რატომ დაიხურა დემირელის კოლეჯი – ოფიციალური მიზეზები და გაჩენილი კითხვები

„ დრონებთან დაკავშირებით რეგულაციები მთელ ევროპაშია მიღებული. არის ადგილები, სადაც გადაღება არ შეიძლება და ვიცოდი, რომ, ადრე თუ გვიან, ეს რეგულაციები ჩვენთანაც ამოქმედდებოდა და მოულოდნელი არაფერია. უბრალოდ, მუშაობისთვის კარგი იქნებოდა, დაწესებული სიმაღლე უფრო მეტი ყოფილიყო,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ზაზა შუკვანი.

„ნებართვისთვის საჭიროა საფრენი აპარატის დოკუმენტაცია, მფლობელის/ოპერატორის დოკუმენტაცია, საფრენი ლოკაციისა და ქმედებების აღწერა, ნებართვა 45 დღის ვადაში გაიცემა და ფასიანია.დოკუმენტებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული,“ - განმარტავს „ფორტუნასთან“ აკაკი მაისაია.

„ბაღში არდადეგების დაწყების შემდეგ მოვახერხე და ბავშვი საზაფხულო ბაღში დავარეგისტრირე, ჩემმა მეგობარმა კი კერძო ბაღში შეიყვანა დროებით, საზაფხულო ბაღმა ისევე, როგორც კერძო ბაღმა, ივლისის ბოლოს მუშაობა დაასრულა და იძულებული გავხდი, შვებულება ამეღო, რომელიც უკვე სრულად ამომეწურა. იმ პირობებში, როცა ორივე მშობელი ვმუშაობთ, 18 სექტემბრამდე ყოველდღე სხვადასხვა ნათესავის შეწუხება მომიწევს (თუ მათაც ეცლებათ), რომ ნიტა დაიტოვონ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ნინო გედენიძე. „18 სექტემბერს ბაღების დაწყება ისეთივე მიუღებელია, როგორც უსასრულოდ ხანგრძლივი არდადეგები. ბაგა-ბაღები მუშაობას პირველ სექტემბერს თუ არა, სექტემბრის დასაწყისში მაინც უნდა იწყებდნენ, რადგან კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებული მშობლების შვებულება გაცილებით ხანმოკლეა, ვიდრე ბავშვის არდადეგები. 18 სექტემბერი არის ის თარიღი, როცა შვებულება დამიმთავრდა, ბავშვი ქალაქში მყავს და სად წავიყვანო, სად დავტოვო? უნდა იყოს სახლში ან ქუჩაში. რა უნდა ქნას ასეთ დროს მშობელმა? მე მაინტერესებს იმ უწყების აზრი, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, “ - ამბობს „ფორტუნასთან“ 3 წლის ანდრიას დედა, ნათია მახვილაძე.

„რატომ არის პრობლემური მშობლებისთვის არსებული სისტემა, გაუგებარია. არდადეგების და სასწავლო თარიღის განსაზღვრა წლებია, ამ სისტემით ხდება და ბაღების გრაფიკი მიბმულია სასკოლო გრაფიკზე. მშობელს შეუძლია, მაგალითად, 15 აგვისტოს აიღოს შვებულება და შვებულების დღეები სრულიად საკმარისი იქნება 18 სექტემბრამდე,“ - ამბობს თემურ თორდინავა .

ჰორიზონტალური დისტანციაარანაკლებ 6000 მეტრს უნდა შეადგენდეს. უპილოტო საჰაერო ხომალდის უსაფრთხო ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებლობა მფლობელს/ოპერატორს ეკისრება.მფლობელებისთვის ფრენის სიმაღლის რეგულირების გარდა, მიმდინარე წლის ნოემბრიდან 5 კილოგრამს ზემოთ საფრენი აპარატის რეგისტრაციაც გახდება სავალდებულო, ხოლო სერტიფიცირების ნაწილი 2020 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება. ფოტოგრაფი და ოპერატორი ზაზა შუკვანი დრონის მფლობელია. ისურვებდა, რომ დაწესებული სიმაღლე 400 ფუტზე მეტი ყოფილიყო, თუმცა რეგულაციებს ეთანხმება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის ინსპექტირებისა და სტანდარტების დეპარტამენტის სპეციალისტის, აკაკი მაისაიას, განმარტებით, დრონის მეპატრონეებმა დაშვებული სიმაღლის ზემოთ ფრენის ნებართვისთვის სააგენტოს უნდა მიმართონ.დაწესებული რეგულაციების დარღვევისთვის (თუ დარღვევამ სიცოცხლის , ჯანმრთელობის, ქონების და ა.შ დაზიანება არ გამოიწვია) დრონის მეპატრონე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით დაჯარიმდება.[post_title] => დრონებისთვის ცა დაპატარავდა - რეგულაციები საფრთხის ასარიდებლად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dronebistvis-ca-dapataravda-regulaciebi-safrtkhis-asarideblad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 14:44:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 10:44:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158212 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157965 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 17:45:57 [post_date_gmt] => 2017-08-29 13:45:57 [post_content] => ბოლო კვირის განმავლობაში სოციალურ ქსელში ხშირია პოსტები, სადაც მოსახლეობა დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, გურიისა და სამეგრელოს სოფლებში, გავრცელებული მწერების გამო წუხს. ეს მწერები უმეტესად სიმინდსა და თხილს ეტანებიან. Facebook-ის ერთერთი მომხმარებელი, ლადო აფხაზავა, წერს, რომ მწერმა, სახელად, ფაროსანამ, გურიაში, ლანჩხუთში, ხილი და ბოსტნეული გააფუჭა, ახლა კი საყანე ფართობებს შეესია.სოფლის მეურნეობის სამინისტროში "ფორტუნასთან" საუბრისას განმარტეს, რომ ფაროსანას ჯიშის მწერის გასანადგურებლად უწყებაში შეწამვლის პროცესი ორ ეტაპად დაიგეგმა: პირველად 53 ათასი ჰექტარის ფართობი შეიწამლა; მეორე ეტაპი ჯერ არ დასრულებულა, ჯერჯერობით 20 ათასი ჰექტარია შეწამლული, მთლიანობაში კი 50 ათასი ჰექტრის შეწამვლა იგეგმება. სამინისტროს ინფორმაციით, ეს პრობლემა ჯერჯერობით მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს და უწყება ყველა ბერკეტს იყენებს, რათა ფაროსანა აღმოსავლეთ საქართველოშიც არ გავრცელდეს. ცნობისთვის, ეს მწერი ამერიკაშიც საკმაოდ გავრცელებულია.- განმარტავენ სამინისტროში. აზიური ფაროსანა (საქართველოში პირველად 2015 წელს დაფიქსირდა. მავნებელმა 2016 წელს თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია და გარკვეულწილად სიმინდიც დააზიანა. გარდა ამ კულტურებისა, ფაროსანა აზიანებს ხეხილოვან, კენკროვან და ბოსტნეულ კულტურებს, განსაკუთრებით ატამს, ვაშლატამას, ვაშლს, მსხალს, ჟოლოს, პომიდორს, წიწაკას და მზესუმზირას. ფაროსანას მიერ დაზიანებული ხეხილის ნაყოფი დეფორმირდება, დაზიანების ადგილებში ვითარდება ყავისფერი ლაქები და ხილი საკვებად გამოუსადეგარი ხდება.[post_title] => აზიური ფაროსანა - როგორ მოვიქცეთ, თუ მწერს სახლში შევნიშნავთ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aziuri-farosana-rogor-moviqcet-tu-mwers-sakhlshi-shevnishnavt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 17:47:22 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 13:47:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157965 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157772 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 13:32:29 [post_date_gmt] => 2017-08-29 09:32:29 [post_content] => სად დავტოვოთ ბავშვი 18 სექტემბრამდე? - აქტუალური კითხვა ყველა იმ მშობელს აწუხებს, რომლებსაც ბავშვები საჯარო ბაღებში დაჰყავთ. მაშინ, როცა შვებულებისთვის განკუთვნილი დრო ამოწურულია და ბავშვების უმრავლესობა ქალაქში დაბრუნდა, დასაქმებული მშობლები დილემის წინაშე დგანან, - ატარონ ბავშვები სამსახურში, რაც ხშირად შეუძლებელია, თუ ბებია-ბაბუებთან და ნათესავებთან ეძებონ ბავშვისთვის დროებითი „თავშესაფარი“. არსებობს კიდევ ერთი გზა - დღიურად ძიძის აყვანა. ძიძა დღეში, საშუალოდ, 20-50 ლარამდე ჯდება და მშობელთა უმრავლესობისთვის საკმაოდ ძვირი მომსახურებაა.ახალი 1017-18 წლის სასწავლო სეზონის დაწყების თარიღად ბაგა -ბაღებისთვის 18 სექტემბერი ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ განსაზღვრა. როგორც სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, სააღმზრდელო წლის დაწყებამდე, საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციებს დაევალათ შენობების სანიტარული დამუშავება, სამშენებლო ნარჩენების გატანა იმ ბაღებიდან, სადაც არდადეგების პერიოდშისამუშაოები ჩატარდა, ასევე ბაგა-ბაღების ეზოების და შენობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის ლაბორატორიული ანალიზი, ცენტრალური გათბობის სისტემების და სხვა ტექნიკური სამუშაოების ჩატარება. რაც შეეხება სასწავლო წლის დასაწყებად 18 სექტემბრის განსაზღვრას, როგორც „ფორტუნასთან“ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, თემურ, განმარტა , ბაღებში სასწავლო წლის დაწყება სკოლების დაწყების თარიღთან არის მიბმული (სკოლები სწავლა 15 სექტემბერს იწყება). რაც შეხება არდადეგების ხანგრძლივობას, ეს საკითხიც უკვე წლებია, განსაზღვრულია და ბავშვები ამ სისტემით დადიან სკოლებშიც და ბაღებშიც. რამდენად ერგება არსებული სისტემა მშობლების სამუშაო გრაფიკს, ამაზე ბაღების სააგენტოში მშობლებისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. საქართველოს „შრომის კოდექსის“ მიხედვით, დასაქმებულს საშვებულებოდ წელიწადში 24 სამუშაო დღე აქვს განსაზღვრული. ბაგა-ბაღებში საზაფხულო არდადეგები ივნისის ბოლოს იწყება. ივლისის ბოლოს მუშაობას დაასრულეს საზაფხულო. რატომ უნდა იყოს 2, 3 და 4 წლის ბავშვების ბაღის გრაფიკი სასკოლო სასწავლო წელს მიბმული და რა არითმეტიკით უნდა იხელმძღვანელონ მშობლებმა, რომ საშვებულებო 24 სამუშაო დღე, საუკეთესო შემთხვევაში,არდადეგებზე გადაანაწილონ, ამაზე უწყებაში კონკრეტული პასუხი არ გააჩნიათ.[post_title] => სად მიგვყავს ბავშვი 18 სექტემბრამდე - მშობლების დილემა რეგულაციები საფრთხის ასარიდებლად