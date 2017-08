რასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, ჩემთვის უცნობია – გიორგი სიგუა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => giorgi-sigua [2] => dakitkhva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155088 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => giorgi-sigua [2] => dakitkhva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155088 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4540 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => giorgi-sigua [2] => dakitkhva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gem-fest [1] => giorgi-sigua [2] => dakitkhva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155088) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6713,4540,4542) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155073 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-18 19:47:53 [post_date_gmt] => 2017-08-18 15:47:53 [post_content] => ჯემ ფესტის ორგანიზატორ გიორგი სიგუას დაკითხვა ფინანსთა სამინსიტროს საგამოძიებო უწყებაში მიმდინარეობს. ერთსაათიანი შესვენების შემდეგ, GEM Fest-ის ორგანიზატორის დაკითხვა განახლდა. გიორგი სიგუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს მათ მიმართ პრეტენზიები არ აქვს. სიგუამ აღნიშნა, გამოძიება სხვისი ქონების დაზიანების ფაქტზეა დაწყებული. მისივე განცხადებით, მან გამოძიებას ყველა საჭირო დოკუმენტი გადასცა. საგამოძიებო სამსახურს ჩვენს მიმართ არავთარი პრეტენზია არ აქვს, - ამის შესახებ GEM-fest-ის დამფუძნებელმა, გიორგი სიგუამ, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარე დაკითხვის შესახებ, ჟურნალისტებს განუცხადა. სიგუას თქმით, გამოძიება დაწყებულია სხვისი ქონების დაზიანების ფაქტზე და არა იმაზე, რომ ვინმე ორგანიზატორებს ადანაშაულებდეს რამეში. „მე ჯერჯერობით ყველა კითხვაზე გავეცი პასუხი. ეს კითხვები ეხებოდა ფესტივალის ჩატარებას, მათ შორის იყო ფინანსურ საკითხებზე კითხვები, ასევე თანხმების ხარჯების შესახებ - რა ფორმით ხდებოდა ეს ყველაფერი. აშკარად გამოიკვეთა, რომ ძალიან ბევრისთვის გაურკვეველი და გაუგებარია, ეს ერთთვიანი ფესტივალი რა ხილი იყო", - განაცხადა სიგუამ. GEM-fest-ის დამფუძნებელი, გიორგი სიგუა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე იმყოფებოდა. საგამოძიებო სამსახურს ჩვენს მიმართ არავთარი პრეტენზია არ აქვს - გიორგი სიგუა „ჯემ ფესტის" დამფუძნებელი, გიორგი სიგუა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე იმყოფება. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, "ჯემ ფესტის" ფინანსურ საკითხებზე გამოძიება დაიწყო. თუმცა, როგორც სიგუამ დაკითხვაზე შესვლამდე განაცხადა, მისი დაკითხვა ფინანსურ დარღვევებს არ უკავშირდება და დაკითხვაზე გარკვეული ნივთის დაზიანების ფაქტზეა დაბარებული, რომელიც არც „ჯემ ფესტის" ჩატარებას და არც მას უშუალოდ არ ეხება. მისივე თქმით, ის მზადაა გამოძიების ყველა კითხვას პასუხი გასცეს. „როგორც ახლა ადვოკატთან ერთად გავარკვიე, საქმე არ არის აღძრული არც ჩემ და არც „ჯემ ფესტის" წინააღმდეგ, არამედ აღძრულია რაღაც ფაქტზე, რომ ვიღაცას რაღაც ქონება დაუზიანდა, რაშიც ჩვენ არავინ გვადანაშაულებს. ცოტათი გაუგებარია ეს ყველაფერი, ამიტომაც მოვედი აქ და ჩამოვედი საქართველოში, რომ გავარკვიო, რატომ ამოიღეს სრული დოკუმენტაცია ჩვენი ოფისიდან, რატომ წაიღეს კომპიუტერები, რას ეძებენ და რისი პოვნა უნდათ," - განაცხადა გიორგი სიგუამ. რაც შეეხება ფინანსურ დარღვევებს, „ჯემ ფესტის" დამფუძნებელმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მის კომპანიას არც ერთი თეთრი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ მიუღია. „სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფული გადაერიცხათ პირდაპირ იმ არტისტებს, რომლებმაც დაუკრეს "ჯემ ფესტზე", დანარჩენი ფული ჩვენ გადავიხადეთ. რა ფინანსურ დარღვევებზე შეიძლება იყოს საუბარი, წარმოდგენა არ მაქვს, ახლა შევალ და გავარკვევ," - განაცხადა სიგუამ.

გიორგი სიგუა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზეა ჯემ ფესტის ორგანიზატორ გიორგი სიგუას დაკითხვა ფინანსთა სამინსიტროს საგამოძიებო უწყებაში მიმდინარეობს. ერთსაათიანი შესვენების შემდეგ, GEM Fest-ის ორგანიზატორის დაკითხვა განახლდა. გიორგი სიგუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს მათ მიმართ პრეტენზიები არ აქვს. სიგუამ აღნიშნა, გამოძიება სხვისი ქონების დაზიანების ფაქტზეა დაწყებული. მისივე განცხადებით, მან გამოძიებას ყველა საჭირო დოკუმენტი გადასცა.

GEM fest-ის დამფუძნებელ გიორგი სიგუას დაკითხვა გრძელდება