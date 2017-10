რას წერენ ცნობილი ადამიანები ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174168 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174168 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20158 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174168) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20158) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174157 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 22:12:34 [post_date_gmt] => 2017-10-11 18:12:34 [post_content] => “გულის სიღრმემდე შემძრა ქართული კინოს ბრწყინვალე ვარსკვლავის, ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ,” - საქართველოს პრეზიდენტი ლიკა ქავჟარაძის ოჯახსა და ახლობლებს თანადგომას უცხადებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილი „ფეისბუქის“ ოფიციალურ გვერდზე წერს. „სიცოცხლეშივე ლეგენდად შერაცხული ლიკა ქავჟარაძე იმ იშვიათთაგანი იყო, ვინც ეკრანზე გამოჩენიდან მოყოლებული, უწყვეტად სარგებლობდა თითოეული ქართველის უპირობო სიყვარულითა და პატივისცემით. მთელ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად პატივს მივაგებ მის ხსოვნას და თანადგომას ვუცხადებ მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს,“- წერს გიორგი მარგველაშვილი. ცნობილი ქართველი მსახიობი, ლიკა ქავჟარაძე , აბაშიძის ქუჩაზე, საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ახლობლების ინფორმაციით, იგი სახლში მარტო იმყოფებოდა. გულის სიღრმემდე შემძრა ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ - გიორგი მარგველაშვილი

აბაშიძის ქუჩაზე მსახიობ ლიკა ქავჟარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისი მეგობრები იკრიბებიან. როგორც გარდაცვლილი მსახიობის სახლიდან გამოსვლის შემდეგ ლიკა ქავჟარაძის მეგობარმა, ზაზა კოლელიშვილმა, განაცხადა, ლიკა ქავჟარაძე გარდაცვალების მომენტში სახლში მარტო იმყოფებოდა. მისივე თქმით, ის გამოფენის მოწყობას გეგმავდა. ზაზა კოლელიშვილის აზრით, მსახიობს არ ჰქონდა რაიმე მიზეზი, რაც სუიციდისკენ უბიძგებდა. „გარდაცვალების მომენტში, როგორც მე ვიცი, ის მარტო იმყოფებოდა სახლში. მისმა ახლობელმა დარეკა პოლიციაში, რადგან ალბათ ის არ პასუხობდა ზარებს. ახლაც გაოგნებული ვარ. ეს არის მოულოდნელი და თავზარდამცემი ამბავი," - განაცხადა ზაზა კოლელიშვილმა. ზაზა კოლელიშვილისთვის ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალება მოულოდნელი აღმოჩნდა

მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში აღნიშნეს, გამოძიება 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ლიკა ქავჟარაძე ცნობილი კინომსახიობია, რომელსაც მაყურებელი კარგად იცნობს, ფილმიდან "ნატვრის ხე". მსახიობს 26 ოქტომბერს 58 წელი უსრულდებოდა. ის 1959 წელს არის დაბადებული. მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე გარდაცვლილი იპოვეს "გულის სიღრმემდე შემძრა ქართული კინოს ბრწყინვალე ვარსკვლავის, ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ," - საქართველოს პრეზიდენტი ლიკა ქავჟარაძის ოჯახსა და ახლობლებს თანადგომას უცხადებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილი „ფეისბუქის" ოფიციალურ გვერდზე წერს. „სიცოცხლეშივე ლეგენდად შერაცხული ლიკა ქავჟარაძე იმ იშვიათთაგანი იყო, ვინც ეკრანზე გამოჩენიდან მოყოლებული, უწყვეტად სარგებლობდა თითოეული ქართველის უპირობო სიყვარულითა და პატივისცემით. მთელ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად პატივს მივაგებ მის ხსოვნას და თანადგომას ვუცხადებ მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს,"- წერს გიორგი მარგველაშვილი. ცნობილი ქართველი მსახიობი, ლიკა ქავჟარაძე , აბაშიძის ქუჩაზე, საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ახლობლების ინფორმაციით, იგი სახლში მარტო იმყოფებოდა.