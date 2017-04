რაზე მუშაობენ ერთად სალომე გოგიაშვილი და ია ფარულავა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-gogiashvili [1] => ia-farulava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125613 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-gogiashvili [1] => ia-farulava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125613 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1257 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-gogiashvili [1] => ia-farulava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-gogiashvili [1] => ia-farulava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125613) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2269,1257) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123921 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 13:42:08 [post_date_gmt] => 2017-04-20 09:42:08 [post_content] => სალომე გოგიაშვილს შინ ვესტუმრეთ, სადაც მისი ოთხი შვილი იზრდება, მაშო, ციბუკა, იკა და დუდა. როგორც სალომე ამბობს, დროს ყველაფრისთვის პოულობს, ბავშვებთან ურთიერთობასაც ახერხებს, მეუღლესთან განმარტოებასაც და ასევე საკუთარ ბიზნესზე ზრუნვასაც. ტელეწამყვანი მალე ავეჯის მაღაზიას გახსნის. მრავალშვილიანი დედის ამპლუა გაქვს. აქტიური ცხოვრების წესიდან დიასახლისობაზე გადართვა როგორია? სალომე: ახლა მაქვს ყველაზე აქტიური პერიოდი, მყავს ოთხი შვილი, რომელთაც სჭირდებათ ყურადღება და მეუღლე, რომელიც ოთხ შვილს უდრის და მას კიდევ მეტი ყურადღება სჭირდება (იცინის). პლუს ამას, გაირკვა, რომ ყველაზე ეჭვიანი მეგობრები მყავს, როგორც კი არ დავურეკავ, მინაწყენდებიან. მაქვს სამსახური და ასევე ბევრი იდეა, რომლის განხორციელებაც მინდა. ბიზნესში გადავერთე, ვაპირებ ავეჯის მაღაზიის გახსნას. ორ კვირაში დასრულდება რემონტი, ავეჯი შევიძინე იტალიაში და მაღაზიაც მალე გაიხსნება. ლამაზი, ხარისხიანი, გემოვნებიანი და არაგადატვირთული ავეჯის ნაკლებობაა თბილისში, თუ არის, ძალიან ძვირია და ყველას არ აქვს შეძენის საშუალება. მინდა, ჩამოვიტანო იტალიური ავეჯი, რომელსაც მომხმარებელი ხელმისაწვდომ ფასად შეიძენს. მაშო, სალომე მართლა ყველაფერს ასწრებს? ყველაფერეს ასწრებს, მაგრამ სულ დაკავებულია. ამის მიუხედავად, სულ ახერხებს, რომ ჩვენთან გაატაროს დრო. სალომე: ჩემს შვილებს დედის ნაკლებობა არ აქვთ. შეძლებისდაგვარად, დედა სულ მათთან ერთადაა. მაშო: სალომე სულ მაკონტროლებს, მირეკავს, აინტერესებს, სად ვარ. სალომე: ან ისე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ იმავე კაფეში მივდივარ, სადაც მაშოა. ვითომ შემთხვევით აღმოვჩნდი, მე და ციბუკა დავდივართ ხოლმე, ვითომ ამას უნდა. მაშო 14 წლისაა, არ არის იმხელა, რომ მარტო იაროს. ალბათ, მეც არ მომეწონებოდა, დედაჩემს რომ ასე ვეკონტროლებინე. მეჩხუბებიან ჩემი მეგობრები, გაუშვიო, მაგრამ არ მომწონს, ღამის ათ საათზე პატარა გოგონები ქუჩაში რომ მხვდებიან სეირნობისას. ახლა მესმის დედაჩემის და მამაჩემის, რატომ არ მიშვებდნენ მარტო ამ ასაკში. მგონია, რომ პატარა ბავშვი ღამე ქუჩაში რომ მარტო დადის, უპატრონოობის შთაბეჭიდლებას ტოვებს. ამიტომ მაშკამ იცის, თუ მეგობრებთან ერთად უნდა წასვლა, ყველგან ვუშვებ, მაგრამ ვიცი, ვისთან ერთადაა და სად არის. ძირითადად, მე თვითონ მიმყავს და რომ გამოდის, მე ვარიგებ ყველას სახლშ (იცინის). მაშო, თაყვანისმცემლები გყავს? არა, მაგრამ თუ მეყოლება, არ ვიცი, რა გვეშველება. თუკი ვინმეს დაინახავს, სულ ეჭვიანობს. ბიჭი მეგობრები მყავს, მაგრამ ძალიან ახლობელი და ბავშვობიდან რომ ვმეგობრობ, მათზე არ ეჭვიანობს. სალომე: გამომიყვანა ურჩხული. ასეც არ არის. პირობას ვდებ, რომ ჩემი შვილების პირად ცხოვრებაში არ ჩავერევი, თუკი მივხვდები, რომ ნორმალური ადამიანი შეარჩიეს. თუკი მივხვდები, რომ ეს ის არ არის, იცით, რაც მოხდება. დაგაინტერესებს შენი შვილების რჩეულებზე ყველაფერი? რას მეკითხები, აბა? როგორ არ დამაინტერესებს (იცინის). გოგო ვარ და ვიცი, რაზეა წამსვლელი ქალი, როცა მამაკაცი უყვარს. შეუძლია, გადააბიჯოს ყველას, ოჯახის წევრებს და წაჰყვეს იმ ადამიანს, ვისაც ჰგონია, მთელი ცხოვრება ეძებდა. როცა დედა ეუბნება, ეს ის არ არის, ვინც შენ გჭირდებაო, მაშინ ჰგონია, ის ბიჭი იჩაგრება და უნდა გადაარჩინოს. მე ხომ გამოვიარე ეს ყველაფერი, „გადავარჩინე“ ვიღაცები (იღიმის) და მივხვდი, სადა ხარ თურმე, რეებს აკეთებ. მე ისე არ მივუდგები შვილებს, როგორც მე მომიდგნენ. როგორც კი ქალს ჯიბრში უდგები, მისი ინსტინქტია, რომ მაინც გააკეთოს ის, რაც უნდა. ვცდილობ, დავმეგობრდე შვილებთან, ახლოს ვიყო და მივცე რჩევა. თუკი არ გაითვალისწინებენ და მზად იქნებიან ცხვირის მოტეხვისთვის, გვერდში მაინც დავუდგები. უბრალოდ, მსურს, რომ არ გამოიარონ ის, რაც მე გამოვიარე. მაშო, შენთვის როგორია სალომე? ძალიან მეგობრული, მასთან ყველაფერზე ლაპარაკი შემიძლია. ძალიან მკაცრიც არ არის. ციბუკა, შენ ფეხბურთელობა გინდა, არა? დავდივარ ფეხბურთზე, ძალიან მომწონს. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო. სალომე: ჩვენი მასწავლებელი ამბობს, რომ რაც ჩაფიქრებული გვაქვს, თუკი ბევრს ივარჯიშებს და მოინდომებს, გამოვა. ციბუ ძალიან მონდომებულია. გინდა, რომ ციბუკა ფეხბურთელი გამოვიდეს? რას ამბობ? თუ ეს არ გამოვა, ისეთი მონდომებული ვარ, რომ მე გამოვალ (იცინის). აჩემება მაქვს. რომ დავფეხმძიმდი და გავიგე, რომ ბიჭი იყო, ვთქვი, უნდა იყოს ცისფერთვალება და ქერა და გამოვიდეს ფეხბურთელი-მეთქი. რატომ მინდოდა ეს ფეხბურთელობა, არ ვიცი. რომ წამოიზარდა, გამომიცხადა, არ მინდა ფეხბურთიო. ისე ვინერვიულე, რომ გადაწყვიტა, დედის სიკვდილს ფეხბურთით გატაცება ჯობია. ახლა ძალიან შეუყვარდა. არ არსებობს ფეხბურთელი, მისი ვინაობა რომ არ იცოდეს. ჩემი მეგობრები რაღაცებს რომ ეკითხებიან, ყველაფერს პასუხობს. მე ისე მიხარია, თითქოს უნივერსიტეტი ჰქონდეს დამთავრებული (იცინის). ორმა პატარამ რა შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში? მესამე, ბატონი ირაკლი, მგონი, უფრო მამას ჰგავს. თავისი ასაკისთვის ძალიან განვითარებულია. ბიჭის კვალობაზე ძალიან ადრე დაიწყო ლაპარაკი. უყურებს თურქულ სერიალს, ძალიან განიცდის მისი გმირების ბედს, ახლა ავარიაში მოყოლილა ქალბატონი თუ ბატონი ზეინაბი და ამას განვიცდიდით (იცინის). დუდა ძალიან გაწონასწორებულია. თუ ხასიათზე არაა, არ გაგიღიმებს. იმ დღეს მამამისი ათვალიერებდა პროექტს და მასთან ერთად დაიწყო დათვალიერება. მგონია, რომ არქიტექტურისკენ წავა. საბოლოოდ, რა იქნება, არ ვიცი. თავიდანცე განსაზღვრე შვილების პროფესიები? (იცინის) უბრალოდ, ჩემთვის ვფიქრობ, მაშკა ჯერ არ ვიცი, რა პროფესიას აირჩევს. ჯერ მისი პროფესიაა ბიონსეს ფანობა. მაშო: დედამ სიუპრიზი გამიკეთა, დაბადების დღეზე მაჩუქა ბიონსეს კონცერტის ბილეთი. თავადაც წამომყვა. ჩემი ოცნება ამისრულდა და ყველაზე მაგარ კონცერტს დავესწარი. როგორ ერთობით ერთად? დიდი ოჯახი გაქვთ... სალომე: დღის ამ პერიოდში არ არის სტუმრიანობა, მაგრამ ჩვენი ოჯახის კარი სულ ღიაა. სტუმრები მოსვლას იწყებენ ღამის 11 საათიდან. ამას ჩემი მშობლებისგან ვარ მიჩვეული. ხომ იცი, მზითვი რომ მოაქვთ ქალებს, საძინებელი და სხვა რაღაცები, მე მოვიტანე სტუმრიანობა (იცინის). განწყობა, რომ სახლში მოვედი და უნდა დავიძინო, არასდროს გვაქვს. ვიცით, რომ საღამოს მაინც მოვლენ სტუმრები. საჭმელიც დიდი რაოდენობით მზადდება. თუკი არავინ მოდის, ვხვდებით, რომ მარტო ბავშვების ხმაური არ არის საკმარისი. ბავშვობიდან ვფიქრობდი, რომ ბევრი შვილი მეყოლებოდა, მაგრამ მაშინ ორს ვგულისხმობდი. მადლობა ღმერთს, რომ ოთხი შვილი მყავს. ძალიან რომ არ მეზარებოდეს, მეხუთე შვილსაც გავაჩენდი (იღიმის). მართლა აღარ შემიძლია. მგონი, ოთხი შვილი საკმარისია. ბავშვებსაც აღარ უნდათ სულ ორსული დედა. დედასთან უნდათ დროის გატარება. მაშო: უამრავი და-ძმა მყავს და საკმარისია (იღიმის). ციბუკას გამოუჩნდა და... სალომე: ციბუკას ჰყავს და, 16 წლის ლიზა, რომელიც ახლახან გავიცანით. ეს სოციალურ ქსელში დავწერე, რადგან მინდოდა, საზოგადოებას გაეგო. უნდ აინატრო ასეთი ბავშვი, კულტურული და ჭკვიანი გოგოა. ციბუკა ძალიან უყვარს. ახლახან ავად გახდა, საავადმყოფოში გვეწვინა, მაშო თავისთავად თავზე ედგა, ლიზა თავისი სურვილით მოვიდა, ლოგინში ჩაუწვა და თავს ევლებოდა. ლიზა ციბუკას ასლია გარეგნულად. თვითონ გამოჩნდა ლიზა. მე ვფიქრობდი, რომ ციბუკა ჯერ პატარა იყო, თანაც არ ვიცოდი ლიზას განწყობა, უნდოდა თუ არა ძმის გაცნობა. ლიზამ გამოხატა სურვილი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ძალიან დიდი ოჯახი შეიკრა. ლიზა და მაშკა, ვფიქრობ, ძალიან ახლო მეგობრები იქნებიან. ციბუს რომ ძალიან მაგარი პატრონი ჰყავს ლიზას სახით, ამაში ეჭვი არ მეპარება და ძალიან მიხარია. სალომე, შენ და ვახო თუ ახერხებთ განმარტოებას ამ ყველაფრის ფონზე? ვახერხებთ. მირეკავს ხოლმე, სამსახურიდან გამოვდივარ და გამოდი, სადმე წავიდეთო. მცალია, თუ არა, აუცილებლად ყველაფერს თავს ვანებებ და მივდივარ მასთან ერთად. კვირაში რამდენიმე დღე, ორი საათით მაინც, მარტო გავდივართ, ეს კაფე იქნება თუ სხვა ადგილი. ხშირად ვმოგზაურობთ სხვადასხვა ქვეყანაში. რომ გადავიწვებით ხოლმე, ვამბობთ, მოდი, წავიდეთ და დავისვენოთო. მაშო: ჩვენ სულ გვინდა, რომ ვახოსა და სალომესთან ერთად წავიდეთ ხოლმე და ხშირად დავყავართ ყოველ ზაფხულს. მგონი, მარტო ყოფნა დიდად არ გამოსდით (იცინიან). ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="123934,123928,123929,123931,123932,123930,123933,123939,123935,123936,123937,123938,123940"] [post_title] => სალომე გოგიაშვილი: „ძალიან რომ არ მეზარებოდეს, მეხუთე შვილსაც გავაჩენდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-gogiashvili-dzalian-rom-ar-mezarebodes-mekhute-shvilsac-gavachendi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 13:46:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 09:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122515 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 14:15:48 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content] => 12 აპრილს, „ალქიმიაში“ კახა კუხიანიძის ახალი სიმღერისა და ვიდეოს პრემიერა შედგა. სიმღერა სახელწოდებით „შენამდე“ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, ტექსტი - მომღერალ თემო საჯაიას. განსაკუთრებულია კომპოზიციის არანჟირება, როიალზე პაატა ანდრიაძე უკრავს. მისი შესრულება შესანიშნავია და ძალიან საინტერესოდ ავსებს კომპოზიციას. კახა კუხიანიძის ვოკალური მონაცემები და მიდგომა სიმღერასთან გუშინდელ საღამოზე ყველამ ერთხმად აღნიშნა და მოიწონა. რაც შეეხება ვიდეოს, ის მარიკა ქურდუბაძემ გადაიღო რამდენიმე ადამიანთან ერთად, კლიპი საკმაოდ სადა, ლამაზი და სასიყვარულო სიმღერის შესაბამისი გამოვიდა. პრეზენტაციის შემდეგ კახა და მისი კოლეგები ჩავწერეთ, რომლებიც კლიპის პრემიერას ესწრებოდნენ. კახა კუხიანიძე: იმდენად საპასუხისმგებლო იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი გამეზიარებინა ჩემი კოლეგებისთვის, მოწვეული სტუმრებისთვის, რომ გამოგიტყდები და ძალიან ვნერვიულობდი, სანამ შედგებოდა პრეზენტაცია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მოვეშვი, დავიღალე სასიამოვნოდ. ვარ ბედნიერი, რომ ის მოხდა, რაც მინდოდა, დიდი მადლობა ყველას ასეთი სითბოსთვის და სიყვარულისთვის. მადლობა მაიკოს, თემოს, პაატას, მარიკას, რამაზსა და გეგის. ასევე დიდი მადლობა მაგდას, რომელმაც მთელი თავის ენერგიიით გაუკეთა ამ საღამოს ორგანიზება ფანტასტიკურად და მადლობა „ალქიმიას“, რომელმაც არაჩვეულებრივად გვიმასპინძლა. მაიკო, აღინიშნა, რომ ეს სიმღერა შენი სხვა ნამუშევრებისგან განსხვავებულია... მაიკო კაჭკაჭიშვილი: (იღიმის) ნამდვილად არ არის ასეთი განსხვავებული, აქაც იგრძნობა ჩემი ხელწერა. ეს მოსაზრება, ალბათ, იმის გამო გაჩნდა, რომ არანჟირებაა სხვანაირი... ვფიქრობ, კახამ ეს სიმღერა საუკეთესოდ შეასრულა და ამას ყველა აღნიშნავს. სალომე გოგიაშვილი: ეს სიმღერა ერთ-ერთმა პირველმა მოვისმინე. მე და კახა დიდი ხნის მეგობრები ვართ. იმდენად მომეწონა, რომ მანქანაში ვრთავდი და ვუსმენდი ხოლმე. ძალიან მომეწონა კლიპი და მიხარია, რომ დღეს მისი პრეზენტაცია შედგა. კახასთვის არ გისაყვედურია, რომ არ აქტიურობდა? არ მისაყვედურია, რადგან სასაყვედურო მაშინაა, როდესაც გაქვს საშუალება და არ აკეთებ. აქტიურობას შესაბამისი ფინანსები სჭირდება. ია ჩანტლაძე: ძალიან მომეწონა კლიპიც, სიმღერაც და განსაკუთრებით მომეწონა არანჟირება, პაატა ანდრიაძის შესრულება. ვფიქრობ, კახა ამ სიმღერას ძალიან კარგად მღერის. ვულოცავ და წარმატებას ვუსურვებ. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან მომწონს, მაგარია სიმღერაც და არანჟირებაც, რომელიც ერთი სიმღერის ფასია. კახას ნამღერი შესანიშნავია. ვულოცავ! ჩემი უახლოესი მეგობარია და მისი წარმატება საკუთარივით მიხარია. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="5" ids="122516,122517,122518,122519,122520"] [post_title] => კახა კუხიანიძე კოლეგებმა შეაქეს - როგორ ჩაიარა კლიპის პრემიერამ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kukhianidze-kolegebma-sheaqes-rogor-chaiara-klipis-premieram [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 14:15:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113581 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-08 15:57:23 [post_date_gmt] => 2017-03-08 11:57:23 [post_content] => ია ფარულავას ცხოვრებაში სრულიად ახალი ეტაპია. ფლობს პატარა და ლამაზ სასტუმროს, რომლის მენეჯმენტშიც მთლიანად არის ჩართული საკუთარ გუნდთან ერთად, ისვენებს ტელევიზიისგან და შესაბამისად, როგორ თავად ამბობს, სტრესისგან და სამომავლო გეგმებსაც სახავს... რადიო „ფორტუნამ“ მსახიობს ქალთა დღე მიულოცა და ჰკითხა, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ დღესასწაულს. ია ფარულავა: მე, როგორც მაინც კომუნისტური ბავშვობის მქონეს, ეს გადმონაშთი მომყვება. დღეს დავწერე „ფეისბუქზე“, ერთი და იმავენაირი „გიფით“ მომილოცა დღევანდელი დღე ათმა ადამიანმა. ჯერ გავღიზიანდი, რა ჯანდაბად მინდა ეს მილოცვები-მეთქი, მაგრამ მერე ვიფიქრე - რატომაც არა? ეს ხომ დადებითი ენერგიაა. ადამიანებს უხარიათ, როცა ერთმანეთს ულოცავენ. სამწუხაროდ, ასეთი ტენდენციაც შეინიშნება, რომ ამ დღეს ერთმანეთს ძირითადად, ქალები ულოცავენ, მაგრამ რა მოხდა? მაინც ხომ პოზიტივია?!. იმდენად გვჭირდება პოზიტივი ყველაფერში ამ ბოლო დროს, ასეთი მილოცვები კარგია. 8 მარტს მიყვარს ყვავილების მიღება, რადგან გაზაფხულია და მიყვარს გაზაფხულის ყვავილები - იები, ყოჩივარდები... გინდა 8 მარტი იყოს და გინდა 9, ყვავილები ძალიან მიხარია. მე არავისთვის მიმილოცია, მაგრამ ბევრმა მომილოცა. მცდელობა მაინც რომ გვექნება, რომ რაღაც გვიხაროდეს, კარგ ენერგიას მოიტანს ჩვენ გარშემო, ქვეყანაში და ქალაქში, რომელიც იხრჩობა ნეგატიურ ჭაობში... 8 მარტს საჩუქრები მიგიღიათ? რა თქმა უნდა, მიმიღია საჩუქრები, მაგრამ ქალები უფრო ვუკეთებთ ერთმანეთს საჩუქრებს (იღიმის). საკუთარ თავს ხომ არ უსახსოვრეთ რამე? საკუთარ თავს ყოველთვის ვჩუქნი რაღაცებს. ძალიან მიყვარს ბრილიანტები და როცა საშუალება მაქვს, ვყიდულობ რაიმე „ბრილიანტოვანს“. ამით ჰგავხართ მერილინ მონროს და არა მხოლოდ... აი, ელიზაბეტ ტეილორს კი მამაკაცები ჩუქნიდნენ, ძირითადად... თუ გვაქვს შესაძლებლობა, საკუთარ თავს ვუსახსოვროთ რაიმე, რატომაც არა?!. ჩვენზე ძვირფასი ვინ გვყავს? აუცილებლად უნდა დააფასოთ საკუთარი თავი. ცოტა ეგოისტები იყავით, ჯერ თქვენ თავზე იფიქრეთ და მერე დანარჩენებზე!.. ახლახან ვნახე პოსტი, ერთ-ერთ კლუბში 8 მარტს 80 ქალბატონი და ორი მამაკაცი აღნიშნავდაო... ძალიან კარგია, თუკი ქალბატონები დადიან რესტორნებში, მამაკაცების გარეშე. ქალებს შეუძლიათ, რესტორანში გერმანული ანგარიშით წავიდნენ, კაცებს - არა. ისეთი მამაკაცები, რომლებსაც შეუძლიათ, თავისი სუფრაც გადაიხადონ და გვერდზე სუფრაც, სანთლით საძებნელები არიან. ასეთი რამ არქაული ხდება და წარსულს ბარდება. თუკი ქალებს უხარიათ ერთად სადმე წასვლა, ამას მივესალმები. ხშირად საუბრობენ და განიხილავენ, რომ ჩვენი მამაკაცები ძალიან დაიჩაგრნენ, ამის მიზეზებზე ბერვრჯერ თქმულა და აღარ გავიმეორებ, ამიტომ ჩვენ ვაჩუქოთ ყვავილები მამაკაცებს (იცინის). ეს, რა თქმა უნდა, ხუმრობაა... დღეს ია ფარულავასთვის, ლამაზი და წარმატებული ქალისთვის, მიღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორი მამაკაცია საინტერესო? (იღიმის) მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ ვფიქრობ მამაკაცებზე. არ ვსაუბრობ ჩემს პირად ცხოვრებაზე. არავინ იცის, რა ხდება ჩემს პირადში. ბევრს ჰგონია, რომ ქმარი აღარ მყავს, ზოგს ჰგონია, რომ მყავს და ვერ გაიგეს, რა და როგორ არის. შემიძლია ვთქვა, ტარიელ სუარი იყო ყველაზე ღირსეული მამაკაცი, რომელიც შემხვედრია ცხოვრებაში. ამ ასაკში დაახლოებით ვიცი, როგორი მამაკაცია ჩემთვის მისაღები და საუკეთესო, მაგრამ ახლა ამაზე ლაპარაკი არ მსურს. კი ბატონო. მინდა გკითხოთ, რა ეტაპია ახლა თქვენს ცხოვრებაში? ახლა გვეწყება ტურისტული სეზონი, ბიზნესი ყვავის. სასტუმრო არის ძალიან მოთხოვნადი, ლოკაციის გამო. მყავს ძალიან მაგარი გუნდი. ვერ გეტყვით, რომ სასტუმროში ვათენ-ვაღამებ, ასე არ არის და ასე მუშაობა სწორი არც არის. ახლა ია ფარულავას აქვს ეტაპი, როცა მან უნდა დაისვენოს ყველანაირი ნეგატივისაგან და ყველაფერი ზედმეტისგან. ეს არის ეტაპი, როცა სერიოზულად გადავხედე მეგობრების სიას და დავიწყე ადამიანების გაცხრილვა, ვტოვებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც პოზტივი მოაქვთ. ეს არის ეტაპი, როცა შემიძლია ვუთხრა საკუთარ თავს - ია, დაისვენე, ნუ ღელავ, შენ არაფერი გაქვს სანერვიულო. არ ვიბრძვი იმისთვის, რომ ტელევიზიაში გადაცემა მქონდეს, რადგან ეს ზედმეტი სტრესის წყაროა. ზედმეტად არც ინტერვიუს ვიძლევი, რადგან მეზარება, ესეც სტრესია, უნდა იქაქანო და ა.შ. ვატარებ ლექციებს, ვასწავლი სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს მიხეილ ჩეხოვის მეთოდს. ამაზე დიდად არ ვლაპარაკობ და არ ვაპიარებ, რადგან ჩემთვის საკრალური თემაა. ვხვდები ჩემს მეგობრებს, ვთამაშობთ „მაფიის ღამეს“, დავდივარ პროცედურებზე კვირაში ერთხელ „ნატალიში“, რომლის სახეც გახლავართ. როგორც იცით, მიყვარს ბრილიანტები, რაც ასაკში შევედი, ძალიან დავაფასე მათი გამოსხივების ძალა, ამიტომაც გავხდი საიუველირო მაღაზია „პონტე ვეკიოს“ სახეც. მსურს, სასტუმროში ჩამოვაყალიბო სალონი, მაიკო ორბელიანის მსგავსი... აქეთ არის მიმართული ჩემი ფიქრები და აზრები... სერიოზულად ვფიქრობ საცხოვრებელი ბინის გამოცვლას, რადგან პატარაა და ვიხრჩობი აქ უკვე. მაქვს მოლაპარაკებები ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიასთან, ბინა უკვე შერჩეულია. მოკლედ, ვარ ასე, ნერვებს არც მე ვუშლი ვინმეს და არც ვაშლევინებ... რომ მეკითხებიან, რატომ არ ხარ ტელევიზიაში, რატომ არ გაქვს გადაცემაო, როგორ ფიქრობთ, რომ მოვინდომო, არ მექნება? მაგრამ ეს იმხელა სტრესს უკავშირდება, აღარ მინდა, ბატონო (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => ია ფარულავას ბედნიერი ცხოვრების საიდუმლო - „არც მე ვუშლი ვინმეს ნერვებს და არც ჩემთვის ვაშლევინებ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ia-farulavas-bednieri-ckhovrebis-saidumlo-arc-me-vushli-vinmes-nervebs-da-arc-chemtvis-vashlevineb [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-08 15:57:23 [post_modified_gmt] => 2017-03-08 11:57:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123921 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-20 13:42:08 [post_date_gmt] => 2017-04-20 09:42:08 [post_content] => სალომე გოგიაშვილს შინ ვესტუმრეთ, სადაც მისი ოთხი შვილი იზრდება, მაშო, ციბუკა, იკა და დუდა. როგორც სალომე ამბობს, დროს ყველაფრისთვის პოულობს, ბავშვებთან ურთიერთობასაც ახერხებს, მეუღლესთან განმარტოებასაც და ასევე საკუთარ ბიზნესზე ზრუნვასაც. ტელეწამყვანი მალე ავეჯის მაღაზიას გახსნის. მრავალშვილიანი დედის ამპლუა გაქვს. აქტიური ცხოვრების წესიდან დიასახლისობაზე გადართვა როგორია? სალომე: ახლა მაქვს ყველაზე აქტიური პერიოდი, მყავს ოთხი შვილი, რომელთაც სჭირდებათ ყურადღება და მეუღლე, რომელიც ოთხ შვილს უდრის და მას კიდევ მეტი ყურადღება სჭირდება (იცინის). პლუს ამას, გაირკვა, რომ ყველაზე ეჭვიანი მეგობრები მყავს, როგორც კი არ დავურეკავ, მინაწყენდებიან. მაქვს სამსახური და ასევე ბევრი იდეა, რომლის განხორციელებაც მინდა. ბიზნესში გადავერთე, ვაპირებ ავეჯის მაღაზიის გახსნას. ორ კვირაში დასრულდება რემონტი, ავეჯი შევიძინე იტალიაში და მაღაზიაც მალე გაიხსნება. ლამაზი, ხარისხიანი, გემოვნებიანი და არაგადატვირთული ავეჯის ნაკლებობაა თბილისში, თუ არის, ძალიან ძვირია და ყველას არ აქვს შეძენის საშუალება. მინდა, ჩამოვიტანო იტალიური ავეჯი, რომელსაც მომხმარებელი ხელმისაწვდომ ფასად შეიძენს. მაშო, სალომე მართლა ყველაფერს ასწრებს? ყველაფერეს ასწრებს, მაგრამ სულ დაკავებულია. ამის მიუხედავად, სულ ახერხებს, რომ ჩვენთან გაატაროს დრო. სალომე: ჩემს შვილებს დედის ნაკლებობა არ აქვთ. შეძლებისდაგვარად, დედა სულ მათთან ერთადაა. მაშო: სალომე სულ მაკონტროლებს, მირეკავს, აინტერესებს, სად ვარ. სალომე: ან ისე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ იმავე კაფეში მივდივარ, სადაც მაშოა. ვითომ შემთხვევით აღმოვჩნდი, მე და ციბუკა დავდივართ ხოლმე, ვითომ ამას უნდა. მაშო 14 წლისაა, არ არის იმხელა, რომ მარტო იაროს. ალბათ, მეც არ მომეწონებოდა, დედაჩემს რომ ასე ვეკონტროლებინე. მეჩხუბებიან ჩემი მეგობრები, გაუშვიო, მაგრამ არ მომწონს, ღამის ათ საათზე პატარა გოგონები ქუჩაში რომ მხვდებიან სეირნობისას. ახლა მესმის დედაჩემის და მამაჩემის, რატომ არ მიშვებდნენ მარტო ამ ასაკში. მგონია, რომ პატარა ბავშვი ღამე ქუჩაში რომ მარტო დადის, უპატრონოობის შთაბეჭიდლებას ტოვებს. ამიტომ მაშკამ იცის, თუ მეგობრებთან ერთად უნდა წასვლა, ყველგან ვუშვებ, მაგრამ ვიცი, ვისთან ერთადაა და სად არის. ძირითადად, მე თვითონ მიმყავს და რომ გამოდის, მე ვარიგებ ყველას სახლშ (იცინის). მაშო, თაყვანისმცემლები გყავს? არა, მაგრამ თუ მეყოლება, არ ვიცი, რა გვეშველება. თუკი ვინმეს დაინახავს, სულ ეჭვიანობს. ბიჭი მეგობრები მყავს, მაგრამ ძალიან ახლობელი და ბავშვობიდან რომ ვმეგობრობ, მათზე არ ეჭვიანობს. სალომე: გამომიყვანა ურჩხული. ასეც არ არის. პირობას ვდებ, რომ ჩემი შვილების პირად ცხოვრებაში არ ჩავერევი, თუკი მივხვდები, რომ ნორმალური ადამიანი შეარჩიეს. თუკი მივხვდები, რომ ეს ის არ არის, იცით, რაც მოხდება. დაგაინტერესებს შენი შვილების რჩეულებზე ყველაფერი? რას მეკითხები, აბა? როგორ არ დამაინტერესებს (იცინის). გოგო ვარ და ვიცი, რაზეა წამსვლელი ქალი, როცა მამაკაცი უყვარს. შეუძლია, გადააბიჯოს ყველას, ოჯახის წევრებს და წაჰყვეს იმ ადამიანს, ვისაც ჰგონია, მთელი ცხოვრება ეძებდა. როცა დედა ეუბნება, ეს ის არ არის, ვინც შენ გჭირდებაო, მაშინ ჰგონია, ის ბიჭი იჩაგრება და უნდა გადაარჩინოს. მე ხომ გამოვიარე ეს ყველაფერი, „გადავარჩინე“ ვიღაცები (იღიმის) და მივხვდი, სადა ხარ თურმე, რეებს აკეთებ. მე ისე არ მივუდგები შვილებს, როგორც მე მომიდგნენ. როგორც კი ქალს ჯიბრში უდგები, მისი ინსტინქტია, რომ მაინც გააკეთოს ის, რაც უნდა. ვცდილობ, დავმეგობრდე შვილებთან, ახლოს ვიყო და მივცე რჩევა. თუკი არ გაითვალისწინებენ და მზად იქნებიან ცხვირის მოტეხვისთვის, გვერდში მაინც დავუდგები. უბრალოდ, მსურს, რომ არ გამოიარონ ის, რაც მე გამოვიარე. მაშო, შენთვის როგორია სალომე? ძალიან მეგობრული, მასთან ყველაფერზე ლაპარაკი შემიძლია. ძალიან მკაცრიც არ არის. ციბუკა, შენ ფეხბურთელობა გინდა, არა? დავდივარ ფეხბურთზე, ძალიან მომწონს. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო. სალომე: ჩვენი მასწავლებელი ამბობს, რომ რაც ჩაფიქრებული გვაქვს, თუკი ბევრს ივარჯიშებს და მოინდომებს, გამოვა. ციბუ ძალიან მონდომებულია. გინდა, რომ ციბუკა ფეხბურთელი გამოვიდეს? რას ამბობ? თუ ეს არ გამოვა, ისეთი მონდომებული ვარ, რომ მე გამოვალ (იცინის). აჩემება მაქვს. რომ დავფეხმძიმდი და გავიგე, რომ ბიჭი იყო, ვთქვი, უნდა იყოს ცისფერთვალება და ქერა და გამოვიდეს ფეხბურთელი-მეთქი. რატომ მინდოდა ეს ფეხბურთელობა, არ ვიცი. რომ წამოიზარდა, გამომიცხადა, არ მინდა ფეხბურთიო. ისე ვინერვიულე, რომ გადაწყვიტა, დედის სიკვდილს ფეხბურთით გატაცება ჯობია. ახლა ძალიან შეუყვარდა. არ არსებობს ფეხბურთელი, მისი ვინაობა რომ არ იცოდეს. ჩემი მეგობრები რაღაცებს რომ ეკითხებიან, ყველაფერს პასუხობს. მე ისე მიხარია, თითქოს უნივერსიტეტი ჰქონდეს დამთავრებული (იცინის). ორმა პატარამ რა შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში? მესამე, ბატონი ირაკლი, მგონი, უფრო მამას ჰგავს. თავისი ასაკისთვის ძალიან განვითარებულია. ბიჭის კვალობაზე ძალიან ადრე დაიწყო ლაპარაკი. უყურებს თურქულ სერიალს, ძალიან განიცდის მისი გმირების ბედს, ახლა ავარიაში მოყოლილა ქალბატონი თუ ბატონი ზეინაბი და ამას განვიცდიდით (იცინის). დუდა ძალიან გაწონასწორებულია. თუ ხასიათზე არაა, არ გაგიღიმებს. იმ დღეს მამამისი ათვალიერებდა პროექტს და მასთან ერთად დაიწყო დათვალიერება. მგონია, რომ არქიტექტურისკენ წავა. საბოლოოდ, რა იქნება, არ ვიცი. თავიდანცე განსაზღვრე შვილების პროფესიები? (იცინის) უბრალოდ, ჩემთვის ვფიქრობ, მაშკა ჯერ არ ვიცი, რა პროფესიას აირჩევს. ჯერ მისი პროფესიაა ბიონსეს ფანობა. მაშო: დედამ სიუპრიზი გამიკეთა, დაბადების დღეზე მაჩუქა ბიონსეს კონცერტის ბილეთი. თავადაც წამომყვა. ჩემი ოცნება ამისრულდა და ყველაზე მაგარ კონცერტს დავესწარი. როგორ ერთობით ერთად? დიდი ოჯახი გაქვთ... სალომე: დღის ამ პერიოდში არ არის სტუმრიანობა, მაგრამ ჩვენი ოჯახის კარი სულ ღიაა. სტუმრები მოსვლას იწყებენ ღამის 11 საათიდან. ამას ჩემი მშობლებისგან ვარ მიჩვეული. ხომ იცი, მზითვი რომ მოაქვთ ქალებს, საძინებელი და სხვა რაღაცები, მე მოვიტანე სტუმრიანობა (იცინის). განწყობა, რომ სახლში მოვედი და უნდა დავიძინო, არასდროს გვაქვს. ვიცით, რომ საღამოს მაინც მოვლენ სტუმრები. საჭმელიც დიდი რაოდენობით მზადდება. თუკი არავინ მოდის, ვხვდებით, რომ მარტო ბავშვების ხმაური არ არის საკმარისი. ბავშვობიდან ვფიქრობდი, რომ ბევრი შვილი მეყოლებოდა, მაგრამ მაშინ ორს ვგულისხმობდი. მადლობა ღმერთს, რომ ოთხი შვილი მყავს. ძალიან რომ არ მეზარებოდეს, მეხუთე შვილსაც გავაჩენდი (იღიმის). მართლა აღარ შემიძლია. მგონი, ოთხი შვილი საკმარისია. ბავშვებსაც აღარ უნდათ სულ ორსული დედა. დედასთან უნდათ დროის გატარება. მაშო: უამრავი და-ძმა მყავს და საკმარისია (იღიმის). ციბუკას გამოუჩნდა და... სალომე: ციბუკას ჰყავს და, 16 წლის ლიზა, რომელიც ახლახან გავიცანით. ეს სოციალურ ქსელში დავწერე, რადგან მინდოდა, საზოგადოებას გაეგო. უნდ აინატრო ასეთი ბავშვი, კულტურული და ჭკვიანი გოგოა. ციბუკა ძალიან უყვარს. ახლახან ავად გახდა, საავადმყოფოში გვეწვინა, მაშო თავისთავად თავზე ედგა, ლიზა თავისი სურვილით მოვიდა, ლოგინში ჩაუწვა და თავს ევლებოდა. ლიზა ციბუკას ასლია გარეგნულად. თვითონ გამოჩნდა ლიზა. მე ვფიქრობდი, რომ ციბუკა ჯერ პატარა იყო, თანაც არ ვიცოდი ლიზას განწყობა, უნდოდა თუ არა ძმის გაცნობა. ლიზამ გამოხატა სურვილი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ძალიან დიდი ოჯახი შეიკრა. ლიზა და მაშკა, ვფიქრობ, ძალიან ახლო მეგობრები იქნებიან. ციბუს რომ ძალიან მაგარი პატრონი ჰყავს ლიზას სახით, ამაში ეჭვი არ მეპარება და ძალიან მიხარია. სალომე, შენ და ვახო თუ ახერხებთ განმარტოებას ამ ყველაფრის ფონზე? ვახერხებთ. მირეკავს ხოლმე, სამსახურიდან გამოვდივარ და გამოდი, სადმე წავიდეთო. მცალია, თუ არა, აუცილებლად ყველაფერს თავს ვანებებ და მივდივარ მასთან ერთად. კვირაში რამდენიმე დღე, ორი საათით მაინც, მარტო გავდივართ, ეს კაფე იქნება თუ სხვა ადგილი. ხშირად ვმოგზაურობთ სხვადასხვა ქვეყანაში. რომ გადავიწვებით ხოლმე, ვამბობთ, მოდი, წავიდეთ და დავისვენოთო. მაშო: ჩვენ სულ გვინდა, რომ ვახოსა და სალომესთან ერთად წავიდეთ ხოლმე და ხშირად დავყავართ ყოველ ზაფხულს. მგონი, მარტო ყოფნა დიდად არ გამოსდით (იცინიან). ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="123934,123928,123929,123931,123932,123930,123933,123939,123935,123936,123937,123938,123940"] [post_title] => სალომე გოგიაშვილი: „ძალიან რომ არ მეზარებოდეს, მეხუთე შვილსაც გავაჩენდი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-gogiashvili-dzalian-rom-ar-mezarebodes-mekhute-shvilsac-gavachendi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 13:46:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 09:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 37914807a44d6373f9590a5226940688 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )