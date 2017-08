რაიან გოსლინგი და ევა მენდესი დისნეილენდში ბავშვების გარეშე გაერთნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eva-mendesi [1] => raian-goslingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152009 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eva-mendesi [1] => raian-goslingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152009 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5726 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eva-mendesi [1] => raian-goslingi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eva-mendesi [1] => raian-goslingi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152009) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5726,5727) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149601 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-28 13:46:16 [post_date_gmt] => 2017-07-28 09:46:16 [post_content] => 56 წლის ჯორჯ კლუნი ყველაზე სიმპათიურ მამაკაცად დასახელდა. მისი სახის ნაკვთების პარამეტრები 91,89 პროცენტით დაემთხვა იდეალურს. ამავე სამეცნიერო კვლევამ დაადგინა, რომ რაიან გოსლინგს აქვს იდეალური ცხვირი, ჰარი სტაილზს - თვალები და ნიკაპი, ხოლო დევიდ ბექჰემს - სახის ყველაზე კარგი ფორმა. რაც შეეხება ზოგად მონაცემებს, კლუნის შემდეგ იდეალური სახის წყობა ბრედლი კუპერსა და ბრედ პიტს აქვთ. კოსმეტიკისა და პლასტიკური ქირურგიის ინსტიტუტის ექიმის, დე სილვას განცხადებით, კლუნი, რომელიც წლების მანძილზე ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ და სექსუალურ მამაკაცად რჩებოდა, ამავდროულად სახის ყველაზე სიმეტრიული განლაგება აქვს. ყველაზე სიმპათიური მამაკაცების რეიტინგში ასევე მოხვდნენ უილ სმიტი, იდრის ელბა, დევიდ ბექჰემი, ზეინ მალიკი და სხვები. ინსაიდერების ცნობით, რაიან გოსლინგი და ევა მენდესი უკვე რამდენიმე თვეა ერთად აღარ ცხოვრობენ.

Radaronline-ის წყარო აცხადებს, რომ ევას მობეზრდა შვილების მარტო გაზრდა, მაშინ, როდესაც მისი მეორე ნახევარი კინოჰიტებში ბრწყინავს და პრესტიჟულ კინოპრემიებს მარტო ესწრება. თავის მხრივ კი, გოსლინგს არ მოეწონა ის ფაქტი, რომ „ოქროს გლობუსზეც" და „ოსკარზეც" ევამ მასთან ერთად წასვლაზე უარი განაცხადა. როგორც გაირკვა, მან რაიანსა და ემა სთოუნზე იეჭვიანა, რომელთან ერთადაც რაიანი „ლა ლა ლენდში" მონაწილეობდა. 34 წლის გოსლინგისა და 43 წლის ევას რომანი 2011 წელს დაიწყო. უკანასკნელად ერთად ისინი იანვარში დააფიქსირეს. 