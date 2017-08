რეგიონებში ხანძრის ლიკვიდაციისთვის, სამხედრო ძალას გამოიყენებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => tyis-khandzrebi [3] => khandzrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155962 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => tyis-khandzrebi [3] => khandzrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155962 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => tyis-khandzrebi [3] => khandzrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => tyis-khandzrebi [3] => khandzrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155962) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,52,18479,18418) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155787 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-22 16:21:17 [post_date_gmt] => 2017-08-22 12:21:17 [post_content] => პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 21 ოქტომბერს დანიშვნის თაობაზე პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. შესაბამის აქტს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი დღეს მოაწერა. პრემიერის მხრიდან კონტრასიგნაციით პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი ძალაში შევიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში საარჩევნო კამპანია დაიწყო. გიორგი კვირიკაშვილმა პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა "განსაკუთრებული მადლობა მინდა, ვუთხრა მეხანძრეებს-მაშველებს, ვინც ეს დღეებია, ხანძარს გმირულად ებრძვის. მობილიზებულია როგორც ჩვენი სახელმწიფოს რესურსი, ასევე ჩართულია მეზობელი სახელმწიფოს რესურსები. მაღალი ხარსიხის კოორდინაციაა, პრემიერი და მინისტრები აქტიურად არიან ჩართულები," - აღნიშნა მარგველაშვილმა. პრეზიდენტი მეხანძრე-მაშველებს და მეზობელ ქვეყნებს დახმარებისთვის მადლობას უხდის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე წუთის წინ საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, აქტი, კანონმდებლობის ტანახმად, კონტრასიგნებისთვის პრემიერმინისტრისთვის არის გადაგზავნილი. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილმა პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტის კონტრასიგნაცია მოახდინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kvirikashvilma-prezidentis-mier-gamocemuli-aqtis-kontrasignacia-moakhdina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 16:57:23 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 12:57:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155787 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 837 [max_num_pages] => 279 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 18825687f3071d31e792244c5e579830 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )