რატომ ირჩევენ ტურისტები აჭარას გადამფრენ ფრინველებზე დასაკვირვებლად

განაცხადა პაატა იმნაძემ „ფორტუნასთან“საუბრისას. მისივე ინფორმაციით, ლეიშმანიოზს არც მაღალი სიცხიანობა და არც გამონაყარი არ ახასიათებს. რაც შეეხება მკურნალობის გზებს, ექიმთა რეკომენდაციით, ავადმყოფისთვის არ არის აუცილებელი პრეპარატების თვითნებურად მიღება. თუმცა არსებობს პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება და, შესაბამისად, მკურნალობა ძალიან შედეგიანია. პაატა იმნაძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ხაზს უსვამს, რომ ამ დაავადების ძირითად მატარებელი ბუნებაში არიან ტურები, რომლებსაც უშუალო კავშირი ადამიანებთან არ აქვთ. თუმცა, ვინაიდან ადამიანთან ახლოს ძაღლი ცხოვრობს, შესაბამისად, ძირითადი მატარებელიც სწორედ ძაღლია. „თუ ვინმეს ავადმყოფი ძაღლი ჰყავს, პირველ რიგში, ეს საშიშია მისი ოჯახის წევრებისთვის, ვინაიდან ბაცილა, რომელიც ლეიშმანიოზის გამავრცელებელია, 300 მეტრის რადიუსით დაფრინავს. დაავადებული ძაღლი მარტივად შესამჩნევია: მათ კანზე გაქეცილი ადგილები უჩნდებათ. სამწუხაროდ, ძაღლებში ლეიშმანიოზი პრინციპში არ იკურნება, მთელ მსოფლიოში ისინი ექვემდებარებიან დაძინებას. ჩვენი კვლევის თანახმად, თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია. ბრაზილიელებს გარკვეული ვაქცინა აქვთ სპეციალურად ძაღლებისთვის დაავადების თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ საკამათო საკითხია, ბრაზილიური ლეიშმანიოზი რამდენად ეფექტური იქნება ჩვენი ძაღლებისთვის,“ - ამბობს პაატა იმნაძე. ზოგიერთი მწერი ლეიშმანიოზის გადამტანია, მაგრამ კოღოს არ გადააქვს ლეიშმანიოზი. იგი გადააქვს მწერის სახეობას, რომლებიც კოღოზე ოდნავ პატარაა. იმნაძის თქმით, ჩვენთან ეს მწერები არის გავრცელებული ისევე, როგორც ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. „ლეიშმანიოზის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ფორმა, რომელიც ჩვენთან არის, ასევე გავრცელებულია საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში და ა.შ. ეს დაავადება, ძირითადად, ემართება 4 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რადგანაც მათი იმუნური სისტემა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. ლეიშმანიოზის ბაცილა შეიძლება, მოხვდეს ორგანიზმში, მაგრამ დაავადება არ განვითარდეს. ძირითადად, ვითარდება ან პატარა ბავშვებში, ან მოზრდილებში, მაგალითად, იმუნოდეფიციტური ან ონკოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებში,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ. სპეციალისტები მოუწოდებენ მშობლებს, ბავშვებში დაავადების გამოვლენისთანავე, სწორი დიაგნოსტიკისა და სწორი მკურნალობისთვის ექიმს დროულად მიმართონ. ასეთ შემთხვევაში, სპეციალისტი გაარკვევს რესპირაციულია ენტეროვირუსი, თუ პარაზიტული დაავადება. სექტემბერში თბილი ამინდების გამო, ლეიშმანიოზის გადამტანების აქტივობა შესაძლოა თვის ბოლომდე გაგრძელდეს. ასე რომ, დაავადებით ინფიცირების რისკი ჯერ კიდევ არსებობს. თათია კაკიაშვილი [post_title] => თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია - როგორ დავიცვათ ბავშვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-leishmaniozit-daavadebuli-sakmaod-bevri-dzaghlia-rogor-davicvat-bavshvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 17:00:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 13:00:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163211 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 16:42:09 [post_date_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content] => თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოციალურ ქსელში კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგოდ მიმართული დეზინფორმაციული ხასიათის კამპანიები ჩნდება. როგორც დღეს აუდიტის სამსახურში განაცხადეს, თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება. პრობლემა გამოიკვეთა ISFED-ის ანგარიშშიც, სადაც აღნიშნულია, რომ მსგავსი კამპანიები ოპოზიციური კანდიდატების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. "ყველაზე პრობლემატურია და ამაზე ჩვენს ანგარიშშიც იყო ინფორმაცია, დასპონსორებული ფეისბუკგვერდები , რომელზეც ხდება ანტი აგიტაცია კონკრეტული კანდიდატების წინააღმდეგ," - აცხადებს ISFED-ის წარმომადგენელი, ელენე ნიჟარაძე და დასძენს, რომ "დასადგენია, რამდენად არის ეს უკანონო შემოწირულობა". "აქ განსასაზღვრია მეთოდოლოგია, თუ როგორ მოახდენს აუდიტის სამსახური ამ ინფორმაციის შემოწმებას და დადგენას, არის თუ არა ეს უკანონო შემოწირულობა და რა უნდა განხორციელდეს მოცემულ შემთხვევაში," - ამბობს ელენე ნიჟარაძე. ალეკო ელისაშვილი "ფორტუნასთან" აცხადებს, რომ დეზინფორმაციის ნაწილი, რომელიც სოციალური ქსელით მის შესახებ ვრცელდება, გამოხატვის თავისუფლების კანონის ფარგლებში ჯდება, მაგრამ ნაწილი არღვევს საარჩევნო კანონს. ელისაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ ვინ დგას ამ კამპანიის უკან და აცხადებს, რომ კითხვაზე პასუხი საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გასცენ. "არის ასეთი გვერდი "ალეკო ელისაშვილის მხარდამჭერები", რომელიც არ არის ჩვენი შექმნილი. ეს გვერდი ეწევა მიზანმიმართულ ბინძურ კამპანიას ჩემს წინააღმდეგ, იქ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ყოველთვის დასპონსორებულია . მე მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას ამის უკან, მაგრამ ვარაუდით რომ არ ვილაპარაკო, სწორედ ამიტომ მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. მე მაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო ეტაპი იქნება აუდიტის სამსახურის მიმართვა შს სამინისტროსადმი, რომ გაირკვეს, ვინ აფინანსებს ამ გვერდებს," - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. მსგავს ფაქტზე, როგორც ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, ერთხელ უკვე მიმართეს პოლიციას, თუმცა მაშინ გამოძიება არ დაწყებულა. "პოლიციას ვიდეოსთან დაკავშირებით მიმართა (ელისაშვილმა), რომელზეც გამოძიება არ დაიწყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი დიდი დეზინფორმაციული კამპანიაა და ერთმანეთთან კავშირში, ალბათ, არის და ამას ყველაფერს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი," - აცხადებს ალეკო ელისაშვილის საარჩევნო შტაბის პრესსპიკერი. თაკო ივანიაძე [post_title] => მაქვს ინფორმაცია, ვინ დგას დაფინანსებული დეზინფორმაციული კამპანიის უკან - ალეკო ელისაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maqvs-informacia-vin-dgas-dafinansebuli-dezinformaciuli-kampaniis-ukan-aleko-elisashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 16:42:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 12:42:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163132 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 13:32:45 [post_date_gmt] => 2017-09-13 09:32:45 [post_content] => აჭარაში, სოფელ სახალვაშოში , შუამთის პლატფორმის მახლობლად, 20-22 საოჯახო სასტუმროა, რომლებიც ფრინველებზე დამკვირვებელ ტურისტებს მასპინძლობს. ფრინველები მხოლოდ ამ, შუამთის პლატფორმაზე გამავალი ზოლით გადადიან და დაკვირვებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ადგილია. ამიტომაც იზიდავს ტურისტებს და ბოლო პერიოდში მათი რაოდენობაც გაიზარდა. სასტუმროების მეპატრონეთა თქმით, რაოდენობის მხრივ, ყველაზე მეტი ტურისტი 2011 და 2012 წლებში ჩამოვიდა, თუმცა მაშინ ფასი საკმაოდ დაბალი იყო, ამიტომ ტურისტების რაოდენობა შემცირდა, ფასმა კი მოიმატა და 20 ლარიდან 15 ევრო გახდა. ნური დილავეროვი სახალვაშოში ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროს მეპატრონეა. ის ექვსი წელია, საკუთარ სახლში იღებს სტუმრებს, რომლებიც შუამთის პლატფორმაზე იშვიათი სახეობის გადამფრენ ფრინველებს აკვირდებიან. ნურის თქმით, 2011 წლიდან დღემდე, როგორც ტურისტთა რაოდენობა, ასევე პირობებიც შეიცვალა. ფრინველების გადაფრენას სხვადასხვა ქვეყნიდან არაერთი ტურისტი აკვირდება. ისინი სახალვაშოს საოჯახო სასტუმროებში განთავსდებიან. გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების სეზონი 17 აგვისტოდან 17 ნოემბრამდეა . ამ ტურისტების გარდა, ფრინველებზე დასაკვირვებლად თბილისიდან, სომხეთიდან, ამერიკიდან, თითქმის ყველა ქვეყნიდან ჩამოდიან. საოჯახო სასტუმროში განთავსების ფასი ქართველისთვისაც და უცხოელისთვისაც ერთია - 15 ევრო დღეში. თანხას ყოველ მე-15 დღეს იხდიან. ნური დილავეროვი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მისი სახლი თავდაპირველად სტუმრების მისაღებად „მზად არ იყო“, თუმცა დღეს სტუმრებისთვის ცალკე 5 ოთახი აქვს გამოყოფილი. „თავიდან სახლი საერთოდ არ მქონდა გაკეთებული. მხოლოდ აშენებული იყო. სახლში არც სველი წერტილები არსებობდა. პირველად უცხოელები 2011 წელს ჩამოვიდნენ. მაშინ ისინი მახინჯაურში ცხოვრობდნენ და ფრინველების დასაკვირვებლად აქ რომ ამოსულიყვნენ, სამარშრუტო ტაქსს იყენებდნენ. ფრინველებს სახალვაშოს პლატფორმიდან აკვირდებიან. სწორედ იქიდან შეამჩნიეს ჩემი სახლი და აქ ღამის გათევა გადაწყვიტეს,“ - გვითხრა ნური დილავეროვმა . ასე აღმოჩნდნენ 2011 წელს პირველი ბელგიელი ტურისტები ნურის სახლში. ნური იმასაც აღნიშნავს, რომ თავიდან უცხოელებს არაერთხელ უთხრა უარი ღამის გათევაზე , რადგან, როგორც თავად ამბობს, არ იცოდა, ვინ იყვნენ, თუმცა ამ უარის მთავარი მიზეზი სხვა - ფინანსური პრობლემები და მოუწესრიგებელი სახლი იყო. მალე ტურისტები დილავეროვთან მეორეჯერ ჩამოვიდნენ და 2 თვეში 3000 ლარის გადახდაზე შეუთანხმდნენ. მასპინძელმა კიდევ უარი უთხრა, რადგან, მისი თქმით, ოჯახში არაფერი ჰქონდა გაკეთებული. ტურისტებისთვის ჭამაც და ღამისთევაც 20 ლარი ჯდებოდა. შეთანხმების შემთხვევაში, ღამისთევაში 7-ს, ხოლო პროდუქტებში 13 ლარს გადაიხდიდნენ. „მაშინ 7 ლარი ჩემთვის ფული იყო. დავთანხმდი და ვუმასპინძლე, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ არც ეს 20 ლარი იყო სტუმრებისთვის საკმარისი. იმ წელიწადს კაპიკი არ დამრჩენია. მეორე წელს მითხრეს, რომ დღეში 25 ლარს მომცემდნენ. დაველაპარაკე და ავუხსენი, რომ ზარალში ვიყავი. 2012 წელს 10-12 უცხოელი ტურისტი ჩამოვიდა. მესამე წელიწადს ვუთხარი, რომ წასულიყვნენ, ვეღარ მივიღებდი. არ მიღირდა. მერე 37 ლარზე გადავიდნენ, ვინაიდან საგადასახადოს მე ვიხდი, 20% ამ თანხიდან კიდევ იქვითებოდა . მხოლოდ 30 ლარი მრჩებოდა. ეს სიტუაციაც ავუხსენი. საბოლოოდ, დღეში 15 ევროზე შევთანხმდით,“ - ამბობს ნური დილავეროვი . ბოლო რამდენიმე წელია, დილავეროვის საოჯახო სასტუმრო 4-5 ტურისტს მასპინძლობს. ვინაიდან ტურისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან ჩამოსული, მასპინძლის თქმით, რთულია კომუნიკაცია, თუმცა მისი ვაჟი ეხმარება. „დილით 4-5 საათზე ვდგები, საუზმეს ვუმზადებთ, ლანჩს ვატანთ, შემდეგ მიდიან და საღამომდე არ ბრუნდებიან შინ. ჩემს საოჯახო სასტუმროში ახლა ყველაფერი მაქვს: წყალიც, დენიც, ინტერნეტიც. როცა სახლში არიან, კომფორტი მეტ-ნაკლებად აქვთ,“ - დასძინა დილავეროვმა . თავდაპირველად ბელგიელი ტურისტები გადამფრენ ფრინველებს სვანეთიდან აკვირდებოდნენ. მალევე ტურისტები სვანეთში ერთმა ბათუმელმა ბიჭმა, ასლანმა, გაიცნო. ასლანმა უთხრა, რომ ისეთი ადგილი, საიდანაც გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება სიმაღლიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო, ბათუმშიც არსებობს. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ერთ-ერთი ტურისტი ბელგიაში წავიდა და რამდენიმე დღეში უკან, ბათუმში 2-3 ტურისტით დაბრუნდა. მას შემდეგ ტურისტები ბათუმიდან აკვირდებიან გადამფრენ ფრინველებს. ფრინველები მხოლოდ ამ, შუამთის პლატფორმაზე გამავალი ზოლით გადადიან. თათია კაკიაშვილი [post_title] => ეგზოტიკური ტურიზმი საქართველოში - რა ჯდება გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => egzotikuri-turizmi-saqartveloshi-ra-jdeba-gadamfreni-frinvelebze-dakvirveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 14:19:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 10:19:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163255 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 17:00:11 [post_date_gmt] => 2017-09-13 13:00:11 [post_content] => ზაფხულის პერიოდში ლეიშმანიოზით ინფიცირებული შემთხვევების გამოვლენას სპეციალისტები შემოდგომის ბოლოს ვარაუდობენ. "დაავადებათა კონტროლისა ეროვნული ცენტრის" ინფორმაციით, ლეიშმანიოზის შემთხვევების მატების ტენდენცია ჯერჯერობით არ შეინიშნება, რადგან დაავადებას რამდენიმეთვიანი ინკუბაციის პერიოდი ახასიათებს. ამდენად, სპეციალისტები ზაფხულის პერიოდში ინფიცირებული შემთხვევების გამოვლენას ნოემბრის ბოლოდან ელოდებიან. მათივე ცნობით, ლეიშმანიოზით უმთავრესად ბავშვები ავადდებიან. დაავადების დროს თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. უწყების ინფორმაციით, ლეიშმანიოზის შემთხვევები ძირითადად თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოში ფიქსირდება, თუმცა ერთეული შემთხვევები იმერეთშიც გამოვლინდა. 2017 წელს სულ 23 შემთხვევაა რეგისტრირებული, რაც 2016 წელს ინფიცირების შედეგია. „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის" ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, ლეიშმანიოზი ბავშვებში მძიმედ მიმდინარე დაავადებაა და მას ღვიძლის, ელენთის გადიდება ახასიათებს. „თუ ბავშვს ლეიშმანიოზისთვის დამახასიათებელი ნიშნები შეეტყობა, მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ პარაზიტოლოგს. ამ პრობლემით მიმართვიანობა იზრდება შემოდგომის ბოლოდან მეორე წლის გაზაფხულამდე. საქართველოს პირობებში ვირუსის გადაცემა იწყება ივნისის თვეში და სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება. ეს დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე. ერთი სიტყვით, გადაცემის პერიოდად ზაფხული მოიაზრება. დაავადების ინკუბაციური პერიოდი საკმაოდ გრძელია, ამიტომ დაავადების გამოვლინება იწყება მოგვიანებით. ახლა გამოვლენილი ავადმყოფები წინა წელს დაავადებულები არიან, წელს ვინც გახდება ავად, მათი გამოვლინება ჯერ არ დაწყებულა," - განაცხადა პაატა იმნაძემ „ფორტუნასთან“საუბრისას. მისივე ინფორმაციით, ლეიშმანიოზს არც მაღალი სიცხიანობა და არც გამონაყარი არ ახასიათებს. რაც შეეხება მკურნალობის გზებს, ექიმთა რეკომენდაციით, ავადმყოფისთვის არ არის აუცილებელი პრეპარატების თვითნებურად მიღება. თუმცა არსებობს პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება და, შესაბამისად, მკურნალობა ძალიან შედეგიანია. პაატა იმნაძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ხაზს უსვამს, რომ ამ დაავადების ძირითად მატარებელი ბუნებაში არიან ტურები, რომლებსაც უშუალო კავშირი ადამიანებთან არ აქვთ. თუმცა, ვინაიდან ადამიანთან ახლოს ძაღლი ცხოვრობს, შესაბამისად, ძირითადი მატარებელიც სწორედ ძაღლია. „თუ ვინმეს ავადმყოფი ძაღლი ჰყავს, პირველ რიგში, ეს საშიშია მისი ოჯახის წევრებისთვის, ვინაიდან ბაცილა, რომელიც ლეიშმანიოზის გამავრცელებელია, 300 მეტრის რადიუსით დაფრინავს. დაავადებული ძაღლი მარტივად შესამჩნევია: მათ კანზე გაქეცილი ადგილები უჩნდებათ. სამწუხაროდ, ძაღლებში ლეიშმანიოზი პრინციპში არ იკურნება, მთელ მსოფლიოში ისინი ექვემდებარებიან დაძინებას. ჩვენი კვლევის თანახმად, თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია. ბრაზილიელებს გარკვეული ვაქცინა აქვთ სპეციალურად ძაღლებისთვის დაავადების თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ საკამათო საკითხია, ბრაზილიური ლეიშმანიოზი რამდენად ეფექტური იქნება ჩვენი ძაღლებისთვის,“ - ამბობს პაატა იმნაძე. ზოგიერთი მწერი ლეიშმანიოზის გადამტანია, მაგრამ კოღოს არ გადააქვს ლეიშმანიოზი. იგი გადააქვს მწერის სახეობას, რომლებიც კოღოზე ოდნავ პატარაა. იმნაძის თქმით, ჩვენთან ეს მწერები არის გავრცელებული ისევე, როგორც ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. „ლეიშმანიოზის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ფორმა, რომელიც ჩვენთან არის, ასევე გავრცელებულია საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში და ა.შ. ეს დაავადება, ძირითადად, ემართება 4 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რადგანაც მათი იმუნური სისტემა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. ლეიშმანიოზის ბაცილა შეიძლება, მოხვდეს ორგანიზმში, მაგრამ დაავადება არ განვითარდეს. ძირითადად, ვითარდება ან პატარა ბავშვებში, ან მოზრდილებში, მაგალითად, იმუნოდეფიციტური ან ონკოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებში,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ. სპეციალისტები მოუწოდებენ მშობლებს, ბავშვებში დაავადების გამოვლენისთანავე, სწორი დიაგნოსტიკისა და სწორი მკურნალობისთვის ექიმს დროულად მიმართონ. ასეთ შემთხვევაში, სპეციალისტი გაარკვევს რესპირაციულია ენტეროვირუსი, თუ პარაზიტული დაავადება. სექტემბერში თბილი ამინდების გამო, ლეიშმანიოზის გადამტანების აქტივობა შესაძლოა თვის ბოლომდე გაგრძელდეს. ასე რომ, დაავადებით ინფიცირების რისკი ჯერ კიდევ არსებობს. თათია კაკიაშვილი [post_title] => თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია - როგორ დავიცვათ ბავშვები