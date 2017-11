რამდენად უსაფრთხოა თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობა [ვიდეო]

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => miwisqvesha-gadasasvleli [2] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183625 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => miwisqvesha-gadasasvleli [2] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183625 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 344 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => miwisqvesha-gadasasvleli [2] => fortunas-temebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-meria [1] => miwisqvesha-gadasasvleli [2] => fortunas-temebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183625) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,3503,344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183115 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-02 14:29:03 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:29:03 [post_content] => თბილისის მერიის ინფორმაციით, წლევანდელ გეგმაში არსებული ქუჩების 85%-ზე საგზაო მონიშვნების, მათ შორის, ქვეითთა გადასასვლელების დახაზვა უკვე დასრულებულია. ამის შესახებ მერია ვრცელ განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, თუ რამდენ ხანში ერთხელ და როგორ ხდება ქუჩების დახაზვა. „საქართველოში მოქმედი სტანდარტებით, საგზაო მონიშვნები გამოიყენება გზებზე, რომელთა სავალი ნაწილის სიგანე მინიმუმ 6 მეტრია, ხოლო მოძრაობის ინტენსივობა საათში 1 000 ავტომობილს აჭარბებს. ამასთან, ქუჩის დახაზვისთვის გზის ასფალტისა ან ბეტონის საფარი კარგ მდგომარეობაში უნდა იყოს. საგარანტიო პირობების თანახმად, თერმო და ცივი პლასტით ქუჩები 3 წელიწადში ერთხელ იხაზება, ხოლო ერთკომპონენტიანი საგზაო საღებავით - ყოველ 6 თვეში. საგზაო მონიშვნები თავდაპირველად მაგისტრალურ ქუჩებზე კეთდება. ერთკომპონენტიანი საღებავით დაიხაზა 69 ქუჩა: აეროპორტის, კახეთის, მარნეულის, რუსთავის, თიანეთის, კოჯრის გზატკეცილები, კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალი, წერეთლის, რობაქიძის, რუსთაველის, ფარნავაზ მეფის, თამარ მეფის, ვაჟა-ფშაველას, ჩოლოყაშვილის გამზირი, გმირთა, სააკაძისა და თავისუფლების მოედნები, ბუშის, კოსტავას, ნონეშვილის, თოფურიას, იპოლიტოვ-ივანოვის, მაისურაძის, გორგასლის, კვინიტაძის, დემეტრე თავდადებულის, ჯავახიშვილის, შენგელაიას, ქერჩის, მოსულიშვილის, ვეკუას, მიქატაძის, ლესელიძის, სამამულო ომის გმირების, ხიზანიშვილის, ბოჭორიშვილის, ნანეიშვილის, კეცხოველის, მიქელაძის, ახმეტელის, ლუბლიანას, გოგიბერიძის, პაიჭაძის, ბოხუას, დიდგორის, ჯავახეთის, საცხენისის, შუამთის, კალაუბნის, პუშკინის, ხომლელის, აბაიშვილის, ფანასკერტელ-ციციშვილის, ჭირნახულის, იუმაშევის, მეფრინველეთა, ისაკიანის, რამიშვილის, ზაქარიაძის, ლიბანის, თრიალეთის, შ. პეტეფის, პატარიძის, დავითაიას, ვარკეთილის მეურნეობის ქუჩები, მუხაძის, ჩანტლაძის, აბზიანიძის, ლაღიძის, კვაჭანტირაძის და დუმბაძის ქუჩები. ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშნების დატანა დაიწყო შემდეგ ქუჩებზე: ი. პეტრიწის, გიორგი ბრწყინვალისდა ნოზაძის ქუჩები. თერმო და ცივი პლასტით დაიხაზა: ჩარგლის, გუდამაყრის, ქავთარაძის, ასათიანის ქუჩები და ყაზბეგის, მარშალ გელოვანის და მირიან მეფის გამზირები. თერმო და ცივი პლასტით ამჟამად იხაზება: ფეიქრების, პეტრე იბერის, ბოჭორმის ქუჩები. თერმო და ცივი პლასტით დახაზვა იგეგმება: ცინცაძის, წურწუმიას (სავალი ნაწილის აღდგენის შემდეგ), წინანდლის ქუჩების. ერთკომპონენტიანი საღებავით საგზაო მონიშვნების დახაზვა იგეგმება შემდეგ ქუჩებზე: სამტრედიის, ყიფიანის, ჩხიკვაძის, ჟღენტის, მხატვრების, ფერმწერთა, კაპანელის, ბედიას, ბუხაძის, მესხიშვილის, მცხეთის, დოდაშვილის, ნიაბის, დვალის, სანდრო ეულის, ქინძმარაულის, ქეთევან წამებულის გამზირის და კახეთის გზატკეცილის მონაკვეთი აეროპორტის გზაგამტარიდან ქალაქის საზღვრამდე (სავალი ნაწილის აღდგენის შემდეგ)“, - ნათქვამია მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. "დამტენის გარეთ გასატანად, უნდა გაიხვრიტოს იატაკი და ამას ბევრი ერიდება. არავის არ უნდა რომ იატაკი გახვრიტოს. არ ვიცი რა იქნება. ჩვენ შეგვიძლია საბუთებამდე გავამზადოთ მანქანა", – განუცხადეს მომხმარებელს ლოვატოში. "უსაფრთხოებისთვის ღირს ამ თანხის გადახდა, თუმცა არის პრობლემები" "ფორტუნა" ესაუბრა მძღოლებსაც, რომლებსაც მანქანებში გაზის ბალონები აქვთ ჩამონტაჟებული. ერთ-ერთი მათგანი ალეკოა, რომელიც ამბობს, რომ აღნიშნული პროცედურა საკმაოდ ძვირია, თუმცა თუ ეს მძღოლისა დ მგზავრის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ამად უღირს. "რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ როდესაც დავაყენეთ და გადავიხადეთ ამ მომსახურებაში რაღაც საფასური, მაშინ ყოფილიყო სტანდარტები და დაეყენებინათ ისე, როგორც საჭიროა. თუმცა, ისედაც ბომბზე ვზივართ, ამიტომ მე უკვე დავიწყე ამ საკითხზე ზრუნვა", – განაცხადა ალეკომ. კიდევ ერთი მძღოლი სანდრო, "ფორტუნასთან" ამბობს, რომ ამ ვადის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონია. სანდრო ფიქრობს, რომ აღნიშნულ საკითხზე მძღოლების ინფორმირებულობაში, გაზგასამართი სადგურებიც უნდა ჩაერთოს. რაც შეეხება თავად პროცესს, ის ამბობს, რომ ეშინია ამ ყველაფერმა მანქანა არ დაუზიანოს. "ვიცი, რომ შემოწმების გავლა აუცილებელია, თუმცა მართლა არ ვიცოდი, რომ ეს ვადა 2018 წლის პირველ იანვრამდე იყო. ბევრი კითხვა მაქვს, ბალონი "ლოვატოში" დავამონტაჟე, მეხუთე თაობისაა და ოთხწლიანი გარანტია აქვს. ახლა დამატებით 70 ლარის გადახდა მომიწევს. გაეკეთებინათ თავიდანვე გარეთ დამტენი", – განაცხადა სანდრომ. კანონის ამოქმედების თარიღი ახლოვდება და თუ გაზზე მომუშავე მძღოლები ამ პერიოდში საბუთის მიღებას ვერ მოასწრებენ, მათ მანქანების გაჩერება მოუწევთ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გაზზე მომუშავე მანქანის მძღოლებს ორი თვე რჩებათ - რა შემთხვევაში გადაურჩებით ჯარიმას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gazze-momushave-manqanis-mdzgholebs-ori-tve-rchebat-ra-shemtkhvevashi-gadaurchebit-jarimas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 12:26:50 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 08:26:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182704 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182744 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 17:19:33 [post_date_gmt] => 2017-11-01 13:19:33 [post_content] => თბილისის რამდენიმე საავადმყოფოში პაციენტები გარკვეულ პრეტენზიებს გამოხატავენ. მათი ნაწილის თქმით, დაგეგმილ ოპერაციამდე დამატებითი ხარჯების გაღება უწევთ. ნაწილი ამბობს, რომ ეს ხარჯები ოპერაციის შემდგომ, პალატაში გადასვლისას იზრდება. „ფორტუნას“ სანდო წყარომ, რომელმაც ოპერაცია ერთ-ერთ ქირურგიულ საავადმყოფოში გაიკეთა, განუცხადა, რომ პალატაში შესულს ექთნები ყოველდღიურად სთხოვდნენ თანხის გადახდას - დღის ცვლის ექთნები 20 ლარს, ხოლო ღამის ცვლის - 50 ლარს. როცა პაციენტმა აღნიშნულის თაობაზე ექიმს მიმართა, ექიმის პასუხი მისთვის სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა - "ნუ გაიფუჭებთ ექთნებთან ურთიერთობასო". აღნიშნულის გადამოწმებას კონკრეტულ ქირურგიულ საავადმყოფოში შევეცადეთ. საავადმყოფოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ფაქტი კატეგორიულად უარყო და დასძინა, რომ წლების განმავლობაში, რაც იგი აღნიშნულ სტაციონარში მუშაობს, მსგავსი პრეცედენტი არ მომხდარა. ამავე პოზიციას იზიარებს იაშვილის კლინიკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, თამარ ჩეჩელაშვილიც. ჩეჩელაშვილისთვის მიწოდებული ინფორმაცია, როგორც თავად თქვა, შოკისმომკვრელი აღმოჩნდა. „მსგავსი ფაქტის შემთხვევაში ადამიანი სამსახურს ტოვებს. ასეთი ფაქტი არ არსებობს ჩვენთან! წლებია, არ მახსოვს, ასეთი შემთხვევა მომხდარიყოს. მსგავს პრეცედენტზე ჩვენთან მომჩივანი არასდროს მოსულა,“ - გვითხრა თამარ ჩეჩელაშვილმა. კიდევ ერთი საკითხის გამო, რომელიც გარკვეულ საავადმყოფოებში დგას, წუხს 72 წლის ციალა შავშიშვილი. ციალა რამდენიმე კვირაა, გამოკვლევებს იტარებს და ოპერაციისთვის ემზადება. „სანამ ოპერაციას გავიკეთებდი, ანალიზები დამჭირდა. ექიმი მიწერდა, რა ანალიზი უნდა გამეკეთებინა და რა დამიჯდებოდა ეს ყველაფერი. ლაბორატორიაში მისულს სულ სხვა ამბავი დამხვდა: ერთ-ერთმა ლაბორანტმა თავისი ინიციატივით, ექიმის მითითებების გარეშე, დამატებითი ანალიზებიც ამიღო, რამაც, ბუნებრივია, გადასახდელი თანხაც გაზარდა. მე პენსიონერი ვარ, როგორ ფიქრობთ, მოვახერხებ ამდენი თანხის გადახდას?“ - გვითხრა ციალა შავშიშვილმა. ამავე საავადმყოფოში „ფორტუნას“ შეკითხვები აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით უკომენტაროდ დატოვეს და გვითხრეს, რომ ანალიზები ექიმის მითითებების გარეშე არ ტარდება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ყველა კლინიკას შიდა სტანდარტი აქვს და თავად განკარგავს სიტუაციას. თბილისის მერიის ინფორმაციით, წლევანდელ გეგმაში არსებული ქუჩების 85%-ზე საგზაო მონიშვნების, მათ შორის, ქვეითთა გადასასვლელების დახაზვა უკვე დასრულებულია. ამის შესახებ მერია ვრცელ განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, თუ რამდენ ხანში ერთხელ და როგორ ხდება ქუჩების დახაზვა. „საქართველოში მოქმედი სტანდარტებით, საგზაო მონიშვნები გამოიყენება გზებზე, რომელთა სავალი ნაწილის სიგანე მინიმუმ 6 მეტრია, ხოლო მოძრაობის ინტენსივობა საათში 1 000 ავტომობილს აჭარბებს. ამასთან, ქუჩის დახაზვისთვის გზის ასფალტისა ან ბეტონის საფარი კარგ მდგომარეობაში უნდა იყოს. საგარანტიო პირობების თანახმად, თერმო და ცივი პლასტით ქუჩები 3 წელიწადში ერთხელ იხაზება, ხოლო ერთკომპონენტიანი საგზაო საღებავით - ყოველ 6 თვეში. საგზაო მონიშვნები თავდაპირველად მაგისტრალურ ქუჩებზე კეთდება. ერთკომპონენტიანი საღებავით დაიხაზა 69 ქუჩა: აეროპორტის, კახეთის, მარნეულის, რუსთავის, თიანეთის, კოჯრის გზატკეცილები, კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალი, წერეთლის, რობაქიძის, რუსთაველის, ფარნავაზ მეფის, თამარ მეფის, ვაჟა-ფშაველას, ჩოლოყაშვილის გამზირი, გმირთა, სააკაძისა და თავისუფლების მოედნები, ბუშის, კოსტავას, ნონეშვილის, თოფურიას, იპოლიტოვ-ივანოვის, მაისურაძის, გორგასლის, კვინიტაძის, დემეტრე თავდადებულის, ჯავახიშვილის, შენგელაიას, ქერჩის, მოსულიშვილის, ვეკუას, მიქატაძის, ლესელიძის, სამამულო ომის გმირების, ხიზანიშვილის, ბოჭორიშვილის, ნანეიშვილის, კეცხოველის, მიქელაძის, ახმეტელის, ლუბლიანას, გოგიბერიძის, პაიჭაძის, ბოხუას, დიდგორის, ჯავახეთის, საცხენისის, შუამთის, კალაუბნის, პუშკინის, ხომლელის, აბაიშვილის, ფანასკერტელ-ციციშვილის, ჭირნახულის, იუმაშევის, მეფრინველეთა, ისაკიანის, რამიშვილის, ზაქარიაძის, ლიბანის, თრიალეთის, შ. პეტეფის, პატარიძის, დავითაიას, ვარკეთილის მეურნეობის ქუჩები, მუხაძის, ჩანტლაძის, აბზიანიძის, ლაღიძის, კვაჭანტირაძის და დუმბაძის ქუჩები. ერთკომპონენტიანი საგზაო მონიშნების დატანა დაიწყო შემდეგ ქუჩებზე: ი. პეტრიწის, გიორგი ბრწყინვალისდა ნოზაძის ქუჩები. თერმო და ცივი პლასტით დაიხაზა: ჩარგლის, გუდამაყრის, ქავთარაძის, ასათიანის ქუჩები და ყაზბეგის, მარშალ გელოვანის და მირიან მეფის გამზირები. თერმო და ცივი პლასტით ამჟამად იხაზება: ფეიქრების, პეტრე იბერის, ბოჭორმის ქუჩები. თერმო და ცივი პლასტით დახაზვა იგეგმება: ცინცაძის, წურწუმიას (სავალი ნაწილის აღდგენის შემდეგ), წინანდლის ქუჩების. ერთკომპონენტიანი საღებავით საგზაო მონიშვნების დახაზვა იგეგმება შემდეგ ქუჩებზე: სამტრედიის, ყიფიანის, ჩხიკვაძის, ჟღენტის, მხატვრების, ფერმწერთა, კაპანელის, ბედიას, ბუხაძის, მესხიშვილის, მცხეთის, დოდაშვილის, ნიაბის, დვალის, სანდრო ეულის, ქინძმარაულის, ქეთევან წამებულის გამზირის და კახეთის გზატკეცილის მონაკვეთი აეროპორტის გზაგამტარიდან ქალაქის საზღვრამდე (სავალი ნაწილის აღდგენის შემდეგ)", - ნათქვამია მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

თბილისის ქუჩების 85%-ზე საგზაო მონიშვნების დახაზვა დასრულებულია

გაზზე მომუშავე ყველა მანქანა, 2018 წლის პირველ იანვრამდე, ახალ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს. კანონის ამოქმედებამდე სულ ცოტა დრო რჩება, თუმცა მანქანების უმეტესობას შესაბამისი შემოწმება გავლილი არ აქვს. შპს „აირბალონი" ერთადერთი აკრედიტირებული ცენტრია ამ დროისთვის, რომელიც გაზზე მომუშავე მანქანების უსაფრთხოებას ამოწმებს და შესაბამის საბუთსაც იძლევა, რომლის გარეშეც ყველა მძღოლი დაჯარიმდება. კანონის ამოქმედების თარიღი ახლოვდება, თუმცა ცენტრში დიდი აქტიურობა არ არის. „ველოდებოდი, რომ დღეში 20-25 მანქანას მივიღებდით, თუმცა დღეში 5–დან 8 მანქანამდე ვემსახურებით. ყველა ერთ აზრზეა – დეკემბერში მოვალთო. დეკემბერში კატასტროფა გველოდება ალბათ", – განაცხადა „ფორტუნასთან" "აირბალონის" გენერალურმა დირექტორმა, ნონა ქართველიშვილმა. ქართველიშვილის თქმით, ამ საბუთის გარეშე, ვერც ერთი გაზზე მომუშავე მანქანა ტექ.დათვალიერებას ვერ გაივლის. „როცა იცი რომ იწყება დიდი ტექ.დათვალიერება და არ არსებობს, ვერ გახვალი ამის გარეშე, რატომ უნდა გადადო შემოწმება ბოლო დღემდე?", - ამბობს ნონა ქართველიშვილი. აკრედიტებულ ცენტრში მისვლისას, მოწმდება გაზის ბალონის მდგომარეობა და მძღოლს აძლევენ რეკომენდაციებს თუ რისი გაკეთება არის საჭირო. ამასთან, ცენტრთან არსებულ ე.წ. ბოქსში შესაძლებელია ყველა მომსახურების მიღება. სურვილის შემთხვევაში მძღოლს შეუძლია, სტანდარტების შესაბამისად, გაზის ბალონი სხვა კომპანიაში დააყენოს და შემდეგ კვლავ "აირბალონს" მიმართოს საბუთის მისაღებად. როგორია ახალი სტანდარტებით დამონტაჟებული გაზის ბალონი: ბალონი უნდა იყოს ვადიანი. სალტეები (რითაც ბალონია შეკრული) უნდა იყოს რეზინის სარჩულით. გაზის ბალონის დამტენი გარეთ უნდა იყოს გატანილი და გოფრირებულ შლანგში ჩასმული (ამ პროცედურას 15-20 წთ სჭირდება) ბალონი უნდა გასუფთავდეს ზეთისგან და ტექნიკური ნარჩენებისგან, ასევე დაიტესტოს წყლით (იხსნება, ირეცხება და იტვირთება წყლით 300 ატმოსფეროზე – ეს მომსახურება ფასში შედის) ამასთან აუცილებელია, რომ ავტომობილში მძღოლს, ცეცხლმაქრი ჰქონდეს. ამ პროცედურების გავლის ან დაკმაყოფილების შემდეგ, ცენტრში საბუთს და ლოგოს უპრობლემოდ იძლევიან. შემოწმების გავლა და საბუთის მიღება 130 ლარი ღირს. ერთ-ერთ ცენტრში, სადაც გაზის ბალონებს ამონტაჟებენ, ამბობენ, რომ ბოლო დროს დამონტაჟებულ ბალონებსაც კი გადაკეთება სჭირდება, რაც დაახლოებით 70 ლარი ჯდება. "დამტენის გარეთ გასატანად, უნდა გაიხვრიტოს იატაკი და ამას ბევრი ერიდება. არავის არ უნდა რომ იატაკი გახვრიტოს. არ ვიცი რა იქნება. ჩვენ შეგვიძლია საბუთებამდე გავამზადოთ მანქანა", – განუცხადეს მომხმარებელს ლოვატოში. "უსაფრთხოებისთვის ღირს ამ თანხის გადახდა, თუმცა არის პრობლემები" "ფორტუნა" ესაუბრა მძღოლებსაც, რომლებსაც მანქანებში გაზის ბალონები აქვთ ჩამონტაჟებული. ერთ-ერთი მათგანი ალეკოა, რომელიც ამბობს, რომ აღნიშნული პროცედურა საკმაოდ ძვირია, თუმცა თუ ეს მძღოლისა დ მგზავრის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ამად უღირს. "რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ როდესაც დავაყენეთ და გადავიხადეთ ამ მომსახურებაში რაღაც საფასური, მაშინ ყოფილიყო სტანდარტები და 