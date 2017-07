რა ვქნათ თუ ბავშვს ჭარბი წონა აქვს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => charbi-wona [1] => charbi-wona-bavshvebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143171 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => charbi-wona [1] => charbi-wona-bavshvebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143171 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3947 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => charbi-wona [1] => charbi-wona-bavshvebshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => charbi-wona [1] => charbi-wona-bavshvebshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143171) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3947,12119) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116494 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-22 15:59:28 [post_date_gmt] => 2017-03-22 11:59:28 [post_content] => ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერების ახალი კვლევა ნამდვილი აღმოჩენაა იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლებია ჭარბ წონას ებრძვის. ცნობილია, რომ სწორედ ქოლესტერინის დონის მატება და ჭარბი წონაა ხშირ შემთხვევაში მეორე ტიპის დიაბეტის გამომწვევი მიზეზი. პროფესორი, ენდოკრინოლოგი ეშლი გროსმანი ამბობს, რომ მეცნიერებმა იპოვეს საინტერესო კავშირი სხეულის გაგრილებასა და ჭარბწონიანობას შორის. ეს კვლევა გამოცემა „ტელეგრაფში“ მაშ შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც ჰოლანდიელი ექიმები გლობალურ დათბობასა და დიაბეტს შორის კავშირზე ალაპარაკდნენ. ახლი კვლევით დასტურდება, რომ სხეულის გაგრილება 30 პროცენტით აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს და შედეგად, საათში 400-მდე კალორია იწვის. ამავეს ამტკიცებს ლეიდენის უნივერსიტეტის მეცნიერთა კვლევა, რომელიც სამეცნიერო ნაშრომში BMJ Open Diabetes Research & Care დაიბეჭდა. აღმოჩნდა, რომ ბრიტანეთში მოსახლეობის ორი მესამედი ჭარბწონიანია და 3.6 მილიონს დიაბეტის მეორე ტიპის დიაგნოზი აქვს. ამერიკის 50 შტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, მკვლევარებმა უკვე საბოლოოდ დაასკვნეს, რომ გლობალურმა დათბობამ საგრძნობლად გაზარდა დიაბეტის შემთხვევები შტატებში. გლობალური დათბობა, როგორც გარემო ფაქტორი, შეუქცევადი პროცესია. ამდენად მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ღამით ღია ფანჯარაში ძილი ხელს უწყობს ორგანიზმის გაგრილებას და რამდენიმე გრადუსით ტემპერატურის ვარდნა კი მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს. შედეგად კი ეს ჭარბი წონისა და დიაბეტის პრევენციას ახდენს. ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერების ახალი კვლევა ნამდვილი აღმოჩენაა იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლებია ჭარბ წონას ებრძვის. ცნობილია, რომ სწორედ ქოლესტერინის დონის მატება და ჭარბი წონაა ხშირ შემთხვევაში მეორე ტიპის დიაბეტის გამომწვევი მიზეზი. პროფესორი, ენდოკრინოლოგი ეშლი გროსმანი ამბობს, რომ მეცნიერებმა იპოვეს საინტერესო კავშირი სხეულის გაგრილებასა და ჭარბწონიანობას შორის. ეს კვლევა გამოცემა „ტელეგრაფში" მაშ შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც ჰოლანდიელი ექიმები გლობალურ დათბობასა და დიაბეტს შორის კავშირზე ალაპარაკდნენ. ახლი კვლევით დასტურდება, რომ სხეულის გაგრილება 30 პროცენტით აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს და შედეგად, საათში 400-მდე კალორია იწვის. ამავეს ამტკიცებს ლეიდენის უნივერსიტეტის მეცნიერთა კვლევა, რომელიც სამეცნიერო ნაშრომში BMJ Open Diabetes Research & Care დაიბეჭდა. აღმოჩნდა, რომ ბრიტანეთში მოსახლეობის ორი მესამედი ჭარბწონიანია და 3.6 მილიონს დიაბეტის მეორე ტიპის დიაგნოზი აქვს. ამერიკის 50 შტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, მკვლევარებმა უკვე საბოლოოდ დაასკვნეს, რომ გლობალურმა დათბობამ საგრძნობლად გაზარდა დიაბეტის შემთხვევები შტატებში. გლობალური დათბობა, როგორც გარემო ფაქტორი, შეუქცევადი პროცესია. ამდენად მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ღამით ღია ფანჯარაში ძილი ხელს უწყობს ორგანიზმის გაგრილებას და რამდენიმე გრადუსით ტემპერატურის ვარდნა კი მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს. შედეგად კი ეს ჭარბი წონისა და დიაბეტის პრევენციას ახდენს.

[post_title] => ღამით ღია ფანჯარში ძილი ჭარბი წონისა და დიაბეტისგან დაგიცავთ მეცნიერებმა გადაწყვიტეს დაედგინათ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი - შესაძლებელია თუ არა იდეალური ფორმის შენარჩუნება დიეტის გარეშე. სპეციალური გამოკითხვის შემდეგ დაადატურეს, რომ მსგავსი რამ სავსებით რეალურია. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ იდეალური აღნაგობის მფლობელთა 74% არასდროს მიმართავს დიეტურ კვებას, მათი ტანადობის მთავარი საიდუმლო კი, საკვების შერჩევაშია. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულთა 50%-ზე მეტი ხილითა და ბოსტნეულით საუზმობს, 30% - ხშირად მიირთმევს კვერცხს, 20% კი, შიმშილს თხილით იკლავს. რესპონდენტთა 65% ვახშამზე ბოსტნეულს ამზადებს, 61% კი, ხორცის პროდუქტიდან ქათმის ფილეს ანიჭებს უპირატესობას. გარდა ამისა, დაახლოებით 40% საერთოდ არ სვამს გაზიან სასმელს, 33% კი, მხოლოდ დიეტურ გაზიან სასმელს მიირთმევს. კარგი ფიგურის შენარჩუნება შეუძლებელია ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, რაც გამოკითხულთა იმ 50%-იც დაადასტურა, რომელიც კვირაში მინიმუმ 5-ჯერ ვარჯიშობს. იდეალური ფიგურის მფლობელთა 10% ვეგეტარიანელი აღმოჩნდა, 20% კი, უარს ამბობს ალკოჰოლის მიღებაზე. აღსანიშნავია, რომ ასაკის მატებასთან ერთად, მამაკაცებს უფრო უჭირთ ნორმალური წონის შენარჩუნება, ვიდრე ქალებს. გამოკითხულთა შორის 41 წელს გადაცილებულ გამხდარ ადამიანებს შორის 80% სწორედ ქალბატონებმა შეავსეს. ამასთანავე, 48%-ის განცხადებით, ისინი არასდროს მიმართავდნენ დიეტას. მეცნიერების განცხადებით, იდეალური ფორმის შესანარჩუნებლად არაა აუცილებელი საყვარელ საკვებზე უარის თქმა, მთავარია, ვისწავლოთ საკუთარი ორგანიზმის მოსმენა და ხარისხიანი, დაბალანსებული საკვების შერჩევა, რომელიც ცხოველური ცხიმების ნაცვლად მცენარეულს შეიცავს. გარდა ამისა, არასდროს უნდა მოგვივიდეს ზედმეტი და მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ ფიზიკურ დატვირთვას.

[post_title] => როგორ დავიცვათ თავი ჭარბი წონისგან დიეტის გარეშე ექიმი კომაროვსკი საკუთარ ფორუმზე მშობლების მიერ დასმულ კითხვებს პასუხობს . ამჯერად თემა ბავშვებში ჭარბწონიანობის პრობლემას ეხება . მშობელი ინტერესდება, შეიძლება თუ არა დიეტა პირველკლასელი ბიჭისთვის , რომელიც ძალიან ბევრს ჭამს და ჭარბი წონა აწუხებს. კომაროვსკის პასუხი ჯერ უნდა ვიპოვოთ პასუხი კითხვაზე : ბავშვი ბევრს ჭამს იმიტომ, რომ მას სჭირდება ენერგიისთვის ამ ოდენობის ცილები , ცხიმები და ნახშირწყლები , თუ იმიტომ , რომ მას მოსწონს საკვების გემო . ანუ მისთვის ეს არა ბუნებრივი მოთხოვნილება, არამედ სიამოვნების წყაროა . ასევე უნდა გავმიჯნოთ ბევრი საკვები ესაა ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემა თუ დედის ფსიქიკის . ნებისმიერ შემთხვევაში , თუ ბავშვი მიდრეკილია ჭარბი წონისკენ , დიეტა გამოსავალი არ არის . მთავარი ამოცანა არ დიეტა , არამედ ენერგიის ხარჯვაა . მნიშვნელოვანია, მოვერიდოთ ბავშვის გადახურებას და გავზარდოთ ფიზიკური დატვირთვა , მივაჩვიოთ ის სპორტს , დავიხმაროთ საოჯახო საქმეებში . რაც შე ეხება დიეტას , შესაძლებელია რაციონიდან ტკბილეულის ამოღება , ასევე კალორიული საკვების შემცირება . ასევე მნიშვნელოვანია , რომ ყურადღება მივაქციოთ საკვების მიღების პროცესს . რამდენად ნელა ღეჭავს ის საკვებს და თანმიმდევრულად გადადის ერთი კოვზიდან მეორეზე . არასოდეს შეაქოთ ის ცარიელი თეფშის გამო.

[post_title] => ექიმი კომაროვსკი: თუ ბავშვი მიდრეკილია ჭარბი წონისკენ, დიეტა გამოსავალი არ არის 