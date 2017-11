რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული 10 გახმაურებული ფილმი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185587 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185587 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1886 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185587) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1886) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187519 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-17 09:29:43 [post_date_gmt] => 2017-11-17 05:29:43 [post_content] => ფართო პუბლიკაზე გათვლილი ბლოქბასტერების პარალელურად იქმნება ფილმები, რომელთაც მართალია ნაკლები, თუმცა ყოველთვის გემოვნებიანი მაყურებელი ჰყავს. „ცხოველის კვალი“ (პოლონეთი) - ცხოველთა უფლებებისთვის მებრძოლი ასაკოვანი ქალის ისტორია, რომელიც უამრავ წინააღმდეგობას აწყდება ოთხფეხა მეგობრების დასაცავად. „მოუსყიდავი“ (ირანი) – პროვინციაში მცხოვრები 35 წლის მამაკაცის ბრძოლა ადგილობრივ ბიუროკრატიულ სისტემასთან, ეტაპობრივად სერიოზულ ომში გადადის. „ანა, ჩემო სიყვარულო“ (რუმინეთი) - ბერლინის კინოფესტივალის „ვერცხლის დათვის“ მფლობელი დრამა ოჯახურ წყვილზე, რომელიც სტუდენტობაში დაქორწინებული მრავალი წლის შემდეგ შორდება ერთმანეთს. „მათ ჯერ მამაჩემი მოკლეს: კამბოჯის ქალიშვილის მოგონება“ (აშშ) - პატარა გოგონას და მისი ოჯახის ისტორია კამბოჯაში წითელი კხმერების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში. „იმედის მეორე მხარეს“ (ფინეთი) - კომედიური დრამა სირიელ არალეგალ ემიგრამტზე, რომელიც უკეთესი ცხოვრების პოვნას ფინეთში ცდილობს. „ბერლინის სინდრომი“ (ავსტრალია) - ავსტრალიელი გოგონას მოგზაურობა ბერლინში, რომელიც სიმპათიური ახალგაზრდა კაცით მოხიბლული მის მახეში ებმება. „სივიწროვე“ (რუსეთი) - გოგონას ისტორია, რომელიც იძულებულია საკუთარი ბედნიერება ძმის გადარჩენას შესწიროს. „ანგამალის დღიური“ (ინდოეთი) - სოციალური დრამა კონკურენტ ბანდებს შორის სასტიკ ბრძოლაზე ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. * „წყლის პერი“ (ჩინეთი) - მამაზე განაწყენებული წარმატებული ავტომრბოლელი, წარსულში ხვდება, სადაც საკუთარ მამას ახალგაზრდობაში ხვდება. „კვადრატი“ (შვედეთი) - მუდური მუზეუმის კურატორის ისტორია, რომელიც უცნობის მიერ გაძარცული, ღარიბ კვარტალში ცდილობს საკუთარი ნივთების დაბრუნებას. [post_title] => 5 ფილმი ქალის „დამღუპველ“ სილამაზეზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 5-filmi-qalis-damghupvel-silamazeze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-11 00:27:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 20:27:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182387 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-03 15:12:23 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:12:23 [post_content] => ალბათ, შემოდგომა საუკეთესო სეზონია ცოტა ნაღვლიანი, სენტიმენტალური ფილმების სანახავად, როცა ცხელი ყავის ან ჩაის ფინჯანით ხელში, ეკრანთან მოკალათებული თვალს გადაავლებთ საყვარელ მელოდრამებსა და ლირიულ ისტორიებს. „დედინაცვალი“ - ცოტა ნაღვლიანი, თუმცა საოცრად კეთილი ფილმი, სადაც განსაკუთრებულ განწყობას სწორედ შემოდომის პეიზაჟები და არაჩვეულებრივი მუსიკა ქმნიან. „უკანასკნელი ნოემბერი“ - კლასიკური ბრიტანული ფილმი, მხოლოდ ნისლიანი ალბიონისთვის დამახასიათებელი ატმოსფეროთი და შსანიშნავი მსახიობების მონაწილეობით. „ოქტომბრის ცა“ - რეალურ ისტორიაზე შექმნილი ფილმი მეშახტეების რთულ ცხოვრებაზე, მათთვისაა, ვისაც შემოდგომის მელანქოლიაში ჩაიძირა და ცოტა გამოფხიზლება უნდა. „ტკბილი ნოემბერი“ - შუძლებელია საშემოდგომო ფილმების ნაკრები შარლიზ ტერონისა და კიანუ რივზის რომანტიკული მელოდრამის გარეშე, რომელიც ცხოვრების ყოველი წამით ტკბობას გვასწავლის. „გაზაფხული, ზაფხული, ზამთარი... და ისევ გაზაფხული“ - კიმ კი დუკის ფილოსოფიური იგავი მარადიულ ფასეულობებზე ბრწყინვალედაა ნაჩვენები წელიწადის სხვადასხვა სეზონის პეიზაჟების ფონზე. „სახლი ტბის პირას“ - სანდრა ბალოკი, კიანუ რივზი, სახლი ულამაზეს ტბასთან და ცოტა საოცრება - სულ ესაა, რაც კარგი მელოდრამის გადაღებადაა საჭირო. „ერთხელ“ - მცირებიუჯეტიანი მუსიკალური მელოდრამა, რომელიც ჯერ ოსკარით აღინიშნა საუკეთესო სიმღერის ნომინაციაში, მერე კი, ტრიუმფალურად დაიდგა ბროდვეიზე, საუკეთესო „წამალია“ მათთვის, ვინც მომავლის იმედი დაკარგა. „ბრიუგეში“ - მშვენიერი ფილმი, შემოდგომის ევროპული ქალაქის პეიზაჟებით და ბრწყინვალე სამსახიობო დასით, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ მორალურ საკითხებს ცოტა ცინიზმითა და შავი იუმორით განიხილავს. „მოჩვენებითი სიყვარული“ - საკმაოდ არაორდინალური, თუმცა საოცრად ლამაზი ფილმი, თავისი მელანქოლიურ განწყობით ბოლო წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია. „გვიანი შემოდგომა“ - წვიმიანი სიეტლის ფონზე გადაღებული სასიამოვნო მელოდრამაა ქალსა და მამაკაცის შემთხვევით ნაცნობობაზე, რომლებიც სწორედ ერთმანეთში პოულობენ უახლოეს ადამიანებს. „თქვენს სახელზე წერილია“ – ნორა ეფრონის ფილმები ყოველთვის განსაკუთრებული სიმშვიდით, რომანტიკით გამოირჩევა და არც მეგ რაიანისა და ტომ ჰენქსის ვირტუალური რომანია გამონაკლისი. „შემოდგომის ლეგენდები“ - ერთ ქალში შეყვარებული სამი ძმის ისტორიამ, თავის დროზე უზარმაზარი პოპულარობა მოიპოვა მელოდრამების მოყვარულთა შორის, ახალგაზრდა ბრედ პიტი კი, ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. „შემოდგომა ნიუ-იორკში“ – ასაკოვანი მამაკაცისა და ახალგაზრდა გოგონას სიყვარულის ნაღვლიან ისტორიას, უფრო მეტ დრამატიზმს ნიუ-იორკის შემოდგომის ქუჩებისა და პარკების პეიზაჟები მატებს. [post_title] => 13 ფილმი საშემოდგომო განწყობით - ჩაუჯექით საყვარელ მელოდრამებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 13-filmi-sashemodgomo-ganwyobit-chaujeqit-sayvarel-melodramebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 22:39:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 18:39:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187519 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-17 09:29:43 [post_date_gmt] => 2017-11-17 05:29:43 [post_content] => ფართო პუბლიკაზე გათვლილი ბლოქბასტერების პარალელურად იქმნება ფილმები, რომელთაც მართალია ნაკლები, თუმცა ყოველთვის გემოვნებიანი მაყურებელი ჰყავს. „ცხოველის კვალი“ (პოლონეთი) - ცხოველთა უფლებებისთვის მებრძოლი ასაკოვანი ქალის ისტორია, რომელიც უამრავ წინააღმდეგობას აწყდება ოთხფეხა მეგობრების დასაცავად. „მოუსყიდავი“ (ირანი) – პროვინციაში მცხოვრები 35 წლის მამაკაცის ბრძოლა ადგილობრივ ბიუროკრატიულ სისტემასთან, ეტაპობრივად სერიოზულ ომში გადადის. „ანა, ჩემო სიყვარულო“ (რუმინეთი) - ბერლინის კინოფესტივალის „ვერცხლის დათვის“ მფლობელი დრამა ოჯახურ წყვილზე, რომელიც სტუდენტობაში დაქორწინებული მრავალი წლის შემდეგ შორდება ერთმანეთს. „მათ ჯერ მამაჩემი მოკლეს: კამბოჯის ქალიშვილის მოგონება“ (აშშ) - პატარა გოგონას და მისი ოჯახის ისტორია კამბოჯაში წითელი კხმერების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში. „იმედის მეორე მხარეს“ (ფინეთი) - კომედიური დრამა სირიელ არალეგალ ემიგრამტზე, რომელიც უკეთესი ცხოვრების პოვნას ფინეთში ცდილობს. „ბერლინის სინდრომი“ (ავსტრალია) - ავსტრალიელი გოგონას მოგზაურობა ბერლინში, რომელიც სიმპათიური ახალგაზრდა კაცით მოხიბლული მის მახეში ებმება. „სივიწროვე“ (რუსეთი) - გოგონას ისტორია, რომელიც იძულებულია საკუთარი ბედნიერება ძმის გადარჩენას შესწიროს. „ანგამალის დღიური“ (ინდოეთი) - სოციალური დრამა კონკურენტ ბანდებს შორის სასტიკ ბრძოლაზე ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. * „წყლის პერი“ (ჩინეთი) - მამაზე განაწყენებული წარმატებული ავტომრბოლელი, წარსულში ხვდება, სადაც საკუთარ მამას ახალგაზრდობაში ხვდება. „კვადრატი“ (შვედეთი) - მუდური მუზეუმის კურატორის ისტორია, რომელიც უცნობის მიერ გაძარცული, ღარიბ კვარტალში ცდილობს საკუთარი ნივთების დაბრუნებას. 