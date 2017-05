რატომ გაქრა კონსტიტუციიდან ჩანაწერი სიტყვის თავისუფლების შესახებ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => konstituciashi-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129732 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => konstituciashi-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129732 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => konstituciashi-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => konstituciashi-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129732) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,15001) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129389 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 17:40:35 [post_date_gmt] => 2017-05-09 13:40:35 [post_content] => „ღამის მგლების“ საქართველოში გამოჩენათან დაკავშირებით ჩევნი პოლიტიკური შეფასება ასეთია- ეს მიუღებელია,რაც შეეხება სამართლებრივ მხარეს, ეს არის სამართალდამცველი ორგანოების პრეროგატივა და ჩვენც ბუნებრივია ამით დავინტერესდებით“ -ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოში ღამის მგლების გამოჩენას და მოსკოვის ყოფილი მერის, იური ლუჟკოვის ჩამოსვლას. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ეს არის პროვოკაციები, და საქართველომ სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნოს. ”გამოიკვეთა პროვოკაციებისმცირე ჯაჭვი. ჩვენთვის ეს პროვოკაციები მიუღებელია. მთავარია შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ ავყვეთ ასეთი ტიპის პროვოკაციებს”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => „შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ ავყვეთ პროვოკაციას“ -კობახიძე „ღამის მგლებზე“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shevinarchunot-simshvide-da-ar-avyvet-provokacias-kobakhidze-ghamis-mglebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:40:35 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:40:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129246 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 14:38:19 [post_date_gmt] => 2017-05-09 10:38:19 [post_content] => „გრამატიკული, ტექნიკური, შინაარსობრივი შეცდომები - ქვეყნის ძირითად კანონში უამრავი ხარვეზი იყო“- ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ზუგდიდში, საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე განაცხადა. „კონსტიტუციაში იყო უამრავი ხარვეზი, წარმოიდგინეთ, გრამატიკული შეცდომებიც კი. ყველა ეს ხარვეზი დღეს გამოსწორებულია. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო იმდენად აღრეული იყო სტრუქტურა ქვეყნის ძირითად კანონში, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია უნდა იყოს მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იურისტებისთვის“, განაცხადა კობახიძემ. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ქვეყანაში ძალიან დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის სისტემაა ჩამოყალიბებული, გარდა ამისა პრობლემაა სარჩევნო ბლოკების არსებობაც. „პარტიული სისტემის ჩამოყალიბება თუ გვინდა, საარჩევნო ბლოკის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, საარჩევნო ბლოკების გაუქმების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება პრინციპულია“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძე - კონსტიტუციაში უამრავი ხარვეზი იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidze-konstituciashi-uamravi-kharvezi-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:39:54 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:39:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 128589 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-08 14:13:01 [post_date_gmt] => 2017-05-08 10:13:01 [post_content] => ახალი კონსტიტუციური კანონით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ფორმირების პროცესში ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმება აღარ იქნება საჭირო, - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ბათუმში, საკონსტიტუციო პროექტის განხილვისას განაცხადა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონზე საუბრისას, პარლამენტის თავმჯდომარემ მოქმედი კანონის იურიდიულ და ტექნიკურ გაუმართაობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალი კონსტიტუციური კანონი არის სტრუქტურის კუთხით დახვეწილი და 5 მუხლისგან შედგება. „კონსტიტუციის იმ მუხლში, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებებს ეძღვნებოდა, განსაკუთრებული იურიდიული ხარვეზები და პრობლემები იყო. ხდებოდა კომპეტენციების გადაფარვა ცენტრალურ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებებს შორის. ახალი კონსტიტუციური კანონით სრულად არის აღმოფხვრილი გადაფარვის პრობლემა. ახალი ჩანაწერით ავტონომიურ რესპუბლიკას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი უფლებამოსილება, რომელიც არ განეკუთვნება სახელმწიფო ხელისუფლების, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის განსაკუთრებულ კომპეტენციებს. ეს აჭარის ხელისუფლებას მთავრობას მისცემს შესაძლებლობას, სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და ამოცანები ნებისმიერ სფეროში“ -განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. კონსტიტუციის ახალი პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა დღეს ბათუმში გაიმართა. განხილვას პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრეზიდენტიც ესწრებოდა. [post_title] => აჭარის მთავრობის ფორმირების ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმება საჭირო აღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharis-mtavrobis-formirebis-centralur-khelisuflebastan-shetankhmeba-sachiro-aghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 14:13:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 10:13:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129389 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 17:40:35 [post_date_gmt] => 2017-05-09 13:40:35 [post_content] => „ღამის მგლების“ საქართველოში გამოჩენათან დაკავშირებით ჩევნი პოლიტიკური შეფასება ასეთია- ეს მიუღებელია,რაც შეეხება სამართლებრივ მხარეს, ეს არის სამართალდამცველი ორგანოების პრეროგატივა და ჩვენც ბუნებრივია ამით დავინტერესდებით“ -ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოში ღამის მგლების გამოჩენას და მოსკოვის ყოფილი მერის, იური ლუჟკოვის ჩამოსვლას. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ეს არის პროვოკაციები, და საქართველომ სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნოს. ”გამოიკვეთა პროვოკაციებისმცირე ჯაჭვი. ჩვენთვის ეს პროვოკაციები მიუღებელია. მთავარია შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ ავყვეთ ასეთი ტიპის პროვოკაციებს”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => „შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ ავყვეთ პროვოკაციას“ -კობახიძე „ღამის მგლებზე“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shevinarchunot-simshvide-da-ar-avyvet-provokacias-kobakhidze-ghamis-mglebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:40:35 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:40:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 64 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4449de6912e04222cb2dfd5cf262a851 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )