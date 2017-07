რატომღაც გვგონია, რომ ყოველი ახალი ბანერის დადგმა ახალი ოკუპაციაა – სოზარ სუბარი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sozar-subari [1] => okupacia [2] => mcocavi-okupacia [3] => sozar-subari-mcocav-okupaciaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144064 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sozar-subari [1] => okupacia [2] => mcocavi-okupacia [3] => sozar-subari-mcocav-okupaciaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144064 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2288 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sozar-subari [1] => okupacia [2] => mcocavi-okupacia [3] => sozar-subari-mcocav-okupaciaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sozar-subari [1] => okupacia [2] => mcocavi-okupacia [3] => sozar-subari-mcocav-okupaciaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144064) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4762,2644,2288,17024) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143914 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 21:57:54 [post_date_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content] => "სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, პროვოკაციული ინფორმაცია ვრცელდება" - ამ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საქართველოში, საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით. რუსეთი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მიერ ტერიტორიის მიტაცების ფაქტს პროპაგანდად აფასებს და ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე განიხილავენ. "ასეთ შემთხვევებში შეთხზული „პროპაგანდისტული სატყუარები“ ყოველთვის ერთნაირია. თბილისიდან კვლავ ისმის ბრალდებები, რომ სამხრეთოსური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, დაგვარწმუნებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიყალბეს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 ივლისს პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას ორივე ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენელი დაესწრება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მხარეები ისაუბრებენ რუსეთ-საქართველოს შორის ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ნორმალიზებაზე. გარდა ამისა, მხარეები გაცვლიან აზრებს 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციაზე, რაც უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებასა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით შვეიცარიის დახმარებით, უკვე ჩაატარეს მოსამზადებელი სამუშაოები. უწყების ცნობით, არის რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ კონტრაქტებს ხელი მალე მოეწეროს. [post_title] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro-saqartvelos-teritoriis-mitacebas-absurdul-braldebas-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 21:57:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 15:49:50 [post_date_gmt] => 2017-07-05 11:49:50 [post_content] => მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. რუსეთის საჯარისო დანაყოფმა ე.წ. სამხრეთ ოსეთის საზღვარი გუშინ კიდევ 500 მეტრით გადმოსწიეს და სოფელ ბერშუეთისა და სობისის მცხოვრებლების ნაკვეთში საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები ჩადგეს. რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ე. წ. საზღვრის მიმდებარედ საფორთიფიკაციო სამუშაოებს პერიოდულად ააქტიურებენ . ამჯერად რუსმა სამხედროებმა ქართული სოფლების განაპირას ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ნაკვეთებში ჩადგეს ბანერი და მოსახლეობა შესაძლოა, მოსავლის გარეშე დარჩეს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები - ჩილინდრიშვილები და ხოდელები რამდენიმე ჰექტარ სახნავ-სათეს ფართობზე ვეღარ შედიან. გასულ წელს, როდესაც ხოდელების ოჯახი მარცვლეულს თესავდა, ე.წ. მესაზღვრეებმა ოჯახის ორი წევრი დააკავეს და აღნიშნულ ფართობზე მუშაობა აუკრძალეს. მოგვიანებით კი, იმავე ადგილას ხის ბოძები დაამონტაჟეს და ჩილინდრიშვილების ოჯახს უკვე მოყვანილი ქერის მოსავლის აღების საშუალება არ მისცეს. 2008 წლის შემდეგ საქართველომ კონტროლი 151 დასახლებულ პუნქტზე დაკარგა. მას შემდეგ ე.წ. საზღვრის გადმოწევის და საოკუპაციო ზოლიდან ადამიანების გატაცების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. საოკუპაციო რეჟიმი ე.წ. საზღვრის გადმოწევას რკინის კონსტრუქციით, ბანერების ჩადგმით და მავთულხლართებით ცდილობს. ინციდენტები, როგორც წესი, ჟენევის მოლაპარაკებებს ან გალის და ერგნეთის სამმხრივ შეხვედრებს უსწრებს წინ. ამჯერადაც, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოში აცხადებენ, სოფელ ბერშუეთის შემთხვევა ერგნეთში 11 ივლისს ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილიც ადასტურებს , რომ მსგავსი ინციდენტები იმდენად ხშირად ხდება, თითქმის ყველა საერთაშორისო შეხვედრის დღის წესრიგში მოსახლეობის სამეურნეო მიწებზე წვდომის საკითხი დგას. მინისტრი არ აკონკრეტებს, 2008 წლის შემდეგ დამატებით რა მანძილზე შემოიწია საოკუპაციო ხაზმა და ამბობს, რომ ნებისმიერი შემთხვევა, თუნდაც საქმე ერთი მაცხოვრებლის ტერიტორიას ეხებოდეს, სახელმწიფოსთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. რა მექანიზმები გააჩნია სახელმწიფოს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად, ამაზე ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ოკუპაციის პირობებში საქართველოს ერთადერთი მექანიზმი საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაა და სხვა პირდაპირი ძალა, აღუდგეს მცოცავ ოკუპაციას, არ გააჩნია. „ჩვენ ყველა მექანიზმს გავააქტიურებთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დავეხმაროთ. ამჯერადაც გააქტიურდება ცხელი ხაზი. გარდა ამისა, გვაქვს ყოველდღიური კონტაქტი ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან . ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერის მობილიზება,“ - აცხადებს ციხელაშვილი. პოსტფაქტუმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებაზე და მხოლოდ დიალოგის რეჟიმზე დაყრდნობა არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძეს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი რუსეთთან დიალოგის რეჟიმის პარალელურად, სპეცსამსახურების გააქტიურებას მიიჩნევს აუცილებლად. „ძლიერ და საშიშ ოკუპანტთან დიალოგი მნიშვნელოვანია და იზოლაცია საქართველოსთვის გაცილებით ცუდი შედეგის მომტანი იქნება. ამიტომ ამ მხრივ ხელისუფლების პოზიცია სწორია. თუმცა, შეცდომაა საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტებისთვის კომფორტის შექმნა. წინა მთავრობას რადიკალურად არასწორი პოზიცია ჰქონდა, რუსეთის ლანძღვა და დიალოგის შეწყვეტა რამაც თავისი მძიმე, უარყოფითი შედეგები მოიტანა, მაგრამ იმავე პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობა და შეურაცხყოფა არავის შერჩებოდა და ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. იცოდნენ, რომ სპეცსამსახურები ადეკვატურ პასუხს გასცემდნენ და თავის ადგილს მიუჩენდნენ ყველას. დღეს ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან და არაფრის არ ეშინიათ. მოქნილ დიპლომატიასთან ერთად ძლიერი სპეცსამსახურები უცილებელია,“ - აცხადებს შარაშენიძე . საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების, ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გარკვევისა და ოფიციალური განცხადებების პარალელურად, საოკუპაციო ზოლში მცხოვრები რიგითი ადამიანები კვლავ საკუთარი, ყოფითი პრობლემების წინაშე რჩებიან. გია ხოდელმა, წინა წლების მსგავსად, შესაძლოა, წელსაც ვერ შეძლოს უკვე დათესილი ქერის მოსავლის აღება და მთელი წელი საარსებო საშუალების გარეშე დარჩეს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => “ოსებიც, აფხაზებიც, რუსებიც გათამამებული არიან” - რას უპირისპირებს საქართველო მცოცავ ოკუპაციას? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => osebic-afkhazebic-rusebic-gatamamebuli-arian-ras-upirispirebs-saqartvelo-mcocav-okupacias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 17:25:23 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 13:25:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143801 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143631 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-04 22:45:38 [post_date_gmt] => 2017-07-04 18:45:38 [post_content] => შეუგუებლობა მიგვიყვანს ჩვენ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გადაცემაში ”არჩევანი” განაცხადა. მან ისაუბრა მცოცავი ოუპაციის შესაჩერებლად არსებულ ბერკეტებზე. ” რუსეთის ფედერაცია 21-ე საუკუნეში ერთდროულად ცდილობს, იყოს გლობალური პოლიტიკის მოთამაშე, იყოს იმ დიდ ქვეყანათა შორის, რომლებიც განაპირობებენ ჩვენს პლანეტაზე წესრიგს და ამავე დროს აქვე, ევროპის ტერიტორიაზე საქართველოში მოქმედებს სრულიად შუასაკუნებრივი ლოგიკით, სადაც დამოკიდებულება არის ასეთი - მე რადგან გამაჩნია იარაღი, გამაჩნია ძალაუფლება, მე მაქვს შენს ტერიტორიაზე განთავსებული სამხედრო შენაერთები, შეგიქმნი სირთულეს ყოველდღიურად. ეს არის ის შუასაუკუნებრივი ლოგიკა, რომლზეც დიდი ხანია კაცობრიობამ უარი თქვა”,- განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: "შეუგუებლობა მიგვიყვანს ჩვენ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-sheuguebloba-migviyvans-chven-chveni-samshoblos-teritoriuli-mtlianobis-aghdgenamde [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 22:45:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 18:45:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143631 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143914 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 21:57:54 [post_date_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content] => "სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, პროვოკაციული ინფორმაცია ვრცელდება" - ამ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საქართველოში, საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით. რუსეთი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მიერ ტერიტორიის მიტაცების ფაქტს პროპაგანდად აფასებს და ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე განიხილავენ. "ასეთ შემთხვევებში შეთხზული „პროპაგანდისტული სატყუარები“ ყოველთვის ერთნაირია. თბილისიდან კვლავ ისმის ბრალდებები, რომ სამხრეთოსური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, დაგვარწმუნებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიყალბეს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 ივლისს პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას ორივე ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენელი დაესწრება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მხარეები ისაუბრებენ რუსეთ-საქართველოს შორის ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ნორმალიზებაზე. გარდა ამისა, მხარეები გაცვლიან აზრებს 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციაზე, რაც უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებასა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით შვეიცარიის დახმარებით, უკვე ჩაატარეს მოსამზადებელი სამუშაოები. უწყების ცნობით, არის რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ კონტრაქტებს ხელი მალე მოეწეროს. [post_title] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro-saqartvelos-teritoriis-mitacebas-absurdul-braldebas-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 21:57:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1d041c6ff0d080b84c08a9f267329814 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )