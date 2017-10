რატომ არ ამბობთ, ბუკიკიოს განაცხადებით რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტს პირდაპირ არ ირჩევენ – ზაზა ხუციშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-khucishvili [1] => parlamenti [2] => ana-dolidze [3] => konstitucia [4] => motivirebuli-shenishvnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-khucishvili [1] => parlamenti [2] => ana-dolidze [3] => konstitucia [4] => motivirebuli-shenishvnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 365 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaza-khucishvili [1] => parlamenti [2] => ana-dolidze [3] => konstitucia [4] => motivirebuli-shenishvnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaza-khucishvili [1] => parlamenti [2] => ana-dolidze [3] => konstitucia [4] => motivirebuli-shenishvnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4491,7786,20089,1013,365) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175058 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 14:33:53 [post_date_gmt] => 2017-10-13 10:33:53 [post_content] => "ნაციონალურმა მოძრაობამ” პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ, პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც ფრაქციის თავმჯდომარემ, რომან გოცირიძემ, განაცხადა, ”ნაციონალური მოძრაობა” კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს. " ჩვენ ბოიკოტს ვუცხადებთ ასეთი ძალადობრივი გზით კონსტიტუციის მიღებას და არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას,” - განაცხადა გოცირიძემ. "ამასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ, თქვენ დაგჭირდებათ არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ყველა, დიახაც უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციის დარწმუნება, რომ ეს არ არის ერთპარტიული კუთვნილების დოკუმენტი. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში აღარ დარჩა სასუნთქი ჰაერი, ტროტუარები, აღარ არის პარკები, სადაც დედები გაიყვანენ ბავშვებს, უზარმაზარი კამპანიაა ატეხილი, რომ ხალხი იხრჩობა, მე პირველი ვიქნებოდი, ვინც მხარს დაუჭერდა იმას, რომ ”მწვანეთა პარტია” ყოფილიყო ნამდვილი პარტია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის”, - განაცხადა ანა დოლიძემ. საპარლამენტო უმრავლესობაში ანა დოლიძე იმ განცხადების გამო გააკრიტიკეს, სადაც აღნიშნა, რომ კონსტიტუცია ერთპარტიულია. უმრავლესობაში აღნიშნავენ, რომ მას მხარი 5-მა პარტიამ დაუჭირა. "პოლიტიკაზე საუბარი, დიახაც, იქნება იმიტომ, რომ პატივცემულებო, თქვენი საქმეა პოლიტიკაზე საუბარი. ამიტომ გავაგრძელებ სწორედაც რომ პოლიტიკური და, როცა საჭიროდ ჩავთვლი, იურიდიული არგუმენტების ჩამოთვლას,“ - განაცხადა ანა დოლიძემ. მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ანა დოლიძე არა სამართლებრივ, არამედ პოლიტიკურ არგუმენტებზე საუბრობს. მან ანა დოლიძეს მოიწოდა პრეზიდენტის შენიშვნების იურიდიულ არგუმენტებზე ესაუბრა. 