“რამდენიმე თვეც და და წავალთ ნაყინის საჭმელად”-თეა წულუკიანის შვილის კიდევ ერთი ფოტო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => meri-kakulia [2] => nugo-kakulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139974 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => meri-kakulia [2] => nugo-kakulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139974 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 717 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => meri-kakulia [2] => nugo-kakulia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => meri-kakulia [2] => nugo-kakulia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139974) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16649,16650,717) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117026 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-23 11:31:24 [post_date_gmt] => 2017-03-23 07:31:24 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს შვილის დაბადება მიულოცა. "მინდა, ჩვენს კოლეგას, თეა წულუკიანს მივულოცო ქალიშვილის შეძენა და ვუსურვო ჯანმრთელობა, როგორც ქალიშვილს, ასევე დედას - ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელ ადამიანს", - განაცხადა პრემიერმა. თეა წულუკიანს ქალიშვილი, მერი კაკულია 18 მარტს შეეძინა. [post_title] => პრემიერი თეა წულუკიანს შვილის დაბადებას ულოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-tea-wulukians-shvilis-dabadebas-ulocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-23 11:31:24 [post_modified_gmt] => 2017-03-23 07:31:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117026 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 116344 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-20 17:38:15 [post_date_gmt] => 2017-03-20 13:38:15 [post_content] => თეა წულუკიანი გინეკოლოგ დავით გაგუას და მის კლინიკას მადლობას უხდის უპრობლემო მშობიარობისთვის. იუსტიციის მინისტრი სამშობიაროს მიერ "ფესბუქზე" ატვირთული მისი შვილის ფოტოს აზიარებს : "მერის და ჩვენი, მშობლების სახელით დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ დავითს და დავით გაგუას კლინიკის თითოეულ თანამშრომელს, რომლებმაც პირველი საათები და დღეები გაგვინათეს და გაგვიადვილეს. მერი კი ყველას მადლობას უხდის, ვინც მას დაბადება მოულოცა! 3 კილო, 49 სმ," - წერს წულუკიანი. თეა წულუკიანი და ნუგზარ კაკულია მშობლები 18 მარტს გახდნენ, მათ გოგონა, მერი შეეძინათ. [post_title] => "მერი კაკულია, 3 კგ, 49 სმ" - თეა წულუკიანი შვილის პირველ ფოტოს აზიარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meri-kakulia-3-kg-49-sm-tea-wulukiani-shvilis-pirvel-fotos-aziarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-20 17:38:15 [post_modified_gmt] => 2017-03-20 13:38:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115973 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-18 17:02:45 [post_date_gmt] => 2017-03-18 13:02:45 [post_content] => იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი დედა გახდა. როგორც ცნობილი გახდა, წულუკიანს გოგონა დღეს შეეძინა. ბავშვს მარიამი დაარქვეს. [post_title] => თეა წულუკიანი დედა გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tea-wulukiani-deda-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-18 17:06:09 [post_modified_gmt] => 2017-03-18 13:06:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 117026 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-23 11:31:24 [post_date_gmt] => 2017-03-23 07:31:24 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს შვილის დაბადება მიულოცა. "მინდა, ჩვენს კოლეგას, თეა წულუკიანს მივულოცო ქალიშვილის შეძენა და ვუსურვო ჯანმრთელობა, როგორც ქალიშვილს, ასევე დედას - ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელ ადამიანს", - განაცხადა პრემიერმა. თეა წულუკიანს ქალიშვილი, მერი კაკულია 18 მარტს შეეძინა. [post_title] => პრემიერი თეა წულუკიანს შვილის დაბადებას ულოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-tea-wulukians-shvilis-dabadebas-ulocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-23 11:31:24 [post_modified_gmt] => 2017-03-23 07:31:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117026 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 30 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4e848629abc8a14e7f1d8910eae71546 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )