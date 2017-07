რამდენიმე საინტერესო იდეა სამზარეულოს მოსაწყობად

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samzareulo [1] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148708 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samzareulo [1] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148708 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8189 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samzareulo [1] => interieris-dizaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samzareulo [1] => interieris-dizaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148708) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14179,8189) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143506 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-04 15:43:47 [post_date_gmt] => 2017-07-04 11:43:47 [post_content] => სოლოლაკში ახალი კარაოკე-ბარი Check In გაიხსნა. ობიექტი ლეონიძის ქუჩა #8-ში მდებარეობს და აქ ამ ეტაპზე 9 ადამიანია დასაქმებული. როგორც ”ფორტუნას” Check In-ის დამფუძნებელმა და დირექტორმა ირმა სამხარაძემ განუცხადა, კარაოკე-ბარი მომხმარებელს ევროპულ და ქართულ სამზარეულოს სთავაზობს. ”გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი კერძები როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური სამზარეულოებიდან. რაც მთავარია, კერძები უმაღლესი ხარისხის პროდუქციით მზადდება, ფასები კი საშუალო სეგმენტზეა გათვლილი- ანუ საკმაოდ ხელმისაწვდომია”, - განაცხადა Check In-ის დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, გარდა გემრიელი კერძების დაგემოვნებისა, Check In აქ მისულ სტუმრებს მრავალფეროვან მუსიკალურ პროგრამასა და გართობასაც სთავაზობს. ”ჩვენთან ცოცხალი ბენდები უკრავენ ყოველ საღამოს. გარდა ამისა, ხშირად ვმართავთ ჩვენი კლიენტებისთვის კონკურსებს და ვათამაშებთ პრიზებს”, - აღნიშნა ირმა სამხარაძემ. ცნობისთვის, კარაოკე-ბარი Check In 20:00 საათზე იწყებს მუშაობას და ბოლო კლიენტამდე, დილის 4-5 საათამდე მუშაობს. სოლოლაკში კარაოკე-ბარი Check In გაიხსნა [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="140459,140460"] * ჰამაკი - მედიტაციის და მშვიდ გარემოში დასვენების მოყვარულებს ჰამაკში შეუძლიათ ნებივრობა. დაკიდეთ ჰამაკი აივანზე, მოიმარაგეთ ხილი, გამაგრილებელი სასმელი და დატკბით ცხოვრებით! * მცენარეები - თუ აივანი ზედმეტად ცხელი და მზიანია, შეგიძლიათ ვაზი, სურო ან სხვა ხვიარა მცენარე მოაშენოთ. მართალია, ნებისმიერი მცენარის გაზრდას დრო სჭირდება, მაგრამ ცოტა მოითმინეთ და საკუთარი ხელით შექმნილი ორანჟერია მართლაც გაგახარებთ, მითუმეტეს რომ "ბუნებრივი ფარდა" მზისგანაც დაგიცავთ და სიგრილესაც შეინარჩუნებს. * სავარძელი და წიგნები - ზაფხულის გრილ საღამოს განსაკუთრებით სასიამოვნოა აივანზე რბილ სავარძელში კომფორტულად მოწყობა და საინტერესო წიგნის წაკითხვა. დადგით აივანზე პატარა წიგნის კარადა, სავარძელი, პატარა პუფი ან შედარებით დიდი ზომის ბალიშები და ისიამოვნეთ შვებულებით! * კაბინეტი - საიდუმლო არაა, რომ საუკეთესო სამსახური - კარგად ანაზღაურებადი ჰობია. თუ სახლში მუშაობის საშუალება გაქვთ, მოიწყვეთ კაბინეტი აივანზე, რადან სუფთა ჰაერი შრომისუნარიანობასაც ზრდის და განწყობასაც საგრძნობლად აუმჯობესებს. თუმცა, გაუფრთხილდით ტექნიკას და ავეჯს, რომელიც თქვენს არყოფნაში თავისუფლად შეიძლება დააზიანოს როგორც სიცხემ, ისე ძლიერმა წვიმამ. სტუდიას, რომელიც ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ყველაზე ფეშენებელური რაიონის - თრაიბეკის უღიმღამო შენობის ბოლო სართულზეა მოთავსებული, იმდენად ხელსაყრელი მდებარეობა აღმოაჩნდა, რომ პროექტის ავტორებმა მარტივად შექმნეს მისი უნიკალური ექსტერიერი ჰუძონზე ხედით, რაც ძალიან დიდი იშვიათობაა ნიუ-იორკისთვის. მართალია, ნიუ-იორკში საკმაოდ რთულია ღია სივრცის მოძიება, მაგრამ მისი მოწყობა თავისუფლად შეიძლება ბინაში, მაშინაც კი, თუ დიზაინერებს სახურავის მოხსნა და ბაღის - ნამდვილი ოაზისის შუშის კუბში მოწყობა მოუწევთ. არქიტექტორმა სახურავზე მოწყობილი ბაღის, ინტერიერთან დაკავშირება გადაწყვიტა და მისი ნაწილი ბინაში შემოიტანა, რითაც ბინის მფლობელებს სახურავზე თავისუფლად გასვლის საშუალება მისცა. [gallery royalslider="1" ids="127754,127752,127750,127751,127753,127755,127756"] ვინტაჟური ავეჯი და თანამედროვე ნივთები ბინისთვის სპეციალური შეკვეთით დამზადდა. დიზაინერმა ენდრიუ ფრანცმა და მისმა კომპანიამ დივანის და პატარა მაგიდის პროექტი შეიმუშავეს, ვინტაჟი დანიელ დიზაინერებს ეკუთვნით, ჭაღი კი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის ყოფილ შენობიდანაა. ბინის ყოფილმა მფლობელებმა სახურავი უცვლელად დატოვეს, ახალმა ბინადრებმა კი, სახურავზე ბაღი მოაწყვეს თავისი ტერასით, სადაც თავისუფლად მოთავსდა სავარძლები და პატარა მაგიდა, მოძრავი სახურავი კი, ბაღის ნაწილს ფარავს და მას წვიმისა და თოვლისგან იცავს. 1980-იან წლებში შენობაში "ლოფტი" გაკეთდა, მანამდე კი, საწყობი იყო აგურის უზარმაზარი, გუდრონით დაფარული კედლებით სიგრილის უკეთ შესანარჩუნებლად. ბინის ახლმა მფლობელებმა აგურის კედლების შენარჩუნება მოიდომეს და გუდრონის მოცილებასაც უამრავი დრო და ენერგია დაახარჯეს, მერე კი, შემოსასვლელში სპეციალური შეკვეთით დამზადებული კარადა და სკამები დადგეს და დეკორატიული გისოსით ბინის ნაწილს სტუდიის დანარჩენი სივრცისგან გამოჰყვეს. ადრე ბინაში სახურავის ფორმის წყალობით, საკმაოდ დაბალი მეზონინი (სახლის ზედა სართულზე დაშენებული არასრული სართული) იყო, რომელიც არქიტექტორმა სხვა კედელზე გადაიტანა და მის ადგილას სამზარეულო თავისი სასადილო ოთახით მოაწყო. შიდა ფანჯრებით სტუმრებისთვის განკუთვნილი საძინებელია გამოყოფილი. პირსაბანის პატარა კარადა აბაზანაში თხილის ხისგანაა გაკეთებული, კედელი კი, სხვადასხვა ფერის ფილებით მოპირკეთდა. პატარა სკამი მთლიანი ხის ნაჭრისგანაა გაკეთებული, კარადები თავისი ტყავის სახელურებით კი, სპეციალური დაკვეთით შეიქმნა. დაკიდული ბაღი ტერასაზე - როგორ მოვაწყოთ ნამდვილი ოაზისი და შევიქმნათ მყუდრო გარემო 