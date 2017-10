რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად, 7%-ზე დარჩა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => refinansirebis-ganakveti [1] => erovnuli-banki [2] => monetaruli-politika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180126 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => refinansirebis-ganakveti [1] => erovnuli-banki [2] => monetaruli-politika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180126 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1287 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => refinansirebis-ganakveti [1] => erovnuli-banki [2] => monetaruli-politika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => refinansirebis-ganakveti [1] => erovnuli-banki [2] => monetaruli-politika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180126) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2040,11386,1287) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179923 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-24 17:49:52 [post_date_gmt] => 2017-10-24 13:49:52 [post_content] => 24 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად, აშშ დოლარი გამყარდა და 2.5206 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.4894 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 3.12 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 2.9635 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 2.9240 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 3.95 თეთრი შეადგინა. გამყარდა თურქული ლირა, რომელიც 0.6779 ლარს შეადგენს, ასევე გამყარდა ფუნტი და 3.3219 ლარი ეღირება. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები, ხვალიდან 25 ოქტომბრიდან შევა ძალაში. [post_title] => ერთი დოლარის ღირებულება 2.52 ლარი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erti-dolaris-ghirebuleba-2-52-lari-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 17:49:52 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 13:49:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179841 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 15:57:07 [post_date_gmt] => 2017-10-24 11:57:07 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგი სხდომა ხვალ, თბილისში გაიმართება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დასრულებისთანავე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე პრესკონფერენციას გამართავს, მედიას დეტალურად გააცნობს კომიტეტის გადაწყვეტილებას და უპასუხებს მათ შეკითხვებს. დაინტერესებულ პირებს კობა გვენეტაძის პრესკონფერენციისათვის თვალყურის დევნება FACEBOOK LIVE - ის მეშვეობით ეროვნული ბანკის FACEBOOK გვერდზე შეეძლებათ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი კვარტალში ორჯერ იკრიბება და იღებს გადაწყვეტილებებს მიზნობრივი ინფლაციის გამოცხადებასთან და პოლიტიკის განაკვეთის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის შესახებ სხვა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2017 წლის 6 სექტემბრის სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 7 პროცენტზე დატოვა. [post_title] => ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა ხვალ გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-bankis-monetaruli-politikis-komitetis-skhdoma-khval-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 15:57:07 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 11:57:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179841 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 172729 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-09 13:35:45 [post_date_gmt] => 2017-10-09 09:35:45 [post_content] => სექტემბრის თვის მონაცემებით, ეროვნული ბანკის რეზერვებმა 3 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. “ეროვნული ბანკის რეზერვებმა სექტემბრის ბოლოს დაახლოებით 3,025,041.0 დოლარს მიაღწია, რაც ბოლო პერიოდისთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება, ვფიქრობ, ასრულებს იმ ძირითად დანიშნულებებს, რომელიც ჰქონდა, აგზავნის დადებით სიგნალებს და გზავნილებს ინვესტორებისთვის, ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ“, - განაცხადა კობა გვენეტაძემ. სებ-ის პრეზიდენტმა ლარიზაციაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საერთშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მიერ დადებითად შეფასდა ის ღონისძიებები, რომლებიც ლარიზაციის განხორციელების შემდეგ არის მიღწეული. „მოგახსენებთ, რომ აგვისტოს მდგომარეობით, 2016 წლის ბოლოსთან შედარებით. დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირებულია 6%-ით, ხოლო სესხების დოლარიზაცია სისტემაში შემცირებული არის დაახლოებით 8%-ით. რაც შეეხება ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციას, აქ 12%-იანი შემცირება გვაქვს. გავაგრძელებთ მუშაობას მთავრობასთან ერთად ამ მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, რაც მნიშვნელოვანწილად შემცირებს მოწყვლადობას ამ მიმართულებით“, - აღნიშნა კობა გვენეტაძემ. [post_title] => ეროვნული ბანკის რეზერვებმა 3 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-bankis-rezervebma-3-miliard-dolars-gadaacharba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-09 13:36:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-09 09:36:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172729 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179923 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-24 17:49:52 [post_date_gmt] => 2017-10-24 13:49:52 [post_content] => 24 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად, აშშ დოლარი გამყარდა და 2.5206 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.4894 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 3.12 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 2.9635 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 2.9240 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 3.95 თეთრი შეადგინა. გამყარდა თურქული ლირა, რომელიც 0.6779 ლარს შეადგენს, ასევე გამყარდა ფუნტი და 3.3219 ლარი ეღირება. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები, ხვალიდან 25 ოქტომბრიდან შევა ძალაში. [post_title] => ერთი დოლარის ღირებულება 2.52 ლარი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erti-dolaris-ghirebuleba-2-52-lari-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 17:49:52 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 13:49:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 145 [max_num_pages] => 49 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9eb6a897ffd03c2cb49d3c681c1647ff [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )