორციელდა. ასევე, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარ-აგვისტოშიც გამოირჩნენ გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, პოლონეთი, ლიტვა, იტალია და საბერძნეთი (შესაბამისად 32%, 31%, 29%, 20%, 17%, 16% და 14%), ახლო აღმოსავლეთიდან - ისრაელი (40%), შუა აზიის ქვეყნებიდან - ყაზახეთი (17%), უზბეკეთი (110%). აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან - ბელარუსია (31%). აქვე აღსანიშნავია ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების 27%-იანი ზრდა.