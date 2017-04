რას იცვამენ ვარსკვლავები გაზაფხულზე: 12 მთავარი ტრენდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122211 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122211 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 679 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122211) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (679) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118895 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-31 10:57:04 [post_date_gmt] => 2017-03-31 06:57:04 [post_content] => ამერიკულმა მოდურმა კომპანიამ Rothy's-მა გადამუშავებული წყლის პოლიეთილენის ბოთლებისგან ფეხსაცმლის წარმოება დაიწყო. 3D საქსოვი მანქანის მეშვეობით, ერთი ცალი ფეხსსაცმლის შექმნას მხოლოდ ექვსი წუთი სჭირდება. “ბოთლებს ვუკეთებთ სტერილიზაციას, ცხელ წყალში ვამუშავებთ, ამის შემდეგ ის ნაწევრდება და გარდაიქმნებიან ძალიან რბილ, ბოჭკოვან მასალად“, – განაცხადა კომპანია Rothy's–ის წარმომადგენელმა. ფეხსაცმელები კარბონისგან თავისუფალ, გადამუშავებულ კაუჩუკს შეიცავს. მისი მანქანაში გარეცხვაც შესაძლებელია. პოლიეთილენის ბოთლებისგან დამზადებული ფეხსაცმელების ფასი 100 ევროდან იწყება. ამ ფეხსაცმელებმა გვინეტ პელტროუს ყურადღებაც მიიპყრო. ბოთლებისგან დამზადებული ფეხსაცმელები, ფერების ფართო არჩევანითაც გამოირჩევა. ღია ციფერი, წითელი, ვარდისფერი, ნაცრისფერი – ეს ის ფერებია, რომლებიც მომხმარებელში პოპულარობით სარგებლობს. ყოველდღიური, მოდური, პრაქტიკული და რაც მთავარია ეკო–მეგობრული ფეხსაცმელების შეძენა ონლაინ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გამოყენებული ბოთლებიდან მოდურ ფეხსაცმელებამდე – ამერიკული კომპანიის წამოწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamoyenebuli-botlebidan-modur-fekhsacmelebamde-amerikuli-kompaniis-wamowyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 12:13:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 08:13:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118895 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111676 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-28 11:31:43 [post_date_gmt] => 2017-02-28 07:31:43 [post_content] => „ვიქტორია სეკრეტის“ „ანგელოზმა“ რომი სტრიჯმა, რომელიც პოდიუმზე მუდმივად მსოფლიოს ცნობილი დიზაინერების სამოსით აღაფრთოვანებს პუბლიკას, გასულ უქმეებზე ყურადღება წითელი ტყავის სამოსით მიიქცია. გამოცემა „ვოგის“ ინფორმაციით, სამოსი ქართველი დიზაინერის, თამუნა ინგოროყვას 2016 წლის შემოდგომის კოლექციიდან არის. „ვოგი“ წერს, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში კავკასიიდან მოდა ძალიან სწრაფად იჭრება მსოფლიო მოდის სამყაროში. სავარაუდოდ, სტრიჯი ქართველი დიზაინერის სამოსით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც „ვიქტორიას“ მოდელი, დაუტცენ კრეზი ნახა ინგოროყვას სამოსით, ან - მაშინ, როდესაც ბელა ჰადიდმა ჩაიცვა ქართველი დიზაინერის კოლექციიდან. „ქართული სამოსით სულ უფრო მეტი სუპერმოდელი ჩნდება მსოფლიოს ქუჩის სტილის რუკაზე. მოდის თვე ამ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩანს, ძალიან დიდი წარმატებებით იწყება,“ - წერს „ვოგი“. [gallery link="file" columns="5" ids="111691,111692,111693,111694,111695"] [post_title] => "ვიქტორია სეკრეტის" მოდელები თამუნა ინგოროყვას სამოსით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-sekretis-modelebi-tamuna-ingoroyvas-samosit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-28 14:47:19 [post_modified_gmt] => 2017-02-28 10:47:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 109490 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-17 23:21:30 [post_date_gmt] => 2017-02-17 19:21:30 [post_content] => საბერძნეთმა Gucci-ის აკროპოლისის გამოყენებაზე სასტიკი უარი უთხრა. ხელისუფლების აზრით, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთან მოდის ჩვენების გამართვა მიუღებელია. იტალიური მოდის სახლი გეგმავდა გრანდიოზული დეფილეს მოწყობას, რომელსაც 300-მდე სტუმარი დაესწრებოდა და შოუს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აჩვენებდნენ. ბრენდი მზად იყო, რომ კულტურული ძეგლის პატივისცემის ნიშნად საბერძნეთისთვის 2 მილიონი ევრო გადაერიცხა. ამ თანხას ქვეყანა ისტორიული ძეგლის სარესტავრაციოდ გამოიყენებდა. თუმცა, საბერძნეთი ვერც ამ შემოთავაზებამ ვერ მოხიბლა. როგორც ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, აკროპოლისი არის მსოფლიოს მემკვიდრეობა, რომელიც კაციობრიობის საკუთრებაა და კომერციული შეთანხმებების დადება დაუშვებელია. [post_title] => საბერძნეთის ხელისუფლების უარი მოდის სახლს - Gucci აკროპოლისთან ჩვენებას ვერ გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saberdznetis-khelisuflebis-uari-modis-sakhls-gucci-akropolistan-chvenebas-ver-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 23:28:01 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 19:28:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109490 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 118895 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-31 10:57:04 [post_date_gmt] => 2017-03-31 06:57:04 [post_content] => ამერიკულმა მოდურმა კომპანიამ Rothy's-მა გადამუშავებული წყლის პოლიეთილენის ბოთლებისგან ფეხსაცმლის წარმოება დაიწყო. 3D საქსოვი მანქანის მეშვეობით, ერთი ცალი ფეხსსაცმლის შექმნას მხოლოდ ექვსი წუთი სჭირდება. “ბოთლებს ვუკეთებთ სტერილიზაციას, ცხელ წყალში ვამუშავებთ, ამის შემდეგ ის ნაწევრდება და გარდაიქმნებიან ძალიან რბილ, ბოჭკოვან მასალად“, – განაცხადა კომპანია Rothy's–ის წარმომადგენელმა. ფეხსაცმელები კარბონისგან თავისუფალ, გადამუშავებულ კაუჩუკს შეიცავს. მისი მანქანაში გარეცხვაც შესაძლებელია. პოლიეთილენის ბოთლებისგან დამზადებული ფეხსაცმელების ფასი 100 ევროდან იწყება. ამ ფეხსაცმელებმა გვინეტ პელტროუს ყურადღებაც მიიპყრო. ბოთლებისგან დამზადებული ფეხსაცმელები, ფერების ფართო არჩევანითაც გამოირჩევა. ღია ციფერი, წითელი, ვარდისფერი, ნაცრისფერი – ეს ის ფერებია, რომლებიც მომხმარებელში პოპულარობით სარგებლობს. ყოველდღიური, მოდური, პრაქტიკული და რაც მთავარია ეკო–მეგობრული ფეხსაცმელების შეძენა ონლაინ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გამოყენებული ბოთლებიდან მოდურ ფეხსაცმელებამდე – ამერიკული კომპანიის წამოწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamoyenebuli-botlebidan-modur-fekhsacmelebamde-amerikuli-kompaniis-wamowyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 12:13:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 08:13:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118895 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 24 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 842f4d3dde57dde5e04fc674fffe0bc5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )