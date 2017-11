რამდენიმე ქალაქში არჩევნების მეორე ტური იმართება – რა დარღვევები ფიქსირდება დილიდან?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => archevnebis-meore-turi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186390 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => archevnebis-meore-turi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186390 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => archevnebis-meore-turi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => archevnebis-meore-turi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186390) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,5271) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184127 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-06 12:18:51 [post_date_gmt] => 2017-11-06 08:18:51 [post_content] => არჩევნებთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება 47 საქმეზე დაიწყო, აქედან 9 საქმეზე შეწყდა და გარკვეული საქმეები არის მიმდინარე, - ამის შესახებ "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" წარმომადგენელმა ლელა ტალიურმა უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც მისი თქმით, კომისიის წევრებს პროკურატურის წარმომადგენლებმა არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების თაობაზე ინფორმაცია გააცნო. მისი თქმით, დღევანდელ სხდომაზე საუბარი იყო კონკრეტულად რეკომენდაციაზე, რომელიც, ალბათ, გამოიცემა კომისიის მიერ იმასთან დაკავშირებით, რომ მესამე პირებს არ ჰქონდეთ სამაგიდო სიებზე წვდომა იმ მიზნით, რომ მათ დაამუშაონ სიებიდან მიღებული ინფორმაცია, პერსონალური მონაცემები, ინფორმაცია ამომრჩეველზე სავარაუდო კონტროლის მიზნით. მისივე თქმით, პროკურატურამ წარმოადგინა სტატისტიკა მათ მიერ დაწყებული გამოძიებების შესახებ "ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ 47 საქმეზე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება არჩევნების ჭრილში, აქედან 9 საქმეზე გამოძიება შეწყდა და გარკვეული საქმეები არის მიმდინარე. დასახელდა ციფრი, თუ რამდენი პირის მიმართ იქნა ბრალი წაყენებული არჩევნებთან დაკავშირებით ჩადენილი კანონდარღვევების გამო",- განაცხადა ტალიურმა. არჩევნებთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება 47 საქმეზე დაიწყო - ლელა ტალიური
თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების მეორე ტური 12 ნოემბერს გაიმართება. არჩევნების მეორე ტურის თარიღი ცესკო-ს დღევანდელი სხდომის მიმდინარეობისას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ, გამოაცხადა. მეორე ტური 1 თვითმმართველ ქალაქში - ქუთაისში და 5 თვითმმართველ თემში - მარტვილში, ბორჯომში, ოზურგეთში, ხაშურსა და ყაზბეგში გაიმართება. ქუთაისის მერობის არჩევნების მეორე ტურში „ქართული ოცნების" კანდიდატი გიორგი ჭიღვარია და „ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე მონაწილეობენ. მარტვილში - მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი ალექსანდრე გრიგალავა და „ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანდიდატი მამუკა დანელია. ბორჯომის მერობისთვის „ქართული ოცნების" კანდიდატი ლევან ლიპარტია და „პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატი ზაზა ჩაჩანიძემ იბრძოლებენ. ოზურგეთში მეორე ტური „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატს ბეგლარ სიორიძესა და დამოუკიდებელ კანდიდატს კონსტანტინე შარაშენიძეს შორის გაიმართება. ხაშურში მეორე ტურში მონაწილეობენ „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი გიორგი გურასპაშვილი და დამოუკიდებელი კანდიდატი რამაზ ნოზაძე. ყაზბეგის მერობისთვის კი „ქართული ოცნების" კანდიდატი ალექსანდრე ზაგაშვილი და „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა - დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველოს" კანდიდატი სანდრო ყამარაული იბრძოლებენ. მიუხედავად "ნაციონალური მოძრაობის" ბოიკოტისა, საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, ქუთაისსა და მარტვილში მეორე ადგილზე გასული „ნაციონალური მოძრაობის" კანდიდატები საარჩევნო ბიულეტენებში მაინც იქნებიან წარმოდგენილი. არჩევნების მეორე ტური 12 ნოემბერს გაიმართება
არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები ბათილ ბიულეტენებს უნდა მიეთვალოს, - ამის შესახებ თიანეთში "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატმა ლელა ქიტესაშვილმა მე-19 საოლქო კომისიის გადაწყვეტილების საპასუხოდ განაცხადა. როგორც ლელა ქიტესაშვილი ამბობს, 6 ბიულეტენი დაიკარგა და აღნიშნულ ბიულეტენებს შესაძლოა გავლენა ექონია არჩევნების შედეგზე. " არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები შეიძლება ბათილ ბიულეტენებს მიეთვალოს. ეს ახდენს გავლენას შედეგზე და თუ საოლქო კომისია ვერ იკვლევს დარღვევას, აუცილებელია ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები. ჩვენ გვაქვს ერთდღიანი ვადა და აუცილებლად გავასაჩივრებთ," - განაცხადა ლელა ქიტესაშვილმა. თიანეთის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით საოლქო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა. ოქმის მიხედვით, ძალაში დარჩა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც არჩევნებში გამარჯვებულად თამაზ მეჭიაური გამოცხადდა. აუცილებელია, ჩატარდეს ახალი არჩევნები - ლელა ქიტესაშვილი
არჩევნებთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება 47 საქმეზე დაიწყო, აქედან 9 საქმეზე შეწყდა და გარკვეული საქმეები არის მიმდინარე, - ამის შესახებ "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" წარმომადგენელმა ლელა ტალიურმა უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც მისი თქმით, კომისიის წევრებს პროკურატურის წარმომადგენლებმა არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების თაობაზე ინფორმაცია გააცნო. მისი თქმით, დღევანდელ სხდომაზე საუბარი იყო კონკრეტულად რეკომენდაციაზე, რომელიც, ალბათ, გამოიცემა კომისიის მიერ იმასთან დაკავშირებით, რომ მესამე პირებს არ ჰქონდეთ სამაგიდო სიებზე წვდომა იმ მიზნით, რომ მათ დაამუშაონ სიებიდან მიღებული ინფორმაცია, პერსონალური მონაცემები, ინფორმაცია ამომრჩეველზე სავარაუდო კონტროლის მიზნით. მისივე თქმით, პროკურატურამ წარმოადგინა სტატისტიკა მათ მიერ დაწყებული გამოძიებების შესახებ "ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ 47 საქმეზე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება არჩევნების ჭრილში, აქედან 9 საქმეზე გამოძიება შეწყდა და გარკვეული საქმეები არის მიმდინარე. დასახელდა ციფრი, თუ რამდენი პირის მიმართ იქნა ბრალი წაყენებული არჩევნებთან დაკავშირებით ჩადენილი კანონდარღვევების გამო",- განაცხადა ტალიურმა. 