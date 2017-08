რამდენიმე ქუჩაზე მოძრაობა დროებით შეიზღუდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => transporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151076 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => transporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151076 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => transporti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => transporti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151076) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (203,1296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149851 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-28 14:04:51 [post_date_gmt] => 2017-07-28 10:04:51 [post_content] => კომპანია B.N.G-მ საქართველოში ინოვაციური ტექნოლოგია - Rinophalt-ი შემოიტანა. ტექნოლოგია ასფალტზე სპეციალური ხსნარის მოსხმას გულისხმობს, რაც მის სიცოცხლისუნარიანობას ზრდის. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ერთჯერადი გამოყენების შემდეგ ასფალტის საფარს 50%-ით უხანგრძლივდება სიცოცხლისუნარიანობა, ხოლო მეორედ გამოყენების შემდეგ, 100%-ით. თბილისში პირველად, აღნიშნული ხსნარი საცდელ რეჟიმში, ვაჟა ფშაველას გამზირის მონაკვეთზე მოესხა (ასათიანის ქუჩის კვეთასთან) როგორც „ფორტუნას“ თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში განუცხადეს, ასფალტის ეს მონაკვეთი თბილისში გუშინ დამუშავდა, ახლა კი მერია შედეგებს ელის. „საცდელად დამუშავდა ეს მონაკვეთი, რა თქმა უნდა, უსასყიდლოდ. ჩატარდება სპეციალური ტესტი და თუ მართლად, ისეთი ეფექტური აღმოჩნდება, როგორც ამბობენ, შესაძებელია უკვე მისი სხვა მონაკვეთებზე გამოყენება“, – განაცხადეს კეთილმოწყობის სამსახურში. მათივე თქმით, აღნიშნული ტექნოლოგიით ასფალტის დამუშავების შემდეგ, შესაძლოა გზებმა 30-40 წლის განმავლობაში გაძლოს, რაც ინსფრასტრუქტურულ ხარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. თბილისში ასფალტის დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგია დატესტეს

თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსთან გივი კუბლაშვილთან და სამგორის გამგებელთან გიორგი ბაგრატიონთან ერთად, აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. გზის კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოებს თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური ახორციელებს. სამუშაოების ფარგლებში, ახალი ბაზალტის ბორდიურებით მოეწყობა ტროტუარები, მოხდება ძველი ასფალტის დემონტაჟი და დაიგება ახალი, ორფენიანი საფარი. რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.5 მლნ ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია შპს "ენკო" შეასრულებს. ,,ეს გზა ძალიან დაზიანებული იყო და კეთდება კაპიტალურად. იგება ასფალტის ორი ფენა. სამუშაოები ძირითადად ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს, რათა დღისით ხელი არ შევუშალოთ საგზაო მოძრაობას. ზაფხულის პერიოდს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ გზის აღსადგენად", - განაცხადა დავით ნარმანიამ. კახეთთან დამაკავშირებელი გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 12 ივლისს დაიწყო და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. რა სამუშაოები მიმდინარეობს აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინამდე?

სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს, რომ თბილისში, არაყიშვილის და აბაშიძის კუთხეში, დედა ორი მცირეწლოვანი შვილით, ღამეს ქუჩაში ათევს. მომხმარებლები ოჯახს ეძებენ, რომ მათ დაეხმარონ, თუმცა უშედეგოდ. " ესეთი მძიმე სურათი ალბათ არც მინახავს, რამაც ჩემზე ძალიან იმოქმედა და დარწმუნებული ვარ ზუსტად იგივე განცდა გექნებათ ყველას. ძალიან რთულია სიტყვებით ან თუნდაც სურათებით იმ სიტუაციის სიმძიმის აღწერა რაც მე ვნახე! შუა ქუჩაში, იქ სადაც ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი დადის ჩვენს თვალწინ ტროტუარზე სძინავთ ამ ადამიანებს! ეს სურათები ჩემი გადაღებული არ არის მომერიდა გადაღება, მაგრამ აღმოვაჩინე ჩემი მეგობრის ფბ-ზე. არ ვიცი ვის ეხება ან ვინ უნდა მოაგვაროს ეს საკითხი, მაგრამ გთხოვთ ყველას გააზიარეთ, რათა მივიდეს იმ ადამიანებამდე, ვისაც შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება ან ჩვენ თვითონ მოვიფიქროთ რითი დავეხმაროთ ამ ოჯახს...", – წერს სოციალურ ქსელში დავით ყიფიანი. ამ ოჯახს ეძებს თბილისის მერიაც. "ფორტუნას" დედაქალაქის მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურში განუცხადეს, რომ ამ ოჯახის შესახებ რამდენიმე კვირის წინ, სოციალური ქსელიდან შეიტვეს, თუმცა ადგილზე გასულს არავინ დახვდათ. მათი თქმით, გამგეობის წარმომადგენლებმა ამ ფოტოების და "ფეისბუქში" გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად, ვერავინ იპოვეს. "რამდენჯერმე გავიდნენ გამგეობის წარმომადგენლები ადგილზე და ვერ ნახეს ვერავინ. პირველად ეს ფოტოები რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა. არ ვიცი ვინ ავრცელებს ამ ინფორმაციას და რას ემსახურება", – განაცხადეს მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურში. მათ ასევე განმარტეს, რომ მერიას დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი არ აქვს, შესაბამისად ოჯახის გადაყვანას თავშესაფარში ვერც შეძლებდნენ. თბილისში დედას ორი შვილით ტროტუარზე სძინავს - "ასეთი მძიმე სურათი ალბათ არც მინახავს" კომპანია B.N.G-მ საქართველოში ინოვაციური ტექნოლოგია - Rinophalt-ი შემოიტანა. ტექნოლოგია ასფალტზე სპეციალური ხსნარის მოსხმას გულისხმობს, რაც მის სიცოცხლისუნარიანობას ზრდის. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ერთჯერადი გამოყენების შემდეგ ასფალტის საფარს 50%-ით უხანგრძლივდება სიცოცხლისუნარიანობა, ხოლო მეორედ გამოყენების შემდეგ, 100%-ით. თბილისში პირველად, აღნიშნული ხსნარი საცდელ რეჟიმში, ვაჟა ფშაველას გამზირის მონაკვეთზე მოესხა (ასათიანის ქუჩის კვეთასთან) როგორც „ფორტუნას" თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში განუცხადეს, ასფალტის ეს მონაკვეთი თბილისში გუშინ დამუშავდა, ახლა კი მერია შედეგებს ელის. „საცდელად დამუშავდა ეს მონაკვეთი, რა თქმა უნდა, უსასყიდლოდ. ჩატარდება სპეციალური ტესტი და თუ მართლად, ისეთი ეფექტური აღმოჩნდება, როგორც ამბობენ, შესაძებელია უკვე მისი სხვა მონაკვეთებზე გამოყენება", – განაცხადეს კეთილმოწყობის სამსახურში. მათივე თქმით, აღნიშნული ტექნოლოგიით ასფალტის დამუშავების შემდეგ, შესაძლოა გზებმა 30-40 წლის განმავლობაში გაძლოს, რაც ინსფრასტრუქტურულ ხარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს.

თბილისში ასფალტის დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგია დატესტეს