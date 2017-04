რამ აღაშფოთა ნანკა კალატოზიშვილი: „რა გავაკეთო, კანცელარიის წინ ხომ არ დავიწვავ თავს?“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124079 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124079 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1109 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanka-kalatozishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124079) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 76827 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-22 12:42:22 [post_date_gmt] => 2016-09-22 08:42:22 [post_content] => ნანკა კალატოზიშვილი მორიგ ვიდეომიმართვას ავრცელებს და პასუხობს იმ ბრალდებებს, რომლებიც მისი თქმით, გაისმა მას შემდეგ, რაც „მზარეულების“ მონაწილეთა სახელით „ჯიდიესს“ მიმართა, დროულად გადაუხადონ სერიალში მონაწილეობისთვის განკუთვნილი ჰონორარები. ნანკა კალატოზიშვილი: „ჩემი გუშინდელი პოსტის შემდეგ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები წავიკითხე, რაც მართალი გითხრათ, არ გამკვირვებია, რადგან ყველა თავისი გაქანებიდან ფიქრობს, ან თუ არ ფიქრობს, შესაძლოა, სპეციალურადაც დაწერა ეს ყველაფერი. ძალიან ცოტა დააკლდათ ვიღაცებს, რომ „ნაცმოძრაობის“ ლიდერად არ შემრაცხეს. მინდა, გაგიწბილოთ იმედები. საერთოდ, ახლოს ნუ გამაკარებთ პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს, არც ერთი პარტიის მიმდევარი არ ვყოფილვარ და სავარაუდოდ, არც ვიქნები, იმიტომ რომ არ მიყვარს პოლიტიკოსები და პოლიტიკა. გარდა იმისა, რომ „ჯიდიესის“ სავარაუდოდ დროებით, მორიგ დირექტორს წავუყენე პრეტენზია სრულიად სერიალისა და სტაფის სახელით ( ეს რომ მხოლოდ ჩემი პრობლემა ყოფილიყო, დამიჯერეთ, ამდენ ვიდეოს ვერ იხილავდით), ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვერცი „ჯიდიესს“, ბიძინა ივანიშვილს და „ოცნებას“, რაც მთავარია. არ ვიცი, როგორ უნდა აზროვნებდეთ, რომ აქეთკენ წახვიდეთ, გთხოვთ, ვიღაც-ვიღაცებმა ცოტა ფართოდ იფიქრეთ. „ჯიდიესის“ გულშემატკივარი ვიყავი მისი გახსნის დღიდან. სავარაუდოდ, ბიძინა ივანიშვილმა არ იცის ყველაფერი იმის შესახებ, რა ხდება მის ტელევიზიაში და როგორ ექცევიან მის თანამშრომლებს, თუ განვსჯით იმით, რამდენი დირექტორი შეიცვალა ამ ტელევიზიამ, ეს ალბათ, ასეა. წარმატება მინდა ვუსურვო ამ ტელევიზიას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქ და არა მარტო იქ მუშაობს. ძალიან გთხოვთ, ნუ აძლევთ ამას პოლიტიკურ ელფერს, რადგან ეს არის დამკვეთისა და შემსრულებლის უთანხმოება“ - აღნიშნავს ვიდეომიმართვაში მსახიობი. ამავე თემაზე სოციალურ ქსელში წერს მსახიობი გიორგი მახარაძე: „თიკო გობეჯიშვილი... გეუბნებათ რამეს ეს სახელი და გვარი? მე გეტყვით ცოტა ხანში ბევრს და არა მარტო მე, თუ უკვე არ გაიგეთ“. რადიო „ფორტუნა“ „ჯიდიესსაც“ დაუკავშირდა საქმის დეტალებში გასარკვევად. თათა ძმანაშვილი, „ჯიდიესის“, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური: გაკვირვებულები ვართ ამ ვიდეომიმართვით, მსახიობები არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას. „ჯიდიესსა“ და „მზარეულებს“ შორის დგას კომპანია „სტენლი“, რომელმაც არ შეასრულა დაკისრებული მოვალეობები. ჩვენ თავად გვაქვს კითხვები ამ კომპანიის მიმართ. მსახიობებს ხელშეკრულებები აქვთ გაფორმებული არა „ჯიდიესთან“, არამედ „სტენლისთან“. სწორედ ამ კომპანიას ვუკვეთთ და ისინი იღებენ სერიალს. ჩვენ ვითვალისწინებთ მაყურებლის ინტერესს. მაყურებლები ელოდებოდნენ მეორე სეზონს, ამიტომ ვცდილობთ, მაქსიმალურად მალე მოვნახოთ საერთო ენა და მოლაპარაკებებს დადებით კონტექსტში ვაწარმოებთ. გვინდა, არც ერთი მხარის ინტერესი არ დაზარალდეს. მსახიობებს არასწორად აქვთ ჩვენ მიმართ პრეტენზიები. შეცდომაში არიან შეყვანილები. ჩვენი მხრიდან არ არსებობს პრობლემა. ნინო მურღულია [video width="222" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/09/14451704_1232632613453458_1151648927271878656_n.mp4"][/video] [post_title] => ნანკა კალატოზიშვილი: „ძალიან ცოტა დააკლდათ ვიღაცებს, რომ „ნაცმოძრაობის“ ლიდერად არ შემრაცხეს!..“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanka-kalatozishvili-dzalian-cota-daakldat-vighacebs-rom-nacmodzraobis-liderad-ar-shemrackhes-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-22 13:04:15 [post_modified_gmt] => 2016-09-22 09:04:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=76827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 76492 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-20 22:06:49 [post_date_gmt] => 2016-09-20 18:06:49 [post_content] => ნანკა კალატოზიშვილი სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ვიდეოს, საიდანაც ცხადი ხდება, რომ სერიალ "მზარეულებში" მონაწილეობისთვის მას და სხვა მსახიობებს კუთვნილ ჰონორარს არ უხდიან. ნანკა ვიდეოში ამბობს: " სად დაიბადა, სად გაიზარდა, არ ვიცი, თანამშრომლებთან კონტაქტზე არ გამოდის. კი ვიმუშავეთ მთელი ზაფხული, ახლა გადაწყვიტა, არ მაინტერესებს, ხელფასებს არ გიხდითო. ხომ კარგად არის? თუ ვინმეს მიგიწვდებათ ხელი, ჰკითხეთ, ხომ კარგად არის?" ნანკამ ვიდეო გამოაქვეყნა, მონიშნა მონაწილე სხვა მსახიობებიც, მათ შორის დუტა სხირტლაძეც და დაწერა: "ჯი-დი-ეს"-ის დირექტორმა "მზარეულები" აშკარად ამოიჩემა..." ნანკას ეკითხებიან, ხუმრობს თუ სერიოზულად ამბობს ამ ყველაფერს, რაზეც ნანკა პასუხობს, რომ სრულიად სერიოზულად საუბრობს ამ პრობლემაზე. [video width="222" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/09/14435749_608534392660703_1945122150_n.mp4"][/video]

ნანკა კალატოზიშვილს და "მზარეულების" მსახიობებს "ჯი-დი-ეს"-ი კუთვნილ ჰონორარს არ უხდის 