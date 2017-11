რეალის ვარსკვლავებს ახალი მანქანები ჩამოურიგეს: ვინ რომელი აუდი აარჩია (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => reali [2] => sponsori [3] => audi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190249 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => reali [2] => sponsori [3] => audi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190249 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => reali [2] => sponsori [3] => audi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => reali [2] => sponsori [3] => audi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190249) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (156,1183,691,9697) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190261 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-24 11:22:01 [post_date_gmt] => 2017-11-24 07:22:01 [post_content] => „ბარსელონას“ 15 ფეხბურთელზე მეტი წავა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს კლუბის ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელია. პირველ მუნდიალზე „ბარსას“ სამი წარმომადგენელი ყავდა. ახლა კი ეს რიცხვი 5-ჯერ გაიზარდა. თუმცა ინფოგრაფიკაზე ყველაფერი ნათლად ჩანს. ბარსელონა რუსეთში სარეკორდო რაოდენობის ფეხბურთელებს გზავნის (ინფოგრაფიკა)

საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, ჯაბა კანკავა კარიერას ყაზახეთში გააგრძელებს. თბილისის "დინამოს" , "დნიპროსა" და "რეიმსის " შემდეგ, ეს კანკავასთვის ახალი გამოწვევაა. ნაკრების კაპიტანი ბოლო პერიოდში უგუნდოდ იყო და "ტობოლს" თავისუფალი აგენტის სტატუსით შეუერთდა. ამ გუნდში მას საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი ფეხბურთელი, ნიკა კვეკვესკირი დახვდება. ყაზახური კლუბი ჯაბა კანკავას ოფიციალურად რამდენიმე დღეში წარადგენს. კაპიტანი მოეწყო: კანკავა ტობოლმა აიყვანა

ჩემპიონთა ლიგის წუხანდელ ტურში საინტერესო ფაქტები დაფიქსირდა. რამდენიმე მნიშვნელოვანს ჩვენც შემოგთავაზებთ. ყალბი ფული ბაიერნის ფანებისგან „ანდერლეხტთან" გასვლით მატჩში „ბაიერნის" გულშემატკივრებმა ყალბი კუპიურები გადაყარეს - ბილეთებზე მაღალი ფასების პროტესტის ნიშნად. სტუმართა სექტორში ადგილი 100 ევრო ღიდა. მიუნხენელები ამას დაუშვებლად მიიჩნევენ. მესი ჩემპიონთა ლიგის მატჩებში თადარიგში 4.5 წელია არ ყოფილა „იუვენტუსთან" შეხვედრის პირველი ტაიმი მესი სათადარიგოთა სკამზე იჯდა. მისი სავარჯიშო ფორმით ხილვა უჩვეულო რამ იყო. მოედანზე ლეო 35-ე წუთზე შევიდა. მესის ლიგის მატჩი პირველი წუთებიდან 2013 წლის გაზაფხულზე არ დაუწყია, თუმცა მაშინ მიზეზი ქონდა - ტრავმა. როგორ გაირკვა, მესი და „ბარსას" მწვრთნელი ვალვერდე წინასწარ შეთანხმდნენ დასვენებაზე. სხვათა შორის, „ბარსელონამ" ბოლო 17 წლის განმავლობაში პირველად ვერ გაიტანა ზედიზედ ორ სალიგო მატჩში გოლი. ზლატანი - პირველი, ვინც 7 სხვადასხვა გუნდში ითამაშა უნიკალური იბრაჰიმოვიჩი რეკორდს ხავიერ სავიოლასთან ერთად იყოფდა. ახლა კი ერთპიროვნული ლიდერი გახდა. იბრას კლუბები და გოლები ჩემპიონთა ლიგაში: მანჩესტერ იუნაიტედი - 0 გოლი პსჟ - 20 მილანი - 9 აიაქსი - 7 ინტერი - 6 ბარსელონა - 4 იუვენტუსი - 3

ყალბი ფული გერმანელებისგან და მესი-იბრას ამბები „ბარსელონას" 15 ფეხბურთელზე მეტი წავა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს კლუბის ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებელია. პირველ მუნდიალზე „ბარსას" სამი წარმომადგენელი ყავდა. ახლა კი ეს რიცხვი 5-ჯერ გაიზარდა. თუმცა ინფოგრაფიკაზე ყველაფერი ნათლად ჩანს.

ბარსელონა რუსეთში სარეკორდო რაოდენობის ფეხბურთელებს გზავნის (ინფოგრაფიკა)