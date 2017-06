რატომ არ დატოვა ქინქლაძემ სიტი: ქალაქელებში ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => siti [2] => qinqladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140980 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => siti [2] => qinqladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140980 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => siti [2] => qinqladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => siti [2] => qinqladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140980) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1229,452,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140973 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-24 11:04:13 [post_date_gmt] => 2017-06-24 07:04:13 [post_content] => "ბარსელონას" თავდამსხმელი ლიონელ მესი კატალონიურმა მედიამ 2016/17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელა. ეს ამბავი კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიწერა. ადგილობრივი ჟურნალისტები სტადიონზე შეიკრიბნენ და საუკეთესო ფეხბურთელად მესი კარიერაში მეხუთედ დაასახელდა. არგენტინელმა ალდო როვირას სახელობის პრიზი მიიღო, დაჯილდოება კი როვირას გარდაცვალებიდან უკვე მერვე წელია ტარდება. სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად ჟურნალისტებს დაუსახელებიათ ერიკ აბიდალი (2011/12), ხავიერ მასკერანო (2013/14) და ლუის სუარესი (2015/16). მესი გასულ სეზონში 37 გატანილი გოლით გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი და თან ევროპის ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა. მესი მედიამ აღიარა: ჟურნალისტებმა ლეო საუკეთესოდ დაასახელეს "ეს ბოლო შემთხვევაა, როცა პირად ცხოვრებაზე ვსაუბრობ, რადგან ამის გაკეთება არ მიყვარს. ჩვენ ნამდვილად დავშორდით. ეს ორმხრივი გადაწყვეტილება იყო. ამ გოგოთი აღფრთოვანებული ვარ და ძალიან მიყვარს. მას მხოლოდ საუკეთესოს ვუსურვებ", - თქვა დროებით უგელფრენდოდ დარჩენილმა ვარსკვლავმა. ნეიმარი მარკეზინი 2013 წელს გაიცნო. 2014 წელს ფეხბურთელი და 21 წლის მსახიობი დაშორდნენ, მაგრამ 2016 წლის ოლიმპიადის შემდეგ კვლავ აღადგინეს ურთიერთობა. ნეიმარი საცოლეს დაშორდა შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას ქალთა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრა გაიმართა. შვიდი წლის შემდეგ, პირველად, ევროტურნირზე ქართველ გოგონათა კლუბი ითამაშებს. საქართველოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე ქვეყნის ჩემპიონი "მართვე" წარადგენს. შესარჩევი ეტაპის მატჩებს თბილისი უმასპინძლებს. ქუთაისის "მართვე" საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ ჯგუფში ლიტვის "გინტრას", თურქეთის "ქონაკ ბელედიესპორი" და სლოვაკეთის "პარტიზანს" დაუპირისპირდება. მატჩები 22-28 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე ასპარეზობის უფლებას ათ საკვალიფიკაციო ჯგუფში გამარჯვებული კლუბები და ერთი საუკეთესო მეორე ადგილოსანი მოიპოვებენ.

თბილისი ჩემპიონთა ლიგას უმასპინძლებს 