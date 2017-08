რატომ თქვა მამაკაცმა ლოტოში მოგებულ 40 მილიონზე უარი ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lataria [1] => tom-kristi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157166 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lataria [1] => tom-kristi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157166 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11986 [author] => იღბლიანმა ქალმა სამსახური მიატოვა და მეორე დღესვე ლატარია მოიგო. „მაშაბლის" ინფორმაციით, კოლორადოს შტატში მცხოვრები ქალბატონი ეროვნული ლატარიის დიდი გულშემატკივარია და უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ბედს მუდმივად ცდიდა. ყოფილი მედდა სამსახურმა ძალიან დაღალა და გადაწყვიტა, რომ შესვენება უნდა აეღო, თუმცა რა უნდა ეკეთებინა ამის შემდეგ, ჯერ არ იცოდა. მან სამსახური დატოვა და სულ რამდენიმე დღეში აღმოაჩინა, რომ ჯეკპოტი მოხსნა და 3,3 მილიონი დოლარის მფლობელი გახდა. როგორც იღბლიანი გამარჯვებული აცხადებს, ფულს ვალების დასაფარად და სახლის შესაკეთებლად გამოიყენებს. https://www.instagram.com/p/BQEg3MiD7_L/ ამერიკელმა მამაკაცმა იპოვა ლატარიის ბილეთი, რომელსაც მილიონი დოლარი ჰქონდა მოგებული. ორეგონის შტატში მცხოვრებმა ჯოემელ პანისამ იღბლიანი ბილეთი გასული წლის იანვარში იყიდა და მისი შემოწმება სულ გადაავიწყდა. რამდენიმე დღის წინ ის ოფისში დოკუმენტებს ალაგებდა და კონვერტში მოთავსებულ ბილეთს გადააწყდა. ჯოემელს მაშინვე გაახსენდა, რომ ლატარიის კომპანია ტელევიზიის მეშვეობით გამარჯვებულს კარგა ხანს ეძებდა, თუმცა მილიონის მისაღებად არავინ გამოცხადებულა. მოგებულის მიღების ბოლო ვადა 17 იანვარია და თუკი გამარჯვებული არ გამოვლინდებოდა, თანხა საქველმოქმედო ფონდს გადაეცემოდა. იღბლიანმა მამაკაცმა ბილეთი, მის ანულირებამდე რამდენიმე დღით ადრე იპოვა. კანადაში, პროვინცია ახალ შოტლანდიაში მცხოვრებმა ქალმა ლატარიაში დაახლოებით 4 მლნ აშშ დოლარი მოიგო და ამტკიცებს, რომ მომგებიანი ციფრების კომბინაცია 1989 წელს სიზმარში ნახა. დეკემბერში ოლგა ბენომ 5.3 კანადური დოლარი მოიგო. ბენო უკვე 27 წელია მუდმივად ყიდულობს ლატარიის ბილეთებს და ციფრების ერთსა და იმავე კომბინაციას წერს, რომელიც, მისი თქმით, 1989 წლის მაისში სიზმარში ნახა. „ციფრები ზეპირად ვიცი, როდესაც გამოაცხადეს მომგებიანი ციფრები, მომეჩვენა, რომ ჩემი კომბინაცია იყო, თუმცა ძალიან ცუდად ვხედავ და გადავწყვიტე, რომ მომეჩვენა," - განაცხადა ბენომ. მომდევნო დღეს ის ტელეფონზე დას ელაპარაკებოდა და გაზეთს ფურცლავდა, ბოლო გვერდზე კი მისთვის ნაცნობი ციფრები აღმოაჩნდა. დაახლოებით 10 წლის წინ ოლგა ბენოს სიმსივნე აღმოაჩნდა. დაავადებასთან ბრძოლისთვის მას სახლის გაყიდვა მოუხდა, რომ თერაპია დაეფინანსებინა. მოგებული ფულით გეგმავს, სახლიც იყიდოს. 