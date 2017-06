რეალი რეიტინგის ლიდერია: სამეფო კლუბამდე ვერავინ ადის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => uefa [3] => reali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137912 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => uefa [3] => reali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137912 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 120 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => uefa [3] => reali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => uefa [3] => reali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137912) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (691,120,156,462) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137953 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-12 13:18:54 [post_date_gmt] => 2017-06-12 09:18:54 [post_content] => მიუნხენის „ბაიერნის“ მეკარე მანუელ ნოიერი საკუთარ ქორწილში ყავარჯნებით მივიდა. ტრავმა - სიყვარულის წინაღობა არ არის. ნოიერი 24 წლის სტუდენტზე, ნინა ვაისზე დაქორწინდა. 31 წლის გოლკიპერის ქორწილი იტალიაში, ქალაქ ბარის სიახლოვეს ჩატარდა. მანუელს ჯერ არ მოურჩენია ტრავმა და ამიტომ ყავარჯნების გამოყენება უწევს. შეგახსენებთ, ნოიერმა ფეხი ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში „რეალთან“ თამაშის დროს მოიტეხა და წესით მწყობრში სექტემბრისთვის უნდა ჩადგეს. ქორწილი ყავარჯნებით: ნოიერმა ცოლი კოჭლობით მოიყვანა (ფოტო)

მსოფლიოს ყველა დროის უდიადესი სპორტსმენის მაიკლ ჯორდანის სპორტულმა ფეხსაცმელმა რეკორდი დაამყარა. მისი უჰაერესობის და ლეგენდის ბოტასი აუქციონზე 190 373 დოლარად გაიყიდა. ფეხსაცმელი 1984 წლის „კონვერსია" და მას ჯორდანის ხელმოწერა ამშვენებს. სწორედ ამ ფეხსაცმლით მოიგო „ჩიკაგო ბულსის" ლეგენდამ ოლიმპიური თამაშები. საინტერესოა, რომ მაიკლ ჯორდანმა თავისივე რეკორდი მოხსნა. 2013 წელს 1997 წლის ფინალში ნაცვამი ფეხსაცმელი 104 765 დოლარად გაიყიდა. ჯორდანის ფეხსაცმელმა თავისივე რეკორდი მოხსნა

საქართველოს ნაკრებმა მუნდიალის შესარჩევის მორიგი მატჩი ითამაშა და ისევ ვერ მოიგო. ამჯერად ჩვენი მეტოქე ჯგუფის აუტსაიდერი იყო და სამი ქულის მოლოდინიც ამის გამო მძაფრდებოდა. თუმცა მოლდოვა ისტორიულად უხერხულ მეტოქედ ჩამოყალიბდა და ამ არც თუ ძლიერი გუნდის დამარცხება ჩვენთვის მარტივი საქმე აღარ არის. საქართველო ტრადიციულად ერთი ტაიმის გუნდად წარდგა. ამ შემთხვევაში უკეთესი მეორე ნახევარი გამოვიდა. პირველი ტაიმი პირწმინდად ჩავაგდეთ და შესაბამისად 0:2 წავაგეთ კიდეც. მართალია მეორე გოლი აშკარად არ უნდა ჩათვლილიყო, მაგრამ უნიათო თამაშს ეს დიდად ვერ გაამართლებს. მეორე ტაიმი საქართველოს აშკარა უპირატესობით წარიმართა და მოგებაც შეგვეძლო. თამაშის შემობრუნება შეცვლაზე შესულმა ფეხბურთელებმა მოახერხეს. აქედან ორმა გოლი გაიტანა და ცოტა მეტი გამართლების შემთხვევაში მესამის გატანაც შეიძლებოდა. ასე თუ ისე, ჩვენი ეროვნული გუნდი ისევ მოგების გარეშეა და რა თქმა უნდა ასეთი თამაშით და ასეთი გუნდით ჩვენი ადგილი მსოფლიო ჩემპიონატზე (რუსეთი) ნამდვილად არ არის. საქართველო მომდევნო ოფიციალურ შეხვედრას 2 სექტემბერს, თბილისში, ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. პირველ ნახევარში სწორი ტაქტიკა არ შეგვირჩევია ვლადიმირ ვაისი: "გულშემატკივრებმა საინტერესო ფეხბურთი იხილეს, რომელიც ორი განსხვავებული ტაიმისგან შედგებოდა. უხეში შეცდომების გამო დავისაჯეთ და 0:2-ს ვაგებდით, თუმცა მეორე ნახევარში სულ სხვა ფეხბურთი ვიხილეთ. ცვლილებების შემდეგ თამაშის ხარისხი გაუმჯობესდა. შესაძლოა, პირველ ნახევარში სწორი ტაქტიკა არ შეგვირჩევია. მეტოქის დაღლა გვსურდა, რის შემდეგაც იმ მაღალი კლასის მოთამაშეების გამოყვანა გვსურდა, რომლებსაც სამწუხაროდ სათამაშო პრაქტიკის ნაკლებობა აქვთ. ყაზაიშვილი და მერებაშვილი თამაშში კარგად ჩაერთვნენ. მოგება ორივე გუნდს სურდა, მაგრამ სატურნირო ცხრილში არაფერი შეცვლილა. დადებითი მხოლოდ ის არის, რომ ორბურთიანი ჩამორჩენის აღმოფხვრა შევძელით და საგოლე მომენტები შევქმენით. ფრე ლოგიკური შედეგია, რადგან მოლდოვამ პირველი ტაიმი ითამაშა უკეთ, ჩვენ კი მეორე." მოლდოვა 2:2 საქართველო კიშინიოვი, „ზიმბრუ არენა" მოლდოვა: ნამაშკო, პოსმაკი, კარპი (73' კოჟოკარი), ეპურიანუ, ციგირლაში (77' რაკუ), ჩებოტარუ, დედოვი, გინსარი, ბორდიანი, ანტონიუკი, ჩოჩუკი (73' ბუგაევი) საქართველო: მაკარიძე, ლობჟანიძე (35' კვეკვესკირი), ტაბიძე, კაშია, კვერკველია, დაუშვილი (46' ყაზაიშვილი), კანკავა, დვალიშვილი (65' მერებაშვილი), კაჭარავა, არაბიძე, ნავალოვსკი სათადარიგო: კვასხვაძე, მიგინეიშვილი, არაბული, ს. ლობჟანიძე, გვილია, შერგელაშვილი, ლობჯანიძე, ჯიღაური, კაკაბაძე გაფრთხილება: 79' არაბიძე, 88' ბორდიანი, 89' კანკავა გოლები: 1:0 გინსარი (15), 2:0 დედოვი (36), 2:1 მერებაშვილი (65), 2:2 ყაზაიშვილი (70)

საქართველოს ცვლილებები უხდება: ჩვენი ადგილი რუსეთში არ არის ქორწილი ყავარჯნებით: ნოიერმა ცოლი კოჭლობით მოიყვანა (ფოტო)