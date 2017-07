რამდენი ობიექტი გასხვისდა აჭარაში ერთ ლარად?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => investiciebi [2] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148156 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => investiciebi [2] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148156 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => ივნისში, აჭარაში ტურისტულად მიმზიდველ ადგილებში ვიზიტორების განსაკუთრებული მატებაა. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი პირველია იმ ტურისტულ ადგილებს შორის, რომელსაც ივნისში ყველაზე მეტი 33 891 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც 31%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ბოტანიკური ბაღის სტუმრების რაოდენობა გაზრდილია 6 თვის მონაცემებითაც. 2017 წლის, იანვარ-ივნისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბაღში 6%-ით მეტი, 75 660 ვიზიტორი იმყოფებოდა. ბოტანიკური ბაღი ბათუმიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს და საუკეთესო საშუალებაა მსოფლიოს თითქმის ყველა კონტინენტისთვის დამახასიათებელ მცენარეებში დასვენება-სეირნობისთვის. ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია ბათუმის დელფინარიუმშიც, რომელსაც ივნისში 19 586 ადამიანი სტუმრობდა. ივნისის მონაცემები 38%-ით (5 342 ადამიანი) აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. რაც შეეხება 6 თვის მონაცემებს, იანვარ-ივნისში დელფინების შოუსა და ზოგადად, დელფინარიუმს 44%-ით მეტი, 31 778 ადამიანი სტუმრობდა. აღსაღნიშნავია, რომ დელფინების შოუ ივნისში ყოველდღიურად (ორშაბათის გარდა) დღეში ორჯერ იმართებოდა, ივლისსა და აგვისტოში კი დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე მესამე შოუც დაემატა. ივნისში, 19-ით მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა გონიო აფსაროსის ციხესაც, რომელიც რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კულტურულ-ისტორიულ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს. 2017 წლის, ივნისში ციხე-მუზეუმში არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობას 10 691 ვიზიტორი გაეცნო. რაც შეეხება 6 თვის მონაცამებს, ის 3%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს და 19 881 ადამიანს შეადგენს. სტუმრების რაოდენობა გაზრდილია მტირალას ეროვნულ პარკშიც, რომელიც აჭარაში არსებული ეროვნული პარკებიდან უცხოელ ტურისტებს შორის ყველაზე მეტი პოპულარობით სარგებლობს. 2017 წლის, ივნისში ეროვნულ პარკს 30%-ით მეტი, 6 283 ვიზიტორი სტუმრობდა. ექვსი თვის მონაცემები კი 14 021 ადამიანს შეადგენს, რაც 63%-ით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდს. პარკი ვიზიტორებს გარდა ულამაზეს ბუნებაში მოგზაურობისა, ზიპლაინის სერვისსა და საკემპინგე მომსახურებას სთავაზობს. აჭარაში ყველაზე მეტმა ვიზიტორმა საბაგიროს მომსახურებით ისარგებლა. ივნისში, ბათუმისთვის მთიდან გადმოხედვის მსურველთა რიცხვი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 61%-ით გაიზარდა და მათმა რაოდენობამ 37 211 ადამიანი შეადგინა. გაზრდილია 6 თვის მონაცემებიც. 2017 წლის, იანვარ-ივნისში ბათუმის საბაგიროთი 86 373 ვიზიტორმა ისარგებლა, რაც 12%-ით აღემატება 2016 წლის მონაცემებს. ჯამში, 2017 წლის 6 თვეში აჭარას, ყველა ადმინისტრაციული საზღვრის გავლით 583 340 ვიზიტორი სტუმრობდა. ქობულეთის და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრი დღეს გაიხსნა. ადმინისტრაციული შენობის საზეიმოდ გახსნას ქობულეთში აჭარისმთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საქართველოს გარემოსა დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავასთან ერთად დაესწრო. შენობა ვიზიტორთა ცენტრს, საგამოფენო სივრცეს, სასტუმროს 4 ნომერს და კაფეტერიას მოიცავს. მშენებლობასა და შენობის კეთილმოწყობაზე 1 400 000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. შენობა კოლხეთის განვითარების ფონდის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსურიმხარდაჭერით აშენდა და მოეწყო. "კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი რეგიონში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არაჩვეულებრივი სივრცე, მრავალფუნქციური შენობა მოეწყო, სადაცგანთავსებული იქნება დაცული ტერიტორიების, როგორც ადმინისტრაცია, ასევე სასტუმრო კომპლექსი, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ადგილები.რეგიონში ჩამოსული სტუმრები, ვიზიტორები ცენტრში სრულ ინფორმაციას მიიღებენ დაცულ ტერიტორიებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოსულმადამსვენებლებმა დაათვალიერონ დაცული ტერიტორიები, ულამაზესი ბუნება და მიიღონ სრული სერვისები",-აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. სტატისტიკის მიხედვით, 2017 წელს, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობა 26%-ით გაიზარდა.ასევე 32%-ით გაზრდილია დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელ ვიზიტორთა რიცხვი. 2017 წელს დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი ვიზიტორი გერმანიიდან,უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან და რუსეთიდან ეწვია. 2017 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებითტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლები 30%-ით გაიზარდა. ქობულეთისა და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები გამორჩეული და უნიკალურია. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები საერთაშორისო მნიშვნელობის, უნიკალური, რამსარის კონვენციით აღიარებული ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მიზნით 1998 წელს შეიქმნა. დღეისათვის ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე 3 ტურისტული მარშრუტია მოწყობილი. რეგიონში დაცული ტერიტორიების შექმნა ემსახურება არა მარტობუნების დაცვას, არამედ ტურიზმის განვითარებას, ქვეყნის პოპულარიზაციას და პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურგანვითარებაზე. ღონისძიებას მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები, ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენელი დაუცხოელი სტუმრები ესწრებოდნენ. [post_title] => ქობულეთში ახალი ვიზიტორთა ცენტრი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-akhali-vizitorta-centri-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:01:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:01:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144877 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-10 15:11:41 [post_date_gmt] => 2017-07-10 11:11:41 [post_content] => ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს. ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ბათუმის ბულვარში ქართულ ცეკვას არ კრძალავენ, და ვიდეოს მსგავსი შინაარსით ფორმულირება პროვოკაციულია. ბულვარის ადმინისტრაციის განმარტებით, კონკრეტულ შემთხვევაში, მოქალაქეებს მხოლოდ ადგილის შეცვლისკენ მოუწოდა დაცვის პოლიციამ, რადგან ცენტრალური სავალი ნაწილი იყო გადაკეტილი. "გუშინ, გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ ავტორი მიზანმიმართულად აჟღერებს ინფორმაციას, რომელიც სიმართლეს არ შესაბამება: თითქოს, ბათუმის ბულვარში „ქართულ ცეკვას" კრძალავენ. ბულვარის ადმინისტრაცია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მსგავსი ფორმულირება არის არამარტო არასწორი შეფასება, შეიძლება ითქვას პროვო კაციული და არასახელმწიფოებრივიც. ქართული ცეკვის აკრალვა არც სამართალში და არც ბულვარის ადმინისტრაციის თუ დაცვის სამსახურის წარმოდგენაშიც კი არ დაშვებულა. უფრო მეტიც, ივლისი აგვისტოს პერიოდში, გასული ტურისტული სეზონების მსგავსად, აჭარის კულტურის სამინისტროს მიერ არაერთი კონცერტის ჩატარება იგეგმება, რომლებშიც სწორედ ადგილობრივი ფოლკლორული ჯგუფები მიიღებენ მონაწილეობას. გავრცელებულ ვიდეოში ადგილი ჰქონდა, დაცვის პოლიციის მიერ მითითებას, რომ აღნიშნულ ადგილზე არ იყო მიზანშეწონილი გზის გადაკეტვა და უნდა გადასულიყვნენ სხვა სივრცეში, რადგან ეს არის ბულვარის შესავლელი ცენტრალური სავალი ნაწილი, საზოგადოებრივი სივრცე, რომლითაც ყველა სარგებლობს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა დაცვის პოლიციის პრეროგატივაა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ტერიტორიაზე მოწყობილია ბათუმის ბულვარის ყველასათვის საყვარელი და სავიზიტო ბარათი - მოცეკვავე შადრევნები, რომელიც სპეციალურ მუსიკალურ პროგრამას მოიცავს. ბათუმის ბულვარში საკმაოდ დიდი სივრცეა იმისათვის, რომ სავალი ნაწილი არ გადაიკეტოს და არც სხვა არსებულ ატრაქციას შეეშალოს ხელი. მოვუწოდებთ ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს და ქალაქის სტუმარს, ნუ აჰყვებიან მსგავს პროვოკაციებს და დაეწრონ 15 ივლისიდან ბათუმის ბულვარში, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში გამართულ ქართული ცეკვისა და სიმღერის უფასო კონცერტებს, რომლებიც სწორედ ჩვენი კულტურის პოპულარიზაციას ემსახურება", – ნათქვამია ბულვარის განცხადებაში. იხილეთ ვიდეო, რომელმაც სოციალურ ქსელში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია: 