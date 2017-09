რეალი მაჩანჩალაა, ბარსა კოსმოსშია (ფოტო-კარიკატურები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => karikatura ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166701 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => karikatura ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166701 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => karikatura ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => karikatura ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166701) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1294,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166464 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-22 11:33:57 [post_date_gmt] => 2017-09-22 07:33:57 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მონაწილე გუნდების ღირებულება მშვენივრად არის წარმოდგენილი ამ ინფოგრაფიკაში. ლიგაზე 32 გუნდი მონაწილეობს. ბევრს ბევრი ფული აქვს, ზოგიერთს ცოტა. ზოგიერთი ჯგუფი ისე დაკომპლექტდა, სხვაობა თვალშისაცემია. ფულიანობის მხრივ შედარებით დაბალანსებული G ჯგუფია, სადაც ოთხივე ლამის თნაბარი შესაძლებლობის კლუბია. აბა „ყარაბახი“ „ჩელსის“ და აპოელ „რეალს“ ზოლად თუ გასდევს. ჩაუჯექით სხვის ფინანსურ შესაძლებლობებს. [post_title] => რა ღირებულებისაა ჩემპიონთა ლიგის გუნდები (ინფოგრაფიკა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-ghirebulebisaa-chempionta-ligis-gundebi-infografika [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 11:33:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 07:33:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166464 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166457 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-22 10:04:57 [post_date_gmt] => 2017-09-22 06:04:57 [post_content] => 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტმა წარადგინა მედლები, რომელსაც ჩემპიონებსა და პრიზიორებს გადასცემენ. დიზაინს საფუძვლად დაედო კორეის ეროვნული კულტურის მოტივები. მედლის ერთ მხარეს გამოსახულია დიაგონალური ხაზები, რომელიც ოლიმპიადის ისტორიისა და სპორტსმენების გამარჯვებისკენ მისწრაფების სიმბოლოა. თითოეულ მედალს შეინახავენ ხის ფუტლიარში, რომლის დიზაინი კორეული არქიტექტურით არის შთაგონებული და ქვეყანაში ხის ნაგებობების დიდ რაოდენობაზე მიუთითებს. 2018 წლის ოლიმპიური თამაშები 9-25 თებერვალს, ქალაქ პიონჩანგში გაიმართება. [post_title] => მედლები მზადაა: კორეული კულტურა და გამარჯვებისკენ სწრაფვა ოლიმპიურ მედლებში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => medlebi-mzadaa-koreuli-kultura-da-gamarjvebisken-swrafva-olimpiur-medlebshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 10:04:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 06:04:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166457 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166450 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-22 09:47:00 [post_date_gmt] => 2017-09-22 05:47:00 [post_content] => „ბარსელონას“ ლიდერმა, ლიონელ მესიმ კარიერაში სეზონის საუკეთესო სტარტი აჩვენა. 2017-18 წლების სეზონის სტარტიდან დღემდე, არგენტინელ ფორვარდს რვა ოფიციალურ მატჩში 12 გოლი აქვს გატანილი. ხოლო, თუ სათვალავში მხოლოდ ესპანეთის ჩემპიონატს ავიღებთ, მესის პირველ ხუთ ტურში ცხრა გოლი დაუგროვდა: ორი გოლი მან „ალავესს“ გაუტანა, სამი - „ესპანიოლს“, ოთხი - „ეიბარს“. ამ დრომდე არგენტინელისთვის საუკეთესო იყო 2011-12 წლების სეზონი, როცა ლა ლიგას პირველ ხუთ ტურში რვა გოლი გაიტანა. [post_title] => მესი ასეთი არასდროს ყოფილა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesi-aseti-arasdros-yofila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 09:47:00 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 05:47:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166464 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-22 11:33:57 [post_date_gmt] => 2017-09-22 07:33:57 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მონაწილე გუნდების ღირებულება მშვენივრად არის წარმოდგენილი ამ ინფოგრაფიკაში. ლიგაზე 32 გუნდი მონაწილეობს. ბევრს ბევრი ფული აქვს, ზოგიერთს ცოტა. ზოგიერთი ჯგუფი ისე დაკომპლექტდა, სხვაობა თვალშისაცემია. ფულიანობის მხრივ შედარებით დაბალანსებული G ჯგუფია, სადაც ოთხივე ლამის თნაბარი შესაძლებლობის კლუბია. აბა „ყარაბახი“ „ჩელსის“ და აპოელ „რეალს“ ზოლად თუ გასდევს. ჩაუჯექით სხვის ფინანსურ შესაძლებლობებს. [post_title] => რა ღირებულებისაა ჩემპიონთა ლიგის გუნდები (ინფოგრაფიკა) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-ghirebulebisaa-chempionta-ligis-gundebi-infografika [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 11:33:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 07:33:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166464 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 927 [max_num_pages] => 309 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c584db63defa3b31b09487a923ff97ef [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )