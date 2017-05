რეგიონში პირველი აგრომარკეტი ქობულეთში გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => achara [2] => acharis-mtavroba [3] => agromarketi [4] => agromarketi-qobuletshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129385 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => achara [2] => acharis-mtavroba [3] => agromarketi [4] => agromarketi-qobuletshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129385 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 440 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => achara [2] => acharis-mtavroba [3] => agromarketi [4] => agromarketi-qobuletshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => achara [2] => acharis-mtavroba [3] => agromarketi [4] => agromarketi-qobuletshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129385) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,7002,15555,15556,440) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129148 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 12:28:47 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content] => მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ინფოტურებს იწყებს. პირველი ტურის ფარგლებში რეგიონში მოქმედი ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლებმა ქედის ახალი ტურისტული მარშრუტი - გობრონეთის ტური გაიარეს. ინფოტურის მონაწილეება მარშრუტზე არსებული ტურისტული ღირს შესანიშნაობები დაათვალიერეს და გობრონეთში არსებული საოჯახო-სასტუმრო სახლები მოინახულეს. ქედაში, გობრონეთის მარშრუტი იმ ახალ ტურისტულ მარშრუტებს შორისაა, რომელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ტურისტებს სთავაზობს. მიმდინარე წელს, სააგენტო დამატებით ოთხი ტურისტული მარშრუტის განვითარებაზე მუშაობს. რაც შეეხება ინფოტურებს, წლის ბოლომდე მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით 15-მდე ინფოტურის ორგანიზება იგეგმება. [post_title] => მთიან აჭარაში ახალ ტურისტულ მარშრუტებს ადგენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtian-acharashi-akhal-turistul-marshrutebs-adgenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 12:28:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129148 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128589 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-08 14:13:01 [post_date_gmt] => 2017-05-08 10:13:01 [post_content] => ახალი კონსტიტუციური კანონით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ფორმირების პროცესში ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმება აღარ იქნება საჭირო, - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ბათუმში, საკონსტიტუციო პროექტის განხილვისას განაცხადა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონზე საუბრისას, პარლამენტის თავმჯდომარემ მოქმედი კანონის იურიდიულ და ტექნიკურ გაუმართაობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალი კონსტიტუციური კანონი არის სტრუქტურის კუთხით დახვეწილი და 5 მუხლისგან შედგება. „კონსტიტუციის იმ მუხლში, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებებს ეძღვნებოდა, განსაკუთრებული იურიდიული ხარვეზები და პრობლემები იყო. ხდებოდა კომპეტენციების გადაფარვა ცენტრალურ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებებს შორის. ახალი კონსტიტუციური კანონით სრულად არის აღმოფხვრილი გადაფარვის პრობლემა. ახალი ჩანაწერით ავტონომიურ რესპუბლიკას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი უფლებამოსილება, რომელიც არ განეკუთვნება სახელმწიფო ხელისუფლების, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის განსაკუთრებულ კომპეტენციებს. ეს აჭარის ხელისუფლებას მთავრობას მისცემს შესაძლებლობას, სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და ამოცანები ნებისმიერ სფეროში“ -განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. კონსტიტუციის ახალი პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა დღეს ბათუმში გაიმართა. განხილვას პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრეზიდენტიც ესწრებოდა. [post_title] => აჭარის მთავრობის ფორმირების ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმება საჭირო აღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharis-mtavrobis-formirebis-centralur-khelisuflebastan-shetankhmeba-sachiro-aghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 14:13:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 10:13:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127879 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 10:51:08 [post_date_gmt] => 2017-05-05 06:51:08 [post_content] => ბათუმი–ახალციხის მაგისტრალზე, პროტესტის ნიშნად 40–მდე მუშა გაიფიცა. როგორც აღმოჩნდა მათ ამ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი ხელფასი არ ჩაერიცხათ. პრობლემის მოსაგვარებლად კონტრაქტორ კომპანიას „ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი“ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მიმართა. მათი ცნობით, ბათუმი–ახალციხის საავტომობილო გზის 8,5 კმ–იანი მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე დასაქმებული მუშების სახელფასო დავალიანებას შპს სამშენებლო-სამონტაჟო საექსპლუატაციო საწარმო "ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი” მომავალი კვირის ბოლომდე დაფარავს. როგორც დეპარტამენტში აცხადებენ, პროცესი მუდმივი მონიტორინგის ქვეშაა და პრობლემას კონტრაქტორი კომპანია უახლოეს დღეებში გადაჭრის. ამ მომენტისთვის სამუშაო პროცესი აღდგენილია და პროექტი დადგენილ ვადებში დასრულდება. ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზა, გოდერძის უღელტეხილის გავლით, უმოკლესი მანძილით აკავშირებს საქართველოს სამხრეთ რეგიონებს აჭარასთან, ბათუმის საზღვაო პორტთან, შავი ზღვისპირეთის კურორტებთან და სარფის საბაჟო-გამშვებ პუნქთან. ბათუმი–ახალციხის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გადის. [post_title] => ბათუმი–ახალციხის გზაზე დასაქმებულ მუშებს ხელფასს არ უხდიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumi-akhalcikhis-gzaze-dasaqmebul-mushebs-khelfass-ar-ukhdian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 10:51:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 06:51:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127879 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129148 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 12:28:47 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content] => მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ინფოტურებს იწყებს. პირველი ტურის ფარგლებში რეგიონში მოქმედი ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლებმა ქედის ახალი ტურისტული მარშრუტი - გობრონეთის ტური გაიარეს. ინფოტურის მონაწილეება მარშრუტზე არსებული ტურისტული ღირს შესანიშნაობები დაათვალიერეს და გობრონეთში არსებული საოჯახო-სასტუმრო სახლები მოინახულეს. ქედაში, გობრონეთის მარშრუტი იმ ახალ ტურისტულ მარშრუტებს შორისაა, რომელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ტურისტებს სთავაზობს. მიმდინარე წელს, სააგენტო დამატებით ოთხი ტურისტული მარშრუტის განვითარებაზე მუშაობს. რაც შეეხება ინფოტურებს, წლის ბოლომდე მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით 15-მდე ინფოტურის ორგანიზება იგეგმება. [post_title] => მთიან აჭარაში ახალ ტურისტულ მარშრუტებს ადგენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtian-acharashi-akhal-turistul-marshrutebs-adgenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 12:28:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129148 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 128 [max_num_pages] => 43 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 44dd8d4871980bd685dc2942a7e63578 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )